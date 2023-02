HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 8 februarie 2023. Universul se învârtește? Bună întrebare! 

8 februarie

Pe 8 februarie s-au născut Jules Verne, Evangeline Adams, Immanuel Swedenborg, Jack Lemmon, James Dean, John Williams, Emanoil Petruţ, Dorina Drăghici, Carol Corbu, Eugenia Bosânceanu.

Pe 8 februarie, sunt, în calendarul creştin ortodox Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat, Sf. Prooroc Zaharia şi Sf. surori Marta şi Maria.

Nimic în „Kalendar”, strămoşii noştri, dacii se luptau cu iarna, pregătindu-se pentru primăvară, pentru muncile de sezon.

Iată, pe 8 februarie, s-au născut o mulțime de Vărsători celebri! Jules Verne, francezul care chiar avea imaginaţie, autorul fanteziilor ştiinţifice devenite ulterior realitate şi a călătoriilor extraordinare. Primul roman citit, pe la vârsta de cinci, ani a fost „Căpitan la 15 ani”. James Dean, rebelul fără cauză, idolul unei generaţii debusolate. John Williams, compozitorul celebru – multe filme îi datorează enorm, de la „The Vikings” la „Star Wars”. Emanoil Petruţ, vai, ce actor, care actor de astăzi nu ar vrea să fie măcar jumătate din el, vocea lui Mihai Viteazul! În seara asta, dacă găsesc DVD-ul, o să văd „Secretul cifrului” un film vechi, alb-negru, cu Emanoil Petruţ şi toţi actorii care contau în anul 1959 când a fost turnat filmul, lansat în 1960. O ecranizare a romanului lui Theodor Constantin, ”La miezul nopții va cădea o stea”.

Pe Dorina Drăghici o ascultam în fiecare joi şi sâmbătă seara la „Parcul Privighetorilor”. Regina romanţelor, preferata tatălui meu. Tot acolo cântau Gică Petrescu, frații Grigoriu, Gigi Marga, surorile Kozak, cel puțin de ei îmi amintesc. Erau timpuri mondiale bune, de creştere economică, de aceea şi la noi clasa de mijloc, mic burghezia cum o numesc, îşi putea permite să se ducă de două ori pe săptămână la restaurant şi de trei ori la film şi o dată la operă, sau teatru. Lumea nu statea la televizor, nimeni nu vorbea despre ceea ce a văzut la televizor! Nu ştiu dacă, săptămânal, aprindeam vreodată lada aceea cu ecran rotund care se numea „Temp-2”.

Întotdeauna am avut televizor în casă, dar nu prea ne-am uitat la el. Cât a fost moda videocasetofoanelor VHS, da, foloseam televizorul. Am văzut multe filme, originale, nedublate de madam Nistor, ar fi fost patetic. Paradoxal este că am început colaborarea cu media cu un contract cu Televiziunea Română, semnat de tata, eu eram minor, în anul 1963. Emisiuni de tineret – eu atrăsesem atenția cu isprava mea că plecasem după Yeti. În Bulgaria chiar am avut un sezon de celebritate, primeam scrisori cu sacul. Cu pauze produse de plecările mele din țară, am socotit că am fost plecat 15 ani și opt luni, am colaborat întotdeauna cu radioul și televiziunea. După loviluție, la Radio Deltă și Europa FM, apoi trei ani cu Uscat și Trofin și toată echipa excelentă de la matinal, de la Antene. Apoi la TVR, pe trei canale, cam patru ani, în principal la ”Mijlocul Zilei” o emisiune generală de două-trei ore, bine gândită, bine făcută, emisunea Iulianei Marciuc. Dar și la matinal și la emisiunile lui Leo Miron. Au fost vreo șase-șapte ani când, vorba fiicei mele, pe ce canal trecea dădea de mine! Nu am apărut niciodată la televiziunile mici, doar la TVR, Antene și PRO TV. Sigur și la OTV, la început era o modă!

Mereu primesc invitații de la televiziuni. Cu astrologie, sigur că da, dar și la alte subiecte. Era să zic mai serioase. Da, poate așa trebuia să zic pentru că astrologia este o metafizică veselă, este un mijloc, nu un scop.

Și ieri, luni, mobilul meu a sunat prelung. De obicei nu răspund la numere necunoscute. Sunt bănci, vânzători de tigăi și mai nou, tot felul de ”investitori” care te amăgesc cu propuneri colosale. Totuși am răspuns. O doamnă, de care mi-am amintit cu plăcere. Acum zece ani era script-girl de platou la TVR, acum, iată, are emisiunile ei, le produce și le regizează. Unitatea producător-regizor, în film și televiziune, mi se pare cea mai productivă, cea mai expresivă.

