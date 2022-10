HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR,  7 octombrie 2022. Acum 53 de ani am ajuns la Paris

7 octombrie

Pe 7 octombrie s-au născut Heinrich Himmler, Niels Bohr, Ulrike Meinhof, Diana Lupescu, Luminiţa Anghel, Iosif Petschowski, Alexandru Jebeleanu, Eusebiu Camilar.

Nimic foarte important în calendar sau în „Kalendar”…

Am făcut puţină ordine în bibliotecă, am şters de parf cărţile şi, cum altfel, le-am răsfoit pe unele dintre ele. Cărţi rare, importante, aduse de pe tot Pământul, tratând subiecte care mă interesau şi mă interesează în continuare. Editate din secolul XVIII până la jumătatea secolului XX.

După aceea, jumătatea secolului XX, omenirea nu a mai putut fi ţinută în frîu, s-au scris cărţi din cărţi. Dar oare cine supraveghează omenirea? Se pare că înaintea noastră au mai existat patru civilizaţii (pe Pămînt sau aiurea) care au pierit din cauza unui abuz de ştiinţă şi tehnologie. Amintirea dureroasă a hecatombelor civilizaţiilor pierdute putea foarte bine să conducă la o conspiraţie care supravegheză să nu se producă greşelile trecutului.

Această ideologie, mai mult sau mai puţin paranoică, dar suspect de adevărată, se regăseşte în scrierile lui, şi amintim doar câţiva, fără o ordine anume : Joseph de Maistre, Saint-Yves d’Alveydre, René Guénon, Jacques Bergier, Lyall Watson, Charles Berlitz şi Erich von Däniken. Toţi aceşti scriitori admit existenţa unei Tradiţii mult mai vechi decît Istoria şi existenţa unor centre de putere care deţin această Tradiţie. Anumite ramuri ale ştiinţei, anumite tehnologii, invenţii sau descoperiri, dar şi propriile informaţii şi date, când devin publice, sunt considerate periculoase de către Tradiţie.

Doamnelor și domnilor, o să mai vorbim despre cărţi… interzise, sau nu! Şi mulţumesc celor care mi-au scris. Acest lucru îmi dă curaj în încercarea mea de a reînvia Tradiţia şi Etica mic burgheză, stâlpii Joachim şi Boaz, pe care s-au bazat bunăstarea şi progresul unei întregi lumi, până la starea aceasta imbecilă de paralizie cerebrala a societății actuale, post-moderne, post-industriale și post-adevăr.

O să vă povestesc o istorie adevărata, am trăit-o. Dar să știți că nu am nicio fotografie din perioada respectivă. Lumea făcea puține fotografii, eu am avut, foarte târziu, un aparat de fotografiat pe la sfârșitul anilor 80, un Praktica, mi l-a dat Petrică Popeangă, el îl cumpărase din Algeria, fusese acolo mulți ani la post. Mai exista părerea că fotografiatul fură o parte din energia vitală, o teorie nu foarte departe de adevăr. Până nu demult țăranii nu se lăsau fotografiați, știau ei ce știau. Nu prea m-am lăsat fotografiat, nici eu, mai niciodată, dintr-un simțământ adânc și nu prea clar, știam ceva nebulos și adânc ascuns în subconștient. Iar când fotografiezi, se stabilește o legătură între tine și ceea ce fotografiezi, de cele mai multe ori nu prea de dorit. Știați că mai toți fotografii de război au avut morți violente, majoritatea în perioada de pace?

Ceea ce vă povestesc acum, s-a întâmplat în anul 1969. Parcă a fost ieri, nici nu știu cum au trecut 53 de ani. Repet, nu am fotografii în această lume în care jurnalele print, sau online, mai toate tabloide, imi amintesc prin multele fotografii și grafică de Luminița și Arici Pogonici. Probabil, cam ăsta este nivelul intelectual de acum.

