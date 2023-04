  HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR 7 aprilie 2023. Magyar Nemzet: Ucraina devine un cartof fierbinte pentru România

7 aprilie

Pe 7 aprilie s-au născut: Siddhartha Gautama Buddha, Francis Ford Coppola, Ravi Shankar, Francois Fourier, James Gardner, Joel Robuchon, Ole Kirk Christiansen, Amza Pellea, Mircea Danieluc.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Gheorghe Mărturisitorul, Caliopie, Achilina şi Rufin diaconul.

Nimic în ”Kalendarul” antic, cel al dacilor.

O notă pentru Amza Pellea – astăzi pomenim un mare om, un mare actor. Cunoscut publicului mai ales prin rolul lui Nea Mărin, olteanul şiret şi inteligent, mereu mirat de paradoxurile vieţii pe dos pe care o trăia. Cunoscut peste hotare pentru rolul din „Mihai Viteazul„, dar vocea a fost a lui Emanoil Petruţ.

Astăzi se pomeneşte, tradiţional, convenţional şi ritual, pe Siddhartha Gautama Buddha – întemeietor de religie, astăzi a treia religie mondială, ca număr de adepţi. Ziua exactă a naşterii lui nu se cunoaşte, doar se știe că era născut în zodia Berbecului în anul 563 înainte de Hristos. S-a stabilit ziua de 7 aprilie, prin calcule și mărturii indirecte. Bun, și ziua de naștere a Lui Iisus s-a pierdut, dar până la urmă nu este așa de important, decât din punct de vedere astrologic. Este interesant că Buddha nu a lăsat, sau a dictat direct, sau prin mijloace divine, vreo carte. El nu a dorit să fie sfânt, adulat şi divinizat! Pur şi simplu a evoluat și a ajuns la înţelepciune, la o înţelegere perfectă a divinităţilor, a naturii şi a umanităţii care i-a dictat cursul vieţii! Sigur, în orice hotel din India, sau Tibet o să găsiţi pe noptieră „The Teaching of Buddha” dar acestea sunt, de fapt, povestiri despre viaţa şi faptele lui Budha.

Și budismul a atacta creștinismul, dar cu arme nonviolente, cu inteligență și înțelepciune. Mai țineți minte călugării budiști care își dădeau foc, ca protest și pribegii ”Hare, Hare Krishna”? Conform religiei pacifiste a lui Buddha! Câtă diferență între budism și islam! Clericii lama pe care i-am avut profesori în Tibet, mereu câte doi, erau de părere că islamul încă nu a ajuns la o evoluție spirituală suficientă, că mai are mult de parcurs, chiar dacă are mulți adepți, esența, ca religie, nu este benefică. Este o religie a întunericului, a nopții, a Lunii, a răului. Unde ar trebuie să ierte, pedepsește, unde ar trebui să înalțe, umilește și unde ar trebui să aducă pacea, face război. Părerera tibetanilor. Eu cred că au dreptate, invadatorii musulmani trebuie scoși manu militari din Europa, nu să li se creeze posibilități ca să înjunghie oamenii pe stradă.

După cum știți primesc, săptămânal, curierul de Bruxelles. Iată ce am găsit, REMIX News citează ziarul maghiar Magyar Nemzet, un articol scris de István Pataky.

Ucraina devine un cartof fierbinte pentru România.

Liderii României sunt din ce în ce mai ambivalenți cu privire la Ucraina, scrie cronicarul Magyar Nemzet, István Pataky.

Conducerea României se află într-o dilemă în privința disputelor cu Ucraina care au intrat în atenție în ultimele luni. Bucureștiul, sub presiunea unor secțiuni ale presei, a fost nevoit să reacționeze la măsurile luate la Kiev, care dăunează intereselor românești, dar, în același timp, încearcă și teatral să evite acuzațiile de antiucrainism și pro-rusism.

