Horoscopul lui Dom’ Profesor 15 octombrie 2024. Un banc al lui Ronald Reagan

15 octombrie

Pe 15 octombrie s-au născut Vergiliu, Friedrich Nietzsche, Oscar Wilde, Mario Puzzo, Evangelista Torricelli, Carol al II-lea, Constantin Parhon, Sandu Sticlaru.

Nimic în “Kalendar” iar în calendarul creştin sunt Sfinţii: Luchian, Savin, Vars, Eftimie cel Nou. Ziua, de ieri, a Sf. Parascheva de la Iaşi nu a fost suprapusă peste o sărbătoare dacică, care după cum ştim, dura trei zile. Pur şi simplu o pomenire creştină.

"Evenimentul Zilei" din 15 octombrie 1964, acum exact 56 de ani, a fost că Primul Secretar al PCUS, Nikita Sergheevici Hruşciov a fost demis şi înlocuit cu Leonid Breşnev. Hruşciov era în concediu la Soci, pe malul Mării Negre. Evident, o măsură ilegală, nimeni nu poate fi scos din serviciu, armată, partid etc când este în concediu. Dar au făcut ruşii ceva legal, vreodată? A fost, mai curând, o lovitură de stat!

După ce, cu un an mai înainte, John Kennedy fusese scos din circulaţie, la propriu, prin tirul a mai multor trăgători de elită, la Dallas. Aşa spune teoria conspiraţiei!

Astfel a picat, din nenorocire pentru mine şi încă câteva miliarde de oameni, prima încercare de destindere dintre blocuri, pusă la cale de cei doi, la ONU. Îmi amintesc că în vara lui 1963 circulau zvonuri în Bucureşti cum că “ruşii s-au înţeles cu americanii”! Şi că o să fie pace, o să se dezarmeze şi or să se deschidă frontierele. Era epoca cortinei de fier şi a terorii nucleare, nu aveţi cum să înţelegeţi, decât cei care au trecut prin asta! Cu toate că terorizarea populației de către propriile guverne continuă și astăzi, sub noi forme. Distopia sanitară și războaiele proxy, de exemplu.

Pentru România, atunci, a început o perioadă şi mai neagră, Brejnev, cel cu sprâncene de călău moscovit, avea să ordone asasinarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, se pare, un an mai târziu, punând capăt încercării de destindere către Vest începută de român. Probabil că a fost otrăvit cu thallium, ca şi Palmiro Togliatti. Există mărturii, fără posibilitate de îndoială. Şi trei dintre gărzile lui personale, bărbaţi tineri, în putere, au murit de acelaşi “cancer galopant”. Este şi părerea generalului Pacepa, Dumnezeu să-l ierte, un om pe care-l stimez în mod deosebit pentru curajul şi inteligenţa sa.

Să ne amintim că Gheorghiu-Dej trimisese acasă trupele sovietice, raliase România la mai multe organisme internaţionale economice, de comerţ şi bancare şi chiar începuse un timid demers politic de deschidere către Vest.

Interesant de observat că cei doi conducători ai României din perioada Războiului Rece, a supremaţiei sovietice, nu au murit de moarte bună, se pare, se spune, se şopteşte, se zvoneşte că au fost asasinaţi de... ruşi! Cum făceau turcii cu domnii pământeni. Obiceiuri asiatice!

Este o direcţie fascinantă de cercetare pentru istoricii prezentului și ai viitorului. Sigur, dacă or să mai ştie ceea ce ştim noi, pentru că mărturiile scrise, după care se ghidează istoricii, sunt adesea falsificate, prin distorsionarea adevărului, sau excluderea din relatare a unor fapte, gesturi şi oameni. Istoria este scrisă de cei puternici, de învingătorii politici, de cei care câștigă războaiele. Asta nu înseamnă că istoria scrisă de ei este adevărată!

Ieri, de Sf. Paraschiva, a fost vreme frumoasă, cald și soare, aşa că după tradiţie şi după prognoza lui Topor va fi o iarnă mai ușoară, decât cele temperat continentale. Superstiţie, sau nu, ar trebui să mai luăm aminte şi la alte surse decât cele consacrate. Nu de alta, dar parcă merităm o iarnă fără temperaturi foarte joase și cu zapadă atât cât trebuie pentru agricultură și refacerea volumului de apă în acumulările multianuale.

