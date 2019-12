Aşa cum se ştie deja Iohannis a anunţat că va retrage toate decorațiile primite de persoanele condamnate penal. Iar printre sportivi se află Gică Popescu şi Ilie Năstase care a avut, de asemenea, probleme cu poliţia în trafic luând o condamnare de 9 luni.

Ilie Năstase a fost decorat de Klaus Iohannis

„Am înțeles că a primit și el o distincție de la Băsescu. El ce merită? Noi am avut niște merite în sport. El nu prea are de ce să primească o distincție. Nu am nicio problemă să îmi retragă ordinul. Dacă-mi lua titlul de la US Open sau de la Roland Garros aveam o problemă. Dar așa?!„, a declarat Ilie Năstase pentru gsp.ro.

Eu am de la Ceaușescu, Iliescu și de la Constantinescu. Pe care s-o ridice?

„E un mut care nu spune nimic. S-a dus în Statele Unite și a venit cu o caschetă și o insignă, în loc să vină cu vizele ridicate românilor. S-a dus premierul polonez și a ridicat vizele în două zile. Mai mult ce să spun? Nu știu cum o să-mi ridice distincțiile. Că eu am de la Ceaușescu, Iliescu și de la Constantinescu. Pe care s-o ridice? Aia de la el o dau înapoi. Mă duc la Cotroceni și stau în față și i-o dau, dacă asta-l face pe el fericit„,a mai adăugat fostul tenisman.

Eu am primit o condamnare pentru că am băut puțin. Altul care a furat 6 case și nu e penal

„Chiar nu-mi face plăcerea distincția dată de el. Am acceptat-o pentru că împlinisem 70 de ani. Când am fost cu Simona Halep, când a fost decorată ea, am vrut să dau mâna cu el. Dar și-a tras mâna. Un președinte nu face așa ceva. El are o rudă care are probleme cu Federația de Tenis. Da, conflictul Vecerdea – FRT. Eu am primit o condamnare pentru că am băut puțin. Altul care a furat 6 case și nu e penal! Eu spun adevărul!” sune Năstase furios.

Asta e problema României? Că am bătut eu puțin?

„Să te duci la Paris, să te enervezi și să arunci cu paltonul pe mașină mi se foarte mult pentru președintele unei țări civilizate! Mi s-a părut un gest urât. El și Băsescu și-au dat distincții între ei. De ce? Doar pentru că au fost președinți? Asta e problema României? Că am bătut eu puțin? Băsescu a condus destul de beat, cu mașina de poliție în față și cu SPP-ul în spate. Lui Băsescu trebuia să-i dea 99 de ani”, a concluzionat Ilie Năstase.

Te-ar putea interesa și: