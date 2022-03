HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR  8 martie 2022. Scurtă istorie a femeii

8 martie

Pe 8 martie s-au născut: Otto Hahn, Anselm Kiefer, Ruggiero Leoncavallo, Cyd Charisse, George Coleman, Emanuel Elenescu, Gina Patrichi, Radu Tudoran, Cornel Medrea, Constantin Crăciun, Radu Ciobanu, Horia Patapievici.

În calendarul creştin-ortodox, pe 8 martie, marți, sunt Sfinţii Teofilact şi Pavel din Plusiada.

La începutul timpului, a istoriei scrise, anul începea cu luna martie iar pe 1 martie cădea echinocțilul de primăvară. A trecut vremea și în calendarul iulian, pe 8 martie era echinocţiul de primăvară: “s-a găsit cu cale ca Dumnezeu a făcut lumea către echinocţiul de primăvară, care cade în martie, pe 8 sau 10 ale lunii” – (Ispirescu, din Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 140). Acum, în calendarul gregorian, echinocțiul este pe 20 martie. Ceva nu este în regulă… am simțământul acesta, contrazis de toate dovezile științifice.

În seara aceasta încep, pe 8 martie, în ”Kalendar” sărbătorile aerului, ale primăverii. Seara, noaptea, la ţară, se fac focuri cu uscături, după ce se face curat prin curte, şi se afumă aerul, ba copiii mai sar peste flăcări, “descântând”, rostind vechi versuri, formule ale magiei domestice ţărăneşti, de protecţie. În cazul acesta strict, contra insectelor dăunătoare! (Antoaneta Olteanu)

“8 martie – Ziua Internaţională a Femeii” a fost stabilită de ideologia de stânga, la un fel de congres internaţional feminin, în 1910, la Copenhaga, în deschiderea celei de a II-a Internaţionale Socialiste. Data de 8 martie a fost stabilită în 1914, se pare pentru că a căzut într-o duminică. Trotsky arată că demonstraţia femeilor de ziua lor internaţională a declanşat revoluţia din 1917 la Sankt Petersburg. Lenin stabileşte ca data de 8 martie să fie „Ziua Internaţională a Femeii”, iar din 1965, în URSS a devenit zi nelucrătoare, sărbătoare de stat, oficială. Sursa, RADOR.

Ziua Internaţională a Femeii, zi a femeii care ar trebui să fie în fiecare zi, pentru că după cum observa Robert McNamara : „sistemele politice care promovează femeile, tinerii şi minorităţile în regim de campania, sunt, evident, discriminatorii. În Statele Unite trebuie să promovăm oameni competenţi, onorabili şi dedicaţi fără deosebire de sex, rasă sau convingeri religioase. Dacă promovăm femeile, pentru că sunt femei, pe tineri, pentru că sunt tineri şi pe mexicani pentru că sunt mexicani, negăm chiar fundamentele modului de viaţă american. Trebuie să promovăm OAMENI competenți!”.

Cred că v-am mai povestit și altădată. Dar mereu apar noi cititori, numărul lor s-a înzecit. Așa că… scurtă istorie a femeilor.

Femeile au evoluat omul. Fie că primii oameni au fost rămășițele degenerate ale unei civilizații anterioare, sau altceva, creați sau evoluați – femeia făcută din coasta lui Adam, sau altfel – femeile au impus prima organizare umană. Era vorba despre simțul matern, nu de muncă, sau alte invenții sociologice de stânga. Pruncul uman este neputincios, destul de mult timp, trebuie hrănit și apărat, ținut în brațe. În jurul acestor mame tinere și viguroase, cu pruncii în brațe, care urlau cât puteau și dădeau cu picioarele în bărbații care nu erau hotărâți să atace animalele de pradă amenințătoare, s-au creat primele nuclee tribale, spune savantul german Julius Lips. Brațele femeilor erau ocupate cu pruncii, dar de urlat, zbierau cât puteau. Incet-incet urletele s-au transformat în limbaj, așa bărbații, toată lumea, înțelegea mai ușor dorințele tinerelor mame și ce trebuia să facă pentru interesul general. De aici la matriarhat nu a fost decât un pas. Matriarhatul a durat vreo zece mii de ani, se pare că toată lumea o ducea bine.

