Sport Ilie Năstase s-a răzgândit. Nu mai pleacă din țară după victoria lui Nicușor Dan







În urmă cu ceva vreme, Ilie Năstase a declarat că va pleca din țară dacă va ieși Nicușor Dan președinte, dar acum s-a răzgândit. Fostul tenismen a spus că nu mai vrea să fie jignit și că respectă votul românilor.

Ilie Năstase, după alegerile prezidențiale

„Nu mai zic nimic. Nu mă interesează. Iar să fiu făcut în toate felurile, mi-e și mie rușine de ceea ce mi s-a spus (n.red comentarii) la știrile cu declarațiile mele. Dacă au zis și că nu mă pricep la tenis?! Chiar nu e treaba mea”, a spus acesta.

Nu mai pleacă din țară

Năstase a declarat că nu mai pleacă din țară și că îl acceptă pe Nicușor Dan ca președinte. Fostul tenismen i-a sfătuit pe cei din diaspora să vină înapoi în România și să facă treabă bună.

„O să plec în Franța, dar numai în vizită. Am zis și eu o chestie, am avut o opinie, ca orice cetățean, mi-au sărit toți în cap. Problema e alta. Să vină toți cei din Diasporă înapoi, să pună umărul, să facem treabă bună în România. Că asta e țara noastră. Dacă așa au gândit românii, așa au ales... N-am nicio treabă, nu critic, este votul cetățenilor”, a spus Năstase pentru GSP.

Ilie Năstase îl susținea pe George Simion

Fostul număr 1 ATP și-a manifestat simpatia față de George Simion înaintea alegerilor prezidențiale din mai 2025. Ilie Năstase a declarat că Nicușor Dan nu are calități pentru a ajunge președinte și că n-a fost în stare să facă față nici la Primăria Capitalei. După aceste declarații, fostul tenismen a fost aspru criticat de români.

„Nicușor Dan? Cine? Ce a făcut? Să rămână la matematica lui! Omul ăsta nu a putut să facă față la Primăria Capitalei – face ca președinte al României? Nu cred. Nu-mi fac bagajele, că sper să câștige celălalt candidat, George Simion. Sunt sigur că o să câștige celălalt candidat, da?

Nu are cum să câștige Nicușor Dan, nu are nici aspectul fizic, nu are nici… nu are nimic”, a reacționat fostul tenismen, în urmă cu câteva săptămâni. Ilie Năstase a fost senator și candidat la Primăria Capitalei din partea PDSR, în 1996.