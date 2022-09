HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 8 septembrie 2022. Despre etica norocului

08 septembrie

Pe 8 septembrie s-au născut Richard Inimă de Leu, Antonin Dvorjak, Peter Sellers, George Coşbuc, Mia Braia, Petre Sălcudeanu, Dan Coe, Ştefan Bănulescu, Tudor Popescu.

Pe 8 septembrie, în calendarul creștin ortodox este Naşterea Maicii Domnului, Sf. Fecioară, născută în plină zodie a Fecioarei. Sf. Marie Mică. Nimic nu este întâmplător!

Mă duce gândul că şi această sărbătoare creştină a fost calchiată peste o altă veche sărbătoare europeană. Înainte cu o zi, şi o zi după sunt Cercurile Mariei, deci, în total, cele trei zile de sărbători antice, geto-dacice, europene. Nu se mai ştie ce zeiţă se sărbătorea în aceste zile. Mă gândesc că a fost o sărbătoare legată de recoltă, bogăţia recoltei, roadele toamnei, feminitate şi rod!

În corespondența mea a poposit și un eseu semnat de Andy Owen, un britanic, fost militar. El scrie cu talent despre noroc și etica șansei.

În romanul său „All Quiet on the Western Front„ (1928), Erich Maria Remarque a susținut: „Fiecare soldat datorează faptul că este încă în viață unei mii de șanse norocoase și nimic altceva. Și fiecare soldat crede și are încredere în voia întâmplării.” În ciuda nivelului de stăpânire a exercițiilor și abilităților, a existat o recunoaștere de către mulți militari cu care m-am întâlnit, că Remarque avea dreptate. În război, experiența umană este dusă la extrem. Supraviețuirea este determinată de mai multe variabile în afara controlului tău. Odată ce te-ai aflat într-o situație în care supraviețuirea ta pare să fie datorată unui noroc întâmplător, ești inevitabil schimbat. Întrebarea pe care mi-a pus-o acest lucru a fost cât de mult din viața mea civilă se datora alegerilor mele și cât de mult semăna cu experiența mea în zonele de război. Doar în astfel de situații extreme norocul preia stăpânirea, sau este acolo dar mai rar observat în toată viața noastră?

George Orwell a descris sportul drept „război minus împușcăturile”. Dar nu doar în război și în sport norocul joacă un rol atât de important. În economia noastră globală interconectată, fiecare afacere funcționează într-un mediu cu variații mari. Acest lucru nu este nou. Timothy Dexter, poate cel mai norocos om de afaceri, care a trăit, s-a căsătorit cu o văduvă bogată cândva la sfârșitul anilor 1760 sau începutul anilor 1770. El a folosit banii ei pentru a cumpăra cantități mari de monedă continentală depreciată, din care a obținut un profit semnificativ la sfârșitul Războiului de Independență American. A folosit profitul pentru a începe să exporte. Rivalii l-au sfătuit să trimită încălzitoare de pat la tropice. Căpitanul navei sale le-a vândut ca oale industriei de melasă din Africa și a făcut profit. Apoi a expediat cărbune la Newcastle, Anglia (unde erau mai multe mine de cărbune), care a sosit în timpul unei greve a minerilor, permițând încărcăturii sale să fie vândute la un preț enorm.

Dexter era un excentric, ale cărui decizii au fost ajutate de evenimente în afara controlului său, dar succesul său era diferit de cel al unui CEO lăudat care conducea o companie atunci când economia în general este în plină expansiune? Comerciantul și autorul de obligațiuni Nassim Nicholas Taleb a folosit o simulare a sutelor de comercianți care aruncau o monedă, încercând să ghicească ce o să cadă, pentru a demonstra părtinirea supraviețuitorului. În fiecare rundă, șansele negative sunt îndepărtate până când rămâne doar una. Este acela câștigător cel mai bun la aruncarea monedelor sau pur și simplu cel mai norocos? Bună întrebare! Există o altă eroare comună numită eroare fundamentală de atribuire, care este tendința oamenilor de a supraestima rolul indivizilor în succes și de a subestima rolul circumstanțelor. Directorii executivi dintr-o economie în plină expansiune sunt văzuți ca lideri mai buni decât cei aflați în cicluri de criză.