Urmează primă păcăleală a femeilor: religia! În toate religiile monoteiste din lume femeia are un rol de păcătoasă de serviciu, o statură de categoria a doua.

Grecii aveau o religie casnică, mai soft, exportau în Olimp obiceiurile lor din polis. Cred că în perioada antică femeia a avut un rol bine determinat și se bucura de viață și de multe libertăți. Exista o egalitate de facto, foarte bine punctată la fenicieni, dar și la alte popoare antice. De exemplu la celți, am pomenit altă dată despre acest lucru. Ea se ocupa de casă, de creșterea copiilor, de proprietăți, deținea de facto toată averea, avea grijă de sclavi și de înrudiri. În Grecia era prezentă în viața polisului, în amfiteatru și la templu. Făcea și primea vizite de la alte femei de același rang. Nu de puține ori marii tirani ai Atenei își consultau consoartele, aflate în letici, când se hotăra pacea, sau războiul, în agora polisului. La fel, nu puține femei excepționale au hotărât soarta popoarelor pe care le conduceau, reginele: Cleopatra din Egipt, Zenobia din Palmyra și împărăteasa Theodora din Bizanț, de exemplu. Ca să nu o pomenim pe regina Bodiceea, inamica valoroasă a legiunilor romane în Britania. Sau Meda (Dochia, Dakia) noastră, a dacilor.

Situația aceasta a cam durat până la revoluția industrială. Cred că femeile o duceau bine, înainte de revoluția industrială, aveau totul pe mână, toată averea, bărbații munceau, sau se duceau la război.

Revoluția industrială a cerut o enormă cantitate de forță de muncă. Așa că pofticioșii capitaliști au pus ochii pe femei. Ce forță de muncă numeroasă, disponibilă, pe care o s-o plătim mai puțin, nu, pentru că femeia este mai slabă fizic ca bărbatul și după cum spune un best-seller, Biblia, este și păcătoasă!

Zis și făcut, au urmat păcălelile, în șir. Femeile, au fost puse să muncească la greu, să plătească taxe și impozite la stat cu păcăleala iscusită că ”sunt egale cu bărbații” dar erau mai prost plătite. In plus, peste serviciu, femeia trebuia să facă copiii, să aibă grijă de ei, de casă, să gătească și să facă curățenie, ba să mai aibă grijă și de părinții bătrîni și bolnavi. Mai mult, s-a acordat dreptul de vot, pentru că femeile sunt mai ușor de manipulat, întotdeauna se tem pentru viitorul copiilor lor. Bună egalitate, bună păcăleală, nu?

Ce păcăleală sinistră, femeile erau mai egale înainte de revoluția industrială, atunci exista o diviziune corectă a muncii pe sexe, a împărțirii răspunderilor în familie. Nebunia gotică a egalității cu orice preț și a politicului corect a dus la prezența femeilor în armată și în alte domenii deloc recomandate pentru o femeie. Unde femeile pot să fie ucise, nu să facă copii și să se bucure de ei. Această negare permanentă a diferențelor dintre sexe are doar un singur scop: obținerea de profit! Restul, este păcăleală!

Derapajul sexist cu #metoo a avut și o latură care nu a fost facută public. Femeile tinere și frumoase NU au mai fost avansate pe posturi care vin în contact direct cu CEO, sau alți decidenți importanți. De ce să se lege la cap degeaba, au gândit conducătorii, așa că au angajat pe post de secretare, asistente etc doamne foarte capabile dar… bunicuțe. Se pare că acest lucru a însemnat, pentru multe corporații, o îmbunătățire vizibilă a activității.

