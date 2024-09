Iancu Sterp se însoară. Cine e viitoarea soție a fostului concurent de la Survivor

Iancu Sterp s-a hotărât să facă pasul cel mare și să se însoare. Fostul concurent de la Survivor va avea nunta foarte curând, iar cel care l-a dat de gol a fost sora acestuia, Ileana Sterp.

Iancu Sterp și Denisa Coțolan se pregătesc să facă pasul cel mare, iar vestea a fost dezvăluită de sora lui Iancu, Ileana Sterp. Aceasta a oferit detalii despre nunta fratelui său, surprinzând pe toată lumea când a spus că evenimentul va avea loc chiar în aceeași zi în care ea s-a căsătorit cu Adrian Cernat. Alegerea datei a fost un detaliu special dezvăluit de Ileana, creând astfel o legătură simbolică între cele două evenimente.

Se pare că familia Sterp păstrează tradițiile și momentele importante într-un cadru cu semnificație deosebită.

Iancu Sterp și Denisa Coțolan se pregătesc să își unească destinele pe 27 octombrie 2024, o dată cu o semnificație specială pentru familia Sterp. Aceasta coincide cu ziua în care sora lui, Ileana Sterp, s-a căsătorit cu soțul ei, Adrian Cernat, în 2019. Alegerea acestei date nu este întâmplătoare, ci adaugă un plus de simbolism și legătură între cele două evenimente importante din viața familiei.

„Se însoară mezinul familiei pe 27 octombrie. Este exact ziua în care eu și soțul meu am avut nunta în anul 2019. Așa s-a nimerit. Fac la aceeași sală unde am făcut și noi. M-au sunat în legătură cu multe detalii și îi ajut cu plăcere. Pe Iancu nu îl văd emoționat deloc, mai degrabă pe Denisa. Cred că așa este în majoritatea cazurilor, noi femeile ne stresăm mai tare: rochia, pantofii, toate cele, dar bărbații…”, a declarat Ileana Sterp la emisiunea Follow us!