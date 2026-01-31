Howard Stern, omul care a ajuns celebru pentru discuțiile vulgare moderate la radio. A fost copiat și în România

Howard Stern (72 de ani) a făcut istorie în industria radioului din SUA și a inspirat nenumărați DJ din toată lumea. Puține personaje din audi-vizual au fost la fel de controversate. Stern a schimbat modul în care erau privite emisiune radio și a introdus un stil adapatat generației MTV, cea a anilor '80 - '90, conform nickiswift.com.

După ce a terminat facultate, a mers pe calea marii sale pasiuni: radioul. Și a înțeles că, dacă va ajunge moderator, nu va fi unul de pluton, cu un stil tern, limbaj colocvial și plictisitor.

Ca rampă de lansare a avut un post obscur, dar a devenit repede cunoscut pentru discuțiile sale fără filtru, extrem de personale, care se învârteau adesea în jurul subiectelor sexuale. Emisiunea The Howard Stern Show a fost difuzată la nivel național din 1986 până în 2005, iar în anul următor, a trecut la radio prin satelit.

Audiențele formidabile l-au scos din izolarea locală și l-a propulsat către ascultătorii din toată America. În acele vremuri, el s-a autoproclamat „Regele tuturor mijloacelor de comunicare”.

Stern este autorul a trei cărți: Miss America, Howard Stern Comes Again și Private Parts, pe care le-a transformat într-un film la sfârșitul anilor '90. Chiar și cu o vechime îndelungată și un loc de muncă aparent de vis, s-a luptat cu probleme majore și a trebuit să-și schimbe abordarea de-a lungul anilor.

„Am încercat să văd câteva dintre vechile mele în emisiunile lui David Letterman. Nu am putut trece peste două minute. Nu sunt eu. Nu știu cine este acel tip”, spunea omu de radio într-un interviu.

În același timp, în plină glorie adusă de emisiunile scandaloase, s-a confruntat cu probleme în familie, mari frământări interioare și câteva eșecuri profesionale.

Posturile de radio terestre au avut dificultăți în a-și da seama ce să facă cu Howard Stern la începutul carierei sale. Comentariile sale controversate au adus fani, dar au pus și presiune pe directorii emisiunii. În 1982, alergarea lui Stern la DC-101 s-a lăsat cu scandal. Stern a fost suspendat după ce și-a criticat conducerea postului și alte două posturi de radio.

Tânărul DJ spus că decizia l-a luat prin surprindere: „Chiar am încercat să-mi îndeplinesc acordul contractual cu DC-101. Am fost tratat mizerabil”.

A căzut în picioare și a ajuns la radioul WNBC din New York în același an. Dar istoria s-a repetat și, după trei ani de emisie, Stern a fost din nou concediat. „Nu duc niciodată o viață plictisitoare. Dar sunt destul de șocat. Tocmai am avut cele mai mari audiențe ale noastre vreodată. Cred că este natura fiarei să fim concediați”.

Mai avea doi ani de contract, iar vicepreședintele postului a vorbit despre „diferențele conceptuale” drept principalul motiv pentru concedierea lui Stern. Astfel, el și-a început o emisiune proprie.

Căsătorit cu Alison Berns, a avut probleme și a divorțat. Cuplul are trei fete. „Pentru mine, divorțul a fost un mare eșec. Pentru că nimeni din familia mea nu a divorțat”, spunea Stern. Căsnicia a fost afectată și de activitatea lui Howard, care avea o predicleție pentru intervievarea starurilor porno.

Odată cu popularitatea sa în creștere la radio, Howard Stern și-a anunțat candidatura pentru guvernatorul statului New York, în 1994, din partea Partidului Libertarian. Potrivit The Washington Post, platforma sa a constat din doar trei puncte principale: „reintroducerea pedepsei cu moartea, forțarea lucrătorilor din construcții să lucreze noaptea și eșalonarea taxelor de autostrăzi pentru a atenua blocajele de trafic”.

El a anunțat că, odată ce obiectivele sale au fost îndeplinite, va demisiona din funcție. A abandonat cursa electorală, după ce instanța a decis că trebuie să-și dezvăluie sursele de finanțare a campaniei. „Petrec 25 de ore pe săptămână la radio, vă dezvălui cele mai intime zone din viața mea, nu am de gâmnd să dau detalii și despre cât câștig”, a explicat DJ-ul.

La câțiva ani după ce a devenit vedetă, Howard Stern a recunoscut în cartea sa, Miss America, că „a suferit cândva de o tulburare obsesiv-compulsivă”.

Stilul direct al lui Stern, cu limbaj vulgar a fost adoptat de-a lungul timpului de mulți oameni de radio din afara SUA. La finalul anilor '90, în România, celebru pentru emisiunile sale nocturne de la PRO FM devenise Vlad Craioveanu, care încerca să-l copieze pe Stern. În celebra emisiune 13 -14, Andrei Gheorghe folosea și el un stil brutal și direct de-a comunica, fapt ce-i aducea omului de radio audiențe uriașe.