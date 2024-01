Horoscopul lui Dom’ Profesor – 5 ianuarie 2024. Folclor, meteori și Crăciunul pe stil vechi

5 ianuarie

Pe 5 ianuarie s-au născut Umberto Eco, Juan Carlos, Raisa Gorbaciova, DJ Bobo, George Calboreanu, Ion Numweiller III, Emil Gârleanu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Teopempt, Teona, Singlitichia. Este Ajunul Bobotezei. Se posteşte negru, cine nu este bolnav, sau călător.

După cum am mai spus şi altădată, Ajunul Bobotezei este a doua mare sărbătoare a noului an, după Sf. Vasile. Repet, ca în fiecare an, așa se învață, repetiția este mama învățăturii, folclorul este mereu același, nu trebuie schimbat:

„Aşa cum se întâmplă în calendarul popular ziua care precede sărbătoarea propriu-zisă, „ajunul”, este chiar mai importantă decât sărbătoarea însăşi, atât prin numărul mare de practici magico-rituale, cât şi prin intensitatea sacralităţii ce se pogoară asupra ei. Din punctul de vedere ritual, sacralitatea ei se explică prin faptul că reprezintă ultima zi a sărbătorilor de iarnă, ziua în care se fac simţite cu deosebită forţă valenţele magice ale perioadei necurate de doăsprezece zile, deschise odată cu sărbătoarea Crăciunului.

Că este aşa, ne putem da seama după numeroasele practici augurale şi propiţiatorii, ce se desfăşoară acum, ca şi în zilele precedente. Mai mult decât în prima zi a anului, în Ajunul Bobotezei se purifică vitele şi oamenii, se desfăşoară practici de stimulare a rodului de tot felul de peste an (colindul cu Kiraleisa), sunt acţionate numeroase tabuuri în vederea atingerii nivelului de bunăstare, sănătate şi rod necesare peste an.” Olteanu, CPR, pagina 33.

Cine posteşte în Ajunul Bobotezei are noroc (Gorovei). Cine spre ziua de Bobotează stă de priveghiu noaptea, vede cerurile deschizându-se şi orice ar cere i se dă de către Dumnezeu (Gorovei). În ajunul Bobotezei e rău de moarte, dacă aperi popa de căţei! (Gorovei).

Colindatul cu Kiraleisa. În ajun, sau de Bobotează colindătorii intră în curţile oamenilor şi înconjoară casele, garjdurile, ocoalele de animale, grădinile sunând din talăngi şi clopoţei, cu zarvă mare:

„Kiraleisa,

Spic de grâu,

Până-n brâu,

Roade bune,

Mană-n grâne!”

Dar, în această noapte, multe se fac şi se desfac, cine ştie ce şi cum! Solomonarii nu mănâncă, nici nu beau, până nu se înserează bine şi nu a trecut popa cu Botezul. Atunci, pe la miezul nopţii, cu o vărguţă de alun în mână, consacrată, ei repetă paşii pe care i-a făcut popa prin casă şi ciugulesc câte ceva de mâncare, din multele feluri aşezate pe o masă, dacă a gustat şi preotul din ele. Apoi fac ceea ce ştiu numai ei să facă, leagă, sau dezleagă, văd viitorul. (Olteanu, Marian).

Un timp, planul este ca mai tot anul, o să cânt pe struna folclorului. Cât oi putea, dar să țineți minte că folclorul este sângele poporului. Neprietenii ne-au găsit slăbiciunea, nu mai știm obiceiurile. Așa că le înlocuiesc ei cu unele ciudate, ucrainiene, rusești, sau de peste ocean. Așa nu mai suntem români, ci altceva, poate slavi, poate indieni dakota.

Așa că am hotărât să mai fac odată Crăciunul și Anul Nou, pe stil vechi ca în unele părți din Basarabia. Crăciunul este pe 7 ianuarie, iar Revelionul în noaptea de 13-14 ianuarie. O să împodobesc casa, cu luminițe colorate. Acum o să vă mărturisesc ceva, dragi jupânițe și cinstiți jupâni. De trei ani de zile nu am strâns Pomul de Crăciun. Și nu l-am scos din priză, este o minune de brad artificial parcă ar fi natural. Repet, o minune, parcă ar fi un Pom de Crăciun inteligent, are un progrămel, un soft care îl deschide, îi poziționează crengile și gestionează luminițele. Am credința că atât timp cât Pomul Vieții o să lumineze la mine în casă, totul o să fie bine.

O să pregătesc DVD-urile cu cele mai bune programe de Crăciun de până acum și o să-i comand Lilianei din Poiana Copăceni o oală de sarmale, cred că este campiona republicană la disciplina asta.

Dacă nu v-au ieșit cum trebuie, vă invit și pe domniile voastre să repetăm sărbătorile tradiționale, două bătăi strică, nu două petreceri! Haideți să ne veselim, vine un an foarte, foarte greu, an de alegeri, nu de succese, dar ca întotdeauna, unii o să fie depresivi, alții o să se bucure. Vă invit, în tot anul 2024, să faceți parte dintre cei veseli!

Am primit o circulară de la Academia Sirius cu eclipsele din anul acesta, 2024 și curenții de meteori. De eclipse am mai vorbit, eu am fost mai precis decât ceea ce am primit. Trebuie și eu să mă laud, că nu mai are cine. Iată principalii curenți de meteori vizibili, noaptea, pe cer, de pe teritoriul României în anul 2024:

Quadranide vizibile 1-5 ianuarie, cu un maxim pe 3 ianuarie. ZHR, adică rata orară zenitală, ~ 100, reprezintă numărul maxim de meteoriți văzuți, istoric vorbind, în condiții ideale de observație și având radiantul curentului la zenit.