Astăzi o pomenim pe Cyd Charisse, preferata mea în filmele musical. Dacă ar fi trăit, ar fi implinit 101 de ani. Cât de multă bucurie a adus lumii cu dansul și zâmbetul ei! Dacă nu știți cine este vedeți: https://www.youtube.com/watch?v=I1odYVx6Nok. Am de unde alege, a jucat în peste 50 de filme, în seara acesta dansez cu Cyd Charisse! O învingătoare, la cinci ani a făcut polio, dar a trecut peste tot, peste durere și neputință și a devenit cea mai frumoasă și mai bună dansatoare din lume! Am pomenit, de Ziua Femeii, despre o femeie excepțională (urăsc termenul femei puternice, ce prostie, parcă ar fi să ducă sacoșele la piață) dar câte exemple nu mai sunt în istorie și acum, aici, lângă noi. De exemplu, în istoria noastră, Regina Maria. Acum, gata – dansez cu Cyd Charisse, că mă apucă mâine, oricum, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP, 8 martie 2020

BERBEC Zi puţin mai dificilă, sunt şi din acestea, în care poţi să pierzi aiurea bani. Trebuie să fii mai atent la ce-ţi doreşti şi mai puţin agresiv la cumpărăturile pentru Ziua Femeii. Nu tot ce zboară se mănâncă! Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Poţi să finalizezi unele lucruri urgente dacă nu importante, în a doua parte a zilei. Dacă depinde de tine nu pleca astăzi în nici o călătorie lungă.

TAUR Conjunctură favorabilă de Ziua Femeii. Mai ales dimineața, când ai capul limpede și poţi să iei hotărâri inspirate. Atenția ta se îndreaptă către o problemă mai veche, care acum îţi pare importantă. Nu judeca performanţele membrilor familiei tale, sau ale prietenilor. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară de valori şi propriile aspiraţii. Şi proprii bani! Nu aştepta foarte mult de la cei cu care te întâlneşti astăzi, mai ales pe seară, la un suc. Nu promite, la rândul tău, nimic! Este vorba de distracţie nu de afaceri. Nu amesteca plăcutul cu utilul.

GEMENI Veşti bune, aspectele te favorizează. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu rata oportunităţile, nu fii superficial, zâmbeşte, spune vorbe frumoase şi poţi câştiga! Concentrează-ţi atenţia asupra surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Apoi apucă-te şi de muncă, dacă mai ai timp. Glumind serios: poate este vremea să-ţi diversifici activitatea, să găseşti o sursă suplimentară de venituri. Sunt o mulţime de job-uri care se potrivesc profilului tău psiho-somatic, din cele care folosesc spiritul tău rapid şi speculativ. Ai jucat la bursă?

RAC Pe plan sentimental, emoţiile şi armonia ta, zodiacale, te împing către relaţii calde. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Te poţi simţi foarte bine! Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi creştină. “Cel ce înnmulteşte cuvintele se va face urît tuturor … pentru ca este spor care aduce omului paguba şi este câştig spre nenorocire.” Biblia, Intelepciunea lui Iisus Sirah, 20:7,8. Aşa că astăzi nu duce vorba, nu bârfi şi nu iniţia intrigi şi mici comploturi, fii simpatic de Ziua Femeii.

LEU Stelele te avantajează în domeniul profesional. Ideile tale sunt clare, precise şi chiar par profitabile. Nici planul relaţiilor umane nu este prost aspectat. O zi plăcută, în plină formă! Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Oricum, până la sfârşitul săptămânii acesteia te retragi din nou în locul tău de pândă, ca sa mârâi la persoanele care nu îţi plac. Vrei să araţi bine şi să te simţi bine în lume, dar nu te înduri să-ţi cumperi lucruri mai bune şi mai scumpe. Zgârcenia asta o să te coste mai mult. Este aşa de greu să te simţi bine?

