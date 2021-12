HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR. Europa și creștinismul, în viziunea unui europarlamentar

30 decembrie

Pe 30 decembrie s-au născut împăratul Titus, Rudyard Kipling, Ben Johnson, Ion Gorun, Maria Alexandru.

Nimic în calendar, doar Sfinţii de serviciu Leon, Anisia şi Teodora din Cezareea şi iar nimic în „Kalendar”!

Mulţumesc mult, mulţumesc din inimă, tuturor celor care mi-au urat cele bune cu ocazia Naşterii Domnului şi continuă să mă felicite pentru Anul Nou.

Mereu în slujba domniilor voastre!

Mă gândeam că stabilirea Anului Nou pe 1 ianuarie pare a fi total ilogică şi fără niciun suport religios sau cosmic, spiritual sau material. Nu se potriveşte cu nimic, nici în calendarul iulian, nici în cel gregorian. Şi nici în vechile calendare din antichitate.

Anul Nou a fost stabilit la trecerea secundei de la ora 24:00 din noapte de 31 decembrie, ca o sărbătoare nouă, laică, eliberată de orice religie, mit sau legendă! Un început nou, o resetare necesară pentru oamenii liberi, senini şi cu cugetul curat.

În vechime anul începea cu echinocţiul de primăvară, sau cu solstiţiul de iarnă, deci, 21 martie sau, respectiv, 22 decembrie. Şi astăzi popoare vechi şi dirijate de înţelepţi, precum evreii, sau arienii (persanii, iranienii) respectă concordanţa dintre luni şi zodii. Oare de ce? De ce ei se bat pentru supremaţia regională şi, prin ricoşeu, a Lumii, iar noi suntem doar o amărâtă de colonie? Pentru că evreii, de exemplu, au avut întotdeauna conducători de excepţie, care au polarizat energia naţiei şi au creat condiţiile performanţei şi a excelenţei. Noi… haideţi să lăsăm, deocamdată, lucrurile cum au căzut, am spus de multe ori fraza pe care am auzit-o, demult, de la Rege, Dumnezeu să-l odihnească: „nu te poţi bate cu o floretă împotriva unei armate de topoare!”

Să nu uităm că pe 30 decembrie se împlinesc 74 de ani, o viaţă de om, de la abdicarea Regelui Mihai I-ul şi proclamarea republicii în România. Unii istorici postmodernişti o consideră o greşeală. Tragic Rege! Era convins că rudele sale regale, învingătoare în conflictul mondial, o să-i sară în ajutor, o să menţină dinastia în România. Dar poţi să judeci cu datele de astăzi, pe cineva care a luat o decizie acum peste 70 de ani? Ar fi o prostie… Pe de altă parte republica, cu instituţiile şi pârghiile ei a permis o dezvoltare accelerată. Statele Unite, Franţa, Germania, Rusia sunt republici, unele federale. Monarhia a supravieţuit în acele ţări cu o tradiţie veche, Marea Britanie, de exemplu, dar numai cu un rol simbolic. Un atavism preţios, scump şi inutil, spun unii.

În România posibilitatea unei restaurări se amână la calendele greceşti, spun analiştii din State, ca urmare a scandalurilor spumoase din interiorul casei Regale de România şi a rudelor de sânge albastru prea lacome, condamnate, care, împreună, compromit ideea de monarhie. Originalitate monarhică, sau amatorism? Sau compromitere intenționată? Bune întrebări!

Sezonul Crăciunului nu numai că întărește cât de important este creștinismul pentru europeni, ca indivizi, dar, la un nivel mai larg, evidențiază și faptul că întreaga fundație a continentului se bazează pe credința creștină, scrie europarlamentarul maghiar László Trócsányi. Explicând rolul vital pe care l-a jucat creștinismul în dezvoltarea istoriei europene și a valorilor sale, el avertizează că, dacă Europa uită religia strămoșilor săi, întreaga civilizație a continentului ar putea fi compromisă.

„Dacă Europa întoarce spatele moștenirii ei creștine, continentul poate supraviețui în sens geografic, dar civilizația care ne-a păstrat și înălțat de două milenii se va pierde pentru totdeauna”, a scris el.

