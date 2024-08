Actualitate Horoscopul lui Dom’ Profesor 30 august 2024. Ucrainienii au ucis peste 100.000 de polonezi







30 august

Pe 30 august s-au născut Mary Shelley, Ernest Rutherford, Jacubus Henricus van Hoff, Cameron Diaz, Warren Buffett, John Gunther, Alexandru Mustăţea, Ştefan Caban, Victor-Emanuel Sahini.

În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții Varlaam și Ioan de la Secu, niște români mai vechi. Nimic în ”Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 30 august 1963 a fost stabilirea unei linii telefonice directe, "Red Line", telefonul roşu, între Preşedintele Statelor Unite ale Americii, John Fitzgerald Kennedy şi Primul secretar al PCUS, Primul Ministru al URSS, Nikita Sergheevici Hruşciov. Aceasta linie telefonică, superprotejată şi extrem de sigură, cu doar "doi abonaţi" a fost stabilită ca să se evite un dezastru nuclear accidental.

Banc, sau adevar, iată stenograma unei convorbiri din luna septembrie 1963. De fapt, este o scenetă a lui Mel Brooks: "ţîr,ţîr,ţîr," "Alio!" "Nikita, tu eşti?" "Da' cine vrei să fie la telefonul ăsta. Ştii cât e ceasul la Moscova? Ora doua noaptea!" "E serios! Computerele noastre arată ca acum douăzeci de minute de pe teritoriul URSS au fost lansate trei mii de rachete balistice!" O scurtă tăcere. "Uite, John, eu am băut vodcă, nu tu, lasă-mă să dorm. Nu avem trei mii de rachete nucleare! Dacă aveam, acum eram în America şi băteam cu pantoful în Liberty Bell!" "Treceţi la DEFCON 5 şi daţi-i pe tâmpiţii ăia de la computere afară!" "Ce ai spus, John?" "Nimic, mulţumesc, trimite-mi şi mie un kil de caviar Beluga din ăla mare şi nişte vodcă din satul tău! Şi scuză-mă, somn uşor!" "Pentru nimic, mâine ai ce doreşti!"

Dacă credeţi că şefii marilor state află din ziare ce se întâmplă, ca miniştrii din România, atunci aveţi o problemă. Mare !

La fel şi cu "crizele politice”, gen Siria, Ucraina, Israel, Yemen, Turcia, Moldova etc etc. În general lucrurile sunt aranjate şi bine stabilite dinainte, dar sunt prezentate gradat şi nuanţat opinie publice. Să nu uităm că ţările despre care vorbim, decidenții, puterile mondiale, licuricii mai mari sau mai mici, sunt "democraţii" adică există o masă de votanţi care votează după informaţiile care le sunt distribuite.

Mare parte din strategia de relaţii publice desfăşurată în prezent pe piaţa mondială de SUA are dret ţintă piaţa internă, propriul bazin de votanţi. Care votanţi, după Vietnam, sunt foarte refractari implicării resurselor americane într-un război la dracu' cu cărţi, Doamne iartă-mă!

„Performanță foarte insolentă” – comentariile ministrului de externe ucrainean cu privire la masacrul din Volinia din cel de-al doilea război mondial stârnesc indignare în Polonia.

Remarcile lui Dmytro Kuleba cu privire la masacrul din Volhynia au declanșat reacții puternice în Polonia, foarte mulți condamnând declarațiile sale ca fiind nesăbuite.

În timpul unei vizite în Polonia, ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba a participat la evenimentul Campus Polonia, viitorului de la Olsztyn, găzduit de primarul liberal al Varșoviei, Rafał Trzaskowski. Întrebat de un membru al audienței despre momentul în care Poloniei va avea în sfârșit permisiunea să exhumeze victimele Masacrului din Volhynia , Kuleba a deviat întrebarea făcând referire la operațiunea „Wisła” din 1947, în care aproximativ 140.000 de ucraineni și lemko au fost deportați din sud-estul Poloniei, în mijlocul conflictelor cu naționaliștii ucraineni.

Kuleba a declarat că persoana care a întrebat ar trebui să știe ce a implicat operațiunea „Wisła” și că acei ucraineni au fost expulzați cu forța din teritoriile ucrainene pentru a se stabili în locuri precum Olsztyn.

