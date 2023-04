HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  8,9 aprilie 2023. Toți pentru unul, unul pentru toți! 

8,9 aprilie

Pe 8 aprilie s-au născut Albert I-ul, Jacques Brel, Sonja Henie, Ian Smith, Emil Cioran, George Grigoriu, Florentin Delmar. Pe 9 aprilie s-au născut: Charles Baudelaire, Mary Pickford, Jean-Paul Belmondo, Hugh Hefner, James W. Fulbright, Michel Simon, Gian Maria Volonte, Mircea Rednic, Francisc Munteanu, Camil Petrescu.

Sâmbătă, 8 aprilie, sunt Sfinții Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit Și Hermas. Sâmbăta lui Lazăr – pomenirea morților. Dezlegare la ulei și vin. Duminică, 9 aprilie sunt Sfinții Eupsihie și Vadim. În calendarul mobil sunt Floriile, Stâlpările. Denia de seară, dezlegare la pește. Nimic în ”Kalendar”, calenadrul strămoșesc nu avea două viteze, o parte fixă, alta mobilă!

Tradiţional, duminică, este sărbătoare mare pentru creştinii ortodocși. O să vă povestească mulți despre dogmă, înțelesul Floriilor. Episodul intrării Lui Iisus în Ierusalim, pe un măgar împrumutat, urmat de fidelii lui care țineau în mâini crengi de palmier, simbolul victoriei.

O să vă povestescă mulți, dogma, canonul, ceea ce scrie pe unul sau pe alt site religios. Care și acolo nu sunt decat reproduceri din ceea ce este scris prin scrierile religioase cunoscute. Dar oare scrie undeva de ce a intrat în Ierusalim Iisus pe un măgar împrumutat? Probabil că da, este cunoscut faptul că Iisus a intrat în Ierusalim, pe un măgar împrumutat, silindu-se să nu atingă cu picioarele pământul ca să împlinească profeția: ”cel ce este și nu are nimic, va intra în Ierusalim fără să atingă Pământul”

Să nu uit să spun LA MULȚI ANI! – tuturor celor cu nume de flori, după bunul obicei românesc.

Aventurile lui d’Artagnan sunt, probabil cea mai adaptată lucrare din istoria cinematografiei. Cu toate acestea, ele sunt încă subiectul celui mai mare buget și cel mai așteptat film al anului în Franța.

Cele mai bune supe se fac în oale vechi. Iar în genul „oala veche” a cărui calitate a fost testată, acolo ia naștere opera lui Alexandre Dumas. Pentru a 150-a oară – sau aproape – Cei Trei Muschetari intră în forță pe cinematografele. Distribuție de vis (Francois Civil, Eva Green, Vincent Cassel, Romain Duris…), buget XXL , scenariști râvniți la cârmă și tachinarea începută în urmă cu mai bine de un an… Romanul, pe care Alexandre Dumas l-a finalizat în 1844, nu este departe de a fi opera cea mai adaptată – sau martirizată, vor spune puriștii – de la invenția cinematografiei și a televiziunii. (Ediții Always Cours),

Bertrand Varin numără 646 de adaptări audiovizuale ale operelor lui Dumas. Cu un succes incontestabil, sau aproape.

Pentru că, când ne întoarcem la ceea ce constituie măduva substanțială a celor trei mușchetari , atingem universalul. „Dumas poate vorbi despre o poveste care se petrece în 1625 într-o altă țară, este mai presus de toate o poveste de prietenie, onoare și dragoste, concepte foarte vii pe care orice public le poate accepta și iubi”, afirmă spaniolul Paco Saez, storyboarder al recentului d’Artagnan și cei trei mușchetari destinate unui public tânăr.

Andrew Davies, autorul primei schițe a scenariului pentru The Three Musketeers de Paul WS Anderson (2011) cu Orlando Bloom în rolul Ducelui de Buckingham, un expert Milady în kung-fu și ambarcațiuni zburătoare, aprobă. „Dumas este mai presus de orice acțiune, povești de aventură pentru a-i face pe băieți să viseze” , avansează cel care a adaptat și într-o formă mult mai clasică Război și pace de Lev Tolstoi sau unele lucrări de Jane Austen ca Mândrie și prejudecată. „ Dovada, funcționează la fel de bine în desene animate.” Ceea ce scriitorul rus sau gentlemenul de ficțiune în costum britanic poate pretinde mai puțin.

