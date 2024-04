Sport Fotbalistul român cu inima în partea dreaptă. Este o anomalie extrem de rară







Iancu Papazicu, fostul fotbalist de la Farul Constanța, a descoperit în tinerețe că are o anomalie rară numită „situs inversus totalis”, adică organele interne invers. Inima lui este în partea dreaptă. Dextrocardie cu situs inversus este o malformație regăsită doar la 0,01% din populație.

„La vremea respectivă, cazul meu era unul nou în România, nemaivăzut, nemaiauzit. Mi-amintesc, era o doamnă doctor, doamna Craiu, care nu-mi dădea viză că nu mă înțelegea.. Având situs inversus totalis (n.r. poziţionarea organelor interne invers, în oglindă), nu e numai inima pe dreapta, și ficatul e. Circuitul, practic, este invers. Fiind circuitul invers, lucrurile sunt în regulă. Anomalia este când ai doar inima pe dreapta și restul circuitului normal.”, explică Iancu Papazicu.

I-a fost greu să obțină viza medicală

El a povestit că i-a fost greu să obțină viza medicală pentru a activa ca fotbalist profesionist și că a fost trimis la Spitalul Militar pentru analize suplimentare. El a spus că doctorul i-a spus că poate să joace până la bătrânețe.

„Am fost trimis, la vremea respectivă, la domnul doctor Țintoiu, la Spitalul Militar, și am făcut la vremea aceea... Eu vorbesc de acum 20 și ceva de ani, mai mult de atât. Am făcut coronarografie, cateterism (n.r. angiografie coronariană). Țin minte că am întrebat, era un doctor foarte bun: „Domn' doctor, pot să joc? Mai pot să joc?”. Și mi-a zis: „Dă-i drumul, din partea mea poți să joci până la bătrânețe”. Dar, având în vedere că pe plan local nu-mi dădeau viza, n-au vrut să-mi dea viza, asta mi-a creat niște probleme. În condițiile în care mă suspectau că un părinte de-al meu ar fi suficient de nebun încât să-și sacrifice copilul pentru a juca așa fotbal. Dar nu am fost niciodată în poziția de a fi bolnav.

Cum s-a schimbat viața lui Iancu Papazicu

Papazicu n-a mai jucat fotbal de 18 ani. Acum, el activează în domeniul turismului, dar n-a uitat de perioada în care a fost sportiv de performanță.

„Azi, parcă trăiesc o altă viață, am și uitat de când m-am lăsat de fotbal, au trecut 18 ani... Acum activez în domeniul turismului și nu mai am legături directe cu sportul. Dar, în sufletul meu, am rămas același sportiv de performanță, pasionat”, a spus fostul fotbalist pentru GSP.