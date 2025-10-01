IGSU: Nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova după incidentul de la centrala nucleară din sudul Ucrainei

Redpublica Moldova. În urma incidentului produs la centrala nucleară din sudul Ucrainei, autoritățile de la Chișinău transmit că Republica Moldova este în siguranță și nu există riscuri de contaminare radioactivă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență precizează că toate măsurile de monitorizare sunt funcționale, iar nivelurile de radiație rămân în limite normale, oferind astfel populației liniștea necesară în contextul temerilor generate de apropierea conflictului din regiune.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), structură sub egida ONU, în urma incidentului s-a format un crater, fiind avariată structura centralei și o linie electrică regională, fără ca siguranța nucleară să fie afectată. Toate reactoarele centralei sunt oprite, nivelurile de radiație sunt normale, iar generatoarele de urgență dispun de combustibil pentru aproximativ 20 de zile. Imaginile din satelit arată că Rusia construiește o linie electrică nouă și un baraj pentru o sursă alternativă de răcire.

„În prezent, nu există riscuri de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova. Fondul radioactiv este monitorizat constant de Agenția de Mediu și se menține de mai mulți ani la un nivel stabil, sub pragul maxim admis de 0,25 micro Sv/h”, a declarat un reprezentant al IGSU.

Incidentul a avut loc pe 25 septembrie, când o dronă a explodat la aproximativ 800 de metri de perimetrul centralei nucleare situate lângă Pivdennoukrainsk, a doua ca mărime dintre cele cinci centrale nucleare din Ucraina.

Totodată, din cauza bombardamentelor rusești, centrala nucleară de la Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, a fost deconectată de la rețeaua electrică și funcționează în prezent cu generatoare diesel.

IGSU informează că nu a primit notificări din partea AIEA sau a altor state vecine privind depășirea valorilor admisibile ale fondului radioactiv. „Suntem în contact permanent cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică și cu statele din vecinătate. Monitorizăm spațiul geografic al Republicii Moldova 24/24 și deținem informații curente din regiune privind nivelul dozelor de radiații”, a explicat IGSU.

Autoritățile recomandă cetățenilor să consulte Ghidul pentru Populație în caz de urgență radiologică sau nucleară, disponibil gratuit pe site-ul Departamentului Situații de Urgență: ghid_radiologic_nuclear.pdf.