Ei bine, doamna în chestiune pregătea o emisiune pentru grila de vară. Și mă solicita în platou. Nu mai intru în amănunte, oricum, am refuzat-o, politicos, dar ferm. Cine rămâne cu cele șapte cățelușe, doi arici, un veverițoi și un pod de mâțe și cine se mai pregătește de înălțare? Cine mai scrie articolele la EvZ? Dar, ca să nu fiu mojic, am întrebat-o pe frumoasa doamnă ce mai e pe la TVR, ce mai face X, sau Y. În general, de cei care am întrebat, sunt la pensie, au ieșit anticipat, sau pe caz de boală. Trece timpul, trece…

O să împărtășesc cu domniile voastre un articol semnat de Paul Sutter. În ultimul timp încerc să respect rubrica mea, abordând numai subiecte din astrologie, astronomie, astrofizică. Este evident de ce. Este doar o rubrică de ”astrologie” nu este ceva monden, politică sau știri. Dar, dacă găsesc o informație interesantă, cu siguranță că nu o să rezist să nu v-o împărtășesc. Iată:

Trăim într-un univers rotativ? Dacă am face-o, am putea călători înapoi în timp!

Să trăiești într-un univers rotativ ar fi într-adevăr ciudat.

Știm că planetele se rotesc, galaxiile se rotesc și ele, dar cum rămâne cu universul în ansamblu? Nu, universul nu pare să se rotească; dacă ar fi, călătoria în timp, în trecut, ar putea fi posibilă!

Deși oamenii de-a lungul antichității au susținut că cerurile se rotesc în jurul Pământului, în anul 1949, matematicianul Kurt Gödel a fost primul care a oferit o formulare modernă a unui univers rotativ. El a folosit limbajul teoriei relativității generale a lui Albert Einstein pentru a face acest lucru, ca o modalitate de a-și onora prietenul și vecinul de la Princeton, Einstein însuși.

Dar acest proces de „onorare” academică a mers într-o altă direcție decât ați putea bănui, deoarece Gödel a folosit exemplul unui univers rotativ pentru a arăta că relativitatea generală era incompletă.

Modelul lui Gödel al unui univers rotativ era mai degrabă artificial. Pe lângă rotație, universul său conținea un singur ingredient: o constantă cosmologică negativă care a rezistat forței centrifuge a acelei rotații pentru a menține universul static.

Dar natura artificială a acelui univers nu l-a deranjat pe Gödel. În schimb, punctul său principal a fost că relativitatea generală permitea posibilitatea unui univers în rotație. Și Gödel și-a folosit universul rotativ pentru a arăta că relativitatea generală permite călătoria în timp în trecut, ceea ce ar trebui interzis.

Scoatem Universul la o învârtită

A trăi într-un univers rotativ ar fi într-adevăr ciudat. În primul rând, toți observatorii s-ar considera centrul de rotație. Asta înseamnă că dacă te-ai așeza undeva și te-ai asigura că ești absolut nemișcat, ai vedea universul învârtindu-se în jurul tău. Dar dacă te-ai ridica și te-ai muta în altă parte, chiar și într-o galaxie îndepărtată, ai vedea întotdeauna universul rotindu-se în jurul noii tale poziții.

Acest lucru este incredibil de greu de vizualizat, dar nu este mult diferit de ideea că, într-un univers în expansiune, toți observatorii se văd ca fiind centrul expansiunii.

Cu cât te îndepărtezi de orice observator, cu atât este mai mare rata de rotație. Și aceasta nu este doar o rotație a lucrurilor, ci o rotație a spațiu-timpului în sine. Aceasta înseamnă că lumina, care este întotdeauna forțată să urmeze curbura spațiu-timpului, face câteva călătorii ciudate. Un fascicul de lumină trimis de un observator se va curba, pe măsură ce este cuprins de rotația spațiu-timp. La un punct îndepărtat, rotația va fi prea mare, iar lumina se va întoarce înapoi la observator.

Aceasta înseamnă că există o limită a cât de departe poți vedea într-un univers rotativ și, dincolo de asta, tot ce vei observa sunt imagini duplicate ale propriului tău sine din trecut.