O parte a populației s-a săturat de sprijinul necondiționat pentru ucrainienii atacați de Rusia, iar forțele politice, inclusiv cele cu mesaje extremiste, anti-maghiare, încearcă să călărească valul de nemulțumire.

În 2004, Bucureștiul a depus un dosar la Curtea Internațională de Justiție de la Haga cu privire la proprietatea asupra platformei continentale bogate în petrol și gaze care înconjoară Snake Rock (cunoscută și sub numele de Insula Șerpilor) din Marea Neagră, anexată de Ucraina. Completul a decis în favoarea României cinci ani mai târziu. Războiul, care a izbucnit în februarie anul trecut, a venit pe fondul relațiilor reci dintre România și Ucraina, Bucureștiul adoptând o abordare mult mai precaută decât Polonia.

Cu o prezență militară puternică a SUA în România, conducerea română a făcut declarații și angajamente din ce în ce mai radicale în apărarea vecinului său de nord-est, care a fost lovit de agresiunea rusă, dar a refuzat până acum să se angajeze în furnizarea de arme. Despre aceasta din urmă nu știm nimic concret, întrucât România ascunde cantitatea și natura asistenței militare pe care a acordat-o și continuă să o acorde Ucrainei.

Problema a provocat momente inconfortabile ministrului de externe Bogdan Aurescu, care a fost întrebat recent de BBC Hard Talk despre motivul secretului. Șeful diplomației române a răspuns, în maniera sa notorie de patron, că motivul pentru care nu a dezvăluit datele a fost pentru că guvernul a decis să nu o facă. Ca răspuns la întrebările suplimentare ale reporterului, Aurescu a refuzat să comenteze.

Cu toate acestea, există actori politici în România care susțin deschis Rusia. Una dintre ele este senatoarea Diana Șoșoacă, cunoscută pentru izbucnirile sale isterice pe diverse probleme; a câștigat un loc pe lista Alianței pentru Unificarea Românilor (AUR) și acum este membră a Partidului SOS România, pe care l-a fondat. Ea a prezentat, de asemenea, un proiect de lege în parlamentul de la București privind anexarea teritoriilor ucrainene locuite de români sau fost deținute de români. Senatoarea Sosoacă, care de atunci a părăsit AUR, dar și președintele AUR George Simion, ar putea avea antecedente de informații rusești, iar acesta din urmă are în prezent interdicția de a intra pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit unui sondaj recent, marea majoritate a românilor chestionați nu susțin că România trimite arme și muniții în Ucraina, deși sunt de acord cu ajutorul limitat acordat refugiaților.

Am redat cuvânt cu cuvânt articolul apărut în ziarul maghiar.

Am spus-o și o să o mai spun. Interesul României este ca războiul dintre acești dușmani ai noștri, Ucraina și Rusia, să dureze cât mai mult, dar să fie limitat la Estul Ucrainei. O spun încă odată cu toate că sunt un iubitor de pace, dar interesele țării primează. Din sleirea reciprocă, a acestor dușmani slavi, România nu are decât de câștigat. Dar, toți analiștii politici care contează, spun că pe termen lung, doi-trei ani de zile, Rusia va câștiga războiul cu NATO din Ucraina. La fel susțin și astrologii de pe DOA.

În prezent interesul susținerii Ucrainei în Europa și America este în prăbușire vertiginoasă. Nici nu mai este un subiect de ”breaking news” în presă. Publicul nu mai vrea să audă de război și refugiați ucrainieni. Americanii au oprit furnizare de armament și muniție până când vor primii banii pe cele furnizate. Credeați că a fost un dar făcut insolentului președinte ucrainian? Nu, dragii moșului, fiecare cartuș a fost facturat. A plătit Ucraina cât a putut, apoi datoria a fost preluată de UE, fără ca Ucraina să fie membră.

