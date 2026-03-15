Ilie Bolojan, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: Comunitatea maghiară este o parte importantă a societății românești

Din cuprinsul articolului Ilie Bolojan: Este important să păstrăm unitatea societăţii noastre

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, în care afirmă că comunitatea maghiară din România reprezintă o parte importantă a societății și că forța unei națiuni moderne stă în capacitatea de a transforma diversitatea într-un avantaj și într-o resursă pentru dezvoltare.

„De 15 martie, transmit comunității maghiare din România un mesaj de respect și de apreciere pentru contribuția pe care o aduce, de generații, la dezvoltarea României. 15 martie e una din cele mai importante zile pentru maghiari, e ziua când s-au ridicat pentru valorile care își făceau loc în toată Europa în 1848.

E o zi care ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne. Sunt valori care astăzi ne unesc și care stau la temelia proiectului european din care și România face parte. Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societății noastre. Forța unei națiuni moderne stă în capacitatea ei de a transforma diversitatea într-un avantaj și într-o resursă pentru dezvoltare”, a transmis Ilie Bolojan în mesajul său. .

Conform premierului, comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societăţii noastre:

„Forţa unei naţiuni moderne stă în capacitatea ei de a transforma diversitatea într-un avantaj şi într-o resursă pentru dezvoltare. Guvernul României rămâne ferm angajat în respectarea drepturilor şi identităţii tuturor comunităţilor etnice şi în consolidarea unei atmosfere de încredere între cetăţeni.

România a demonstrat în ultimele decenii că poate fi un model regional de respect între comunităţi, iar această direcţie trebuie continuată cu responsabilitate şi echilibru. Într-un context european dificil este important să păstrăm unitatea societăţii noastre, să continuăm să construim punţi de dialog şi să lucrăm împreună pentru acea Românie care este casa noastră. Celor care sărbătoresc această zi le transmit gânduri bune şi urarea de a o sărbători cu demnitate şi încredere în viitor".