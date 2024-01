Horoscopul lui Dom’ Profesor – 8 ianuarie 2024. Primii locuitori ai Americii

8 ianuarie

Pe 8 ianuarie s-au născut Elvis Presley, Stephen Hawking, Jose Ferrer, David Bowie, Cristian Vasc, Silviu Catargiu, Manole Marcus.

Nimic în calendarul creştin-ortodox cinstit, singura sărbătoare creştină importantă este abia la sfârşiul lunii ianuarie. Astăzi, 8 ianuarie, doar Sfinţii de serviciu la hotarele creștinătății: Gheorghe Hozevitul, Emilian şi Domnica.

Însă, în „Kalendar”, continuă zilele însemnate ale tradiţiei strămoşeşti adaptate climei şi obiceiurilor de pe aici.

După cum am mai spus-o de multe ori, orice sărbătoare mare importantă, de la daco-daci, sau mai dinainte, ţinea trei zile. A doua zi a „iordănelii sau a tontoroiului” este dedicată moaşelor, femeilor care ajutau la naştere.

Moaşa face un colac şi îl pune pe masa pregătită de oaspeţi. Vin în vizită toţi cei pe care i-a moşit şi aduc cadouri, importante sau simbolice, după buzunarul fiecăruia. Neapărat un cadou colectiv, din partea întregului sat: un cojocel nou şi un port întreg, cu salbă de argint, pentru vară.

Se mănâncă, se bea, se cântă şi se dansează! Ţăranii noştri erau prizonierii iernii, nu prea aveau multe de făcut şi printr-un mod sau altul, prelungeau perioada sărbătorilor de iarnă!

Sub savantul titlu ”Terminal Pleistocene Alaskan genome reveals first founding population of Native Americans” apărut în Nature, numărul din 3 ianuarie, Ben Potter, profesor plin de antropologie la ”University of Alaska Fairbanks” aruncă o bombă atomică în istoria cunoscută a Americii. Primii locuitori ai Americii au fost de rasă albă, caucaziană!

Este vorba de determinările de ADN și analiză genetică și morfologică avansată făcute asupra fantasticilor descoperiri arheologice de la Upward Sun River, din interiorul Alaskăi. O prăbușire, a făcut posibilă descoperirea unui sat din neolitic, de formă rotundă, înconjurat de un șanț și o palisadă și a unei necropole.

ADN-ul a fost prelevat de la un prunc de sex feminin de șase săptămâni, decedat din cauze naturale, numit de cercetători: Xach’itee’aanenh T’eede Gaay adică Fetița Răsăritului, extraordinar de bine păstrat în permafrost, în pământul înghețat al Alaskăi. Și de la Ye’kaanenh T’eede Gaay, Fata Crepusculului, o fetiță de circa șase ani. Au trăit acum 11.500 de ani, spun datările cu carbon radioactiv și datarea magnetică.

”We didn’t know this population existed. These data also provide the first direct evidence of the initial founding Native American population, which sheds new light on how these caucasian early populations were migrating and settling throughout North America.” – declară Potter.

Dacă nu știați, cele mai vechi urme ale existenței omului în cele două Americi sunt de acum 15.700 de ani. Nicio urmă de locuire mai veche, nimic, nimic! Cel puțin până în prezent. Descoperirile din Alaska vin să confirme descoperirile arheologice mai vechi, din California și Peru. Acolo s-au descoperit morminte destul de bine păstrate, ale unor oameni de rasă albă, la nivelul neoliticului. Savanții au spus că sunt excepții. Dar când se descoperă un sat întreg, nu mai este o excepție. Primii locuitori ai Americii au fost de rasă caucaziană, adică albă.

Descoperirile din Alaska și comunicarea profesorului Ben Potter permit aflarea adevărului științific, cum s-a petrecut prima colonizare a Americii. Se bănuiește că o populație misterioasă, de rasă albă, care locuia în Siberia și China, până în India și Munții Urali și Caucaz a trecut în iernile foarte geroase din Siberia, în America pe podul de gheață al Strîmtorii Bering.

Se crede că că în grupuri mici, la început, familii, triburi. Acum 35.000-20.000 ani – nu a rămas nimic de la ei, nicio urmă arheologică, majoritatea s-a întors de unde a plecat. Erau doar expediții de vânătoare și, poate, de jefuire. Dar, pe cine să jefuiești într-un continent gol? Însă au dus cu ei povestea unui continent gol, plin de animale și păduri, un loc frumos și îmbietor. Știrile se răspândeau greu, dar se răspândeau. Din populația neolitică albă din toată Asia a mai rămas doar o insulă minusculă, ainu din Japonia și Rusia, care are o evidentă ascendență caucaziană, adică albă.