Anul 1969 a fost un an important pentru mine. Am luat Olimpiada de Fizică pe țară, un etern premiu II, am trecut de Bacalaureat cu 9,66 și am intrat la Institutul Politehnic din București la Hidroenergetică, al șaptelea pe Politehincă și al treilea pe Facultate. Am ales Energetica, Hidroenergetica, la sfatul lui Remus Răduleț, un prieten al lui tata. Inainte să depun dosarul pentru concurs la Politehnică, tata l-a invitat pe academician, la o masă, la Capșa. Normal, am fost și eu și am discutat mult, vreo trei ore cu, poate, cel mai bun inginer al României, din acea perioadă. M-a descusut, m-a testat la fizică și matematică, brusc a început să discute în limba germană, apoi în franceză, rusă și engleză. Am susținut cu brio dialogul, academicianul a fost mulțumit. ”Liviule, i-a spus lui tata, ai un demn moștenitor, este un produs de export, l-ai crescut excelent. Avem două vârfuri tehnice, suntem la întrecere cu cei mai buni din lume, școala de petrol și gaze, mașinile de extras petrol și hidroenergetica, mecanica fluidelor. Să se ducă la Hidroenergetică, o să fie un inginer excelent, o să aibă satisfacții și respect!”

Probabil că mai mulți fuseseră sfătuiți la fel, în acel an au fost șapte candidați pe un loc la Hidroenergetică. Erau doar douăzeci de locuri. Doar la Automatică și Aviație au fost mai mulți candidați, acolo erau mai multe locuri.

Dar, în acel an, ceva s-a întâmplat la concursul de admitere la Politehnică. Ceva care mi-a demonstrat că am ”baraka”. La proba de fizică, scris. Eram în corpul din calea Victoriei, o curte lungă cu săli de seminar pe partea dreaptă. Am intrat în sala de concurs, pe ușa căreia era o listă de candidați, cea cu numele meu și m-am așezat în prima bancă, lăsată liberă de cei care intraseră înaintea mea, în general fete. Chestia cu prima bancă o știam de la un psiholog care ne pregătise la Liceul 24, pentru examene, în clasa a XII-a am avut ca materii de studiu Psihologia și Astronomia. Când ești excelent pregătit și stăpân pe tine, te așezi în prima bancă, așa nu ești distras de cei dinaintea ta și poate vezi ceva în plus din hârtiile pe care le ține cel care scrie pe tablă subiectele. Cu hârtiile cu subiecte în acel an s-a întâmplat un necaz. În curtea din Polizu s-au găsit pe jos câteva hârtii cu subiectele la fizică. Un cadru didactic, sau un secretar grăbit, le pierduse. Așa că s-au făcut alte subiecte. Și noi, candidații, am stat închiși în sala de concurs cinci ore, până s-au facut alte subiecte și s-au multiplicat, apoi distribuit la Polizu, Moxa, 1 Mai și Calea Victoriei. Poate erau alții mai bine pregătiți, făcuseră mediații pe bani mulți cu cei care făcuseră subiectele, așa se intra la Politehnică pe atunci. Eu nu făcusem cu nimeni mediație dar luasem Olimpiada pe țară. Aveam un psihic excelent și eram pregătit să rabd, să aștept, viața dintr-o bibliotecă, meditația, dar și sporurile, tenis de câmp, aikido, scrimă și tir mă învățaseră să aștept momentul potrivit, dacă trebuie, chiar și cinci ore.

Când au venit subiectele, pe la ora 13, am început să scriu repede și cu spor cu stiloul Waterman, un cadou scump făcut de directorul Bărbulescu de la Liceul 24 când adusesem liceului lui primul titlu olimpic pe țară. Într-o oră am terminat și am ieșit afară. Mă așteptau o turmă de părinți îngrijorați care m-au întrebat de subiecte. Le-am explicat, zâmbind. Un imbecil m-a întrebat de ce am renunțat. I-am replicat că nu am renunțat, am tratat subiectele complet și doct, doar luasem olimpiada de fizică pe țară, pentru mine au fost teme elementare, care nu îmi iau mai mult de o oră. S-a lăsat tăcere, odrasele lor se înfruntaseră cu un olimpic, deci un loc era dat din start. Nimeni nu m-a întrebat câte mii de ore de studiu mi-au trebuit ca să ajung la performanță și la ce am renunțat în favoarea bibliotecilor și a cărților.

Bun, în acea vară am avut o vacanță minunată. Întâi la Cheia, cu Lucian Belcea și familia lui, perioada dintre Bacalaureat și Concursul la Politehnică, apoi o lungă excursie împreună cu prietena mea de atunci, o politețe elementră îmi dictează să-i nu-i spun numele, ea intrase la chimie industrială, o excursie prin BTT în Bulgaria, Iugoslavia și Grecia. Totul fusese aranjat de Corneliu Mănescu la rugămintea tatălui meu. Pe atunci, un cuplu mai putea călători și chiar trăi bine, cu zece dolari pe zi. Eram foarte tineri, frumoși, mereu zâmbitori și politicoși, toată lumea, din orice țară, ne ajutau și ne găzduiau, ieftin, uneori pe gratis.

