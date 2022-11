HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 8 noiembrie 2022. Eclipsa de Lună și COP 27. 

8 noiembrie

Pe 8 noiembrie s-au născut Margaret Mitchell, Alain Delon, Chrstiaan Barnard, Christian Lee Hefner, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Dumitru Micu, Ion Brad, Nicolae Paulescu.

În calendarul creştin-ortodox este sărbătore mare, cu roşu înscrisă, Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi a tuturor cereştilor puteri. Nimic de semnalat în “Kalendar”.

La orele dimineții este eclipsă de Lună, din România nu se vede mare lucru, Luna aflându-se în Taur în conjuncție cu Uranus, retrograd și peste Menkar Almaak. În opoziție cu Soarele, Mercur și Venus, în zi de mare sărbătoare. Nimic bun…

O notă specială pentru Margaret Mitchell, autoarea romanului meu preferat, „Gone with the Wind”. Şi pentru Alain Delon, ultimul monstru sacru francez rămas în viață (și Brigitte Bardot) din generația de aur a filmului din hexagon. Care a jucat în alt film drag mie, „Les Adventuriers” în 1967. L-am văzut în anul 1968 şi pot să spun că mi-a influenţat mult viaţa.

O altă notă specială şi pentru Gheorghe Gheorghiu-Dej, prieten cu bunicul meu, dom’ Pascale Americanul! O să mă întrebaţi, cum de erau prieteni un mare comunist şi un negustor din Obor, un mic burghez, unde este lupta de clasă, antagonismul revoluţionar? O să vă povestesc altă dată… lumea, pe vremea aceea, era mult mai simplă, erau puţini oameni şi unii dintre ei erau de calitate!

Dragii mei, de duminică, 6 noiembrie, a început la Sharm El-Sheikh, în Egipt, conferința COP 27, la care participă reprezentanții a 196 de țări. Timp de două săptămâni se vor dezbate măsurile care trebuie luate ca temperatura globală să nu crească cu mai mult de 2 grade Celsius în raport cu perioada începutului erei industriale, când s-au făcut primele măsurători termice globale. Este vorba de supraviețuire. După cum a raportat delegația japoneză, umanitatea a pierdut mai multe bătălii importante în lupta pentru supraviețuire. Marie-Adélaïde Scigacz, prezentă la lucrările COP 27, raportează:

Bătălia pentru reducerea procentului de bioxid de carbon în atmosferă.

Se știe de mult timp că procentul de bioxid de carbon din atmosferă este direct proporțional cu încălzirea globală. Procentul nu a făcut decât să crească. La jumătatea secolului XIX, bornă a începutului revoluției industriale, procentul de bioxid de carbon din atmosferă era de 275 de părți dintr-un milion (pdm), în anul 1980 a ajuns la 340 pdm, iar în anul 2021 a atins un record de 465 pdm. Oamenii de știință spun că pentru ca să se mențină o creștere de doar 2 grade Celsius până în anul 2100, procentul de bioxid de carbon trebuie să fie mai mic de 350 de părți dintr-un milion. Ca fenomenul să fie reversibil este necesar ca până în anul 2025 să se coboare sub 350 de pdm. Bătălie pierdută…

Bătălia contra căldurii toride.

Temperatura globală multianuală a înregistrat, în prezent, o creștere cu 1,04 grade Celsius față de începutul erei industriale. Este enorm! Mai mult, creșterea aceasta este neuniform distribuită. De exemplu, la Polul Nord, în noiembrie 2021, s-a înregistrat o creștere de temperatură terifiantă, cu 20 de grade Celsius mai mult ca media obișnuită. Vara aceasta, a lui 2022, a fost infernală în Sudul și Vestul Europei, cu temperaturi care au depășit 40 de grade Celsius. Fenomenul a fost numit ”Lucifer”. Ca să scape de căldură populația a folosit din plin instalații de răcire și de aer condiționat, milioane și milioane de astfel de instalații, care nu sunt decât pompe de căldură, contribuie și mai mult la încălzirea atmosferei. De acum până în anul 2050 ”Lucifer” va deveni vară obișnuită în Europa. Altă bătălie pierdută…

Bătălia pentru menținerea banchizei de la Polul Nord

Banchiza arctică are o importanță covârșitoare pentru păstrarea unei temperaturi propice vieții pe Pământ. Suprafața mare a banchizei, a gheții, istoric, de circa 10 milioane de kilometri pătrați a avut un efect complex, greu de explicat în câteva cuvine asupra echilibrului temperaturii globale. În 1980 banchiza mai era doar de 7 milioane de kilometri pătrați, iar în vara aceasta s-a înregistrat un record nedorit de numai 3,05 milioane kilometri pătrați de gheață. Diminuarea accelerată a suprafeței banchizei are și efectul pervers a măririi accelerate a temperaturii oceanului planetar, razele Soarelui nemaifiind reflectate de banchiză. Raportorii de la COP 27 se tem că este un fenomen ireversebil. O bătălie pierdută…

