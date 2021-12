HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. Rover-ul Perseverance al NASA face descoperiri surprinzătoare pe Marte.

16 decembrie

Pe 16 decembrie s-au născut Ludwig van Beethoven, Leopold I, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, C. Jinarajadasa, Elena Băcăoanu, Mircea Heroveanu, Noru Demetriad.

În calendarul creștin-ortodox sunt, pe 16 decembrie, Sfinții: prorocul Agheu și Teofana, împărăteasa. Nimic în ”Kalendar” dacii nu făceau ”sfinți” chiar pe toată lumea! Ei glumeam, să vedeți ce diaree de sfinți este în calendarul budist!

„Evenimentul Zilei„, din 16 decembrie 1773, a fost începerea Războiului de Independenţă în America de Nord, pe atunci colonie britanică. Samuel Adams împreună cu alţi o sută cincizeci de fraţi masoni din Marea Lojă „Sons of Freedom” atacă, deghizaţi în piei roşii, (corect politic, nativi) portul Boston şi aruncă în ocean 342 de baloturi de ceai de pe trei nave comerciale englezeşti. Britanicii măriseră nejustificat taxele pe ceai şi alte produse! Scumpirea prețurilor este un motiv de revoluție!

Știți cine i-au recunoscut primii și i-au ajutat pe insurgenți? Francezii și rușii! Ruși au trimis imediat o fregată, un vas militar, ”Бесстрашный” Neînfricatul, cu ajutoare pentru revoluționari, arme, alimente, celebrul praf de pușcă, pulberea neagră imperială rusească și exact 342 de baloturi de ceai negru rusesc. Pe gratis! Ba căpitanul fregatei a făcut și o afacere cu americanii, le-a vândut 30 din tunurile navale pe care le avea la bord. Întotdeauna rușii s-au înțeles cu americanii, o să se înțelegă și acum!

Masonii au fost în primele rânduri ale Războiului de Independenţă, dublaţi de mari oameni politici şi de ştiinţă, de exemplu, fratele Benjamin Franklin. Şi instruiţi de alţi masoni francezi, din Marele Orient, ca, de exemplu, marchizul de Lafayette, autorul de mai târziu a „Declaraţiei drepturilor omului şi ale cetăţeanului” inspirată copios din Constituția americană, la care fusese coautor. Dar şi alţi fraţi masoni din Europa, ca polonezul Kosciuszko Tadeusz, sau germanul Von Kalb s-au alăturat insurgenţilor americani.

Tot pe 16 decembrie, dar în anul 1910, are loc, la Issy les Moulineaux (lângă Paris), primul zbor experimental din lume al unui avion cu motor aeroreactor (avionul „Coandă 1910”), inventat, construit şi pilotat de inginerul român Henri Coandă, pionier al aviaţiei mondiale. ”Book of Days”.

NASA Descoperirile oamenilor de știință, folosind rover-ul, evidențiază diversitatea mostrelor pe care geologii și viitorii oameni de știință asociați cu programul de returnare a probelor pe Marte al agenției vor trebui să le studieze.

Oamenii de știință din misiunea rover-ului Perseverance Mars a NASA au descoperit că roca de bază pe care a mers exploratorul lor cu șase roți, de la aterizare în februarie, s-a format probabil din magmă încinsă. Descoperirea are implicații pentru înțelegerea și datarea cu acuratețe a evenimentelor critice din istoria craterului Jezero, precum și a restului planetei.

Echipa a ajuns, de asemenea, la concluzia că rocile din crater au interacționat cu apa de mai multe ori de-a lungul eonilor și că unele conțin molecule organice.

Acestea și alte constatări au fost prezentate ieri, 14 decembrie, în timpul unui briefing de știri la reuniunea științifică de toamnă a Uniunii Geofizice Americane din New Orleans.

Chiar înainte ca Perseverance să ajungă pe Marte, echipa științifică a misiunii se întrebase despre originea rocilor din zonă. Au fost sedimentare – acumularea comprimată de particule minerale posibil transportată la locație de un sistem fluvial antic? Sau sunt magmatice, posibil născute în fluxurile de lavă care se ridică la suprafață de la un vulcan marțian acum dispărut de mult?

