Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 8 noiembrie 2024. Coincidențe ?! Nu, istoria se repetă !







8 noiembrie

Pe 8 noiembrie s-au născut Margaret Mitchell, Alain Delon, Chrstiaan Barnard, Christian Lee Hefner, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Dumitru Micu, Ion Brad, Nicolae Paulescu.

În calendarul creştim-ortodox este sărbătore mare, cu roşu înscrisă, Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi a tuturor cereştilor puteri. Nimic de semnalat în “Kalendar”.

LA MULŢI ANI! Celor cu nume de arhangheli şi derivate!

O notă specială pentru Margaret Mitchell, autoarea romanului meu preferat, "Gone with the Wind". Şi pentru Alain Delon, care a jucat în alt film drag mie, "Les Adventuriers" în 1967. L-am văzut în 1968 şi pot să spun că mi-a influenţat mult viaţa.

O altă notă specială şi pentru Gheorghe Gheorghiu-Dej, prieten cu bunicul meu, dom’ Pascale Americanul! O să mă întrebaţi, cum de erau prieteni un mare comunist şi un negustor din Obor, un mic burghez, unde este lupta de clasă, antagonismul revoluţionar? O să vă povestesc altă dată, dar cred că v-am tot povestit, pe scurt - lumea, pe vremea aceea, era mult mai simplă, erau puţini oameni şi unii dintre ei erau de calitate!

Primesc, în continuare, multă corespondență și de câteva zile mă straduiesc să și răspund la ea.

Un corespondent afirmă că mai toate istoriile din presă sunt ”apă de ploaie” cu excepția a ceea ce istorisesc eu, care este ca un aisberg. Solid, puternic, bine documentat – dar ceea ce povestesc este puțin, numai partea care se vede, poate nici o zecime, invitând pe cititorii mei să caute, să se documenteze, să găsească amănuntele poveștii.

Ceea ce o să vă povestesc, în continuare, este despre pierdere, dispariție, moarte. Pierderea ireparabilă a ceea ce ar fi putut să fie. Ca umani, când ne contectăm, ne atașăm sufletește de cineva, pierderea lui ne poate zgudui total, dramatic și atânc. Regretăm pierderea ireparabilă ale talentelor, artei, științei, credinței și speranței, în fiecare generație și în fiecare era istorică. Ne simțim furați de viitoarele succese ale acestor oameni, binecuvântați de Bunul Dumnezeu cu talent.

Acum exact trei ani de zile mai toate sursele de informare au semnalat nenorocirea care s-a întâmplat în Brazilia. Accidentul fatal, de avion, vezi fotografia din titlu, al lauratei Latin Grammy, tânăra cântăreața și compozitoarea Marilia Mendonça. Imediat cum am parcurs informațiile m-a surprins similitudinea cu o altă cântăreață celebră, americanca Patsy Cline. Dacă despre braziliancă sunt multe informații, vezi și https://en.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADlia_Mendon%C3%A7a. despre Patsy Cline se pare că doar eu am scris în presa românească. Cel puțin așa spune Google.

Totul a pornit de la o bandă de magnetofon. Nu credeam, domniile voastre, că o să mai găsesc banda de magnetofon cu Patsy Cline! Pentru că am făcut o greșeală. Căutam o bandă ORWO, pe când melodiile lui Patsy Cline erau pe o bandă Agfa. Primisem banda din RDG în anul 1963, iar ORWO apăruse un an mai târziu, în anul 1964. Dar să vă spun toată povestea, poate v-am mai spus-o, dar este o poveste frumoasă.

Acum șaizeci de ani, adolescenţii din România corespondau cu fete şi băieţi din alte țări. Schimbam ilustrate, timbre, muzică… Aşa era moda, așa se puteau face prieteni, vă dați seama că nu existau netul, sau mobilele.

Cu câtă nerăbdare aşteptam răspunsul la scrisoare, sau la cadoul făcut! Aveam câteva corespondente în RDG, în Cehoslovacia şi Polonia. Trebuie să mărturisesc că erau numai fete… habar nu mai am cum le chema, dar una dintre ele, o nemţoiacă brunetă cu ochii albaştri, mi-a făcut un cadou de ziua mea de naştere, în mai 1963.

