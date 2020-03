Adelina Chivu, soţia lui Cristi Chivu (n.r. – antrenor la o grupă de juniori a echipei Inter Milano), a dezvăluit cu lux de amănunte care este situaţia pe străzile din Milano.

Izolată împreună cu familia de mai bine de 10 zile, fosta prezentatoare de la Antena 1 a vorbit la un post tv din Italia și a spus cum trăiește aceste zile în care panica generată de Coronavirus a împânzit lumea.

„Suntem deja de nouă, cred că asta este a zecea zi de când stăm în casă. E impropriu spus pentru că am ieşit de vreo trei ori, dar strictul necesar, la supermarket, la farmacie. Eu, în schimb, am fost şi în parc la sport o dată. Ceea ce nu recomand pentru că fac parte din categoria celor care au evaluat greşit situaţia la început. Dacă am fi respectat cu toţii asta, cu siguranţă nu s-ar fi ajuns la ce este în acest moment în oraş”, a declarat Adelina Chivu.

De asemenea, soţia lui Cristi Chivu a vorbit și cu presa din România, într-un interviu pentru Simona Gherghe: „Unii care au peste 60 de ani sunt puși cu semnul de întrebare la aparatul de respirat, deci medicii hotărăsc cine trăiește și cine moare. Noi nu mai ieșim din casă decât la farmacie sau la supermarket. În rest, nu ieșim deloc. Totul e închis, restaurante, tot. Comenzi online e cam greu să faci. Nu avem cunoștințe care s-au îmbolnăvit, avem doar care au intrat în contact cu oameni infectați și stau în carantină acasă. Sunt mai puține mașini pe stradă, în schimb, mai multe ambulanțe, carabinieri. Am înțeles că te opresc, și dacă ai angajați sau menajere trebuie să le dai în scris că sunt trimiși de tine.”

Amintim că în Italia a fost semnalat recent un caz cutremurător, care vorbeşte de la sine despre groaza care i-a cuprins pe italieni.