Pe 1 octombrie a fost festivitatea de deschidere a anului universitar la Politehnică. Cred că a vorbit rectorul. Eu o țineam pe iubita mea de mână, pentru că era prea frumoasă, să știe ceilalți studenți că are pereche. Apoi ne-am furișat și ne-am dus la cinematograful Patria ca să vedem ”La Nord, prin Nord-Vest”. Am luat masa, la Cina, așa făceam deseori pentru masa de prânz, era un program ieftin cu meniu fix pentru elevi și studenți, și apoi ne-am dus acasă. Fata stătea mai mult la mine, mama o plăcea foarte mult și îi făcea toate capriciile, părinții ei erau în scandal, se despărțeau și superba blondă nu mai suporta să stea acasă la ea, în atmosfera rea, de ostilitate. De fapt, se mutase la mine. Aveam 19 ani și viitorul îmi apărea în culori roze. Urma să ne căsătorim și așa puteam obține repartiții guvernamentale bune, în același loc, probabil, dacă nu cu siguranță, chiar în București.

Prietena mea dorea să se specializeze în chimia industrială farmaceutică, iar eu urma să lucrez la ISPH, singurul institut proiectant de hidrocentrale din țară. Pentru că asta făceau absolvenții de la Hidroenergetică, proiectau – hidrocentralele și amenajările funciare le făceau cei de la Construcții, de la Hidro. Dar, soarta a vrut altfel.

Pe 7 octombrie, într-o marți, trei ceasuri rele, grupa mea a fost scoasă la ”cartofi”, lângă Semănătoarea. Era un fel de muncă voluntară, pe atunci se numea patriotică. Sortam cartofii, îi alegeam. De fapt, un motiv ca să plecăm acasă cu câte o sacoșă plină de cartofi roșii de prima calitate, aleși de noi. Pretextul a fost că nu se uscase vopseaua din sălile de seminar din Grozăvești, atunci date în folosință. La ora 8:45 am avut un accidet îngrozitor, nu mai intru în amănunte, că iar mă dor toate oasele fracturate atunci. Din fericire cu noi erau academicianul Mitu Dumitrescu și Albinel Harnaj, asistentul lui. Care au știu ce să facă, imediat, unde să telefoneze de la telefoanele fixe de la depozit, pe atunci nu erau mobile. Întâi la Salvare, care a venit în zece minute, Spitalul Municipal era aproape, apoi s-a apelat la Crucea Roșie Internațională, nu mai știu exact dacă soția academicianului, sau mama lui Harnaj lucra acolo. S-a oprit la decolare cursa de Paris, apanajul Crucii Roșii, până când Salvarea, cu mine, a ajuns pe pista aeroportului.

La ora 15:15 am fost pe masa de operație a Spitalului Universitar Pitié-Salpêtrière, din Paris, vis-a-vis de Sorbona. Aveam hemoragie internă și mai toate oasele fracturate. Dar eram tânăr și viguros, am supraviețuit miraculos, și am recuperat rapid și aproape în întregime, spre mulțumirea medicilor francezi. Bun, mai am o coastă în afară și clavicula dreaptă mai scurtă, dar din avion nu se vede! Acum au început să mă doară, pe ici, pe colo… au trecut 53 de ani! Intuiția medicului de pe salvare, care m-a stabilizat, dar i-a spus lui Mitu Dumitrescu că la Urgență nu aveau, pe atunci, tehnologia necesare salvării vieții mele, a fost salutară.

Cum m-am făcut bine, ce am făcut la Paris aproape doi ani de zile este altă poveste, istoria de față spune doar cum am ajuns la Paris!

Vedeți, dragii mei, viața mea a fost plină de nenorociri, accidente, care mi-au făcut mult rău, dureri insuportabile, dar nu m-a frânt, nu am renunțat, am supraviețuit, am mers mai departe. Și de aceea m-am apucat să studiez astrologia. Ca să aflu ceva în plus. De ce mi se întâmplă tocmai mie? Nu v-ați pus această întrebare, despre viața domniilor vostre? Altul în locul meu murea în accidentul din anul 1969, sau în cele 29 de accidente grave de automobil, sau când am căzut cu avionul în Golful Guineea, sau când m-a mușcat un șarpe în ruinele din Cetatea Interzisă, la frontiera, acum în război, dintre Arabia Saudită și Yemen. Ca să îl parafrazez pe Chuck Norris, după cinci zile de chinuri, șarpele a murit! Sau cum am scăpat, miraculos, dintr-o otrăvire la Teheran, se pare că erau gaze, o țeavă era fisurată, în apartamentul meu, ciudat, extrem de ciudat. Sau cum am rămas fără aer într-o scufundare, în Golful Persic, când făceam parte din echipajul prințului saudit Saad.

