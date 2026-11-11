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Ilhan Omar, întâlnire cu avocații în contextul anchetei federale pentru fraudă de imigrare

Ilhan Omar, întâlnire cu avocații în contextul anchetei federale pentru fraudă de imigrareIlhan Omar / sursa foto: captură video
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Deputata Ilhan Omar, Democrată din Minnesota, s-a întors la Capitoliu săptămâna aceasta și a adus cu ea doi avocați după o pauză de toamnă plină de scandaluri. Fox News i-a văzut pe cei doi avocați ieșind din biroul ei din Washington, D.C., marți, după ceea ce părea a fi o întâlnire de aproximativ două ore cu congresmena.

Ilhan Omar și-a luat avocați renumiți

Ilhan Omar a angajat doi avocați de renume, Amy Jeffress și Joshua Matz, ambii parteneri la Heckler Fink LLP, în mijlocul unor anchete. După ce a ieșit din biroul lui Omar marți, reporterul i-a întrebat despre încrederea lor în apărarea lui Omar împotriva guvernului federal.

Avocații au fost întrebați, de asemenea, despre știrile recente conform cărora atât administrația Obama, cât și cea a lui Biden au fost primele care au investigat-o pe Omar, după ce aceasta a susținut că administrația Trump o viza politic.

Aceștia au păstrat tăcerea.

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Aceasta este prima dată când Omar este văzută înapoi pe Dealul Capitoliului, după ce două departamente federale au deschis anchete asupra congresmenei născute în Somalia, analizând atât statutul ei de imigrare, cât și documentele financiare anterioare.

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În octombrie, agenți de la Homeland Security au percheziționat casa ei din Washington, D.C., într-o anchetă privind fraude la completarea documentelor de imigrare. Ea și-a petrecut ultimele săptămâni de campanie cerând bani pentru a se apăra în anchete și acuzându-l pe Trump că ar fi vizat-o din motive politice.

La aproximativ o oră după ce avocații lui Omar au părăsit biroul ei marți, congresmana a plecat cu soțul ei, Tim Mynett.

Ea a fost abordată de Fox News cu privire la ancheta în curs și întrebată dacă este îngrijorată că ar putea afecta capacitatea ei de a-și reprezenta eficient alegătorii în Congres. „Nu sunt”, a spus Omar.

Apoi a fost întrebată dacă există vreo șansă să se retragă din Congres, în ciuda faptului că tocmai a câștigat realegerea, pentru a lăsa ancheta „să se desfășoare”. Congresmena a zâmbit și a făcut cu mâna către cameră, dar nu a răspuns când ușile liftului s-au închis și a intrat cu ea înăuntru.

Ilhan Omar

Ilhan Omar / sursa foto: captură video

Avocații, apărători de mult timp ai Democraților

Omar a refuzat, de asemenea, să răspundă la întrebarea dacă a vorbit cu liderul minorității din Cameră, Hakeem Jeffries, despre anchetă.

Avocații văzuți ieșind din biroul ei mai devreme, Jeffress și Matz, au reprezentat amândoi oficiali aleși Democrați de rang înalt și au preluat mai multe cazuri împotriva președintelui Donald Trump, a aliaților și susținătorilor săi.

Jeffress a fost avocatul fostului președinte Joe Biden în procesul său împotriva Departamentului de Justiție de la începutul acestui an. De asemenea, a fost consilier juridic pentru președintele Camerei Reprezentanților de atunci, Nancy Pelosi, și pentru comisia Camerei care investighează revolta din 6 ianuarie 2021 de pe Capitoliu.

Matz a fost avocatul Democraților din Cameră în timpul ambelor tentative eșuate de impeachment împotriva lui Trump, în timpul primului său mandat.

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