De ziua ei de naştere, era Berbeacă, îi trimisesem o ie meşteşugit făcută, veche şi cusută cu măiestrie fără pereche, bătută cu fluturaşi de argint. Fata a fost impresionată şi mi-a trimis de ziua mea o bandă Agfa, nu ORWO, cum am crezut până de curând, pe cutia căreia scria ”Remember Patsy Cline”. Cu o promisiune: „în vacanţa asta dansez numai cu tine, pe muzica asta”. Repede am pus banda pe noul meu, pe atunci, magnetofon Tesla B-3, ”Sonet”. Era un magnetofon foarte bun, doar era un „Tesla”, dar era greu, avea mult metal. Și mai fusese ”refurbished” la noua pe atunci, ”Electronica”. Când mergeam la „ceaiuri” aşa se numeau petrecerile pe atunci, băieţii mă ajutau, îl căram cu rândul.

La început am fost uşor dezamăgit, când am pus banda nemțoaicei pe magnetofon. O fată cu o voce ciudată, joasă şi senzuală, cânta melodii americane de dragoste, gen country. Apoi farmecul muzicii m-a cuprins şi nu m-am mai putut dezlipi de lângă magnetofon. Ascultam mereu şi mereu cele două ore de muzică înregistrată profesional, pe „viteza 9”. Ce să vă spun, în vara aceia, în vacanţă, am fost invitat aproape în fiecare seară la câte un „ceai”. Eram cel care avea banda cu Patsy Cline! Iar întâlnirea de la mare cu nemţoaica şi cu familia ei a fost unul dintre episoadele dintre cele mai interesante, ale vieţii mele! O lună întreagă am dansat în fiecare seară, la Eforie Nord, cu nemțoaica cea frumușică, pe muzica lui Patsy Cline.

Mai târziu, tot în acel an, 1963, aveam să aflu că Patsy Cline încetase din această viaţă într-un accident de avion, pe 5 martie 1963. Tot în acel an. Avea 30 de ani! Zborul lui Cline s-a prăbușit pe vreme foarte grea în seara zilei de marți, 5 martie 1963. Ceasul ei de mână recuperat se oprise la ora 18:20. Avionul a fost găsit la aproximativ 90 de mile (140 km) de destinația sa din Nashville, într-o pădure foarte deasă din Tennessee.

Apoi, viaţa m-a confiscat cu necazurile, călătoriile, clipele de fericire şi imposibila cursă spre ceva… mereu altceva!

Soarta face ca o bună parte din familia mea, plus trei nepoţi şi cinci fini să se stabilească în Winchester, Virginia. Oraşul natal al Virginiei Patterson Hensley, aka Patsy Cline.

Acum câţiva ani, iată s-au făcut destul de mulți, conduceam un GMC, aiurea, prin Winchester, să cunosc oraşul. Când, spre periferie, pe South Kent Street, la un număr peste 500, cred că era 610 sau 612 văd “Patsy Cline House”! Opresc brusc, un “redneck” din spate mă înjură, eu strig ”sorry”, apoi parchez şi intru în muzeu.

Singurul vizitator. Ca acum. Ca întotdeauna. Vine o doamnă, îi dau cei zece dolari şi nu ştiu de ce îi spun toată povestea: despre banda de magnetofon, de nemţoaica cea cu ochi albaştri, de cum m-am îndrăgostit de muzica pe care o cânta Patsy Cline, de verile de la mare şi de banda Agfa care mă însoţea tot timpul. Doamna zâmbeşte, îmi spune să o strig când plec şi mă invită să vizitez casa. Apoi dispare. Cam o oră m-am uitat la exponate, fotografii, articole din ziare, premii, coperte de LP-uri, îmbrăcăminte, mobile, obiecte personale, etc.

Apoi am vrut să plec. Doamna mă aştepta în hall cu ceva în mână. „Dacă Patsy ar mai fi trăit, cu siguranţă că ar fi vrut să vă facă cadoul acesta. Eu sunt una dintre fetele ei. Aveţi aici 24 de ore de muzică cântată de Patsy Cline. Mai multe melodii nu au fost comercializate niciodată, am încredere că o să le ţineţi numai pentru dumneavoastră, sunt numai pentru familie!”