Dorința Occidentului, a UE și a SUA de a amplifica și extinde războiul este evidentă, nu respectă nici propriile tratate și reguli. Ultima fiind admiterea Finlandei în NATO, cea mai rapidă din istoria organizației agresive, Finlanda având probleme de teritoriu istorice cu Rusia, cu care nu a semnat un tratat de prietenie de la WW2. Să nu uităm agresiunea NATO împotriva Iugoslaviei, fără nicio motivație și contrar cartei NATO. Nu sună nimic bine, dar poate că le-o veni gândul bun și vor renunța la războiul mondial…

Și asta mereu, pentru că noi, partizanii păcii, avem certitudinea revanșei, speranța că nimic nu este pierdut, putem totuși învinge, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 7 aprilie 2023

BERBEC Dinamica, energia ta nativă, o poţi folosi pentru îmbunătățirea calității vieții tale, de cuplu, acest domeniu fiind bine aspectat. Nu exagera inutil şi păgubos problemele tale financiare! Astazi trebuie sa foloseşti una dintre reţetele verificate ale reuşitei in viaţă: sa te comporti ca si cand totul ar fi absolut perfect! Aşa poate vei atrage şi norocul de partea ta. Ai o perioadă bună în care se pare că ai depăşit obstacolele, întârzierile, piedicile şi capcanele puse la serviciu sau unde îţi desfăşori activitatea. Se pare că eşti liber, în fine mai liber, să iei deciziile care îţi convin în viaţa ta profesională ceea ce te motivează să te implici în proiecte de anvergură. Fă-o cu curaj, ziua îţi este favorabilă!

TAUR Aspecte bune la bani. Poţi să ai o veste despre acordarea unui împrumut, sau de o sursă de venit, titluri de valoare, dividente. Nu neglija rudele de la care/cărora le-ai împrumutat bani! Nu te grăbi să iei o hotărâre sau să schimbi ceva din rutina vieţii tale. Atmosfera la serviciu nu este dintre cele mai plăcute: umblă diferite zvonuri care de care mai gogonate, doar se apropie Săptămâna Nebunilor. Tu vezi de treburile tale, zâmbeşte şi nu te lăsa provocat sau antrenat în discuţii. Mai ales că ai aşa o poftă de râs şi de spus bancuri. Veselia ta este contagioasă şi poţi antrena prietenii pe drumul bucuriei. Nu uita că în faţa haosului, a nimicului, a prostiei – râsul este ultima redută, râsul este ultimul antidot în lumea otrăviţilor. Proştii sunt întotdeauna solemni!

GEMENI Ai făcut unele economii sau poţi să primeşti nişte bani. Te gândeşti cum să-i împarţi mai bine. Stelele te sfătuiesc să împarţi în două, o parte pentru casă, alta, mai mică, pentru Florii! Astăzi ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi să le faci pe toate, dar oricum, eşti aproape de o soluţie pentru o problema presanta, în care ai nevoie de ceva bani. Ştiai sau nu, „mâine este o nouă zi” aşa că vezi care probleme sunt urgente, care sunt importante, care pot produce pierderi de bani etc. Şi lasă pe altă dată, ceea ce poţi lăsa. Dar să nu uiţi de ele! Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt azi armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. Cu jumătate din zodiac favorabil te poţi duce la un film bun, sau la un spectacol, mai pe seară!

RAC Cu toate că ai un program dens, te preocupă găsirea unui echilibru între domeniul profesional şi cel personal. Începe cu începutul, nu mai amesteca plăcutul cu utilul, munca cu disctracția! Este o perioadă de acumulări când îţi poţi pregăti un viitor succes. Fă în aşa fel ca să nu rămâi în urmă şi să nu depinzi de alţii, aşa rezultatele muncii tale pot fi evidenţiate şi evaluate corect. Activitatea laborioasă înseamnă un mare consum de energie. Mănâncă corect, mai puţin dar mai des, împarte tradiţionalele trei mese în cinci-şase, oferă-ţi pauze, mai ales pentru ochi şi nu ezita să stai în aer liber, curat, la sfârşitul programului. Nu-ţi face griji totul o să fie bine, ca în celebrele filme americane vechi cu „happy end”.