Trócsányi observă cât de încorporat este creștinismul în tradiția europeană și cum a dat continentului direcția cea bună în ciuda sutelor de ani de război, foamete, boli și tulburări politice.

„Într-adevăr, Europa și creștinismul sunt indisolubil legate de multe aspecte. În toată Europa, misterul lui Iisus Hristos, mesajul creștinismului, Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om, a murit și a înviat pentru noi, a fost moștenit din generație în generație de mii de ani. Creștinismul a dat Europei o viziune”, scrie el.

Europarlamentarul maghiar scrie că Crăciunul servește ca un timp de reflecție și meditație, care le permite europenilor „timpul pentru a contempla rădăcinile noastre directe și mai îndepărtate: familia noastră, comunitățile noastre, țara noastră și darurile creștinismului”.

Chiar și pentru acei atei europeni, ei nu pot ignora faptul că creștinismul a avut un impact de neșters asupra Europei, modelând cultura, tradițiile, filozofia și popoarele continentului.

Trócsányi se referă la cuvintele fostului premier ungar József Antall, care a a vut mandatul în timpul tranziției țării de la comunism și este citat că a spus: „Chiar și un ateu este creștin în Europa”.

Cu toate acestea, creștinismul este mai mult decât o religie și o profesie de credință, a avut implicații în lumea reală asupra Europei și a lumii în general, care se întind pe aproape două mii de ani.

A fost esențial în îndepărtarea europenilor de tradiția păgână și spre „ideea definitorie a eticii creștine este că Dumnezeu i-a creat pe toți oamenii după chipul Său”.

Acest concept nou și umanist a dus la schimbări profunde în Imperiul Roman, inclusiv interzicerea jocurilor sângeroase de circ și a luptei cu gladitori care erau obișnuite în lumea antică, împreună cu restricții privind tortura și uciderea sclavilor și reducerea traficului de copii. De asemenea, a dus la sfârșitul ritualurilor păgâne, cum ar fi executarea prizonierilor în onoarea împăratului roman.

Creștinismul nu numai că a devenit religia principală a Europei, dar a devenit și „modul dominant de gândire în Europa medievală”. Ungaria, printre alte state, a jucat un rol vital în dezvoltarea sa, scrie europarlamentarul.

„Prin acceptarea acestui mod de viață, Regele Ștefan cel Sfânt a câștigat admiterea în Europa și a reușit să pună bazele statalității maghiare independente în comunitatea europeană a statelor creștine, pe care Dumnezeu le va aduna la sfârșitul timpurilor. În plus, în spiritul toleranței religioase, Parlamentul de la Torda a fost primul din Europa care a proclamat libertatea religioasă în rândul confesiunilor creștine consacrate și, prin urmare, poate pretinde pe bună dreptate că se numără printre realizările constituției istorice a Ungariei.”

Trócsány susține, de asemenea, că creștinismul a împărtășit un concept cheie european, care este cel al libertății de confesiune.

„În timp ce etica creștină și gândirea politică au creat un sistem teoretic, misterul credinței creștine a stabilit o viziune și o civilizație unică în Europa. Dumnezeu nu numai că l-a creat pe om după chipul Său, ci i-a dat darul liberului arbitru. Acest lucru oferă o libertate imensă, care, totuși, vine cu multe responsabilități”, scrie Trócsányi.

Creștinismul a dovedit o forță atât de puternică pentru omenire încât a transformat crucea, care era un simbol al morții și al disperării, într-un „simbol al învierii, al triumfului și al Împărăției lui Dumnezeu. Europa a fost ridicată de această viziune și, odată cu ea, Europa ar putea deveni „punctul focal al civilizației”.

Potrivit lui Trócsányi, Ungaria a făcut eforturi susținute pentru a apăra această viziune și a-și menține independența. El continuă să enumere bătăliile esențiale împotriva Imperiului Otoman și marșul islamului în Europa, cum ar fi la Muhi, Nándorfehérvár, Szigetvár, Eger și Budapesta în 1541, dar subliniază și lupta împotriva comunismului din 1956 și citează cuvintele Papei Pius al XII-lea, care, în 1956 a scris: „sângele poporului maghiar strigă către Dumnezeu”.

