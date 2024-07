Actualitate Idei pentru distracție în Las Vegas, în afara celebrelor cazinouri de lux







În anul 1964, Elvis Presley interpreta celebra melodie Viva Las Vegas, scrisă pentru filmul cu același nume. Iată că, la acel moment, Las Vegas era deja un pol al distracției, deși evoluția și mai puternică s-a consemnat în deceniile următoare. În prezent, orașul din Nevada a ajuns să fie cunoscut drept o capitală neoficială a divertismentului, cu accent pe cel din categoria jocurilor de noroc. Există în Las Vegas numeroase cazinouri prestigioase, în cadrul unor resorturi de lux, apreciate de pasionații de gambling.

Însă distracția în Las Vegas înseamnă mult mai mult decât sloturi, ruletă și alte jocuri de cazinou. O vacanță în acest oraș american vine la pachet cu multe oportunități de petrecere a timpului liber. Poate rezulta astfel o sumă de experiențe epice. Dincolo de oferta permanentă de divertisment, în Las Vegas sunt organizate unele evenimente spectaculoase în anumite perioade din an. Toamna aduce de exemplu chiar și o etapă din Campionatul Mondial de Formula 1 - Marele Premiu al Las Vegasului.

Astfel, chiar dacă jocurile de cazinou reprezintă punctul central al economiei locale, în jurul jocurilor de noroc au apărut resurse de divertisment complementare. În Las Vegas există unele dintre cele mai impresionante restaurante din lume, cu stele Michelin și servicii care duc domeniul culinar la nivel de artă. Centrele spa - wellness, piscinele deschise tot timpul anului sunt un alt segment care s-a dezvoltat semnificativ în Nevada.

Cazinourile terestre au un farmec aparte, însă pasionații de jocuri de noroc au la dispoziție, mai nou, astfel de resurse și pe internet. În prezent, piața de casino online Romania a ajuns deja la maturitate, cu reglementări ferme, numeroși operatori licențiați, un sistem funcțional, modern și sigur, cu 100% colectare a taxelor și impozitelor.

Iată așadar ponturi de distracție pentru Las Vegas, dincolo de jocuri de noroc:

Hop On Hop Off Big Bus Las Vegas

Autobuzele turistice de tip "urci unde dorești, cobori unde dorești" sunt prezente în tot mai multe orașe din lume. Și pe litoralul românesc există curse turistice cu autobuze etajate care fac legătura între Gara CFR din Constanța și stațiunea Mamaia. În Las Vegas, explorați toate punctele de atracție din zona centrală și aflați despre istoria orașului cu ghizi experimentați, călătorind cu aceste mijloace de transport Hop On Hop Off.

Tururi la Marele Canion

Deși agitația orașului este atât de apreciată, merită și o ieșire spre natura sălbatică, mult mai liniștită. Tururile la Marele Canion, în Parcul Național Grand Canyon, includ și date despre atracțiile de-a lungul istoricului Route 66 - o altă filă din istoria SUA.

Blue Man Group

La Teatrul Blue Man de la Luxor Hotel and Casino se poate asista la spectacole inedite. Până acum, se estimează că peste 35 de milioane de spectatori au ales o astfel de sesiune de divertisment. Blue Man Group este o companie de artă înființată în anul 1987, cunoscută pentru producțiile sale scenice care încorporează multe tipuri de muzică și artă. Ca semn distinctiv, artiștii au pielea vopsită în albastru.

Tur al orașului cu ghid

Sunt disponibile diverse tururi ale zonelor centrale ale orașului, cu ghizi locali. Se poate afla cum a început totul, de la intersecția dintre strada Fremont și străzile principale. Pașii vor trece pe lângă marele ecran video, emblematic pentru Las Vegas, dar și aproape de cele mai înalte și mai atractive cazinouri și hoteluri. Printre atracții merită amintit și Downtown Container Park, unde containerele de transport reciclate au fost folosite pentru a crea o zonă urbană sustenabilă.

Experiența Turnului Eiffel în Las Vegas

Romantismul parizian există și în Las Vegas! Un lift de sticlă urcă 46 de etaje în timpul popularei experiențe Turnul Eiffel de la Paris, chiar în orașul din Nevada. Sunt ilustrate aici și alte obiective turistice din Capitala Franței, precum Arcul de Triumf, Opera din Paris și Muzeul Luvru.

Gene Woods Racing Experience

Pasionații de mașini de curse trebuie să includă acest punct de atracție în programul vacanței în Las Vegas. Se pot afla trucuri de la profesioniști, iar traseul este epic! Scopul este să te distrezi în timp ce manevrezi în siguranță mașina de curse în cadrul unor viraje provocatoare.

Vegas Rockstar Club Tour

Dacă ai cel puțin 21 de ani, poți să te bucuri de o experiență VIP într-un autobuz luxos de petrecere. Faci de asemenea turul cluburilor de tip din oraș și ai parte de bar deschis gratuit din partea organizatorului.

Rockstar Pool Party Tour

Preferi experiențele de petrecere la piscină? Există și în acest caz un tur dedicat, tot la standard VIP! Cu Limo Party Bus, ajungi în locuri spectaculoase precum Sapphire Pool & Day Club, Liquid Pool Lounge at Aria, Wet Republic at the MGM Grand și Venus Pool Club at Cesar's Palace.