Bătălia din Antarctica, unde plouă, în loc să ningă

O altă bătălie pierdută a avut loc la antipozi, la Polul Sud. Raportorul argentinian, directorul Institutului Antarctic, declară: ”Când mergeam în Antarctica, în anii 90 nu ploua niciodată, ningea. Acum tot timpul plouă, nu mai ninge deloc!” Cercetătorii au pus în evidență faptul că fenomenul El Niño contribuie la încălzirea locală și la topirea gețurilor celui mai sudic continent. Raportorii au precizat, că în timpul când au loc lucrările COP 27, o imensă suprafață de 860 000 kilometri pătrați, mai mare ca Franța, este pe cale să se topească. Dacă calota de gheață care acopera Antarctica se va topi, de acum până în anul 2100, fenomen foarte probabil, nivelul oceanului planetar se va ridica cu 3-5 metri, ceea ce ar fi o catastrofă mondială, multe orașe de litoral, porturi, țări intregi vor fi inundate. O altă bătălie pierdută !

Bătălia pentru salvarea coralilor

În ultimii 30 de ani numărul coralilor s-au redus la jumătate. Din cauza poluării oceanului și a creșterii temperaturii apei. ”Înregistrăm o creștere alarmantă a temperaturii oceanului planetar, la care se adaugă din ce în ce mai des vârfuri de temperatură ridicată, care tind să devină normă” a declarat Serge Planes, directorul științific al misiunii de studiu al coralilor, Tara. Coralii au un rol esențial în păstrarea ecoistemului acvatic planetar, dispariția coralilor, de exemplu a Marii Bariere de Corali poate avea consecințe dramatice, tragice pentru omenire, prin schimbarea direcției unor curenți marini, de exemplu, dar rolul coralilor este mult mai important.

Bătălia pentru protejarea omenirii de catastrofele naturale

În catastrofe naturale mor din ce în ce mai mulți oameni. Și numărul oamenilor a crescut dramatic, dar mai ales clima a devenit mai rea, iar activitatea vulcanică și seismică mai perfidă. Anul acesta musonul a fost teribil, iar uraganele cu nume umane și-au luat numărul tragic de jertfe. Personal am propus unui responsabil, pe care-l cunosc, din organizarea COP 27 să propună ca uraganele să nu mai aibă nume umane, alternativ feminine și masculine, înainte aveau doar nume feminine, ci indicative, din litere și cifre. Nu trebuie umanizată catastrofa, am susținut eu propunerea. Încălzirea globală se pare că nu este numai urmare activității umane ci mai ales o încălzire, ciclică, nejustificată încă științific, a mantalei Pământului. Aceasta a provocat o fluidificare a stratului de lavă, de unde creșterea alarmantă a numărului și magnitudii cutremurelor și o activitate vulcanică sporită. Dacă în anul 1850 au murit numai 867 de oameni din cauza catastrofelor naturale, în anul 2021 au încetat din viață 44.384. Bătălie pierdută…

Dar cea mai importantă bătălie pierdută în lupta omenirii pentru supraviețuire este că nu s-au găsit metode de convingere, de educare a populației ca să fie conștientă de pericolul încălzirii globale, considerată de mult prea mulți un moft, sau o gogoriță politică. Și să-și schimbe modul de viață, să ia măsuri ecologice corecte și echilibrate. Așa fiind, finalul omenirii actuale va fi dureros, o tragedie sufocantă și teribilă, în termen de nu mai mult de o sută de ani.

Sunt ferm convins că acest scenariu s-a mai jucat de patru ori pe planeta Pământ în ultimii 60 de milioane de ani. Dovezile existenței civilizațiilor anterioare sunt clare, materiale și documentate. Probabil că toate au pierit sufocate de poluare, temperatura crescută, războaie necruțătoare pentru controlul ultimelor surse de apă și al spațiului geografic prielnic vieții. Apoi, molime și ploi acide. Civilizația respectivă a pierit, s-au mai salvat câțiva în spațiu, sau în cine știe ce orașe subterane. Au trecut anii, zeci de ani, sute de ani, mii de ani, un milion de ani, zece milioane de ani. Natura distrusă s-a refăcut, animalele decimate s-au înmulțit, oxigenul a fost din nou produs de stratul de plancton și de păduri nesfârșite. Din nou s-au creat condițiile unei creșteri a populației umane. Și așa de patru ori până acum. Pentru că, dragii mei, Pământul este un sistem închis, izolat și orice formă de energie decade până la căldură. Cu cât civilizația este mai avansată și consumă mai multă energie cu atât produce mai multă căldură, își sapă singură groapa încălzirii globale. O să fie de cinci ori… dar până atunci, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 8 noiembrie 2022

BERBEC Majoritatea planurilor de viitor, mai ales în viaţa personală, suferă din cauza întârzierilor arătate, cu delicateţe, dar ferm, de către Saturn. Nu uita să feliciţi de Mihail şi Gavril! Repede şi bine” este crezul tău în această zi şi interesele tale personale, mai ales cele sentimentale avansează în direcţia dorită. Atenţie la „răcelile” de toamnă şi la durerile de cap altele decat cele provocate de sentimente, de amor. Berbecii, cel puţin o bună parte dintre ei, trebuie să-şi suplinească nevoia de ronţăială cu „ceva verde” – sau cu ceva vitamine.

TAUR Stelele îţi sortesc o zi ce pare bună, nu ai foarte mult de lucru, iar cu puţină gândire iscusită poţi rezolva şi problemele cotidiene, cum ar fi relaţiile sociale bune cu şefii şi patronii! Fii prudent, calm şi precaut, când discuţi, negociezi şi mai ales în convorbirile la mobil! Nu promite nimic! Ziua de azi îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi în domeniul profesional. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat de anturajul tău.

GEMENI Conjunctura, cu Mercur favorabil, din Scorpion, te face să speri în ziua de Mihail şi Gavril la rezolvarea avantajoasă a problemelor tale emoţionale, care te obsedează de mai mult timp. Totuşi, norocul îţi zâmbeşte, cel putin in dragoste. Pentru cei din zodie care fac parte dintr-un cuplu: atentie, eşti avantajat în comunicare şi în imagine. Trebuie, însă, să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu.

RAC O zi de marţi care seamănă cu altă zi de marţi în care rutina discuţiilor obişnuite de la serviciu devine monotonă şi cu o impresie de “déjà vu”. Totuşi, astăzi sunt Sf. Mihail şi Gavril! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”. In a doua parte a zilei evita singurătatea – nu este oare mai bine sa ieşi cu familia sau cu o prietena la o plimbare? Cauţi un confident pe care nu îl găseşti. Oricum totul se află aşa că mai bine mergi să te confesezi la un radio local.

LEU Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze, cooperează cu cine îţi solicită ajutorul, mai ales pentru mica petrecere de Mihail şi Gavril. Nu te băga în intrigi şi bârfe care nu te privesc! Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, dar nu exagera. Nu uita ca optimismul este incapăţânarea de a spune ca te simţi bine cand totul in jurul tau merge rau. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Familia este bine, sănătoasă, prietenii au problemele lor. Promoveaza cu curaj interesele profesionale. Nu da curs propunerilor rudelor sau partenerilor. Nu astăzi, amână.

FECIOARĂ Cineva încearcă să-ţi intre în graţii, să profite de generozitatea ta. Mai multă prudenţă cu cei care vor să-ţi devină prieteni, dar de fapt doresc doar să se folosescă de tine. Dimineaţa poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se rezolvă de la sine. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Vremea melancolică şi cam nesimţită te face sa te iriţi repede. De fapt mai toata lumea este cu capsa pusa sau cu fitilul aprins. Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede!

BALANŢĂ Conjunctura, în general benefică, te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabila a problemelor tale profesional de la locul de muncă. Trebuie, doar, să te implici, să vrei să le rezolvi! Climatul general de la serviciu şi de acasa este uşor neplăcut şi încordat, tensiunea tinde către cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece. Adică nici un eveniment important. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă. Din punctul tău de vedere este o perioadă… interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă!

SCORPION Nu poţi să placi la toată lumea, cauza este caracterul tău. Dar nici nu poţi să-ţi schimbi mereu caracterul, ca să placi. Aşa că astăzi nu mai filozofa şi felicită de Mihail şi Gavril! Ziua este favorabilă iar aspectele negative nu sunt decât faulturi de joc. Nimic foarte malefic. Pe piaţa stelelor se spune că se creează noi „sindicate” între personaje şi persoane aparent fără nimic în comun, dar care, pe termen lung pot să-ţi intersecteze interesele. Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Leu cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie.

SĂGETĂTOR Eşti în toane bune şi asta e apreciat de cei din jur, mai ales că e Mihail şi Gavril. Ai de luat o decizie, eşti la o răscruce în viaţă. Dar nu te grăbi, ia lucrurile în serios, pe îndelete! Dacă consideri viaţa o permanenta confruntare, o luptă şi o provocare în care trebuie sa-ti atingi scopul cu orice preţ atunci eşti înca unul din turmă. Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividente, poate din valorificarea unor active.

CAPRICORN Astăzi programul tău se schimbă, obiectiv, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. Fii atent, ai ocazia să auzi nişte zvonuri, poate la petrecere de Mihail şi Gavril. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori, mai mult gesturi neîndemânatice, la şcoala, serviciu sau în bucătărie. Veşti bune de departe, care te fac sa-ti reajustezi unele proiecte pe termen foarte lung. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi NU este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii.

VĂRSĂTOR Ziua este sub culorile optimismului şi ale reuşite. Trebuie să te adaptezi rapid la schimbările şi problemele zilei, rezolvând cât şi cum se poate. Nu uita să feliciţi de Mihail şi Gavril! Pe plan sentimental curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Te vei simţi foarte bine! Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Se profilează o zi de marţi cenuşie. O poţi înviora cu o masă cu prietenii. Poate plătesc ei, poate nu costa mult, dar poţi să te inveseleşti!

PEŞTI Eşti confuz, unele informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicaţiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemele tale urgente şi lasă zvonurile! Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care traieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă la frig sau la curenţii de aer. Banii sunt bine aspectaţi şi poti valorifica obiectele inutile din caminul tau.