Vedeți cum am ajuns la Paris? A fost o înlănțuire cauzală, dar nu logică. Dacă nu luam olimpiada de fizică, nu aveam pasiunea fizicii, nu mă duceam la Politehnică. Dacă nu mă întâlneam cu Remus Răduleț, nu alegeam Hidroenergetica, ci, probabil, Automatica. Dacă subiectele nu se pierdeau și nu se făceau altele ad-hoc, poate nu aș fi câștigat concursul, erau cei care știau subiectele, plătiseră bani grei pentru ele la ”meditații” cu profesorii din Politehnică. Dacă nu mă duceam la Hidroenergetică, nu ieșeam cu Mitu Dumitrescu în acea zi de 7 octombrie 1969 la ”cartofi”. Dacă nu mă duceam la munca patriotică nu aveam accidentul. Dacă pe salvare ar fi fost un medic mai puțin iscusit, nu ar fi făcut recomandarea către academician. Și dacă soția lui nu ar fi lucrat la Crucea Roșie Internațională, nu aș fi ajuns niciodată la Paris, poate aș fi murit, sau aș fi rămas un invalid. Sau aș fi fost la fel de bine, numai bunul Dumnezeu știe! O mulțime de condiții, repet, într-o cauzalitate de teoria haosului, nu de logică aristoteliană. Mai toată viața mea a fost constituită din excepții de genul acesta. Așa mi s-a spus, la un moment dat, că am ”baraka”!

Fiecare are destinul lui! Nu se pot compara destinele! Astrologia pe care o studiez de foarte mulți ani, este un instrument interesant, dar foarte incomplet și nesigur. Vedeți, dragi lupi, padawani și hobbiți, unii au destinul în două dimensiuni, alții în trei dimensiuni, alții în patru, etc din ce în ce mai complex și greu de urmărit, ce să mai spun de prevăzut!

De aceea, cardinalul francez Pierre d’Ailly, recunoscând complexitatea destinului omenesc, a spus că astrologia nu ghicește viitorul, ci dă sfaturi bune, iar destinul nu este imuabil, nu este fixat odată pentru eternitate, ci este și suma alegerilor și a caracterului celui în cauză. Tot el a formulat ”încărcătura zilei”. Adică, dacă o zi din calendar este fastă, sau, nu. În funcție de acest lucru obținut prin listarea evenimentelor istorice pe o perioadă cât mai lungă, se stabilește în ce ”cheie” se interpretează aspectele horoscopului, favorabilă, sau, nu! Tot bunul cardinal francez s-a obosit să adauge că trebuie să dăm o atenție deosebită conjuncțiilor, între care se evidențiază Marile Conjuncții, sau conjuncțiile generațiilor, Jupiter-Saturn.

Pentru mine ziua de 7 octombrie are o încărcătură negativă. O să stau în curte și o să supraveghez cățelușele, nu cred că mă paște, astfel, niciun pericol! Mai am o serie de zile cu încărcătură negativă și vreo câteva cu încărcătură pozitivă. Suntem înclinați să uităm bucuriile și să luăm în seamă, să ne amintim, necazurile, poate ca să nu le mai repetăm. Probabil că acest lucru face parte din instinctul de conservare.

Bun, de aici se deschid o mulțime de discuții, dar să le lăsăm pe mai târziu, doar mâine este, avem această speranță, o altă zi!

HOROSCOP 7 octombrie 2022

BERBEC O zi de vineri mai liniştită. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Concentrează-te pe problemele urgente. Domeniul sentimental e bine aspectat. Eşti gata să-ţi respecţi promisiunile făcute şi cauţi serios mijloace şi oameni ca să te poţi ţine de cuvânt. Păstrează prieteniile de afaceri strict convenţionale şi nu exagera cu confesiunile. Fii discret! Adică nu mai vorbi atâta!

TAUR Dimineaţa este un timp bun pentru rezolvarea cu succes a problemelor de serviciu şi/sau financiare. O problemă personală, mai veche, îşi poate găsi astăzi o rezolvare parţială. Nu mai amâna! Eşti pregătit moral şi material pentru schimbările care se profilează şi, în sinea ta, eşti mândru şi mulţumit pentru că vremurile nu te iau pe nepregătite. Modul în care abordezi astăzi relaţiile de serviciu denotă că ai învăţat din greşelile trecutului. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere.