LEU Este o zi fravorabilă, dar tu nu vrei să știi. Pândeşti şi stai în defensivă, chiar îți arăţi şi colţii. Fereşte-te de hiene şi de şacali, cei perverși și ipocriți sunt cei mai periculoși! Nu eşti în cea mai bună zi pentru decizii, ziua de astăzi este veseloasă! Astăzi este una din zilele in care ţi se spune ca nu ai tact, ca vorbeşti prea mult şi te crezi prea tare. Şi ce dacă, tu te simţi aşa de bine… Ai una din acele zile în care străluceşti şi crezi ca eşti făcut din pulbere de stele. Eşti sanatos şi vesel, iar viaţa este frumoasă. Bucură-te din plin! Râsul tău puternic şi bine modulat răsună peste capetele celor din jur ca răgetul leului în junglă. Eşti, din nou, stăpân! Stăpân, în primul rând pe tine, pe fiecare fibră şi sentiment din tine. Bravo, meriţi un premiu!

FECIOARĂ Originalitatea este bună în artă, dar sperie în relaţiile sentimentale. Oamenii care te iubesc trebuie să ştie că pot conta pe tine la bine şi la rău, la mult şi la puţin, acum şi mereu! Evită cheltuielile extravagante. Dezastrele sunt de doua feluri: ale tale si ale altora. Stelele te previn asupra unei catastrofe financiare daca continui cheltuielile aiurea. Sunt două feluri de a face avere: să câştigi mult sau să cheltuieşti puţin. De astăzi, cu o configuratie favorabila, incepi sa gandeşti mult mai pragmatic si sa te frămânţi mai puţin. Fii mai atent la forma fizică! Lucrează cu atenţie fiecare muşchişor din tine, în aer curat, sigur, dar nu te apuca să fugi ca năucul prin parc ca şi Forrest Gump! Alergatul prin parc, spune Cristi Răchitan, marele vindecător, este ca “junk food” – o superstiţie de om prost din America!

BALANŢĂ Ai intrat în criză de timp, ai de rezolvat o mulţime de treburi, pe care le-ai tot amânat. Ocupă-te de ele secvenţial, pe rând. Astăzi ocupă-te de problemele de familie, sunt avantajate! Tot ce faci în dimineaţa asta poate să îţi aduce pagubă şi necazuri. Statistic vorbind. Sunt şi Balanţe bogate cărora nu le pasă de tine, nu le pasă de nimic. Cel mai probabil este că, tot statistic vorbind, o să te întrebi mult unde sunt banii tăi pe care abia i-ai primit ca salariu. Şi că mai ai puţini bani după ce ai terminat cu aprovizionarea de sărbătoriile pascale. Nu mai întreba atâta, banii sunt în buzunarul cui trebuie! Treci la muncă ca să îmbogăţeşti şi mai mult pe bogaţi. Că niciodată bogatul nu o să creadă săracului. Aşa că, statistic vorbind, asta fiind situaţia te poţi duce la un local să-ţi îneci amarul în bere de proastă calitate, la fel de proastă ca orice bere din România!

SCORPION Noi relaţii umane în perspectivă. Nerăbdarea ta trebuie transformată în energie productivă, nu te grăbi când nu trebuie. Ai sentimente şi dorinţe contradictorii. Fă puţină ordine în gândire! Astăzi pare că eşti într-o uşoara pierdere de energie. Supraveghează-ti sanătatea şi in special alimentaţia. Mancarea naturală, carnea albă, fructele, mierea şi ceaiurile din planete iţi refac vitalitatea! Ai mici probleme de rezolvat, la serviciu sau la şcoală, sau unde îţi desfăşori activitatea. Abordarea sistematica a situatiei iţi furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii şi părinţii. Fii mai binevoitor decât de obicei, mai zâmbitor şi cu un umăr gata de oferit celor care vor veni să ţi se plângă. Fiindcă vor veni, fi absolut sigur, în perioada următoare. „Tu ascultă şi socoate…” – cum zicea poetul. Şi vezi, ce se poate face!