Kuleba a răspuns: „Îți dai seama ce a fost Operațiunea „Wisła”? Acei ucraineni au fost expulzați cu forța din teritoriile lor pentru a trăi în locuri precum Olsztyn”, înainte de a continua: „Dar nu vorbesc despre asta. Dacă începem să pătrundem în istorie, conversația ar fi foarte diferită și am putea pătrunde foarte adânc în greșelile făcute de polonezi ucrainenilor și invers.”

Aceste remarci au fost întâmpinate cu o puternică dezaprobare în Polonia. Cezary Kaźmierczak, președintele Uniunii Antreprenorilor și Angajatorilor, a descris performanța lui Kuleba drept „foarte insolentă” și a criticat lipsa de reciprocitate în relație.

Marcin Palade, sociolog, și-a exprimat nemulțumirea, afirmând că, dacă Polonia ar fi o țară serioasă, cu politicieni serioși, Kuleba nu ar mai fi lăsat niciodată să intre în Polonia.

Jakub Banaszek, președintele Chelm, și-a exprimat opinia că nu va exista o adevărată reconciliere între polonezi și ucraineni. Łukasz Warzecha , un comentator al săptămânalului Do Rzeczy, a criticat abordarea ucraineană a diplomației, sugerând că unii politicieni polonezi încurajează un astfel de comportament.

Masacrul din Volhynia, care a început la 11 iulie 1943, a implicat atacuri ale naționaliștilor ucraineni asupra locuitorilor polonezi în 150 de așezări din Volhynia. Între 1943 și 1945, peste 100.000 de polonezi au fost uciși de unitățile Armatei Insurgente Ucrainene (UPA) și de populațiile ucrainene locale din Volinia, Podolia și Galiția de Est.

Această crimă este unul dintre cele mai dramatice episoade ale celui de-al Doilea Război Mondial și unul dintre cele mai traumatizante pentru polonezi. Spre deosebire de crimele comise de ocupanții germani și sovietici, Masacrul din Volhynia a fost adesea comis de vecinii victimelor, care trăiseră alături de polonezi de generații.

Masacrul nu a fost o izbucnire spontană de ură, ci rezultatul influenței pe termen lung a ideologiei naționaliste ucrainene, care urmărea să creeze o Ucraină independentă, omogenă din punct de vedere etnic, prin exterminarea și expulzarea polonezilor și a altor naționalități, ruși, români, unguri, tătari etc. Acest plan a fost încercat încă din septembrie 1939, primele crime față de polonezi și atacuri asupra proprietăților poloneze au avut loc în acel moment.

Masacrul rămâne un subiect sensibil și foarte emoționant în relațiile polono-ucrainene, iar remarcile lui Kuleba au tensionat și mai mult aceste legături.

Am verificat, această informație nu a apărut în nicio media românească. Poate este prea devreme. Eu am lut-o ”tel quel” din REMIX, un articol scris de Grzegorz Adamczyk, acum câteva ore.

Relațiile Poloniei cu Ucraina, un stat artificial, făcut din bucăți furate de la vecini, nu au fost niciodată cordiale. În cursul istoriei între cele două națiuni (pentru că Ucraina nu poate fi numită țară) au fost nu mai puțin de patru războaie foarte sângeroase. Toate câștigate zdrobitor de către polonezi, ultimul terminat prin ocuparea Ucrainei de către confederația Polonia-Lituania.

Faptul că Occidentul îi țin în brațe pe ucrainieni este un episod trecător. S-a mai întâmplat de două ori în cursul istoriei. Până la urmă, în istorie, Occidentul s-a săturat de obrăznicia, răutatea și hoția ucrainienilor și i-a lăsat în plata Domnului. Așa o să se întâmple și acum, mai ales dacă Donald Trump o să revină la Casa Albă.

Atenție, nu vă lăsați mânjiți de către ucrainieni, dușmanii României! Să nu uităm că numai în secolul XX Ucraina a vrut, mai întâi împrenă cu Ungaria, apoi cu Rusia, să ocupe de două ori România.

Și să nu uităm că românii de la Fântâna Albă, în anul 1941, au fost mitraliați de grăniceri ucrainieni, nu de soldați ruși, cum vrea să ne convingă Служба безпеки України, serviciul secret ucrainian.

