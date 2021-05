Duminică, pe 9 mai, miliardarul împlinește vârsta de 82 de ani și își petrece ziua aniversară la Madrid. Aici are loc turneul de tenis pe care îl patronează.

Deși în trecut era nelipsit de la acest eveniment, organizat de prietenul său de o viață, anul acesta, „Nasty” a decis să spună „pas”. El nu va mai merge să-l sărbătorească, la aniversare, pe Ion Țiriac și nici nu va mai fi prezent în tribunele turneului.

„Anul acesta am hotărât deja că nu voi merge la Madrid. Ştiu că finalele coincid cu ziua de naştere a bunului meu prieten, dar voi rămâne acasă. Am şi vorbit cu domnul Ion Ţiriac despre asta şi sper că m-a înţeles!”, a declarat Ilie Năstase pentru playsport.ro.

El a precizat că zborul de trei ore și jumătate, până în capitala Spaniei, i se pare mult prea lung, cu atât mai mult cu cât trebuie să poarte și masca de protecție sanitară.

„Vă spun sincer, să zbori trei ore şi jumătate la dus, alte trei ore şi jumătate la întoarcere, până la Madrid şi retur, cu masca aceea pe figură, e un scenariu care nu mă încântă deloc. Nu e chiar simplu să respir şi să mai şi vorbeşti prin ea! În plus, nici nu m-am vaccinat încă, aşa că am preferat ca anul acesta să nu fiu alături de Ion Ţiriac la sărbătoarea sa. Sper să mă ierte!”, a adăugat Ilie Năstase.

Nasty și-a pierdut răbdarea

Cu doar două luni înainte de împlinirea vârstei de 75 de ani, Ilie Năstase mărturisește că nici nu mai are răbdarea din trecut. El nu mai este dispus să se implice în sport și nici nu mai are răbdare să urmărească un meci de la început până la final.

„Într-un fel, am constatat că răbdarea mea s-a epuizat. Nu prea mai am răbdare să mă uit la meciuri, să mă implic în fenomenul sportiv, ca altădată, să călătoresc. Iar pandemia asta, care ne-a adus în faţa unor tribune goale sau, în ultimele zile, aproape goale, nu mă îmbie nici ea la mai multe. Aşa că am decis ca în vara asta să fac călătorii foarte scurte.

Desigur, voi ţine cont şi de modul în care vor evolua lucrurile cu coronavirusul ăsta, dar decizia mea e luată. Prefer să rămân mai mult prin jurul casei. Plus că nu ştiu cât timp mai am să mă bucur de tot ce e în jurul meu”, a mai spus fostul sportiv, care va împlini 75 de ani pe 19 iulie.

Petrecerea cu Țiriac amânată până la revenirea în țară

El a mai precizat că-și dorește ca Ion Țiriac să se mențină în putere. În ce privește sărbătorirea aniversării ui Ion Țiriac, Ilie Năstase a precizat că o va face atunci când acesta va ajunge în țară.

„Avem noi doi un amic foarte bun, pe Agop Chirmizyan, care tocmai a împlinit 90 de ani şi care se ţine foarte bine. Asta îmi doresc şi pentru domnul Ion Ţiriac. Să rămână în putere. În rest, cum am mai spus şi altădată, are tot ce-i trebuie! Cât despre cadou, ştie deja ce-l aşteaptă din partea mea. Cu prima ocazie când revine în ţară ne vom reîntâlni în jurul unei mese cu bucate româneşti şi vom petrece aşa cum numai noi ştim!”, a încheiat Ilie Năstase.