M-am dus în mașină și acolo am desfăcut cadoul. În micul pachețel erau mai multe CD-uri, cam o duzină-două. Fișiere audio, nu digitale, cred că erau masters.

Sigur că Patsy ar fi vrut să-mi facă un cadou. A fost o Leoaică generoasă, foarte generoasă şi cu un destin excepţional. „Fata de alături”, frumuşică, cu permanent, fata din popor, care a muncit din greu toată viaţa. Soarta ei, însă, este demnă de filme şi romane…

Acum, ascult „Never No More”. Apoi o s-o ascult din nou pe Patsy Cline! Apoi, mă duc să caut un episod din „Space: Above and Beyond” un SF interzis după primul sezon. Critica socială şi comparaţiile din serial erau prea transparente. Dar, undeva, este un episod: „Never No More” şi subiectul se învârte în jurul melodiei lui Patsy Cline. Vezi https://www.youtube.com/watch?v=e523K6Nho1Y. Dragoste şi moarte… să mori în culmea gloriei şi gloria să crească ca un foc în prerie, după tine…

Uitați-vă, dragii mei, la două clipuri. Unul cu Marilia Mendonça vezi https://www.youtube.com/watch?v=zxWQ66ap1_k, celălalt cu Patsy Cline, vezi https://www.youtube.com/watch?v=MbnrdCS57d0.

Acum o să vă spun de ce v-ați uitat. Sunt multe ”coincidențe” tulburătoare între cele două cântărețe despărțite în timp de o viață de om. Istoria se repetă!

Amândouă au încetat din această viață din cauza unui accident de avion, în circumstanțe asemănătoare. Amândouă cântărețele erau foarte iubite, adorate de public. Au murit în aceiași zi a lunii, 5, Patsy pe 5 martie 1963, iar Marilia pe 5 noiembrie 2021. Amândouă erau născute în zodia Leului. Cântau aceleași tip de melodii, de dragoste, populare. Au avut, amândouă, mari probleme cu bărbații. Au murit, foarte tinere, Patsy la 30 de ani, iar Marilia la 26 de ani. Tinere mame, amândouă, Patsy a avut două fete, pe una o cheamă Julia, pe ea am întâlnit-o în Winchester, iar Marilia un băiat, Leo. Prietenoase și deosebit de generoase, amândouă cântărețele. Iar ”coincidențele” nu se opresc aici…

Am pomenit despre acest lucru, pentru că nimeni din presă nu a făcut legătura între cele două cântărețe, dovada indiscutabilă că istoria se repetă, dar lumea nu observă. Am afirmat în repetate rânduri acest adevăr al astrologiei creștine a cardinalului Pierre d’Ally, ciclicitatea timpului. Am avut plăcerea și favoarea, ca eu, un amârât, să fiu contrazis de mari, mari personalități. Acum, ce se mai poate spune, că este o ”coincidență”? Bună întrebare!

Apoi, mă repet, o s-o ascult din nou pe Patsy Cline! Și pe Marilia Mendonça. Încă nu gust genul ei de muzică, sertaneja nu îmi place foarte mult.

Dacă nu o puteţi asculta pe Patsy, înţeleg şi nu mă supăr, pentru că avem mereu speranța că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 8 noiembrie 2024

BERBEC Majoritatea planurilor de viitor, mai ales în viaţa personală, suferă din cauza întârzierilor arătate, cu delicateţe, dar ferm, de către Saturn. Nu uita să feliciţi de Mihail şi Gavril! Repede şi bine” este crezul tău în această zi şi interesele tale personale, mai ales cele sentimentale avansează în direcţia dorită. Atenţie la „răcelile” de toamnă şi la durerile de cap altele decat cele provocate de sentimente, de amor. Berbecii, cel puţin o bună parte dintre ei, trebuie să-şi suplinească nevoia de ronţăială cu „ceva verde” – sau cu ceva vitamine.

TAUR Stelele îţi sortesc o zi ce pare bună, nu ai foarte mult de lucru, iar cu puţină gândire iscusită poţi rezolva şi problemele cotidiene, cum ar fi relaţiile sociale bune cu şefii şi patronii! Fii prudent, calm şi precaut, când discuţi, negociezi şi mai ales în convorbirile la mobil! Nu promite nimic! Ziua de azi îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi în domeniul profesional. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat de anturajul tău.