Peste câteva generații poate o să fim și noi în rând cu polonezii de astăzi, dacă o să știm adevărul, pentru că, nu-i așa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 30 iulie 2024

BERBEC Fii atent ce și cu cine vorbești, ai grijă, azi, la afirmaţiile de care nu eşti foarte sigur. Nu te repezi, gândește-te. Poți să creezi o situaţie complexă din care vei ieşi cu dificultate! Trebuie sa dai curs incapatanarii care te caracterizeaza. Incapatanare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente.

Apoi la râs. Fă o cura, un tratament complet de râs. Trebuie sa râzi tare şi în hohote pentru toate lucrurile care te bucură, te impresioneaza sau te enerveaza. Râsul este ultima redută în calea haosului, a Nimicului. Râde cu poftă de prostie, de ticăloşi, de hoţi. Să vezi ce bine o să te simţi! Treci printr-o perioada de schimbari şi noul nu trebuie să te surprindă.

TAUR Astăzi te simţi dat la o parte şi nu-ți place, vrei să fii în centrul problemelor, pe fluxul principal al vieții. Cei dragi te protejează, ştiind de minusurile tale, așa că nu risca nimic. Astăzi te odihneşti şi vorbeşti mult la mobil. Spre seară afli de posibilitatea unui nou drum. Zodia ta, zodia proprietăţilor, este bine aspectată. Trebuie, însă, să evitaţi discuţiile aprinse cu colegii, asociaţii sau în familie. În relaţiile amoroase nu te lăsa condus numai de pasiunea ta cea mare şi devastatoare, mai foloseşte-ţi şi mintea. Câştig de bani, probabil nu foarte mulţi. Ultima parte a segmentului de timp are o componenta nelinistitoare, din cauza influentei lui Venus, patroana ta celestă. Iti faci griji, de fapt fara motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand esti cu spatele la zid! Sănătatea este bună, dar, oricum, trebuie să ai grijă.

GEMENI Dimineaţa totul se petrece conform planurilor făcute. Totuşi, în sufletul tău mai mocneşte o scânteie de neîncredere, de teamă că nu o să reuşeşti. Încearcă să nu cedezi anxietății tale. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din Zodia Gemenilor de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Este o zi propice pentru implicare profesională. Poţi schimba şi/sau găsi un nou loc de muncă sau o afacere nouă. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Călătoriile de afaceri şi/sau de plăcere sunt recomandate şi favorizate de stele. Ceva neplăceri o să ai din partea duşmanilor care vor să nu te simţi bine la acest sfârşit de august. Trebuie să arăţi că nu-ţi pasă, aşa o să te lase în pace!

RAC Realizezi că există un decalaj între planurile tale şi realitate, diferenţă care se măreşte. Cineva, pe care l-ai ajutat, îți pune piedici. Pe cine nu laşi să moară, nu te lasă să trăieşti! O zi echilibrată, adică jumătatea de la serviciu plicticoasă şi obositoare, iar jumătatea de acasă plăcută şi relaxantă. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Ai tendinţa să vezi jumătatea goală a sticlei, ceea ce nu este deloc vesel. Ai răbdare, că vine norocul şi pe uliţa ta, este doar anul tău favorabil. Ai nevoie permenta de bani ca să-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea te avantajează şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Eşti într-o perioada creativa, profită de acest lucru.

LEU Trebuie să păstrezi poziţia, să rămîi în centrul situaţiei – așa poţi să ai controlul informaţiilor. Conjunctura arată o perioada bună pentru discuții, relaţiile sociale sunt bine aspectate. Magnetismul personal al nativilor, charisma cum se spune, este în creştere – puteţi rezolva uşor problemele sentimentale. De asemenea poți aborda uşor noi prietenii, relaţii de dragoste, chiar. Leii şi leoiacele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie păcăliţi cu prea mare uşurinţă. Spun acest lucru pentru că de obicei leii-paraleii sunt foarte naivi şi creduli. Leii se prind şi cu mâncare pentru pisici! Nu exagera cu mesele, echilibrul si temperanţa sunt valori ale înțeleptului.

Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor veni, totuşi. Pentru unii, nu la valoarea pe care o speră. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteaptă iniţiative pentru programul de seară.

