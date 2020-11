În serialul Las Fierbinți, filmat în orașul Fierbinți Târg, Ialomița, joacă unii dintre cei mai cunoscuți actori din România. Perosnajele spumoase, construite în jurul unor tipologii umane pe care le regăsim în fiecare colț al țării, au intrat instant în sufletele telespectaorilor.

Pe lângă actorii consacrați, pentru figurație și roluri secundare, producătorii serialului-vedetă al Pro TV au apelat la localnici. Prin urmare, de-a lungul timpului, toți fanii serialului s-au întrebat câți bani primesc localnicii care apar în serialul de la Pro TV.

Cu cât sunt plătiți actorii care fac figurație în serialul Las Fierbinți

„Spre exemplu, mie, ca am aparut intr-un cadru scurt, in peisaj, mi s-a oferit 50 de lei. Ei sunt foarte seriosi, fac contracte pentru fiecare om care participa la filmari. Celor care au de filmat mai multe ore le dau si 100 de lei, 150 de lei. Cel mai bine sunt platiti cei in casele carora se filmeaza, in curtile lor. Acestia iau si cate 200-300 lei, uneori si mai mult”, a mărturisit unul dintre localnici, potrivit wowbiz.ro.

„La Barul lui Bobita vin zilnic zeci de turisti, fac poze, raman si beau o cafea, un suc, multi dintre ei isi cumpara magneti de frigider, cani sau scrumiere inscripotionate cu numele „Las Fierbinti’ sau cu poze cu actorii din serial’, a spus un localnic despre faimosul bar din serial.

Cum a ajuns Barul lui Bobiță o atracție turistică în Câmpia Bărăganului

Barul lui Bobiță din serial aparține, de fapt, lui Cristian Sauciuc și a devenit unul dintre cele mai vizitate locuri din Câmpia Bărăganului.

„Nici prin cap nu mi-a trecut ca o sa ajung vreodata sa vad ca se fac seriale in barul meu. Nu este o afacere in sine. L-am deschis asa, dintr-o ambitie. Sa avem si noi, eu cu sotia, un loc al nostru care sa ne fie proprietate.”, a declarat acesta.

Colaborarea mea cu cei din serial s-a intamplat pur si simplu. Au venit la mine la poarta, le-am aratat barul si le-a placut. Au montat mesele si ce mai vedeti dumneavoastra pe aici si asta a fost tot. Eu sunt foarte incantat de faptul ca au ales barul meu. Au mai fost si prin alte parti din oras, dar aici, la mine, le-a placut cel mai mult”, a declarat Cristian Sauciuc.