Social Hrișcă cu pesticide din Rusia, retrasă de pe rafturile magazinelor din Republica Moldova







Republica Moldova. Lot de hrișcă importat din Federația Rusă, retras urgent de pe piața din Republica Moldova. Asta după ce testele de laborator au arătat depășiri ale nivelului admis de pesticide. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că retrage din comerț un lot de hrișcă marca „Imperia Foods”, importată din Federația Rusă. Asa după ce în urma controalelor au fost identificate niveluri ridicate de reziduuri ale pesticidului „Glifosat”.

Produsul retras este hrișca ambalată în pachet de 0,9 kg, fabricată la data de 18 aprilie 2025. Specialiștii avertizează că glifosatul, depistat în cantități mari, reprezintă un pericol pentru sănătate. Asta întrucât consumul de alimente contaminate cu pesticide poate provoca efecte grave asupra organismului.

„Conținutul crescut de pesticide în produsele alimentare reprezintă un risc serios pentru sănătatea consumatorilor. Recomandăm cetățenilor să nu consume produsul vizat”, se arată în comunicatul ANSA.

Persoanele care au achiziționat hrișca „Imperia Foods” sunt îndemnate să o returneze de urgență la unitățile de comerț de unde a fost cumpărată. Termenul-limită de returnare este 5 septembrie 2025.

Potrivit ANSA, decizia de retragere a produsului a fost luată ca măsură de precauție imediată. Pentru a preveni eventuale intoxicații alimentare și pentru a proteja sănătatea publică.

„Mulțumim consumatorilor pentru cooperare și îi rugăm să manifeste vigilență la achiziționarea produselor alimentare”, mai notează instituția.

Hrișca, una dintre cele mai vechi plante cultivate în emisfera nordică, revine tot mai mult în atenția nutriționiștilor datorită valorii sale nutritive ridicate și efectelor pozitive asupra sănătății.

Bogată în fibre, proteine, antioxidanți și minerale esențiale, hrișca este considerată un „pseudocereal” care poate fi introdusă cu succes în dietele moderne, inclusiv cele fără gluten.

Medicii arată că frunzele și florile plantei sunt utilizate inclusiv în scopuri terapeutice, pentru îmbunătățirea circulației sangvine. Reducerea riscului de ateroscleroză și tratarea problemelor de varice. De asemenea, studiile au demonstrat că hrișca are efecte benefice în gestionarea diabetului de tip 2 și poate preveni bolile cardiovasculare prin reducerea nivelului de colesterol și glucoză din sânge.

Pe lângă acestea, consumul regulat de hrișcă sprijină digestia și reprezintă o alternativă sănătoasă pentru persoanele cu intoleranță la gluten.

Datele nutriționale arată că 100 de grame de hrișcă crudă conțin 343 de calorii, peste 13 grame de proteine, 10 grame de fibre și minerale importante precum magneziu, fier, cupru și mangan. În plus, compușii vegetali precum rutina și quercetina contribuie la reducerea inflamațiilor și protecția vaselor de sânge.

Specialiștii recomandă introducerea hrișcăi în dietă sub formă de boabe, făină sau ceai, însă avertizează că excesul poate provoca dereglări tiroidiene din cauza unor substanțe active.