Cu toate acestea, în anul 2020, Elon Musk a postat pe Twitter: „Lucrez 16 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 52 de săptămâni pe an și oamenii încă mă numesc norocos”. Pentru Musk, succesul se datorează muncii grele, nu norocului. Dacă muncești suficient de mult, norocul încetează să mai fie un factor. Dar nu există garanții. Așa cum bine a remarcat politicianul australian Andrew Leigh : „Deși există o mulțime de oameni care au ajuns în vârf datorită muncii grele, mulți dintre cei care și-au exersat curajul nu reușesc. Efortul poate fi o condiție necesară pentru succes, dar nu este una suficientă.”

Contează dacă nu recunoaștem în general rolul norocului în succes? Economistul Robert H Frank spune că poate fi dezavantajos să te gândești prea mult la rolul norocului. Practica înseamnă a încerca și a eșua, înainte de a stăpâni abilitățile. Este dificil să faci eforturi pentru a face asta. Dacă sunteți concentrat pe noroc, puteți găsi scuze pentru a evita acest efort, în schimb sperând că veți avea noroc când va veni momentul. Dacă negarea importanței norocului face mai ușor să abordați sarcinile dificile, acesta poate fi adaptativ. Unele vedete ale sportului folosesc puterea superstițiilor pentru a gestiona presiunea pe care o dezvoltă competiția. Ritualurile lor le dau convingerea că soarta îi va favoriza. Când Rod Laver a făcut un scor bun purtând o nouă rachetă Dunlop nr 5, ea a devenit norocoasă pentru el. O folosea până când făcea un scor prost, când o arunca, făcându-o țap ispășitor pentru ghinionul său. Am asistat la asemenea superstiții pe terenurile de sport, în diplomație și comerț exterior, dar și în armată, în război.

Cu toate acestea, dacă apreciem sau nu rolul norocului în viața noastră poate avea un impact profund asupra modului în care îi vedem și îi tratăm pe ceilalți. Filosoful Thomas Nagel susține că lucrurile pentru care suntem judecați moral sunt determinate, în mai multe moduri decât credem, de ceea ce este în afara controlului nostru. Ceea ce suntem și ceea ce facem, ceea ce devenim sau am făcut, toate aceste lucruri depind de ceea ce el a numit „noroc moral”.

Nagel identifică patru moduri în care judecata morală este supusă norocului. Primul este genul de persoană care ești: inteligentă, disciplinată, înaltă (un număr disproporționat de mare de directori executivi au înălțimea peste medie). Al doilea sunt circumstanțele tale, situațiile cu care te confrunți. Al treilea este norocul în modul în care cineva este determinat de circumstanțe antecedente. Al patrulea este norocul în modul în care se întâmplă acțiunile cuiva. Nagel ia un șofer beat care este prins și acuzat de conducere în stare de ebrietate. El este văzut din punct de vedere moral diferit față de șoferul beat dintr-o lume paralelă, care are un copil care iese în fața mașinii sale, fără a lăsa timp nici măcar unui șofer sobru să vireze. Judecata noastră morală este mai severă faţă de acesta din urmă. Nagel a întrebat: „Cum este posibil să fii mai mult sau mai puțin vinovat, în funcție de faptul dacă un copil intră în calea mașinii cuiva…?” Bun, eu i-am socotit întotdeauna pe filozofii ăștia la modă un pic deranjați la mansardă și Nagel nu face excepție. Dar, altfel, sunt geniali, bine merci!

