12 august

”Huawei reprezintă un risc pentru siguranța și apărarea națională”. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 12 august s-au născut Helena Blavatsky, Cecil B. De Mille, Mark Knopfler, George Hamilton, Clody Berthola, Liliana Tomescu, Ion Ghica.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Fotie, Anichit, Pamfil, Capiton şi Palamon.

Tradiţional, astăzi, este o zi oraculară, iar poporul spune că dacă timpul este frumos, atunci şi toamna va fi frumoasă şi lungă.

Este un alt eveniment tradiţional confiscat de creştinism. Pe vremea dacilor era sorocul unei „şedinţe de guvern„. Regele se sfătuia cu sacerdoţii şi cu tarabostes, „bărbaţii cei tari”, veniţi de la, poate, o mie de kilometri, de pregătirile de toamnă şi de iarnă, dacă oamenii sunt sănătoşi şi mulţumiţi, câte nunţi s-au făcut, unde s-a făcut recoltă şi unde nu, cum stă via, drumul turmelor, starea davelor şi a fortificaţiilor, câţi s-au născut, câţi au murit, dacă au fost boli grele, se comentau rapoartele spionilor din afară, ce se mai întâmplă în puternica Romă, ce au mai văzut iscoadele îndepărtate, cât aur şi argint s-au extras, câte arme s-au făurit, ce s-a cumpărat de la greci și ce mai e de cumpărat etc etc. Este evident că dacă bilanţul era bun şi toamna promitea multe!

O anumită mentalitate se manifestă printre istorici, savanţi, dar şi printre cercetătorii independenţi, în interpretarea unor evenimente, trecute, prezente sau viitoare. Este vorba de ceea ce s-ar putea denumi materialism egocentric în care civilizaţia antică era în mod necesar inferioară. Istoria umanităţii este privită ca un marş triumfal, imposibil de oprit, pe calea evoluţiei şi al progresului.