Acest comportament ciudat nu se aplică doar luminii. Dacă ar fi să intri într-o rachetă și să explorezi într-un univers în rotație, și tu ai fi prins în rotație. Și din cauza acestei rotații, mișcarea ta s-ar dubla înapoi pe ea însăși. Când te-ai întors la punctul de plecare, te-ai trezit sosind înainte de a pleca.

Într-un fel de a spune, un univers rotativ ar fi capabil să-ți rotească viitorul în propriul tău trecut, permițându-ți să călătorești înapoi în timp.

Stând liniștit

Aceasta a fost obiecția majoră a lui Gödel la relativitatea generală. Această teorie, fiind înțelegerea noastră supremă a spațiului și timpului, nu ar trebui să permită călătoria în timp, înapoi, deoarece călătoria în timp în trecut încalcă noțiunile noastre de cauzalitate și introduce tot felul de paradoxuri urâte ale călătoriei în timp. Faptul că relativitatea nu a făcut în mod automat imposibilă călătoria în timp a semnalat lui Gödel că teoria lui Einstein era incompletă.

Din fericire, nu vedem semne că trăim într-un univers în rotație. Dacă cosmosul s-ar roti, atunci lumina care vine din direcții opuse ale cerului ar fi deplasată spre roșu într-o direcție și ar avea o cantitate echivalentă de deplasare spre violet în cealaltă. Astronomii au aplicat acest test la sondaje ale galaxiilor îndepărtate și chiar la fondul cosmic cu microunde, care este lumina rămasă de când cosmosul avea doar 380.000 de ani. Concluzia acestor teste este că, dacă universul se rotește, o face cu o rată mai mică de 10^-17 grade pe secol.

Dar obiecția lui Gödel rămâne în picioare. Din 1949, fizicienii au inventat alte modalități de relativitate generală care să permită călătoria înapoi în timp, găuri de vierme , „motor exotic” cu viteză mai mare decât cea a luminii (cunoscută sub numele de propulsie Alcubierre) și căi speciale în jurul unor cilindri infinit de lungi. Dar toate aceste invenții se bazează pe un fel de fizică exotică care ne distruge înțelegerea modului în care funcționează universul, cum ar fi materia cu masă negativă.

Universul rotativ al lui Gödel este pur și simplu o chestiune de testare observațională, nu o ruptură fundamentală cu fizica cunoscută. Ne-am fi putut găsi într-un univers în rotație la fel de ușor precum ne găsim într-unul în expansiune. Nu există nimic în cunoștințele noastre de fizică care să împiedice acest tip de univers să existe, așa că nu există nimic în cunoștințele noastre de fizică care să împiedice călătoria înapoi în timp.

Poate că Gödel are dreptate și avem mai multe de învățat despre Univers.

Cred că o să caut o ecranizare după operele lui Jules Verne, poate ”Insula Misterioasă” cu Omar Sharif în rolul căpitaului Nemo, varianta din anul 1973, dacă nu găsesc ”Secretul Cifrului”, prima alegere. După aceea o să pun muzică veche, Dorina Drăghici, Mia Braia și ce mai găsesc pe viniluri, apoi o să adorm păzit cu strășnicie de cățelușele mele sperând că o să mai descopăr câteva străzi din orașul visurilor mele însoțit de frumoasa, dar enigmatica, Vineri! Doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 8 februarie 2023

BERBEC Astăzi se pare că ai una dintre cele mai favorabile zile ale săptămânii, în care te bucuri şi eşti vesel, cu zâmbetul pe buze, aparent fără vreun motiv evident, sau o logică carteziană! O zi dedicată in special lucrărilor urgente în care poți risipi multă energie. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău. Stelele favorizează o seara relaxantă şi odihnitoare pe care o meriţi. Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gaseşti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat adevarat, un pahar de apă şi o carte buna! Aşa că te poţi duce în vizită la un prieten.

TAUR Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Astăzi poţi ataca cu succes problemele materiale, cele urgente. Este un prilej bun pentru cumpărături de iarnă. Cumpără acum, iarna nu a trecut, încă, parcă abia începe! Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuiala. Stelele iţi indica o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa ca foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, nu îţi trebuie mulţi bani, ci doar mult bun gust. Stelele si conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor dusmanilor ştiuti si nestiuti.