Potrivit lui Nagel, dincolo de aceste elemente ale norocului moral, ideea că avem o șansă autentică și, prin urmare, putem fi judecați moral în mod legitim, pare să se micșoreze. Cu toate acestea, nu ne vedem pe noi înșine pur și simplu ca rezultat al circumstanțelor externe și al destinului genetic. Avem o idee despre granița dintre ceea ce suntem și ce nu suntem noi, ce facem și ce ni se întâmplă, cine suntem și ce ne aruncă soarta în cale. Acest lucru rămâne adevărat chiar și atunci când acceptăm argumentele lui Nagel conform cărora nu suntem responsabili în ultimă instanță pentru propria noastră existență, sau natură, sau pentru circumstanțele care dau actelor noastre consecințele pe care le au. Întrucât există o legătură strânsă între sentimentele noastre despre noi înșine și sentimentele noastre față de ceilalți, acest lucru ne permite să ne simțim îndreptățiți în a-i judeca pe alții, chiar și atunci când acceptăm cât de puțină responsabilitate au ei.

Psihologii Dena M Gromet, Kimberly A Hartson și David K ​​Sherman au descoperit că dacă accepți ideile lui Nagel este corelat cu convingerile tale politice. Ei au demonstrat că conservatorii cred că norocul joacă un rol mult mai puțin în succes decât liberalii. Conservatorii cred că oamenii de succes își merită succesul și că a sugera că au fost norocoși provoacă această „meritare”.

Studiul lor a arătat că atribuțiile externe pentru succes care nu pun accent pe șansa, cum ar fi ajutorul dintr-un colectiv, nu produc aceleași rezultate. Conservatorii sunt mai predispuși la noroc atunci când șansa aleatorie este subliniată, deoarece nu contrazice că oamenii merită rezultate. La fel ca Elon Musk, conservatorii nu acceptă că indivizii de succes nu și-au câștigat întâmplător poziția și succesul și presupun că cei care au mai puțin succes nu au muncit la fel de mult. Indivizii cu atitudini conservatoare din punct de vedere social au mai multe șanse să creadă într-o formă de etică a muncii și într-o lume justă decât o fac liberalii.

Psihologul Paul Piff sugerează că, atunci când credem că norocul nostru este meritat, se schimbă modul în care îi tratăm pe ceilalți. El a repartizat aleatoriu subiecții într-un laborator drept „norocos” sau „ghinionist” într-un joc trucat de Monopoly. Jucătorii norocoși au început să se comporte ca și cum ar fi superiori adversarilor. Când au fost întrebați de ce au câștigat, ei au atribuit-o mai degrabă abilității lor decât norocului lor.

Occidentul este în strânsoarea unui război cultural combinat, în care „privilegiul” a devenit un cuvânt dubios. Această idee de privilegiu combină primele două tipuri de noroc ale lui Nagel: să te naști cine ești și circumstanțele cu care te confrunți. Cei mai mulți vor fi de acord că toți ne naștem cu caracteristici diferite și ne naștem în circumstanțe diferite – unii în bogăție, alții în sărăcie. Cu toate acestea, dezacordurile se centrează în jurul a ceea ce face pe cineva norocos, sau nu.

Analizând bine, eu personal nu mă pot considera norocos. Am trecut prin mari necazuri, nemeritate, spun cei din jur. Cu toate acestea se spune că am ”baraka”. Ce este ”baraka”? Binecuvîntarea Domnului, care m-a făcut să mediez, sau să rezolv, în general pentru țară, situații considerate imposibile. O să mai revin asupra aceste chestiuni, mi se pare importantă.

După cum cel puțin la fel de important mi se pare faptul că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 8 septembrie 2022

BERBEC Astăzi eşti prea retras, prea singuratic, după părerea anturajului. Trebuie să te ocupi mai mult de cei din jurul tău, de familie, cei dragi, să faci act de prezență și atitudine în viața lor. Lucrurile pot să evolueze în viitor benefic, dacă tu nu iei lucrurile uşor şi în râs. Sentimentele profunde şi dorinţele ascunse sunt obiectul muncii tale în perioada menţionată. Din exterior (al tău şi al familiei) vine un bombardament de informaţii. Aproape toate false. Cineva vrea să vadă ce se întâmplă şi marchează datele. „Scutură pomul” cum spun specialiştii… Tu stai deoparte.

