Întâmplare ȘOCANTĂ cu Dan NEGRU! PREZENTATORUL a făcut totul PUBLIC

Cunoscutul om de televiziune Dan Negru a povestit o întâmplare ciudată, întâmplată la un an de la moartea lui Nicu Constantin.





Prezentatorul a uitat că actorul a murit și l-a sunat, la telefon răspunzând soția acestuia.

„Avea grijă de el întotdeauna Măndiţa, soţia lui. Spre ruşinea mea, nu ştiu ce mai face. Era un bibelou pentru ea. Dacă sunai după-amiază, întotdeauna dormea. Şi sunam şi răspundea tanti Măndiţa şi îmi spunea: „Doarme, mămică, sună-l mai încolo.”, a povestit Dan Negru.

„Am făcut o gafă uriaşă, la un an de zile după ce a murit. Am sunat la el, am uitat că a murit. În clipa în care sunam, mi-am dat seama că nu e bine şi a răspuns doamna Măndiţa. Am fost ca pilotul ăla care nu ştie unde să o cotească. Nu aveam deloc în minte ideea că nu mai e. Eu nu şterg mesajele şi numerele de telefon ale oamenilor care au murit. Am mesajele lui Valeriu Lazarov, ale lui Titus Munteanu”, a mai povestit prezentatorul, conform wowbiz.ro.

LIBERE in plus de la stat! Cat se va sta acasa in luna decembrie

Pagina 1 din 1