FECIOARĂ Aspectele astrelor te avantajeză astăzi să fii elocvent. Dimineața poți să obții ceva important de la o persoană din jurul tău, dacă reușești să aduci suficiente argumente convingătoare. Se vorbeşte despre nişte pierderi. La o verificare mai atentă vei vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi că nici nu te interesează pe tine personal, în mod deosebit. Aşa că ia lucrurile uşor şi distrează-te pe capul şi paguba altora. Asta înseamnă că ai făcut „balanţa” fie în contabilitate, dar şi în sentimentele proprii. O seară favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte călătoriile. Stai acasă, ocupa-te de programul tau obişnuit şi stelele spun ca totul o sa fie bine!

BALANŢĂ Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce relaţii normale şi înţelegere. Doar este Ziua Femeii. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină plictisitoare zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul afacerilor. Tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar repet, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt. Până la urmă este o zi neaşteptat de simpatică, în care toata lumea te întreabă ce faci şi găseşte că arăţi bine. Până seara chiar că te simţi excelent!

SCORPION Ai pierdut timp şi bani ca să ajungi în poziţia aceasta. Vezi că problemele însă abia acum încep şi eşti puţin decepţionat. Deocamdată rămâi pe cursul stabilit, schimbarea nu îţi convine. Mai multă odihnă, mâncare naturală şi o muzică relaxanta pot să mai reducă din oboseală cronică acutizata de o zi densă şi agitată. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi. Poţi avea recompense consistente.

SĂGETĂTOR Dimineaţa trebuie să-ţi alegi cu grijă atitudinea şi întrebările pe care le pui. Este o situaţie enervantă, dar obiectivă şi nu trebuie să mai “pui sare pe rană”! Seară, plăcută, însă! O anumită tensiune domneşte la serviciu sau în familie, dar e bine să nu dai importanţă şi să-ti vezi liniştit de treburile tale. Este Ziua Femeii, nu uita! Pentru mulţi Săgetători astăzi este o zi cu frisoane. Pe unii îi ia cu rece pe la arc şi săgeţi pentru că sunt în criză de timp. Aşa că este bine să ceri ajutor de pe acum, ca să nu fii refuzat mai târziu, când toată lumea intră în criză de astenie de primăvară. Care criză şi asta este o doar o copie!

CAPRICORN Descoperi, pe reţea, colegi, cunoştiinţe sau prieteni despre care nu mai aveai veşti demult. Atenţie, multă discreţie, reţinere şi prudenţă, nu „da din casă”. Comunică, nu te confesa! Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil şi debitul verbal are volumul unei Niagare. In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi! Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor, sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi, pot aduce dividente plăcute în viitor.

VĂRSĂTOR În limite acceptabile, astăzi poți să reușești în mai tot ce îţi propui, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Profită de bunăvoința stelelor și avansează în carieră, dar și distrează-te, doar este Ziua Femeii. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia şi din cauze obiective. Oferă circumstanţe atenuante. Dacă te duci la serviciu, înseamnă că ai de lucru. Aşa că, păstrează-l! Serviciul. Poţi să faci urât şi după ce pleacă şeful din birou. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva inefabil, ceva secret, o poveste interesantă. Aşa trezeşti interesul şi nu eşti uitat uşor.

PEŞTI Profesional eşti pe drumul cel bun, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale! Este ziua Femeii, doar! Trebuie să analizezi cu atenţie figurile mai noi care apar în jurul tău. Ai nişte aspecte care oricum le-aş pune, tot nefavorabile sunt, pe un fond general, totuşi, favorabil. Măcar evită transportul cu maşina sau călătoriile cu avionul. Nu te speria, conjunctura ţine numai astăzi, mâine eşti ca nou… şi cu mai mult noroc. Şi nici nu influenţează toată zodia că doar nu suntem roboţi programaţi de stele. Putin umor si haz de necaz nu strica, de fapt este o terapie absolut obligatorie, acum cand singura certitudine este lipsa certitudinii.