TAUR Dimineaţa, evenimente păguboase şi/sau oameni mediocri, stupizi, te atrag în discuţii fără sens şi finalitate. Pierzi timpul, cu grație! Încearcă să te desprinzi, printr-un pretext oarecare! Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sexul frumos. In prima parte a săptămânii poţi să ai o mică complicaţie de ordin financiar sau contabil: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, o cheltuială sau un proiect care nu te încântă, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ. Pastreaza prieteniile de afaceri strict conventionale.

GEMENI Trebuie să te concentrezi pe obiective care pot să-ţi aducă profituri, sau satisfacţii imediate. Chiar dacă nu eşti prea atent la prezent, ai o bună intuiție, vezi lucrurile în perspectivă. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, ceea ce îţi este specific. Astăzi, ziua de care vorbim te ajută să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită ordine care te face să te simţi bine şi în siguranţă. Dubla ta personalitate, dualitatea, polaritatea, cele două decizii între care adesea trebuie să alegi, vor fi mai puţin accentuate în perioada în chestiune.

RAC Aspectele bune ale Lunii, în creștere, te fac să ai o atitudine inspirată, pentru interesele tale Astăzi dorești obţinerea de mai multă libertate, la serviciu, acasă, sau într-o relaţie. Ziua este nefavorabilă dacă eşti în călătorie şi favorabilă dacă eşti acasă. Sună ca „iarna nu-i ca vara”, dar la fel ca sintagma referitoare la diferenţa dintre cele două anotimpuri, este la fel de adevărată. Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi întâlnirile cu partenerii de afaceri, cu colegii şi prietenii, sub diferite motive. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate. La fel de bine aspectate sunt achiziţiile de obiecte de folosinţă îndelungată – dacă vrei să schimbi maşina (dacă ai!) acum este momentul!

LEU Mai multă atenţie! Atât în ceea ce priveşte relaţiile tale sentimentale, sau a celor profesionale, de la serviciu, dar şi atenţia care trebuie s-o acorzi menținerii formei și a sănătății! O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nici o grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Dar trebuie să te gândeşti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prindă viaţă. Domeniul de aplicare sunt în primul rând afacerile şi relaţiile de afaceri, dar şi prietenii şi duşmanii ştiuţi şi neştiuţi. Schimbarea este necesară şi face parte din măsurile sigure şi verificate de supravieţuire.

FECIOARĂ Nu te înşela singur, nu-ţi face scenarii grandioase, care vor fi contrazise, mai târziu, de realitate. Nu ai resurse nelimitate, nu ești nemuritor, deci, fii modest, mai limitat în dorințe. Aspectele horoscopului tău de azi nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede! O anumită componentă a influenţelor planetare nu te-a avantajat în ultimul timp în afaceri şi mai ales în relaţiile de afaceri, la bani, în special, să zicem în ultima perioadă. Este timpul schimbării!

BALANŢĂ O dimineaţă care seamănă cu altă dimineaţă în care rutina discuţiilor obişnuite de la serviciu devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, o veste care îţi pare a fi bună. Astăzi trebuie să fii mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o inexactitate, o pierdere, să uiţi ceva important. Aspectele negative sunt în casa banilor şi a proprietăţilor şi în cea a prietenilor şi a relaţiilor sociale – aşa că trebuie să-ţi îndrepţi atenţia şi să-ţi pui abilităţile la încercare pe aceste domenii. Pe de altă parte ai posibilitatea să te relaxezi şi să te odihneşti, să te simţi bine – este o perioadă de timp când aspectele lui Venus te fac mai drăgălaş şi iubeţ tare de tot. Este un timp excelent să dai dovadă de hedonism în sensul anticilor romani – să te duci la sauna, să faci masaj cu ulei de cocos, să dansezi la lumina lumânărilor şi să mănânci bine, dar nu mult.

