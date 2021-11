Ilie Năstase, pe patul de spital. Prima mărturie din lupta cu COVID-19

Din nefericire, Ilie Năstase a ajuns din nou la spital, după ce în urmă cu trei săptămâni a mai fost internat la spitalul Ponderas din cauza unor probleme cardiace.

Fostul lider ATP a precizat acum că singurul simptom pe care l-a avut a fost tusea, însă plămânii nu sunt afectați și nu are nevoie de oxigen. El spune că soția lui nu este infectată, așa cum a apărut în mai multe publicații.

„Mă simt bine, nu am nicio problemă. Nu știu cum m-am infectat. Acum mă simt bine pentru că am avut medicație și mă simt bine. Nu am avut febră. Tuse, tuse am avut”, a spus Ilie Năstase, la Antena3.

El a fost întrebat dacă este vaccinat: „Da, sunt vaccinat. Uite că nu te ferește de treaba asta. Probabil că dacă nu eram vaccinat aveam o formă mai gravă. Soția mea și-a făcut testul și nu are COVID. Știu că nu am nimic la plămâni și e în regulă”.

Ilie Năstase s-a îmbolnăvit de COVID-19 în vacanța petrecută la Istanbul

Ilie Năstase s-a îmbolnăvit de COVID-19 chiar în vacanța pe care și-o petrecea alături de soția sa la Istanbul. La întoarcere, Ilie Năstase nu s-a simțit prea bine, așa că a decis să se testeze COVID-19. Din nefericire, testul a ieșit pozitiv. Ilie Năstase este, însă, optimist că va trece cu bine și peste această încercare.

„Nu este pentru prima dată când Ilie merge la Istanbul cu soția lui. E un oraș care-i place foarte mult. Merg și la multe magazine. Din ce știu, după Paris, pentru Ilie, Istanbul este al doilea oraș preferat al lui”, preciza pentru Prosport o sursă apropiată cuplului Năstase.

Fostul tenismen spunea recent, într-un interviu, că oamenii au început să se vaccineze de frică, în valul patru al pandemiei.

„E o mizerie ceea ce se întâmplă cu pandemia din România. Oamenii au început să se vaccineze de frică, dar este târziu. În fiecare zi mor 400-500 de oameni, guvernul a căzut, nu are cine să ia decizii pentru popor”, a spus Ilie Năstase.