O parte din beringieni, cum i-a numit Potter, au trecut Strâmtoarea Bering și au colonizat America, sub presiune rasei galbene, care creștea foarte repede în număr. Probabil, acum 15.700 ani. După ei, în următoarele sute sau mii de ani, a năvălit în America și puhoiul de asiatici. Din metisajul celor două rase au rezultat vajnicii nativi, pieile roșii. De exemplu, în Alaska s-au întors, din sud, atabascanii, acum 6.000 de ani și au integrat micile comunități de caucazieni. Dar mai există și astăzi triburi de nativi în America de Nord cu evidente caracteristici albe, ochi albaștrii, părul blond etc. (vezi fotografia din titlu).

Să ne amintim de legendele locuitorilor Americii, de așteptarea lor religioasă a oamenilor albi, care urmau să le aducă fericirea. De aceea conquistadorii spanioli și portughezi au fost primiți ca niște zei, se întorceau strămoșii!

Ben Potter ne spune și cum arătau beringienii. Erau oameni frumoși și inteligenți. Nu erau înalți, dar erau bine proporționați, mușchiuloși și puternici, din cauza efortului permanent. Pielea era de culoare închisă, bronzată aș putea spune, ochii albaștrii, sau verzi, părul roșcat, sau blond. Capacitatea craniană era mare, comparabilă cu cea a unui european mediu, unghiul facial mare, ceea ce arătau capacități intelectuale. Nu ar fi putut supraviețui dacă nu erau inteligenți și iscusiți. Nu cunoșteau olăritul, dar aveau unelte și arme ascuțite, șlefuite și purtau un fel de țesături, textile grosolane, dar mai mult blănuri, în frigul din Alaska.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, citind un articol ca acestea din Nature, care mai explică un mister, stabilind un adevăr, ascultându-l pe Mozart, sau epic music și uitându-mă la un album cu acuarelele lui Degas, sunt cuprins de admiraţie în faţa gloriei pământeşti, de ceea ce are mai bun şi mai frumos umanitatea. În astfel de momente este bine să trăieşti pe Pământ, zâmbind la ziua de mâine, când, cu ceritudine, trebuie să fie o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 8 ianuarie 2024

BERBEC Majoritatea planurilor de viitor, mai ales în viaţa personală, suferă din cauza întârzierilor induse de Saturn. Astăzi, însă, poţi avansa decisiv în rezolvarea problemelor profesionale. O dimineaţă mai aglomerată. Trebuie să te organizezi mai mult, mai ales în prima parte a zilei. Eşti supus la două influenţe relativ puternice, dar opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. În prima zi de luni lucrătoare din 2018, utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut, sunt mai puţine, orele, dar trebuie să profiţi de lumina naturală.

TAUR Pentru rezolvarea unei situaţii trebuie să recurgi la cunoştiinţe şi prieteni din trecut. Parcă a fost o altă viaţă! Cu toate că îţi doreşti să pleci, drumurile nu sunt aspectate favorabil. Primeşti o vizită plăcută şi una nu prea (cea de a doua poate fi a soacrei, sau a inspectorului de la bancă). Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie, să rezolvi din timp problemele care apar. Nu aştepta foarte mult de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! Este vorba de afaceri nu de distracţie. Nu amesteca plăcutul cu utilul. Totuşi, o informaţie de ultimă oră te pare că te avantajează. Verifică datele cu prietenii apropiaţi şi de încredere, multe veşti sunt false sau reprezintă o opine, nu adevărul.

GEMENI Eşti nemulţumit de ziua de azi şi de lipsa de performanţă, de calitatea îndoielnică a mărfurilor şi a oamenilor. Pierzi bani şi timp şi asta te enervează. Calmează-te, îţi faci singur rău! În a doua parte a zilei o perioadă excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Sigur nu o să le faci tu pe toate, dar zodia Gemenilor are o mulţime de nativi și naivi aşa că, pe total, programul o să fie îndeplinit. Foloseşte-ţi gândirea limpede la sinteza ultimelor evenimente, planifică banii cu grijă şi lasă spiritul de gaşcă, de turmă. Ierbivorele tâmpe stau în turmă, prădătorii dibaci acţionează singuri.

RAC Zodiacul benefic, cu Luna favorabilă, te îndreptăţeşte să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Astăzi trebuie să te implici mai mult! Dimineaţa poţi rezolva treburi importante şi lua deciziile care se impun – o zi excelentă pentru planuri strategice şi hotărâri cu greutate. Un proiect început anul trecut ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Dar, nu uita că, chiar prietenul tău cel mai bun, îţi oferă părerea sa despre problemele tale, nu soluţia. Nimeni nu poate să gândească în locul tău.

LEU O zi liniştită, pentru că ai alungat motivele de stres din gândurile tale. Eşti chiar entuziast şi zâmbitor, se pare că anul 2024 are un „gust” bun pentru tine. Însă, nu pleca la drum lung! Astăzi mârâi la persoanele care nu iţi plac. Vrei să araţi bine şi să te simţi bine în lume, dar nu te înduri să-ţi cumperi lucruri mai bune şi mai scumpe. Zgârcenia asta o să te coste mai mult. Este aşa de greu să te simţi bine? O seară favorabilă, mai puţin in ceea ce priveste călătoriile. Stai acasă şi ocupă-te de programul tău obişnuit şi stelele spun că totul o să fie bine. Ai avut timp suficient să reflectezi asupra celor întâmplate în ultimul timp şi este cazul să acţionezi. Nu imediat, dar după cum ştii, morile zeilor macină încet… dar infinit de fin.