SCORPION Se pare ca au trecut problemele grave şi şocurile, acum este loc de concluzii şi puţină reflecţie. Dă curs impulsului sufletului. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, aşteaptă momentul! Cooperarea cu noii tai parteneri sau cu cei din anturaj incepe să-şi arate dividentele. Atmosfera de la serviciu, sau unde activezi, este aproape cordială şi îţi oferă suportul să te ocupi de probleme şi proiecte mai importante. Evită să te abaţi de la linia autoimpusă. O zi placută, bine aspectată sentimental. Favorurile stelelor se îndreaptă spre familie. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Fii convenţional in noile relaţii cu cei care doresc sa-ţi devină prieteni.

SĂGETĂTOR O zi densă, obositoare, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară plăcută împreună cu cei dragi, cu planuri şi proiecte de viitor, cu siguranţă, despre proiecte de toamnă! Nu fă promisiuni, nici nu aştepta propuneri. Totuşi, o veste bună! Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme minore legate de casa, camin, familie, sau proprietaţi. Din genul care te supără, dar amâni mereu rezolvarea lor, tocmai pentru că sunt minore. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi, chiar începând de astăzi. Totuşi, nu incepe proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante pe orice subiect ar fi pentru că nu eşti suficint de convingător.

CAPRICORN Contrar obiceiului tău, azi eşti dispus să rişti. Fie că e vorba de domeniul profesional, fie de cel sentimental. Dar, pentru că te consumi mult, ai nevoie de relaxare, poate de o mică pauză! În privinţa meseriei sau profesiei ştii că traversezi o perioadă mai dificilă, nu trebuie să ţi-o spună astrele. Astăzi trebuie să continui, din nefericire, cu aceleaşi date şi metode. Adică să te complaci în a munci foarte mult cu salariul o câtime din cat ai primi în străinătate. Nu sunt de vină stelele pentru această situaţie! Astăzi rezervă-ţi cel puţin o oră ca să cauţi o rezolvare a situaţiei tale financiare, care, drepţi să fim, este un dezastru. Caută un “second job” sau încearcă să valorifici obiectele care nu-ţi mai trebuie.

VĂRSĂTOR Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, astăzi cei dragi îţi pot cere ajutorul. Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu, cu persoanele apropiate. Astăzi eşti în armonie cu tine, te înţelegi şi te simţi bine în pielea ta. Asta fără să fii egoist sau agresiv. Pur şi simplu este una dintre zilele acelea în care te simţi bine. Nici foşgăiala şi cacofonia cotidiană nu te mai impresionează şi începi să înţelegi de ce spunea poetul: “de te-ndeamnă, de te chiamă – tu rămâi la toate rece!” Reuşeşti să faci chiar un export de echilibru către cei din jur şi stabileşti un pact trecător de armonie cordială. Foloseşte acest armistiţiu ca să rezolvi mici probleme, la serviciu, sau acasă. Secretul este unul singur: zâmbeşte şi fă-i pe cei din jur să se simtă bine!

PEŞTI Astăzi ai multă imaginaţie şi intuiție – acest lucru te ajută să rezolvi unele situaţii. Conjunctura indică că ești prea sensibil, așa că arată, preventiv și abil, o figură de ”poker face”! Eşti cu gândul departe. Pe de altă parte nu vezi nici o soluţie pentru tine, familia ta, ţară, în general. Este adevărat, ai dreptate. Dar nu uita că timpul trece, anotimpurile se schimbă, iar schimbarea vine întotdeauna cu un amănunt. Caută-ţi în gânduri, în activitate, în relaţiile tale care ar putea să fie simbolul acestui prim semn. Este vremea schimbării şi trebuie să faci parte din ea. Lasă gândurile, bea o cafea bună, poate şi o ţigare, una doar, şi apucă-te de treabă. Munceşte pentru tine, pentru familia ta, pentru ţara ta. Este o zi bună şi poţi să o faci şi mai bună! Depinde doar de tine!