„Începeam să cred că nu vom găsi niciodată răspunsul”, a spus Ken Farley, cercetător al proiectului Perseverance, de la Caltech din Pasadena. „Dar apoi instrumentul nostru PIXL a văzut bine petecul abraziv al unei stânci din zona supranumită „South Séítah” și totul a devenit clar: cristalele din stâncă au furnizat proba necesară.”

Burghiul de la capătul brațului robotizat al lui Perseverance poate freza sau șlefui suprafețele de rocă pentru a permite altor instrumente, cum ar fi PIXL , să le studieze. Prelucrare pentru Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, PIXL folosește fluorescența cu raze X pentru a determina compoziția elementară a rocilor. Pe 12 noiembrie, PIXL a analizat o rocă din South Séítah pe care echipa științifică a ales-o să preleveze o probă de miez cu utilizarea burghiului roverului. Datele PIXL au arătat că roca, supranumită „Brac”, este compusă dintr-o abundență neobișnuită de cristale mari de olivină înghițite în cristale de piroxen.

„Un bun student în geologie vă va spune că o astfel de textură indică roca formată atunci când cristalele au crescut și s-au așezat într-o magmă care se răcește lent – ​​de exemplu un flux de lavă grea, un lac de lavă sau o cameră de magmă”, a spus Farley. „Roca a fost apoi alterată de apă de mai multe ori, făcând-o un tezaur care va permite viitorilor oameni de știință să dateze evenimentele din Jezero, să înțeleagă mai bine perioada în care apa era mai comună la suprafața sa și să dezvăluie istoria timpurie a planetei. Mars Sample Return va avea lucruri grozave din care să aleagă!”

Campania cu mai multe misiuni Mars Sample Return a început cu Perseverance, care colectează mostre de rocă marțiană în căutarea vieții microscopice vechi. Din cele 43 de tuburi de probă ale lui Perseverance, șase au fost sigilate până în prezent – ​​patru cu miez de rocă, unul cu atmosferă marțiană și unul care conținea material „martor” pentru a observa orice contaminare pe care rover-ul ar fi putut-o aduce de pe Pământ. Mars Sample Return încearcă să aducă anumite tuburi înapoi pe Pământ, unde generații de oameni de știință le vor putea studia cu echipamente puternice de laborator mult prea mari pentru a fi trimise pe Marte.

Încă de stabilit este dacă roca bogată în olivină s-a format într-un lac gros de lavă care se răcește la suprafață sau într-o cameră subterană care a fost ulterior expusă de eroziune. Rover-ul, în fotografia din titlu.

De asemenea, o veste grozavă pentru Mars Sample Return este descoperirea compușilor organici de către instrumentul SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals). Moleculele care conțin carbon nu se află doar în interiorul rocilor abrazate analizate SHERLOC, ci și în praful de pe roca neabraziată.

Confirmarea substanțelor organice nu este o confirmare că viața a existat cândva în Jezero și a lăsat semne revelatoare (biosemnături). Există atât mecanisme biologice, cât și non-biologice care creează substanțe organice.

„Curiosity a descoperit, de asemenea, substanțe organice la locul său de aterizare din craterul Gale”, a declarat Luther Beegle, investigator principal SHERLOC la Laboratorul de propulsie cu reacție al NASA din California de Sud. „Ceea ce adaugă SHERLOC la poveste este capacitatea sa de a cartografia distribuția spațială a substanțelor organice din interiorul rocilor și de a lega aceste substanțe organice cu mineralele găsite acolo. Acest lucru ne ajută să înțelegem mediul în care s-au format organicele. Trebuie făcute mai multe analize pentru a determina metoda de producție pentru organicele identificate.”

Păstrarea substanțelor organice în interiorul rocilor antice – indiferent de origine – atât la craterele Gale, cât și la Jezero înseamnă că potențialele biosemnături (semne de viață, trecute sau prezente) ar putea fi și ele păstrate. „Aceasta este o întrebare care poate să nu fie rezolvată până când probele nu vor fi returnate pe Pământ, dar conservarea substanțelor organice este foarte interesantă. Când aceste mostre vor fi returnate pe Pământ, ele vor fi o sursă de cercetare și descoperire științifică pentru mulți ani”, a spus Beegle.

