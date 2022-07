Iată care sunt modurile prin care ochii tăi te pot avertiza că suferi de o problemă de sănătate

Medicii au spus că ochiul poate ajuta la detectarea semnelor timpurii ale degenerescenței maculare legate de vârstă, care pot duce la probleme cu vederea. Pentru a testa acest lucru, ar trebui să acoperiți un ochi. Gurus a explicat: „Privind direct la un toc de ușă sau la o fereastră, acoperiți un ochi cu mâna, apoi alternați și repetați. Dacă vederea nu rămâne concentrată și există goluri, încețoșări, distorsiuni sau linii ondulate, ar trebui să consultați imediat un medic”.

Stare de epuizare a corpului

Opticianul de la Lenstore, Sujata Paul, a spus că s-ar putea să nu realizezi că există câteva semnale la care ar trebui să fi atent. Sujata a spus că petele albe de pe cornee, partea ochiului care permite luminii să pătrundă în interior, ar putea fi un semn de avertizare.

Expertul a explicat: „Purtătorii de lentile de contact prezintă un risc mai mare de a suferi o infecție oculară dacă nu sunt respectate datoria și îngrijirea corespunzătoare atunci când vă puneți și scoateți lentilele. Dacă observați pete albe pe cornee, atunci acesta ar putea fi un indiciu al unei infecții a corneei sau al unui răspuns sistemic care ar trebui verificat de un medic.”

Probabil că ați experimentat o criză dacă sunteți prea obosit, iar Sujata a spus că există o varietate de motive, cum ar fi consumul excesiv de alcool, cofeină sau nicotină. În timp ce cele mai multe dintre acestea sunt inofensive, doctorul a spus că poate fi un semn de avertizare timpurie al epuizării. „Efortul fizic, oboseala și stresul sunt declanșatorii cheie. Dacă o criză de ochi persistă, ar putea fi modul în care corpul tău îți spune să iei o pauză și să-ți gestionezi volumul de muncă.”

Dacă te trezești și descoperi că ochii tăi sunt umflați și roșii, ar putea fi o reacție alergică, infecție sau oboseală extremă, a avertizat Sujata. „Ar putea fi modul ochiului tău de a-ți spune cum corpul tău are nevoie de mai multă odihnă.”

Nivelurile ridicate ale glicemiei

Vederea încețoșată poate fi un semn precoce al unor probleme mai grave, cum ar fi neregulile în diabet sau cataractă. Sujata a explicat: „ Nivelurile ridicate ale glicemiei pot deteriora vasele de sânge din retină. Vasele de sânge deteriorate devin umflate, sângerează sau pot provoca scurgeri lichid. Acest lucru poate duce la incapacitatea de a vedea clar și de a detecta detaliile din obiecte. Acest lucru poate apărea doar la unul sau ambii ochi. Cei mai mulți oameni vor observa că vederea lor se îmbunătățește pe măsură ce nivelul zahărului din sânge se reglează.”

Când vine vorba de cataractă, aceasta este descompunerea proteinelor găsite în interiorul cristalinului, care se combină formând pete tulburi. Sujata a explicat că, deoarece cristalinul este responsabil pentru cantitatea de lumină care intră în ochi, cataracta poate reduce intrarea luminii, ceea ce poate duce la o vedere neclară și încețoșată.

Trebuie să acordați o atenție deosebită corneei, deoarece inelele din jurul lor ar putea fi un semn de colesterol ridicat. „Dacă colesterolul tău devine o problemă, ochii tăi sunt un indicator timpuriu, deoarece depozitele de grăsime cunoscute sub numele de lipide vor începe să se formeze și vor crea un inel în jurul corneei. Cei sub 40 de ani ar trebui să țină cont de acestea, deoarece poate fi un semn al nivelurilor extreme de colesterol, care ar necesita o întâlnire atât la optician, cât și la medicul de familie”, a spus Sujata, potrivit The Sun.