GEMENI Conjunctura, cu Mercur favorabil, din Săgetător, te face să speri în ziua de Mihail şi Gavril la rezolvarea avantajoasă a problemelor tale emoţionale, care te obsedează de mai mult timp. Totuşi, norocul îţi zâmbeşte, cel putin in dragoste. Pentru cei din zodie care fac parte dintr-un cuplu: atentie, eşti avantajat în comunicare şi în imagine. Trebuie, însă, să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu.

RAC O zi de luni care seamănă cu altă zi de luni în care rutina discuţiilor obişnuite de la serviciu devine monotonă şi cu o impresie de “déjà vu”. Totuşi, astăzi sunt Sf. Mihail şi Gavril! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”. In a doua parte a zilei evita singurătatea – nu este oare mai bine sa ieşi cu familia sau cu o prietena la o plimbare? Cauţi un confident pe care nu îl găseşti. Oricum totul se află aşa că mai bine mergi să te confesezi la un radio local.

LEU Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze, cooperează cu cine îţi solicită ajutorul, mai ales pentru mica petrecere de Mihail şi Gavril. Nu te băga în intrigi şi bârfe care nu te privesc! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rau. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Familia este bine, sănătoasă, prietenii au problemele lor. Promoveaza cu curaj interesele profesionale. Nu da curs propunerilor rudelor sau partenerilor. Nu astăzi, amână.

FECIOARĂ Cineva încearcă să-ţi intre în graţii, să profite de generozitatea ta. Mai multă prudenţă cu cei care vor să-ţi devină prieteni, dar de fapt doresc doar să se folosescă de tine. Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se rezolvă de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Vremea melancolică şi cam nesimţită te face sa te iriţi repede. De fapt mai toata lumea este cu capsa pusa sau cu fitilul aprins. Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede!

BALANŢĂ Conjunctura, în general benefică, te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabila a problemelor tale profesional de la locul de muncă. Trebuie, doar, să te implici, să vrei să le rezolvi! Climatul general de la serviciu şi de acasa este uşor neplăcut şi încordat, tensiunea tinde către cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece. Adică nici un eveniment important. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă. Din punctul tău de vedere este o perioadă... interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă!

SCORPION Nu poţi să placi la toată lumea, cauza este caracterul tău. Dar nici nu poţi să-ţi schimbi mereu caracterul, ca să placi. Aşa că astăzi nu mai filozofa şi felicită de Mihail şi Gavril! Ziua este favorabilă iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot să-ţi intersecteze interesele. Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Leu cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie.

SĂGETĂTOR Eşti în toane bune şi asta e apreciat de cei din jur, mai ales că e Mihail şi Gavril. Ai de luat o decizie, eşti la o răscruce în viaţă. Dar nu te grăbi, ia lucrurile în serios, pe îndelete! Dacă consideri viaţa o permanenta confruntare, o luptă şi o provocare în care trebuie sa-ti atingi scopul cu orice preţ atunci eşti înca unul din turmă. Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividende, poate din valorificarea unor active.

CAPRICORN Astăzi programul tău se schimbă, obiectiv, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. Fii atent, ai ocazia să auzi nişte zvonuri, poate la petrecere de Mihail şi Gavril. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori, mai mult gesturi neîndemânatice, la muncă, serviciu sau în bucătărie. Veşti bune de departe, care te fac sa-ti reajustezi unele proiecte pe termen foarte lung. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi NU este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii.

VĂRSĂTOR Ziua este sub culorile optimismului şi ale reuşite. Trebuie să te adaptezi rapid la schimbările şi problemele zilei, rezolvând cât şi cum se poate. Nu uita să feliciţi de Mihail şi Gavril! Pe plan sentimental curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Te vei simţi foarte bine! Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Se profilează o zi de luni cenuşie. O poţi înviora cu o masă cu prietenii. Poate plătesc ei, poate nu costa mult, dar poţi să te inveseleşti!

PEŞTI Eşti confuz, unele informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicaţiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemele tale urgente şi lasă zvonurile! Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă la frig sau la curenţii de aer. Banii sunt bine aspectaţi şi poti valorifica obiectele inutile din caminul tau.