Alături de capacitățile sale de eșantionare a miezului de rocă, Perseverance a adus primul radar de penetrare a solului pe suprafața lui Marte. RIMFAX (Radar Imager for Mars’ Subsurface Experiment) creează o „radargramă” de caracteristici subterane de până la aproximativ 33 de picioare (10 metri) adâncime. Datele pentru această primă radargramă lansată au fost colectate în timp ce roverul traversa o linie de creastă de la unitatea geologică „Crater Floor Fractured Rough” în unitatea geologică Séítah.

Linia creastă are mai multe formațiuni stâncoase cu o înclinare vizibilă în jos. Cu datele RIMFAX, oamenii de știință Perseverance știu acum că aceste straturi de rocă înclinate continuă la același unghi mult sub suprafață. Radargrama arată, de asemenea, proiectul straturilor de rocă Séítah sub cele ale Crater Floor Fractured Rough. Rezultatele confirmă și mai mult părerea echipei științifice că crearea Séítah a precedat Crater Floor Fractured Rough. Capacitatea de a observa caracteristicile geologice chiar și sub suprafață adaugă o nouă dimensiune capacităților de cartografiere geologică ale echipei de pe Marte.

Un obiectiv cheie pentru misiunea Perseverance pe Marte este astrobiologia, inclusiv căutarea semnelor vieții microbiene antice. Roverul va caracteriza geologia planetei și clima din trecut, va deschide calea pentru explorarea umană a Planetei Roșii și va fi prima misiune care va colecta și păstra în cache roca și regolitul marțian (rocă spartă și praf).

Misiunile ulterioare ale NASA, în cooperare cu ESA (Agenția Spațială Europeană), vor trimite nave spațiale pe Marte pentru a colecta aceste mostre sigilate de la suprafață și a le returna pe Pământ pentru o analiză aprofundată.

Misiunea Mars 2020 Perseverance face parte din abordarea de explorare Moon to Mars a NASA, care include misiuni Artemis pe Lună. Ele vor ajuta la pregătirea pentru explorarea umană a Planetei Roșii.

Pe DOA am reiterat necesitatea explorării și colonizării spațiale. ”Marte este America secolului XXI” spun adesea. I-am făcut tare bine unui astronom tânăr dintr-o familie veche britanică. Junele astronom mi-a mărturisit că la masa de duminică cu toată familia, tatăl lui l-a luat peste picior cu ceva de modul ”fiule tot te uiți prin telescop, acum când toată lumea se uită prin microscop ?” Și-a amintit de vorba mea și i-a servit-o seniorului. John, hai să-i spunem John, a cucerit aprecierea tatălui care a considerat justă și folositoare propoziția cu Marte și America. Doar America a fost colonia Marii Britanii, nu?

Acum vă rog să mă scuzați am primit, fără niciun motiv, o corespondență foarte stufoasă, așa că mă grăbesc să o citesc, până când mâine este o altă zi!

HOROSCOP 16 decembrie 2021

BERBEC Vrei să te grăbeşti, să faci lucrurile din ce în ce mai repede! Ritmul prea rapid te oboseşte şi graba strică treaba! Astăzi evită deciziile importante, care pot duce la schimbări majore. Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau la locul tău de activitate. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici în dragoste. De fapt, nu vrei sa recunoşti că lipsa acuta a banilor te face mizantrop!

TAUR Eşti cam obosit şi se apropie vacanţa de Crăciun. Astăzi este momentul, după program, să iei o pauză şi să te îngrijeşti. Ceva cosmetică, fizioterapie, masaje, poate ar face minuni! Sănătatea este bună, eşti doar obosit, trebuie să eviţi frigul şi schimbările bruşte de temperatură şi umiditate. Eşti intr-o uşoara pierdere de energie cauzată de oboseală şi de numeroasele decepţii. Mâncarea naturală, nemodificată genetic, fructele, mierea şi ceaiurile din planete iţi pot reface vitalitatea!

GEMENI Astăzi, abordarea logică, sistematică, a situaţiei îţi furnizează datele necesare rezolvarii. Cere ajutor, nu intra în criză de timp! Evită activităţile care nu sunt absolut necesare! O zi indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat, astăzi cel puţin, aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine, dar nici că destinul tau este teribil. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi!

