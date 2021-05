Scandal uriaș în Scoția, protagoniști fiind jucătorii echipei Glasgow Rangers, formație care a devenit campioană în această țară, și la care evoluează și mijlocașul român Ianis Hagi. A fost euforie pentru că „alb-albaștrii” au pus mâna pe titlu după o pauză de 10 ani. Timp în care clubul a avut mari probleme financiare și a ajuns și în liga a IV-a.

Problema a apărut după petrecerea jucătorilor. Un filmuleț care circulă pe Twitter îi arată pe fotbaliști cântând și dansând pe melodia „Sweet Caroline”, a lui Neil Diamond. Elevii lui Steven Gerrard au fost acuzați că, la refren, au adresat injurii Papei, cântând „F*ck The Pope”.

#BREAKING A video has been put online that appears to show the players of Scottish football club Rangers FC singing, "Fuck the Pope", inside Ibrox stadium in Glasgow after their title celebrations.@talkSPORT @SkySport @BBCSport @itvnews @STVNews @DailyMailUK @TheSun @SkyNews pic.twitter.com/MiTGxD4lau

— SN Digital News (@SNDigitalNews) May 16, 2021