Situaţia imi aminteşte de un banc mai vechi. Sunt mai multe versiuni. Eu o știu pe aceasta, spusă de Ronald Reagan:

Se spune că Preşedintele SUA avea de pregătit programul pentru iarnă și avea nevoie să știe cum o să fie vremea. Îl cheamă la el pe şeful meteorolog. “Şefule, cum o să fie iarna?”. “Domnule Preşedinte, sincer să fiu, nu ştiu, dar mă duc la nativi (indieni). Dacă ei taie lemne multe, însemnă că o să fie o iarnă grea!”. Şi şeful meteorolog se duce într-o rezervaţie. Intră în cortul medicine man-ului şi îl întrabă dacă au strâns lemne. Indianul nu ştia ce să răspundă, nu strânseseră lemne, aşa că spune pe ocolite: “Marele Spirit o să ne lumineze. Stai două zile şi vei găsi răspunsul!”

Nici nu a ieşit bine şeful meteorolog din tipee şi indianul îi cheamă la el pe câţiva nativi: “Duceţi-vă la toţi şi spuneți-le să înceapă să tăie lemne multe. A fost la mine şeful meteorolog şi ne-a întrbat dacă am tăiat lemne. Asta înseamnă că se aşteaptă la o iarnă grea!”. Şi toţi indienii s-au apucat să taie lemne. Şeful meteorolog a stat două zile şi a văzut cum indienii aduceau mari cantităţi de lemne, aşa că se prezintă repede la Preşedinte: “Domnule Preşedinte, nativii taie pădure, după pădure, o să avem o iarnă foarte, foarte grea!”

Am luat de bun ceea ce spun Farmers’ Almanac și caietele lui Topor, dar și după ce îmi spun unul și altul, pe DOA, care astronom, care meteorolog, care negociator de energie, diferite profesii și diferite puncte de vedere. Iarna 2024-2025, în Europa, se va caracteriza prin schimbări bruște și neplăcute, agresive, de temperatură și umidiatate. Va fi când mai cald decât obișnuit, când mai rece și mai umed. Furtuni, vijelii, viscole - punctual și cu o furie nemăsurată.

O vreme neplăcută care pune organismele viețuitoarelor la grea încercare. Se pare că El Niño, sau ceea ce i-a luat locul, face ca vremea să fie mai caldă, dar circulația atmosferică în Europa va aduce de cel puțin trei ori mari cantități de aer polar. În România și Moldova este aceiași prognoză, se pare că bunul Dumnezeu se ia după harta din anul 1937 din Andrees Handatlas, o iarnă ceva mai ușoară, decât cele temperat continentale, obișnuite.

Pe de altă parte fenomenul de încălzire globală, provocat de miile de explozii nucleare în atmosferă și de circulația milioanelor de avioane cu reacție, toate la aceiași înălțime, face ca orice prognoză a vremii, pe termen lung, să fie ridicolă. Bun, acum este prea târziu, but the damage is already done. Poate, o prognoză meteo de astăzi pe mâine – mă asigură meteorologul.

Din punct de vedere astrologic, iarna 2024-2025 poate fi similară cu cea dintre anii 1964-1965. Atunci, nu a fost o iarnă foarte grea, a nins în Nord la jumătatea lui noiembrie, iar iarna mai grea a fost de la jumătatea lui ianuarie până jumătatea lui februarie. De Crăciun 1964 a fost puțină zăpada în București. În anul 1965 primii ghiocei au răsărit în România pe 27 februarie.

Totuși eu m-am luat după pieile roșii. Am înconjurat casa de lemne tăiate și stivuite frumos, după modelul din Nordul Finlandei. Fac focul de câteva zile, dacă ziua este frumoasă, noaptea este rece. Mă pregătesc pentru o iarnă grea și lungă, cu zăpadă și temperaturi negative. Dacă dă bunul Dumnezeu o iarnă mai ușoară, după cum spune Topor, este avantajul meu, poate îmi ajung lemnele și pentru la anul. Lemnele de foc s-au scumpit anul acesta, pe fondul sărăcirii populației produsă de măsurile imbecile ale autorităților. Eu le-am cumpărat înainte de scumpire, probabil că la anul, anul scumpirilor de după alegeri, nu o să-mi mai permit. Poate, peste doi ani, ori moare măgarul, ori pierde samarul - nu mai îmi fac proiecte pe termen lung - uită ieri, supraviețuiește astăzi, mâine, mai vedem, avem această speranță, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 15 octombrie 2024

BERBEC Perioada zilei de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste care pare că te interesează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Evident, pentru ca să faci parte din această schimbare, nu trebuie, în primul rând, să intri în regimul tău te dinamică! În al doilea şi în al treilea rând – nu trebuie să te repezi! Stai şi cugetă, vorba ardeleanului... Apoi, după ce găsești soluția optimă, acţionează cu proverbiala ta viteză. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile şi reuniunile de familie.