FECIOARĂ Astăzi ai noroc la bani. Bani mulţi, puţini, numai Dumnezeu ştie! Însă, dacă ai probleme financiare, insistă dimineaţa asta, poate ai într-adevăr noroc şi topeşti inima de gheaţă a băncii. În general şi astăzi în special nu este favorabil să-ţi iei niciun angajament pe care, apoi, este greu să-l respecţi. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină plictisitoare zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul afacerilor. Totuşi stelele arată că ai noroc, tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar repet, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt.

BALANŢĂ Poţi apăsa pe acceleratorul vieţii. Conjunctura favorabilă te ajută se rezolvi rapid şi bine mai multe situaţii. Azi ai şi energie şi noroc, profită şi promovează-ţi proiectele, interesele. Dacă poţi să te odihneşti toată ziua şi să stai undeva protejat, uscat şi la căldură, bine, merci, ar fi superb. Ai nişte aspecte care oricum le-aş pune tot favorabile sunt, pe un fond general, şi el, favorabil. Dar… măcar evită, la căderea nopţii, transportul cu maşina sau călătoriile cu avionul. Nu te speria, conjunctura ţine numai astăzi, mâine eşti ca nou… şi cu mai mult noroc. Şi nici nu influenţează toată zodia că doar nu suntem roboţi programaţi de stele. Puţin umor şi haz de necaz nu strică, de fapt este o terapie absolut obligatorie, acum, când singura certitudine este lipsa certitudinii.

SCORPION O zi scorpionească, care începe cu o dimineaţă bună, dar la sfârşit are un ac cu venin! Evită să fii pe drum sau în afara casei după căderea întunericului. Prevenit, înseamnă pregătit, nu? Mai multă odihnă, mâncare naturală şi o muzică relaxanta pot să mai reducă din oboseală cronică acutizata de o perioadă de sărbători cu mâncăruri indigeste şi nopţi nedormite şi un început de activitate brusc, dens şi cu multe probleme. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie, stai seara acasă. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea nevertebratei al cărei nume îl porţi. Poți avea recompense consistente.

SĂGETĂTOR Astăzi nu eşti făcut pentru lucrul în echipă, spiritul gregar îţi dă frisoane. Poate ai un acces de agorafobie, dar cel mai bine ar fi să eviţi aglomeraţia, gloata, spaţiile publice, îmbulzeala. O anumită tensiune domneşte la serviciu sau în familie, dar e bine să nu dai importanţă si să-ti vezi liniştit de treburile tale. Evită „gloata ineptă” ca să nu rămâi fără card, ceas şi portofel. Pentru mulţi Săgetători astăzi este o zi cu frisoane. Pe unii îi ia cu rece pe la arc şi săgeţi pentru că sunt în criză de timp. Aşa că este bine să ceri ajutor de pe acum ca să nu fii refuzat mai târziu, când toată lumea intră în criză de astenie, următoarea perioadă fiind cea mai depresivă a anului. Care criză şi asta este o doar o copie…

CAPRICORN Târăşti după tine proiecte păguboase, iubiri pierdute şi amintiri nefaste. Azi trebuie să faci puţină curăţenie în gândurile, sufletul şi imaginea ta. Timpul nu aşteaptă să uiţi şi să ierţi! In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi… Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor. Nodul tău gordian, sau calcâiul lui Ahile, cum preferi, se numeşte viaţa ta amoroasă. Oricum, nu prea ai de unde alege.

VĂRSĂTOR Astăzi trebuie să mulţumeşti colectivului, echipei, grupului etc. Este doar o altă ipocrizie, stai liniştit! Meritele tale sunt evidente, dar ţie nimeni nu o să-ţi spună o vorbă bună. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia şi din cauze obiective. Oferă circumstanţe atenuante. Dacă te duci la serviciu, înseamnă că ai de lucru. Aşa că păstrează-l! Serviciul. Poţi să faci urât şi după ce pleacă şeful din birou. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva inefabil, ceva secret, o poveste interesantă. Aşa trezeşti interesul şi nu eşti uitat uşor.

PEŞTI Prietenul la nevoie se cunoaşte, dar nu încerca astăzi să ceri ajutor, verificând proverbul, că o să ai surprize. Mai bine ajută-i tu, fără iluzii, pe cei pe care îi consideri prieteni. Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Cineva incerca să te abordeze direct şi să te atragă intr-o afacere cam dubioasă. Nu e genul tău si poţi să rezişti, ba chiar zâmbind! Este indicat să nu te implici emoţional atâta vreme cât este doar o problema de bani, ba mai mult, sunt doar nişte promisiuni vagi!