Ungaria nu a fost singura națiune care a găsit mântuirea din stăpânirea comunistă autoritara, ci a aparținut unei familii de națiuni din Europa Centrală și de Est care s-au îndreptat către credință pentru a învinge ceea ce părea a fi un inamic atotputernic.

„Credința creștină a jucat un rol decisiv în menținerea dorinței și a voinței polonezilor, maghiarilor, cehilor și altor națiuni din Europa Centrală care tânjeau să restabilească libertatea în timpul opresiunii comunismului sovietic”, scrie Trócsányi.

Europarlamentarul maghiar descrie modul în care integrarea europeană și-a găsit susținătorii cei mai vocali și influenți printre creștinii cu convingeri profunde, printre care Konrad Adenauer, Robert Schuman și Alcide De Gasperie. Acești oameni au recunoscut că o Europă zdrobită de cel de-al Doilea Război Mondial ar putea face față amenințării sovietice în extindere doar prin păstrarea valorilor sale vechi, bazate pe credința creștină.

Cu toate acestea, Europa se îndepărtează de această viziune, potrivit lui Trócsányi. El scrie:

„În lumina acestui fapt, mă întristează că viața politică europeană se îndepărtează din nou din ce în ce mai mult de fundația ei creștină. Ascultând dezbaterile din Parlamentul European, am adesea impresia că asist la o slujbă fără rugăciune și în care Uniunea Europeană însăși devine o religie.

O parte a ceremoniei este dedicată ideii că construcția și aprofundarea continuă a Uniunii Europene, alături de politica de integrare, nu pot fi puse la îndoială. A devenit o dogmă în care trebuie să credem fără rezerve. Conceptul cheie al UE a devenit „cetățeanul european” inexistent, care, răsturnând învățătura creștină despre relația dintre individ și comunitate, înlocuiește și exclude orice identitate sau comunitate locală, sau națională.”

Trócsányi susține că Uniunea Europeană însăși „apare ca o ideologie. Iar statele central-europene care au trecut recent prin dictaturi totalitare avertizează acum restul Europei că această cale ne duce în rătăcire”.

În timp ce mulți din cadrul instituției politice europene se îndepărtează de rădăcinile creștine ale continentului, de cele patru libertăți și de integrarea economică care sunt pietrele de temelie ale integrării europene, acestea sunt în cele din urmă doar instrumente și „nu pot oferi o viziune pentru Europa și nici nu o pot ține unită”.

Am găsit cele scrise de László Trócsányi pe când mă documentam pentru o comunicare privind rădăcinile europene ale creștinismului, astronomie și astrologie, lucrare pe care trebuie să o trimit la ”Pistis” o fundație care face parte din Institutul Cultural Elen, dar asta este din altă poveste.

În orice caz, niciun parlamentar, sau europarlamentar român nu a avut poziția, pe care o admir, a maghiarului. Poate, Vadim, dar nu sunt sigur, nu-mi amintesc. Cred că în loc să ne certăm cu ungurii, mai bine un cântec vesel să cântăm și să învățăm unii de la alții, că avem ce!

Întotdeauna v-am spus pe cea dreaptă și adevărul așa cum l-am descoperit, așa că nu trebuie să vă mirați când spun pentru a mia oară că mâine este o nouă speranță, o altă șansă, o altă zi!

HOROSCOP 30 decembrie 2021

BERBEC Eşti într-o perioadă empatică şi vulnerabil la amintiri. Însă, împăcarea sufletească care domneşte între Craciun şi Anul Nou trebuie să te facă astăzi să te simţi bine. Nu pleca la drum! Stelele spun să laşi încapaţânarea şi să te distrezi cât poti de Revelion, pentru ca 2022 iti poate aduce noi prilejuri de afirmare. Revelionul aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine. O veste bună desprea unii membrii ai familiei, veste de departe. Nu ai de ce să-ţi mai faci griji, totul este bine. Mare atenţie la băuturile reci, sau cu ghiaţă şi la durerile de dinţi, aşa, pentru echilibru!

TAUR Zi bună pentru cumpărături şi vorbe de duh. Ai foarte multe planuri de Revelion. Prea multe pentru un singur om, aşa că mai gândeşte-te, trebuie să alegi varianta care îţi place mai mult! Revelionul acesta, de mîne seară, l-ai gândit ca o incununare a unei perioade, pentru ca esti sigur ca anul 2022 va fi mai bun pentru tine. Mici sau mai mari succese îţi lumineză sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întăreşti încrederea în forţele proprii. Mâine seară, de Revelion sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, reuniunile de familie. Vestea buna este ca problema care te preocupa de atâta timp se poate rezolva repede, iar vestea rea este că nu depinde de tine.

GEMENI Aştepţi nerăbdător Revelionul, aşa că drept repetiţie invită-ţi prietenii la „ceva bun”, poate cartofi prăjiţi cu murături de casă! Conjunctura arată că domeniul prietenilor este favorizat. Mâine seară, de Revelion, sunt posibile din nou mici probleme în familie, cu prietenii, anturajul. Probleme de organizare, de timing etc. Trebuie să ajuţi un prieten sau o prietenă. Nu cu bani, nu în primul rând, ci cu solidaritate, o vorbă bună şi un sfat competent. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Dacă telefonul tău nu sună asta nu înseamnă că rudele tale, copii, părinţii te-au uitat. Toată lumea este ocupată să sărbatoreasca cât mai mult, sau mai bine, pentru că este cam speriată de anul ce va să vină.

RAC Cu Luna în conjunctură favorabilă, ai mai multă energie decât de obicei. Dar, mai încet, nu te grăbi, nu te repezi, graba strică treaba! Ziua se anunţă densă, dar şi cu surprize plăcute! Horoscopul foarte complex justifică opinia să te distrezi mâine seară cât poţi, pentru ca 2022 poate fi un an hotărâtor pentru tine. Se apropie Anul Nou, iată, mai este doar o zi – stresul este în creşte, pentru tine este însă foarte important. Fie că este o „întâlnire” importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet în noaptea de Revelion. „Festina Lente” cum spuneau romanii, strămoşii unora dintre noi.

LEU Fii punctual, doar eşti regele junglei. Faptul că întârzii în această perioadă îi face pe unii să creadă că îi desconsideri. Dă explicaţii, oferă motive meteo, de exmplu, viscolul şi zăpada! 2021 a fost, relativ, un an bun pentru tine. Ai avut şi necazuri, dar pe total nu ai de ce să te plângi. 2022 poate fi un an şi mai bun! Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii, odata pe an este noaptea in care nu se doarme şi se gândeşte de bine, visuri şi iluzii pentru o lume mai bună – Revelionul. Uită-te bine în jur. De obicei oamenii de calitate nu sar în ochi, nu sunt la modă şi bogaţi, dar strălucesc prin vorbe şi faptele bune. Atenţie la regimul alimentar şi la primul semn de oboseală!

FECIOARĂ Libertate, mult dorita libertate! Ai nevoie de puţină linişte şi de distanţă faţă de problemele altora. Astăzi realizezi că anul care vine ai mai mult de construit pentru viitorul tău. Mâine seară, în clipa Noului An ia în braţe pe omul pe care-l iubeşti, ca să-i aduci mult noroc. Pentru tine, Revelionul este o corvoada cu musafiri, deranj şi cheltuiala. Ti-ar placea să il petreci intr-un avion traversand fusele orare şi sarbatorind mereu şi mereu momentul dintre ani – doar de 24 de ori! Nu împrumuta bani sau obiecte, măcar în acestă perioadă a Anului Nou. O schimbare este necesară, dar mai trece ceva timp până să te hotărăşti. Dorinţa de a avea tot timpul pace şi armonie nu te lasă să iei măsuri mai radicale.

BALANŢĂ Astăzi, probabil că este o zi plăcută, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale. Febra de Anul Nou s-ar putea putea numi această zi. Nu pleca la drum! Mâine seară, de Revelion trebuie să te fereşti de mişcările bruşte. Drumurile nu sunt indicate, mai ales nu trebuie să te prindă Anul Nou pe drum. Anul care se sfârşeşte mâine a fost un succes financiar, şi nu prea, dar ai supravieţuit. Oricum, nu te plângi prea tare pentru ca viitorul iti apare în roz! Penultima zi a anului 2021 este favorabilă mai ales sub aspect sentimental. Dacă ai de convins de ceva, pe cineva, cumva din familie, sau din anturaj – astăzi este ziua. Sfatul meu este să nu pleci în nicio călătorie, excursie, deplasare, expediţie etc – nu este chiar o configuraţie favorabilă şi… poate fi frig şi zăpadă!

SCORPION Ultima zi de joi a anului 2021 dedic-o celor dragi, familiei, părinţilor, stai cu ei şi povesteşte-le, râdeţi împreună, la un pahar de vin fiert. Exagerează un pic, ca să le faci placere! Atenţe la frig şi la alunecatul pe gheaţă, unde este ghiaţă! Astăzi problemele Scorpionilor par să să devină mai serioase. Pentru că tu le consideri aşa. Dacă, într-adevăr, lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Procesul acesta filozofic trebuie să dureze fix până te aşezi la masa de Revelion. Apoi – petrece!

SĂGETĂTOR Trebuie să-ţi revizuieşti părerile tale asupra multor lucruri. O „updatare” este mereu necesară şi astăzi este una dintre acele zile. Evoluezi, te schimbi, la fel ca cei din jurul tău! Eşti agitat şi obosit, prea solicitat de toate problemele ca să ai timp şi pentru tine. Dar, ca întotdeauna, ai emoţii inainte de Anul Nou. Ai terminat toate cumparaturile, dar si banii! O veste te face atent şi iti ofera un subiect de meditatie. Te simti bine! Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afacerile în familie, gen nu invita persoane necunoscute familiei. Atenţie mărită să nu pierzi sau să ratăceşti un obiect, cheile, sau Doamne fereşte – portofelul!

CAPRICORN Eşti, în continuare, binedispus! Să fim drepţi, anul 2021 nu a fost grozav, dar ai speranţe pentru anul ce vine. Fă-ţi planuri, strategii. Cine nu are planuri proprii, munceşte pentru planurile altora! Urmează să faci mâine seară un Revelion memorabil şi trebuie să faci loc viitoarelor pete de vin roşu şi de maioneză! Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Pănâ atunci atenţie la un vechi, sau mai nou reumatism sau pur şi simplu o durere de genuchi. Saturn, patronul Capricornilor, ar trebui să apere genuchii de îmbătrânire, dar uneori mai trimite câte o durere, aşa, ca să simţi timpul care trece, în acest caz că a mai trecut un an!

VĂRSĂTOR O mică criză de personalitate, autoritate? Oricum, cineva trebuia să ia poziţie şi să dea zăpada! Şi să facă cumpărăturile înotând prin nămeţi, acolo unde sunt. Tu decizi, tu execuţi, asta da, democraţie! Lămureşte, în sfârşit, programul tău de Revelion şi unele neînţelegeri cu anturajul. Amână pentru la anul ce nu poţi rezolva. Invenţiile sau inovaţiile, tehnologiile de vârf atît de dragi nativilor zodiei, nu sunt întotdeuna recomandate. Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oamen. Foloseşte-ţi imaginaţia bogată, nu pentru a găsi motive şi justificări, ci ca să-ţi faci viaţa mai plină şi interesantă. Supravegheţi-vă vederea şi atenţie la drum, dacă pleci să faci Revelionul la ţară!

PEŞTI Astăzi eşti foarte lucid, raţional şi nu-ţi faci iluzii. O atitudine corectă ca să te bucuri de ceea ce a mai rămas din vacanţa de iarnă. Trebuie să respecţi standardele tale de viaţă! Un pic de melancolie, de amintiri, visuri pentru viitor, nevoia de prieteni în jurul tău, iţi dau forţa să faci ultimele cumpăraturi pentru un Revelion strălucitor de mâine seară. Neapărat, şampanie! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că mai toată săptămâna trecută nu prea ai înaintat cu activitatea ta – oricum a fost vacanţă – dar ti-ai propus nişte lucruri în anul 2021, mai precis la sfârşitul lui. Nu ai făcut mare lucru, să fim drepţi! Totuşi “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Continuă încet, dar sigur. Atenţie la schimbările de temperatură şi presiune atmosferică şi mai ales fii atent la cu ce te încalţi!