TAUR Aspecte favorabile deciziilor, la muncă. De asemenea o zi relaxantă, plăcută ba chiar interesantă sub aspectul realizărilor profesionale. Găseşti nota potrivită şi în acordul sentimental. Trebuie, însă, să evitaţi discuţiile aprinse cu colegii, asociaţii, sau, în familie. În relaţiile amoroase nu te lăsa condus numai de hormoni, mai foloseşte-ţi şi neuronii. Sănătatea este în general bună, protejează-ţi gâtul care în mod tradiţional este de natura zodiei taurului. Nu bea apă rece şi poartă fular de mătase – se poartă din nou!

GEMENI Eşti în postura plăcută nativilor să acţioneze, să fie în activitate. Ziua este favorabilă pentru începerea unor proiecte noi, numai după ce verifici atent înţelegerile trecute. Lumea uită! Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Gemenilor de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Poţi schimba şi/sau găsi un nou proiect, sau o afacere nouă, asta în foarte general, că nu prea se găseşte de lucru în distopia sanitară! Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat.

RAC Evită imprumuturile de bani, nu risca cheltuind mai mult decât trebuie, în această perioadă nu eşti şi norocos. Totuşi o veste bună, sau o surpriză plăcută din partea anturajului apropiat. Stelele arată că nativii din Rac sunt înclinaţi să-şi depăşească limitele profesionale, condiţia socială şi situaţia financiară. Trebuie să nu exagerezi în această expansiune îndrăzneaţă pentru că este deosebit de riscantă: poţi să faci gafe regretabile şi cheltuieli extravagante şi nu prea ai de unde...

LEU Vine soarele şi pentru tine daca eşti cumpătat şi faci provizii de răbdare. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai dimineaţa. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor veni, totuşi, este adevărat că nu la valoarea pe care o speri. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteptînd iniţiative din partea ta. Initiative care astazi se ilustreaza prin absenţă – nu ai o zi excelenta in ceea ce priveste originalitatea gandirii!

FECIOARĂ Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Se pare, însă, că totul se rezolvă cu bine. Seară culturală pentru procentul din zodie amator de valori clasice şi armonie! Da, este bine să refuzi chiar de acum, de joi, ziua lui Jupiter, orice te scoate din programul obişnuit! Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea la frig, mai ales dimineața și seara. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel.

BALANŢĂ Trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Nu trebuie să fii dur şi neplăcut, insistă, sigur, cu zâmbetul pe buze si ofera solutii convenabile! Pentru o parte a celor născuţi sub semnul Cumpănei este o perioadă de intensă activitate şi/sau de trăiri intense. Configuraţiile pozitive îţi permit să abordezi cu succes decizii importante, schimbări de situaţie sau activităţi sociale plăcute la lăsarea serii.

SCORPION După orele de program e o zi potrivită pentru mici modificări în casă. Poţi face şi schimbări de program, noul te favorizează. Crezi că poţi primi ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. O perioadă de timp în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ţi face noi prieteni! Lasă lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Spre sfârşitul zilei, acasă, poţi finaliza afacerile din gospodărie ce trenau de mult timp. Adică poţi să finalizezi pregătirile de sezon rece, de iarnă!

SĂGETĂTOR Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe nici un ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai dimineaţa. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. Seara o poţi folosi ca să faci declaraţii de dragoste, doar eşti favorizat.

CAPRICORN Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la variaţiile de temperatură, la vreme, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie bine! Moderaţie în relaţiile cu Taurii. Influenţele solare benefice aduc nativilor din zodia Capricornului multă energie şi trăiri intense. Mare atenţie la serviciu, sau în relaţiile umane, pentru ca magnetismul personal să nu fie receptat ca o agresivitate lipsită de eleganţă. Nu este bine să pleci la drum, dacă poţi, amână!

VĂRSĂTOR Domeniul emoţional este bine aspectat. Cu mai mult pragmatism şi mai puţine amânări poţi să te simţi chiar avantajat. Frecventează prietenii care te fac să te simţi bine şi confortabil. In aceasta perioadă, cu aspecte complexe, Vărsătorii nu se simt în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. O pierdere poate fi evitată prin grijă şi atenţie şi mai ales nu-ţi încredinţa banii bursei sau pariurilor. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate.

PEŞTI Nu te implica în conflicte cu semnele de foc. Atenţie, în special, la relaţiile cu Berbecii. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil, dar nu exagera cu promisiunile. Mici sau mai mari proble cu sănătatea în special din cauza vremii. Mare atenţie la bani, cum îi foloseşti şi mai ales pe unde îi cheltuiești! În această perioadă eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota împotriva ta! Ceea ce nu este adevarat din doua motive: primul, ca ţi se pare, al doilea, că nu prea ai duşmani!