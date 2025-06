Monden Ianis Hagi vrea să dea lovitura în afaceri. A bătut palma cu fiica lui Gică Popescu







Ianis Hagi și Maria Popescu, fiica fostului internațional Gică Popescu, au făcut pasul în lumea antreprenoriatului. Cei doi lansat un nou brand de ochelari de soare și vor să dea lovitura în domeniu. Evenimentul de prezentare a avut loc în centrul Capitalei și a reunit numeroase personalități din lumea fotbalului românesc.

Ianis Hagi și Maria Popescu au pus bazele unui brand de ochelari

Evenimentul a avut loc pe Calea Victoriei și a reunit mai multe personalități din lumea sportului. Printre susținătorii lor s-au numărat cei doi grei ai fotbalului românesc: Gică Hagi și Gică Popescu. De asemenea, Adrian Ilie și Florin Răducioiu nu au lipsit de la lansare.

Cei doi tineri antreprenori au prezentat personal colecția de ochelari, iar invitații au avut posibilitatea să achiziționeze modelele preferate chiar în ziua lansării. Prețurile variază între 100 și 150 de euro, în funcție de design.

Ce legătură există între cei doi

Ianis Hagi a explicat că el a venit cu numele acestui nou brand, în timp ce Maria Popescu a avut conturat întreaga idee de afacere.

„Eu am venit cu numele, ea cu viziunea. Ne-am combinat imaginația, creativitatea și am ajuns în punctul de azi în care am dat drumul la brand”, a declarat el, potrivit GSP.

Ianis Hagi a explicat că ideea lansării unui brand de ochelari nu a apărut peste noapte, ci are rădăcini adânci în amintirile și poveștile din copilărie.

„Nu ne-am trezit cu ideea ieri. Ne leagă foarte mult din copilărie. Avem povești împreună despre ochelari. Am crescut mereu cu ochelari în mână”, a adăugat el.

De asemenea, fotbalistul a precizat că ideea lansării a apărut în urmă cu trei ani.

Întrebat dacă ochelarii îi vor purta noroc la Campionatul Mondial, Ianis Hagi a subliniat că drumul spre o astfel de competiție este mult mai dificil decât cel spre un Campionat European.

Ianis Hagi, ajutat de partenera lui

În privința implicării familiei, el a dezvăluit că i-a recomandat tatălui său toate modelele de ochelari și că Gică Hagi a fost de acord cu proiectul.

„După trei ani și jumătate de efort, am reușit să lansăm brandul,” a explicat el.

Despre perspectivele de viitor ale brandului și ideea extinderii afacerii, fotbalistul a recunoscut că este greu să anticipeze unde îi va duce acest drum. Totodată, a subliniat că soția sa, Elena, a contribuit semnificativ la partea de creație, iar întregul proces a fost unul îndelungat și plin de provocări.

„E greu să spui în viitor unde te vezi. Nu le știm pe toate, nu suntem perfecți, încă avem lucruri de pus la punct, dar suntem dornici să muncim. Este o pasiune de-a noastră. Ne relaxează acest brand, această muncă”, a mai spus el.

Potrivit acestuia, brandul „Imeyewear” va funcționa online în primă fază, însă pe lista priorităților celor doi se află deschiderea unor locații pe timpul verii.