Publicul vizat de blockbuster-ul francez al lui Martin Bourboulon a crescut probabil devorându-și gustarea în fața lui Albert al cincilea mușchetar în anii 1990 sau a versiunii canine din Cei trei mușchetari , cu un deceniu mai devreme. Acesta a avut un remake 3D în 2021, cu o reelaborare a poveștii pentru a rămâne în secolul 21, ceea ce nu slăbește în niciun caz ideea. „În versiunea noastră, Juliette [așa a fost redenumită Constance Bonacieux] ia parte la o luptă împotriva gărzii cardinalului, ilustrul Paco Saez . Ne-am dorit ca acest personaj să fie mai mult un protagonist decât un spectator al poveștii.”

Cincizeci de nuanțe ale lui Dumas

Personaje feminine experte în kung-fu, costume de piele strâmte, anacronisme sau transpoziții temporale… Opera romancierului francez se remarcă prin plasticitatea sa: în timpul vieții, Alexandre Dumas i-a lăsat pe alții să scrie continuare ale poveștilor sale, i-a s-a transpus opera, la teatru sau în povestiri sau chiar au folosit personajele în desene animate de presă. Nu e de mirare atunci că The Three Musketeers poate fi, o versiune porno germană cu un VF tot în argo din Halles din 1950 ; un lungmetraj în care David Hasselhoff, erou al Alert in Malibu , întruchipează un motociclist „John Smith d’Artagnan” îmbrăcat în piele; un improbabil The Rangers îi provoacă pe karateka unde regizorul italian Bruno Corbucci transpune universul lui Dumas într-un spaghetti western; sau o versiune cu personaje din plastilină animate cadru cu cadru, după modelul Wallace și Gromit . Această ultimă adaptare este opera unui studio lituanian și datează din 2005. Chiar și acolo, personajele lui d’Artagnan, Richelieu, Rochefort, Buckingham și Madame Bonacieux vorbesc aproape tuturor. Și este exclus să-i tratezi peste picior!

„Am angajat chiar și un specialist în lupta cu sabia. Și a trebuit să învățăm mișcările și cizmele pentru a le transcrie în animația noastră”, subliniază regizorul Jannis Cinnermanis, devenit imbatabil al plastilinei.

Puterea universului pus la cale de Alexandre Dumas este mai mult în personaje decât în ​​aventurile lor, susține duo-ul Matthieu Delaporte-Alexis de La Patellière, autorul scenariului filmului din 2023. „Roagă oamenii să-ți spună despre Cei trei mușchetari. Vă vor spune mai multe despre personaje decât despre cursul intrigii . Izvoarele episodului eghilenții reginei, va fi imediat puțin mai vag.”

Personaje mai puternice decât aventurile, nu vă amintește asta de o schemă cinematografică mai recentă? De la saga Lethal Weapon în care Mel Gibson sau Danny Glover zdrobesc intrigi polițienești destul de simple, până la lungmetraje în care duoul Pierre Richard-Gérard Depardieu își continuă confruntarea electrizantă de la film la film… Totul părea deja scris cu mai bine de un secol înainte. „Dumas este inventatorul filmului cu prietenii [film de pote] ” , rezumă Matthieu Delaporte. „Un showrunner formidabil [persoană responsabilă cu monitorizarea întregii producții a unui serial TV] ” , abundă prietenul său Alexandre de la Patellière. „Tatăl blockbusterului” , adaugă istoricul Mathieu Letourneux. „Matricea tuturor poveștilor de aventură” , afirmă Jacques Migozzi, expert la Dumas. Drept dovadă, „prequel, sequel , trilogie, cliffhanger , page-turner!… Atâtea cuvinte englezești falsificate din concepte inventate sau folosite de însuși romancierul” , zâmbește Jocelyn Fiorina, președintele societății Prietenii lui Alexandru Dumas .

Unul pentru toți, toți pentru legendă

A șaptea artă va suprapune imagini pe care Dumas nici nu le-a scris. Motto-ul „unul pentru toți, toți pentru unul” ? „Nu apare în această formă în roman, ci într-o formă inversată” , subliniază Jacques Migozzi. Planul emblematic al muschetarilor care își țin săbiile într-un mănunchi spre cer ? „Nu există sub condeiul lui Dumas”. Greutatea cuvintelor se pleacă în fața șocului fotografiilor: aproape nicio adaptare nu s-a mai putut descurca fără ea de atunci. Când BBC a lansat seria Musketeers în 2014 , personajul său negru și gras Porthos i-a adus un cartonaș galben. Nejustificat, mormăie Adrian Hodges, creatorul ei.

Adrian Hodges, creatorul serialului BBC „Muschetarii” la franceinfo

„În prima carte, Dumas insistă mai presus de toate pe latura sa cochetă, căruia îi place să se îmbrace bine, dar nu vorbește absolut despre greutatea lui ”, continuă scenaristul britanic. Ne-am gândit că e timpul să prezentăm un muschetar negru, în plus, acesta deja exista la acea vreme în armata franceză. În plus, a făcut posibilă oferirea lui Porthos o poveste personală interesantă.

O sută de actori s-au strecurat în cizmele lui d’Artagnan. De la dansatorul Gene Kelly al epocii de aur a Technicolor (1948) la Douglas Fairbanks, vedetă tăcută, alte figuri mai neașteptate și-au împrumutat trăsăturile tânărului gascon, de la Barbie (păpușa, da, da) la John Wayne trecând pe lângă Mickey… sau actualul preşedinte ucrainean Volodimir Zelenski , pe vremea când încă era actor și făcea o treabă mult mai bună. Paul McCartney sau John Lennon aproape că s-au alăturat acestei liste în anii 1960, când filmul pelerina și spada era deja în declin.

„D’Artagnan este probabil cel mai dificil personaj de distribuit”, insistă istoricul Jacqueline Razgonnikoff, specialist în costume pentru adaptările lui Dumas. „ La începutul romanului are doar 18 ani, dar unii actori care au fost de două ori mai în vârstă ori l-au jucat deja”.

Mulți observatori îl citează drept cel mai bun d’Artagnan de până acum interpretarea tânărului Jean-Paul Belmondo într-un film TV ORTF ale cărui casete au dispărut. Dar să fii tânăr nu este suficient pentru a întruchipa un d’Artagnan de succes: „Actorul pe care l-am ales pentru film, Logan Lerman [care avea 19 ani când a fost lansat filmul] , l-a jucat un pic prea serios după gustul meu, a spus scenariul Alex Litvak. În mintea mea, d’Artagnan seamănă un pic cu tânărul căpitan Kirk de la începutul sagăi Star Trek , care schimbă mecanici fără a avea o construcție completă.”

Îl caut cu disperare pe „Cyrano”

Nici un d’Artagnan nu i-a pus pe toată lumea să fie de acord, nici un film, de altfel. „Romanul continuă să fie adaptat pentru că, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat cu Cyrano de Jean-Paul Rappeneau , nu a existat niciun film care să zdrobească competiția” , subliniază Alexandre de la Patellière și Matthieu Delaporte. Fiecare scenarist care se mândrește cu textul caută, în felul său. , pentru a pune vedete în ochii spectatorilor. „Am vrut să redescopăr sentimentele pe care le aveam în copilărie în timp ce citeam romanul” , asigură Alex Litvak, care își asumă complet daunele laterale din versiunea din 2011, s-a repezit să tragă covorul de sub Baz Luhrmann ( Moulin Rouge, Elvis…) care, potrivit lui, filma un lungmetraj cu Marion Cotillard în rochia lui Milady.

„Mi-am dorit ca tinerii din ziua de azi sa fie uimiti. Sa aiba in sfarsit „Trei Muschetari” ai generatiei lor.” Spune Alex Litvak, scenarist pentru „Trei mușchetari” (2011) și „Prădători” (2010)

O continuare care să trimită pe d’Artagnan şi alţii în China cu un submarin a fost chiar planificată… dar nu a văzut lumina zilei din cauza eşecului scenariului în Statele Unite, mărturiseşte scenaristul.

Încetinirea adaptărilor pe marele ecran a fost palpabilă încă de la sfârșitul anilor 1970. „Când Bouygues ne-a oferit un buget bun pentru La Fille de d’Artagnan (1994) și o distribuție cu Sophie Marceau și Philippe Noiret, am auzit refrenul : „Nu va merge, nu mai interesează pe nimeni”” , spune Eric Poindron, co-scenarist al lungmetrajului lui Bertrand Tavernier . „ Filme în costum nu s-au făcut de două decenii bune. Dar, împotriva tuturor pronosticelor, ne-am ținut pe picioarele noastre contra Speed, cu Keanu Reeves și Sandra Bullock!”

Autorii versiunii din 2023 au ales să plaseze mușchetarii într-un context realist, precum romanul original, cu o imagine aproape murdară departe de pelerinele albastre imaculate ale mușchetarilor de operetă de după război. Și să știi să-l faci pe spectator să saliveze: „Parisul secolului al XVII-lea este un pic ca westernul nostru, pentru noi ”, susțin Matthieu Delaporte și Alexis de La Patellière. Două lumi coexistă: splendoarea curții și unele cartiere în care lucrurile nu s-au schimbat prea mult din Evul Mediu. În mijlocul asta, muschetarii sunt ultimii noștri cavaleri.”

Cavaleri care continuă să-i facă pe oameni să viseze peste tot în lume. Pentru că adaptările audiovizuale nu rezumă pasiunea pe care Alexandre Dumas o generează în rândul creatorilor de toate genurile. Recentul serial BBC Musketeers a generat o renaștere a fan fiction-ului, subliniază Patrice de Jacquelot, care listează toate adaptările literare pe site-ul său pastichedumas.com . „Un sfert dintre ele, romane și benzi desenate combinate, datează de după anul 2000” , remarcă el. Cu siguranță nu am terminat cu Alexandre Dumas, nu este expirat!

Pentru mine cea mai bună adaptare mi s-a părut a fi cea din anul 1961 cu Gerard Barray în rolul principal. Poate o să mă uit și la versiunea 2023, a avut premiera acum cateva zile, nu strică, așa cum nu strică deloc faptul că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 8,9 aprilie 2023

BERBEC Ai mare nevoie de un consilier de taina. În acest weekend de Florii călătoriile, excursiile, drumeţiile sunt bine aspectate. Ceea ce nu trebuie să faci sâmbătă: să cumperi un bun, sau mai multe, de folosinţă îndelungată. Ori se strică, ori costă foarte mult, ori când ajungi acasă nu-ţi mai place. Pe de altă parte ai mare nevoie de un consilier de taina, dar inca nu stii în cine poţi să-ţi pui secretele la păstrare, în siguranţă. Stelele spun sa mai astepţi cu confesiunile, sau să le aşterni pe hârtie. Aşa îţi garantez discreţia pe cât posibil în lumea asta în care se află totul până la urmă. Duminică, de sărbătoare eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile cu persoane străine, sau discuţiile în contradictoriu cu rudele, partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune.

TAUR O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, atenție! Sâmbătă: Aspecte favorabile deciziilor importante de genul – fac sau nu fac curăţenie în toată casa şi asta pentru că duminică este sărbătoare mare şi nu este bine să lucrezi. De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le puteţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de sărbătoare, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară.

GEMENI Limitează-te la activităţile de rutină de weekend. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu fie că este sâmbătă sau duminică. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti sâmbătă. Nu promite, la rândul tău, nimic! Evitând tot ce poţi evita, pentru că vorba băieţilor de băieţi: „eschiva este cea mai bună lovitură” duminică, la sărbătaore, de Florii, ai mintea liberă şi gândirea sprintenă. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente.

RAC Pe total un weekend bun! Cine nu se gândeşte şi socoteşte, poate avea probleme. Şi datorii. Tu cheltuieşti prea mult, mai ţine cont de zerouri. Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Berbec care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la sărbătoarea religioasă. Duminică, de Florii, mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici escapade.

LEU Un weekend bunicel spre bun. Sâmbătă nu trebuie sa risipeşti starea placută de lene şi răsfăţ cu proiecte belicoase despre ordine si curatenie, mai bine trage plapuma peste ochi! Lenea, comoditatea, este o arta. Duminică, este sărbătoare, Floriile, oricum ai lua-o şi este contraindicat să dai cu aspiratorul – nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstraineaza, in loc să atraga! Trebuie doar să urmezi fluxul principal. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Oricum, până la sfârşitul weekend-ului, adică duminică, poţi participa la ceremonialul religioas şi poţi avea un gând bun şi pios. Aşa că, dintr-o dată, confesiunea îşi poate găsi locul în spaţiul sacru.

FECIOARĂ Ai avut timp suficient să reflectezi. Un weekend obositoar, dar foarte plăcut. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Sunt lucruri si traditii care nu se negociaza, o sa intelegi lucrul asta in cursul zilei de sâmbătă când te pregăteşti de sărbătoare. Orice este posibil, dar nu totul este permis! Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Şi mintea… Din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, doar este sărbătoare, Floriile cele vesele, nu uita că întotdeauna „mâine este o nouă zi”!

BALANŢĂ Concentrează-te numai pe treburile de rutină. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celei dragi. Normal. Doar este sărbătoare şi de sărbătoare şi săracii şi bogaţii se bucură. Rezolvarile şi compromisurile cu iz de busuioc au in tine un maestru incontestabil. Duminică poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite. Poate unde vrei să fie intotdeauna armonie! În general, duminică, poate la masa sărbătorească, nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat, mai ales în sufletul tău, în serenitatea şi armonia induse de sărbătaore.

SCORPION Familia, prietenii, te iubesc şi te preţuiesc. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului de sâmbătă. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este duminică prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste problemele şi situaţiile ivite, mai mult comice decât grave, fără să faci niciun efort. Duminică, o vizită plăcută şi una nu prea. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice, lăsând la o parte egoismul şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi. Vei avea recompense consistente şi nu numai pentru că este sărbătoare şi totul se iartă, ci pentru că familia, prietenii, te iubesc şi te preţuiesc.

SĂGETĂTOR Weekendul este o vreme de sărbătoare şi petreceri, de un timp plăcut petrecut în compania celor dragi. Poate pentru că unii Capricorni lasă la o parte prudenţa lor obişnuită şi dau curs bucuriilor primăverii, sărbătorilor pascale. Un weekend plăcut, in care te simti tot timpul vesel si entuziast si de aceea orice iti iese, iar familia si prietenii te apreciaza in mod deosebit. Dedică cele două zile de sărbătoare celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce, mai târziu, multe momente plăcute.

CAPRICORN Dacă te atingi de bani atunci ajută Biserica. În acest weekend – bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. O zi bună în toate, duminică, mai puţin la cumpărături. Nu cumpăra nimic, nu paria, nu împrumuta. Dacă te atingi de bani atunci ajută Biserica, sau dă de pomană. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina domeniul spiritual şi capacitatea ta speculativă se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. Mai ales dacă este vorba de un program de sărbătoare!

VĂRSĂTOR O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Dupa ce ai decretat ca ocupi primele trei locuri la inteligenta, frumusete si profesionalism, trebuie sa te uiti si câti bani ai in buzunar! In acest weekend de Florii trebuie sa lupti din greu ca sa-ti aperi convingerile si ideile tale, dar nu duci lipsa nici de argumente nici de inspiratie. Primesti sau faci vizite. Doar este sărbătoare! Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi, dacă poţi, propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, tainic, ca un „as în mânecă”, chiar un partener mai mult sau mai puţin imaginar.

PEŞTI Sâmbătă promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi prea mari în bucătărie! Însă dacă este vorba de îngrijire, de întrţinerea fizică, fie sportivă fie cosmetică, dă-i înainte fără grijă. Weekend-ul se împarte în două, normal: ziua de sâmbătă dedicată domeniului material, fizic, iar ziua de duminică dedicată domeniului spiritual, religios. Sărbătoarea Floriilor! Nu ai frică, pastreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! Tot ceea ce începi sau programezi în aceaste zile vor aduce rezultate interesante mai târziu.