SĂGETĂTOR Aspectele negative ale planetelor colective rezonează cu o posibila lipsa de interes a celor din jur faţă de tine. Nu îi judeca, au probleme, aşa că te poţi duce singur, pe seară, la un film! Trebuie să-ţi rezolvi urgent problemele sentimentale, pentru că stresul provocat de ele te influenţează negativ, psihic şi fizic. Poţi să începi de azi, secvenţial, câte puţin, câte un pas! Astăzi trebuie să joci un rol dublu de Lup şi Scufită Roşie in acelasi timp. Intrigile tesute de tine incep sa dea roade. Nu că te-ai pricepe în mod deosebit, dar astăzi ai noroc la împletituri sociale. Şi, în mod întâmplător, oare este ceva întâmplător, interesele tale se suprapun peste interesele altora. Totuşi, în viata este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu gaseşti ce iti trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este scumpă şi de prostă calitate!

CAPRICORN Astăzi eşti puţin tolerant cu cei care îţi impun restricţii. Ai o poftă sănătoasă de libertate şi nu accepţi mofturi şi fiţe. Totuşi, este bine să nu cheltuieşti nimic în această perioadă! Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive, sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze. Reorientarea, reformularea unor direcţii, strategii sau concepte este benefică şi necesară. Trebuie să foloseşti noi oameni, noi modalitaţi, noi concepte, noi cuvinte. A venit primavara, cam rece, suntem în perioada Sf. Paşti, duminică sunt Floriile, cei care au moştenit vechea sărbătoare europeană a regenerării, a renaşterii naturii, al mugurelui fragil dar puternic şi de nestăvilit prin faptul că este nou, este ceva care creşte, care nu poate fi oprit. Tu gândeşte-te bine! Ai la îndemănă tot ce îţi trebuie. Este necesar, doar, să le pui într-o nouă ordine, avantajoasă ție!

VĂRSĂTOR Absolut, o zi nu prea bună! Orice s-ar întâmpla, astăzi păstrează-ţi zâmbetul şi buna dispoziţie. Cu calm şi gândire iscusită poţi evita incidentele şi poţi aduce înapoi norocul bun! Dacă ai ceva de aranjat, de comunicat, ceva ce-ţi era greu să cuantifici mai înainte în vorbe şi concepte, atunci foloseşte perioada dimineţii de azi. Stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, al desfăşurării unor afaceri şi/sau al încasării rapide a unor bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major. Evită sa semnezi acte oficiale, contracte, intelegeri. Mai pe seară evenimente sociale şi din sfera culturii şi a artei. Trebuie să-ţi dai opinia într-o problemă importantă. Fii mai tare în susţinerea propriilor idei şi interese, sigur, în spaţiul cultural!

PEŞTI Trebuie să cauţi persoane care să-ţi împărtăşească valorile, convingerile. Ai nevoie de aliaţi, pentru că ţi se pregăteşte ceva. Şi nu e un premiu! Nu pleca la drum lung, mai ales seara. Concentrează-te pe problemele urgente. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii considerate delicate. Domeniul sentimental e bine aspectat. Totuşi, o zi care pare mai liniştită! Ziua de astăzi este o perioadă a zvonurilor. Care pot fi adevărate sau false, normal! Filozofia şi teoria zvonisticii ne arată că de câte ori piaţa este saturată de zvonuri – se întâmplă ceva, sau cineva important are un interes de promovat. Adică acelaşi lucru, până la urmă. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid. Ai o zi profitabilă. Cu toate cuadraturile, dimineaţa este favorabilă comunicării, aşa că te poţi aştepta la informaţii şi întâlniri care să-ţi aducă avantaje.