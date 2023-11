Iarna își face apariția în weekend. Vremea până la sfârșitul lui noiembrie

Iarna își face apariția, pentru un nou episod, la acest final de săptămână. La munte va ninge, iar zăpada se va adăuga celei depuse deja pe creste. De asemenea, temperaturile vor scădea sub media perioadei, conform prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Vom avea o vreme mai rece, la acest final de săptămână.

Iarna vine la final de săptămână

Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat că vremea se va răci la acest final de săptămână. Temperaturile vor fi sub cele specifice perioadei, iar în zona de munte va ninge.

„Pentru scurtă vreme, iarna va reveni în acest weekend. Deja avem strat consistent de zăpadă în masivele montane. La Călimani avem 22 de centimetri. Ninsorile vor continua la munte, în weekend”, a declarat Elena Mateescu, director ANM, la Digi 24.

Potrivit spuselor sale, în această perioadă temperaturile vor scădea sub cele normale, chiar sub zero grade. Minimele înregistrate vor fi chiar de – 10 grade Celsius.

„Vorbim și de o scădere a temperaturilor, ușor sub cele care ar fi normale în această perioadă. Vorbim de minime negative spre pragul de ger, minus 10 grade până la minus un grad Celsius”, a mai spus directorul ANM.

Săptămâna viitoare revine vremea frunoasă

Începând cu săptămâna viitoare, temperaturile vor crește și vor atinge un nivel apropiat de normalul specific perioadei. Iarna se întoarce în bârlogul ei, urmând să revină odată cu luna decembrie.

În perioada zilei temperaturile maxime vor fi de 13 grade Celsius. Pe de altă parte, minimele vor atinge, în timpul nopții, minus 5 grade în depresiuni.

Un pic mai ridicate, la nivelul 5 grade Celsius, vor fi temperaturile pe litoral.

Iarna se apropie după ultimele zile de noiembrie

În ultima săptămână a acestei luni, ultima, de toamnă, vremea va rămâne caldă. Chiar dacă în mod normal, iarna ar trebui să-și facă simțită prezența. Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice. În schimb, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normal, la acest început de iarnă.

Specialiștii se așteaptă la un ușor excedent pluviometric în regiunile sudice și sud-estice ale țării, în ultimele zile de noiembrie și primele din decembrie.

În primele zile de iarnă, prognoza indică temperaturi apropiate de cele normale perioadei. În zonele intracarpactice, vor fi valori termice negative, iar în zonele joase nu vor fi mai mult de 11 grade Celsius, arată prognoza.