GEMENI Prea multe veşti negative, prea multe eşecuri, tragi tu concluzia veştilor din presă. Nu e adevărat, lumea este aşa cum o priveşti, nici mai rea, nici mai bună. Ocupă-te de problemele tale! Superficialitatea caracteristică zodiei te face să crezi că e în avantajul tău. Oare chiar aşa să fie? Un aspect particular al stelelor te invită la mai mult calm şi la practicarea unui hobby legat de ştiinta sau tehnologie. Îţi place muzica bună şi lucrurile de calitate şi nici astăzi nu faci rabat la stadardul tău. O zi plăcută. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale, pe trăirile şi simţămintele tale.

RAC Atmosfera zilei de astăzi este plăcută şi relativ liniştită. Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, deci, trebuie să dai dovadă de prudenţă! O zi bună în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. Daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu, este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Este, totuşi, și o veste bună!

LEU Ai ceva îndoieli, dubii, în ceea ce priveşte unele relaţii de serviciu. Rămâi la pândă, stăpân pe reflexele tale de fiară de pradă şi încearcă să aduni mai multe informaţii despre situaţie. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteptînd iniţiative din partea ta. Astăzi evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. Nimeni nu-ţi vrea răul, iar duşmanii sunt plecati. Analizeaza bine şi vei vedea ca este o situatie obiectiva. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Poți descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt.

FECIOARĂ Efortul din ultimul timp şi oboseala se fac simţite. După program, redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te de arte, de dans, muzică și film, de activităţi plăcute! Ziua de azi este perfectă pentru finalizarea unor proiecte profesionale sau personale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine, ai o mare putere de focalizare, pe termen scurt, însă. Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună. Poţi să-ţi iei o recuperare sau pur şi simplu te simţi foarte bine după orele de program. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai.

BALANŢĂ Datele din presă sunt contradictorii. Eşti dezorientat şi de veştile primite de la prietenii, sau de la colegi. Stelele zic să continui pe drumul tău, fie că eşti la serviciu, sau acasă! Profită de bunătatea stelelor, dar fără să exagerezi. Mai ales evită excesul de dulciuri, tutun şi alcool! Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te împaci cu cineva pe care l-ai evitat multă vreme. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar, atenţie, în dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra!

SCORPION Astăzi te simţi chiar bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Semn mare de evenimente. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală, atenţie, casa familiei este prost aspectată. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante. Dar, neapărat, neapărat, fă mai multă mişcare! Chiar şi o plimbare pe jos este benefică, dacă nu este prea ger!

SĂGETĂTOR Eşti pe cale să iei decizii bune şi inspirate! Conjunctura este favorabilă şi dacă reuşeşti să şi respecţi propriile hotărâri, rezultatul poate fi foarte bun! Însă, nu pleca la drum lung! Ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, în plus, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe Everst, eşti foarte obosit, dar foarte mulţumit! Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Ar fi cazul sa dovedesti că poţi mai mult! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai.

CAPRICORN O zi mai dificil de gestionat pentru că este plină de mici probleme, mari devoratoare de timp. Iar timpul este bani! Curaj, apucă-te de treabă, dar fixează şi o ordine de priorităţi! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Nu eşti prea vesel azi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai fără să faci ceva, să nu laşi furtunoasele gânduri să te cuprindă şi să te conducă, pâna seara iţi vei reveni. Cu Saturn, patronul tău cosmic, bine aspectat ai parte de o veste bună care te poate ajuta în viitor să câştigi mai mulţi bani.

VĂRSĂTOR Se schimbă vremea, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici în bine atitudinea ta. Conjunctura iţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti, prin mobil, din presa, sau reţele sociale pot să clarifice problema. Lucrurile merg bine şi la serviciu şi acasă! Zi bună pentru întâlniri şi discuţii liniştite care iţi vor face mare plăcere şi bucurie. La noapte o să visezi frumos şi colorat. Totul pare perfect, dar vai, ţine numai o zi! Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber. Chiar dacă ai nevoie de mai mulţi bani (cine nu are ?) nu-ţi sacrifica pasiunile tale şi micile plăceri pe altarul viţelului de aur!

PEŞTI Dimineaţa este densă şi aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Programul tău se tot schimbă, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. Seară plăcută. O veste de departe, o informatie, un telefon sau un e-mail. Ceva de natura aceasta iti sugereaza astăzi ca trebuie sa faci urgent o schimbare in viata ta! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii sau in foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Chiar aşa, cu toate că eşti Peşte! Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi. Eu beau apă ”Π” și nu mă plâng, pare bună, o preferă animăluțele mele față de oricare altă apă. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau familiale.