GEMENI Conjunctura astrală dă semne ca să tragi concluzia că de astăzi lucrurile încep sa meargă spre bine, la serviciu, acasă, în relaţiile sociale. Încearcă să păstrezi direcţia aceasta benefică. În activitate, la munca de zi de zi, eşti creativ şi inspirat în a găsi metode care să-ţi simplifice şi să-ţi uşureze viaţa profesională. Totuşi, trebuie să fii mai calm şi mai destins ca să poţi aborda problemele care îţi frânează activitatea profesională şi îţi influenţează negativ cariera.

RAC În această zi de sfârșit a săptămânii de lucru nu prea ai bani şi eşti într-o situaţie tragico-comică. Puţin umor nu strică, când singura certitudine este lipsa certitudinii. Nu te poţi baza pe nimeni şi pe nimic, eşti pe cont propriu! În hotărârea ta de astăzi în domeniul financiar se poate vedea experienţă şi maturitate. Ceea ce te bucură şi îţi face cinste! O vorba, un telefon sau o informatie iţi aduce o veste buna, ceea ce îţi confirmă intuiţia. A doua parte a zile este revelatoare pentru presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu! Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei de astăzi, este pentru îmbrăcămintea de sezon rece.

LEU Este momentul să-ţi impui ideile anturajului, încet-încet, aproape insidios şi cu discreţie, pe furiş, cum numai o felină ştie să facă! Poate-i păcăleşti şi înţeleg de vorbă bună… Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Nu uita că ceea ce este important pentru tine este ca cei din jur să te considere generos şi nobil, un leu-rege făcut pentru fericirea lor!

FECIOARĂ Caracterul tău întreprinzător şi mereu gata să ajute pe cei din jur îţi aduce aprecieri şi aliaţi. Ai nevoie de o schimbare şi nu e vorba doar de schimbarea ideilor, ci de ceva mai profund! Trebuie să fii mai reţinut şi să nu trâmbiţezi adevăruri care dor – acest lucru în domeniul sentimental. Nu exagera problemele de sănătate şi nu lua aiurea medicamente neprescrise de medic. Pe seară trebuie să respecţi nişte reguli, nişte convenţii sociale, nu fă figură lungă, este spre binele tău şi imaginea ta bună.

BALANŢĂ Meriţi mai mult, de la serviciu şi chiar de la familie. Ai sentimentul că ţi se minimalizează eforturile. Probabil aşa e, dar trebuie să-ţi aştepţi rândul ca să plăteşti cu aceiaşi monedă! Totuşi, astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Ştii că eşti valoros şi că lumea nu te apreciază, este suficient – toate geniile au fost neînţelese, nu?

SCORPION Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie în comunicare, altfel poți avea mai mult de muncă. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor! Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu, sau la şcoală, sau unde activezi. Răspiră profund şi trăieşte viaţa din plin, pentru că astăzi primeşti o veste bună, care te ajută să-ţi regăseşti calmul. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie.

SĂGETĂTOR Dimineaţa, puţin mai aglomerată. Poţi să finalizezi unele lucruri întârziate în prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, în a doua parte a zilei. Seara, poate stai acasă! Conjunctura oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii si sa nu ceri ajutor decat când este absolut necesar. Asa o sa eviti refuzurile şi deceptiile.

CAPRICORN Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Poți să primeşti o veste bună, care îţi dă curaj! Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul familiei sau al anturajului – trebuie să te descurci singur… asta pentru siguranţa proprie, cel mai important lucru pentru tine! Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia.

VĂRSĂTOR Nu prea lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în nici un fel, imediat. Dar, verifică-le cu multă grijă! O zi bună în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor gen „trec eu pe la tine” . Aminteşte-ţi că nu ai timp!

PEŞTI Ai de luat o decizie, mai complicată. Nu mai amâna şi nu mai căuta soluţii temporare. Politica struţului nu este eficientă, leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte! Schimbările bruşte de direcţie trebuie evitate, în viaţă, în afaceri, în dragoste ca şi pe şosea. Afacerile personale sunt foarte bine aspectate, mai ales pe seară. Cu toate că cineva aşteaptă un răspuns de la tine, nu trebuie să te grăbeşti. Ziua de astăzi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp…