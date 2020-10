„Înapoi în viitor” era titlul unui SF care a făcut furori acum 2-3 decenii, însă posibilitatea unei călătorii în timp nu mai pare doar o utopie, precizează cercetătorii australieni de la University of Queensland. Potrivit calculelor complexe ale acestora, legile fizicii permit voiajul în timp, ba mai mult, acesta ar putea opri chiar pandemia într-un anumit context.

O amplă lucrare realizată de studentul la științe avansate Germain Tobar și de profesorul său, fizicianul Fabio Costa, detaliază dovezile matematice complexe care arată că o persoană ar putea călători înapoi în timp liber fără a crea paradoxuri.

Consensul științific cu privire la paradoxurile călătoriei în timp este că, chiar dacă ai putea călători înapoi în timp, nu ai putea schimba nimic din trecut, pentru a te asigura că nu apare un paradox.

„Evenimentele se reajustează în jurul a orice ar putea produce un paradox, deci paradoxul nu se întâmplă”, explică Germain Tobar. Într-o lucrare publicată recent în publicația de specialitate Classical and Quantum Gravity, Tobar sugerează că, potrivit legilor fizicii teoretice, orice ai încerca să schimbi în trecut poate fi corectat de evenimentele ulterioare. Mai simplu spus, teoretic poți călători în trecut, dar nu vei mai putea schimba evenimentele care îl compun.

„Pandemia ar avea loc”

Datorită teoriei relativității a lui Einstein, fizicienii au început să ia în calcul ipoteza călătoriei în timp. Calculele lui Einsein sugerează că este posibil ca un obiect din universul nostru să călătorească prin timp și spațiu într-o direcție circulară, în final terminând voiajul în punctul în care fusese anterior. Este vorba de așa-numita curbură de timp.

Totuși fizicienii sunt preocupați de scenario precum ce s-ar întâmpla cu pandemia în exemplul de mai sus, în care călătorii în timp modifică evenimentele care s-au întâmplat deja.

Cel mai faimos paradox al călătoriilor în timp este paradoxul bunicului, care întreabă ce s-ar întâmpla dacă ai călători înapoi în timp și ți-ai ucide propriul bunic. Dacă îl omori, va înceta să mai existe, dar dacă încetezi să mai exiști, atunci nu ai existat niciodată pentru a-l ucide. Deci bunicul nu va mai putea avea cioii, va anula posibilitatea nașterii părinților călătorului în timp, și desigur pe cea a nașterii călătorului. Dar atunci cine ar mai omorî bunicul?

Un astfel de paradox apare în filmul menționat la începutul articolului, „Back to the Future”, când eroul principal Marty McFly aproape că își împiedică părinții să îl întâlnească în trecut, astfel forțând și dispariția sa potențială.

Pacient zero sau paradox?

Cercetătorii au folosit exemplul unei persoane care călătorește înapoi în timp pentru a opri pandemia. Conform premisei anterioare, ei nu ar fi capabili să oprească „pacientul zero” să contracteze virusul – deoarece acest lucru ar elimina necesitatea ca aceștia să călătorească mai târziu în timp.

Conform noului model prezentat în lucrare, pandemia ar avea loc în continuare prin alte mijloace pentru a preveni paradoxul.

Tobar a spus: „În exemplul pacientului cu coronavirus zero, ați putea încerca să opriți infectarea pacientului zero, dar procedând astfel veți lua virusul și veți deveni pacient zero sau altcineva ar face-o. Indiferent de ceea ce ai făcut, evenimentele evidente s-ar recalibra în jurul tău. Acest lucru ar însemna că – indiferent de acțiunile tale – pandemia ar avea loc, oferindu-i sinelui tău motivația de a te întoarce și de a o opri. Un paradox, evenimentele se vor ajusta întotdeauna pentru a evita orice inconsecvență”.

