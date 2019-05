EXCLUSIV EvZ. Ilie Năstase: „Alegerile astea nu vor schimba nimic pentru omul de rând. Este o rotire a cadrelor. După Dragnea, va fi găsit un alt personaj negativ”

Ilie Năstase a candidat pentru un loc în Parlamentul European, pe listele partidului UNPR, care a obținut 0,56% din voturi. Fostul mare tenisman spune că nu este dezamăgit.





Ilie Năstase a candidat la alegerile europarlamentare pe listele UNPR. Fostul mare tenisman a fost cel mai cunoscut aspirant la un loc în Parlamentul European, alături de Anghel Iordănescu, fostul selecționer al echipei naționale a României. Însă, UNPR a obținut doar 0,56% din voturi. Primul lider din istoria ATP spune că nu este afecat de acest eșec. „Eu am vrut să ajut un prieten (n.r. - Gabriel Oprea). De aia am candidat. Nici nu am făcut mare campanie. Nu sunt dezamăgit, ba chiar este mai bine. M-am însurat, stau liniștit cu soția. Oricum, nimic nu se va schimba după alegerile astea pentru omul de rând. Certurile și scandalurile vor continua. Este o rotire a cadrelor, aceleași lupte pentru putere și bani”, ne-a declarat „Nasty”. Fostul sportiv crede că în atenția publicului trebuie menținut un personaj negativ. „A fost codamnat Liviu Dragnea. Va fi găsit altcineva, un alt personaj negativ care să-i ia locul și să întrețină nemulțumirile oamenilor”, a conchis Năstase.