RAC Te poziţionezi pe o linie paralelă cu realitatea! Desfăşori multe forţe şi risipeşti multă energie pentru un lucru de nimic. Dar, obţii mai multă libertate în folosirea timpului tău liber! A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Pentru cei născuţi în ultimul decan al zodiei configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă : câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus.

LEU O zi paradoxală! Dar, este o zi bună pentru ca să faci bilanţul şi să vezi cât vrei, de fapt cât poţi, să cheltuieşti cu vacanţa de Crăciun. Distracţiile reuşite se fac cu bani puţini! Magnetismul personal este în creştere. O persoană, poate influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta. Cu toată vremea friguroasă doreşti să pleci într-o vizită pe la magazine, vizită care poate să-ţi încarce bateriile şi să te relaxeze.

FECIOARĂ Încerci să-ţi impui un program de organizare al timpului tău, eşti în criză de timp! Trebuie, mai întâi, să faci pace cu tine însuţi, să găseşti echilibrul optim dintre obligaţii şi dorinţe! Astrele favorizează cât de cât pe nativii din primul decan al zodiei. Dacă eşti născut în al doilea decan al zodiei nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, astăzi trebuie să te descurci singur. Al treile decan are mici sau mai mari probleme cu sănătatea, în special din cauza frigului şi a ceţei.

BALANŢĂ Ai primit de la cei din jur o misiune pentru care te simţi bine pregătit şi motivat. Poate să fie şi cumpărarea de globuri, de nimicuri strălucitoare pentru Pomul de Crăciun de la serviciu! Dar, nu ai multe de făcut! Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate. Stelele spun c-ar fi bine să iei ceva vitamine cu minerale ca să compensezi rigorile iernii. În general se mai face lumină şi pe strada ta şi ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa, aşa cum este ea, este plină de farmec.

SCORPION Te plângi ca să atragi atenţia! O nouă strategie, veche! Nimeni nu este vinovat că lucrurile nu se întâmplă după dorinţa ta, sunt situaţii obiective, trebuie însă să iei măsurile care se impun! Evită astazi orice lucru, vorba, fapta sau gest care pot avea o implicatie pe termen lung. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Dar orice ai face, nu îţi place! Este ceea ce se numeşte o fundătură sentimentală sau profesională…

SAGETATOR Relaxează-te, tensiune îţi face rău! Şi nici nu aduce rezolvări. Griji, în majoritate, pentru cei dragi, familie. Dar, ai la îndemână soluţiile. Chiar dacă îţi ia ceva timp, o să rezolvi! Evită împrumuturile de bani. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o decepţie provocată de defecte de comunicare.

CAPRICORN Eşti pe cale să avansezi vizibil, într-o afacere, fie cu bani, sau cu amor. Astăzi, Pluton, planeta plutocraţilor, îţi dă un plus de energie şi reuşeşti să întorci lucrurile în favoarea ta. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil. Pentru nativii născuţi în ultimul decan: în această perioadă poţi să intâlneşti o persoană deosebită şi astfel de întâlniri îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

VĂRSATOR Sănătatea ta depinde de moralul tău! Mai mult ca la oricare altă zodie, cele trei corpuri se influenţează, reciproc, la Vărsător. Gândeşte de bine, pozitiv, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Prietenii te ajuta astăzi chiar fără să-i baţi la cap. Trebuie doar să le ceri nimicuri care nu îi costă. Pe de altă parte trebuie să te gândeşti la invitaţiile pe care le-ai primit. Cu ce o să te îmbraci, ce o să încalţi. Dar bijuteriile? Amuzant, nu?

PEŞTI Astăzi, problemle tale personale, amorul, vin pe primul plan, înaintea muncii, profesiei. Trebuie să fii mai apropiat de cei dragi, mai tandru, să vii în întâmpinarea dorinţelor lor! Totuşi, astăzi magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Vei avea caştig de cauză daca vei adauga şi un zâmbet şi formula : te rog frumos! Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Încet-încet ca un copil care învaţă să meargă te vei pune pe picioarele proprii în afacerea pe care o ai în gând.