FECIOARĂ Astăzi nu e o zi favorabilă pentru schimbări. Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri iluzorii. Există în tine o doză de naivitate, mercuriană, dar nu exagera cu imaginația! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la consumurile indirecte adică la electricitate, gaze, apă, combustibil. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Rezolvă cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva multe. Trebuie să fii precis în exprimare şi să nu dai loc interpretărilor, mai ales când este vorba de cine, ce şi cum face, adică de împărţirea sarcinilor, fie în afacere fie în familie. Seară plăcută şi relaxantă.

BALANŢĂ Dimineața ai impresia că totul este împotriva ta. Tot felul de mici incidente te fac să crezi că norocul nu mai este de partea ta, dar ar fi bine să fii mai atent, norocul şi-l face şi omul! Te-ai săturat sa tolerezi comoditatea din tine şi te simţi apt pentru fapte mari, chiar să te duci să faci puţin sport. Trebuie, de asemenea, să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Dorinţa ta permanentă de armonie, doar zodia Balantei este domiciliul nocturn al lui Venus, poate fi contrariată de mediul vulgar si agresiv. Elimina, pe cât poţi, motivele de disconfort!

SCORPION Mici ambiţii personale care nu-ţi dădeau pace, par să ajungă, azi, la o finalitate, la un rezultat. Bucură-te de reuşită alături de prietenii tăi şi aminteşte-ţi de cei care te-au sprijinit. O perioadă de timp în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu vă faceţi nou prieteni! Lăsă lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Spre sfârşitul perioadei poţi finaliza afacerile ce trenau de mult timp. Scorpionii artişti sunt singurii avantajaţi în aceasată perioadă. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească către escapade nocturne precum cotoii pe acoperiş. Sănatatea este buna, atentie insa la accidente si incidente, sigur, doar pentru un procent dintre Scorpioni !

SĂGETĂTOR Mai macină morile zeilor și pentru tine! O zi bună, norocoasă. Urmare unor veşti, eşti entuziast, activ şi motivat! Mergi direct pe calea ta fără să ţii seama de piedici şi obstacole! O veste bună pe care o aşteptai. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute si altele mai putin agreabile. Un incident neplăcut în a doua jumatate a zilei, după amiaza adică, poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor. Strălucesti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit, acest lucru pe seară – probabil că este vorba despre un spectacol, o gală, o premieră, ceva de genul acesta.

CAPRICORN Situaţia unde munceşti pare tensionată, dar o poţi dezamorsa printr-un permanent zâmbet și o vorbă bună. Astăzi te pot bântui nişte „fantome” de mai demult, lucruri rămase neterminate! E linişte şi ţi se pare că deţii controlul situatiei. De fapt, mai amâni lucrurile pentru incă o zi, fără să iei o nicio hotărâre. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o serioasă decepţie sentimentală şi probleme nesfârşite la serviciu. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil, stelele au grijă şi de tine şi de familia ta!

VĂRSĂTOR După un concediu obositor, plin de distracţii, e momentul să te odihneşti puţin. Nu ceda nostalgiei, regretelor, deciziile luate în această vară au fost cele mai bune la momentul respectiv. Planurile tale se pot derula în continuare. Totuşi, un procent dintre nativi, în aceasta perioadă, cu aspecte complexe, nu se simt chiar în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. O pierdere poate fi evitată prin grijă şi atenţie. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti şi să faci bine. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promoveză interesele proprii. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema se rezolvă peste câteva zile. Tot atunci îţi dai seama că nu poţi trăi din amintiri şi ca veşnicele tale comparaţii nu-ţi fac foarte bine.

PEŞTI Trebuie sa sprijini pe cineva din anturajul tău profesional care are mare nevoie de ajutor! Astăzi este ziua potrivită ca să te ocupi de consolidarea relaţiilor sociale cu colegii de muncă. Mintea şi trupul tău sunt prea încordate, ai nevoie de relaxare, de mişcare, poate la sală sau în parc şi de o baie parfumată. Mare atenţie la bani, cum îi foloseşti şi mai ales pe ce îi cheltuiești! În această perioadă eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota împotriva ta! Parţial adevărat este faptul că nu eşti cea mai bună companie, în această perioadă. Ipohondria şi mania persecuţiei par că au găsit un client şi acesta este inofensivul şi plin-de-bune-intenţii nativ din Zodia Peştilor. Mici sau mai mari proble cu sănătatea în special din cauza oboselii - atenţie la zonele guvernate de zodie, picioarele, degetele de la picioare.