Lyride, 16-25 aprilie, max 22 aprilie, ZHR ~90

Scorpide, 26 martie – 12 mai, max 3-4 mai, ZHR ~10

Aquaride η, 19 aprilie – 28 mai, max 3 mai, ZHR ~50

Pegaside, 7-11 iulie, max 9 iulie, ZHR ~8

Aquaride δ, 8 iulie – 19 august, max 28 iulie, ZHR ~20

Capricornide α, 3 iulie-25 august, max 29 iulie, ZHR ~8

Perseide, 17 iulie – 24 august, max 12 august, ZHR ~95

Aurigide α, 24 august – 7 septembrie, max 1 septembrie, ZHR ~15

Orionide, 2 octombrie -7 noiembrie, max 21 octombrie, ZHR ~ 25

Geminide, 7-17 decembrie, max 14 decembrie, ZHR ~110

Urside, 17-26 decembrie, max 22 decembrie, ZHR ~50

Aceștia sunt principalii curenți de meteori. Viteza meteorilor este foarte mare și variază mult, de la cei mai ”lenți” cu 23 km/s, meteorii din curentul Capricornidelor, până la campionii vitezei din Orionide care pot atinge și 70 km/s.

Cel mai popular curent de meteoriți este cel al Perseidelor, din cauza anotimpului cald în care are loc. Țin să menționez că din cauza turbulenței atmosferice produsă de fenomene climatice globale și de poluarea atmosferei cu gaze, pulberi și poluarea luminoasă, observațiile astronomice de pe Pământ se fac din ce în ce mai greu.

Acum 60 de ani număram, la sfârșitul lui aprilie și pe 3-4 mai, cel puțin 30 de meteoriți pe oră, anul trecut nu am văzut decât doi, pe cei care au fost suficient de luminoși ca să străbată turbulența și poluarea. Nici meteorii nu mai sunt ce au fost odată! Unde este cerul senin de altădată? Bună întrebare!

Eu mă pregătesc de Crăciun, pe stil vechi, după cum v-am spus, fiind absolut sigur că mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 5 ianuarie 2024

BERBEC Ai nevoie de puţină linişte ca să evaluezi bine situaţia şi şansele pe care le ai. Primeşti o mulţime de informaţii, de veşti. Trebuie să foloseşti datele care te avantajează în mod direct. Este o zi bunicică spre bună. Horoscopul tău te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Încerci sentimente complexe şi nu este vorba doar de iubire şi pasiune.

TAUR Nu lăsa vechile nerealizări şi adversităţi să revină în actualitate. Ce-a fost, a fost! Dar şi situaţiile noi pot ridica probleme greu de rezolvat. Aşa că găseşte un drum mai uşor de urmat! Dar oricât te străduieşti şi te concentrezi, lucrurile nu par să iasă după cum le-ai proiectat şi le-ai visat. Mai încercă! Sau renunţă la planuri, dacă eşti comod şi planurile nu sunt importante pentru tine. O perioadă ceva mai complicată, spre seară. Probabil eşti mai obosit…

GEMENI Dispunerea ordonata a zodiacului de astăzi te ajuta să faci ceva ordine şi să aduci logica carteziană în propriile gânduri. De ceva timp încerci să faci faţă unei enervari fără motiv. Conversaţia, tot sistemul tău de comunicare devine mai vioi şi chiar mai vesel, dacă nu chiar mai precis şi exact, dar generalităţile pe care le debitezi sunt plate şi fără originalitate. Eşti maestru în vorbe şi poate şi la relaţiile umane, dar astăzi nu ai trece clasa. Vorbeşte puţin, precis şi numai la obiect!

RAC Azi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul interior şi pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu te lasa impresionat de zvonuri şi perspective sumbre, zâmbeşte şi rezolvă-ţi problemele tale. Astăzi cam îţi cad lucrurile din mână şi nu prea te simţi în apele tale. Lucrurile îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care se poat adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută.

LEU Ai energie şi eşti bine dispus. Reuşeşti să termini lucrurile la timp şi în condiţii bune! Poţi să-ţi odihneşti neuronii, fie la un film plăcut, poate o comedie, sau la o vorbă cu prietenii. Odată cu Soarele, protectorul zodiei, bine aspectat, ziua de azi îţi este favorabilă la bani – câştiguri mici, dar necesare, probabil că ai încasat deja ceea ce aveai de primit! Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. În a doua parte a zilei, mai ales după miezul zilei ai impresii ca dintr-un caleidoscop.

FECIOARĂ Fiind vorba despre nişte probleme personale, veştile primite astăzi nu trebuie anunţate în public, ci analizate cu discreţie. O veste primită spre sfârşitul zilei te bucură foarte tare. Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate excelente, dar mare atenţie la obligaţiile de natură socială, sau a relaţiilor umane, asumate pe termen lung. O veste bună urmată de o mică pierdere. Atenţie la mijloacele de transport în comun.

BALANŢĂ Nu lăsa nicio schimbare majoră să te tenteze, nu vinde, nu cumpăra, nu călători, nu-ti face noi prieteni! Problemele cu banii s-au mai rezolvat puţin, relaxează-te şi odihneşte-te mai mult! O veste bună care te face să fii mulţumit pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, semn de foc sau de apă, te poate ajuta. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici la distracţie.

SCORPION Veşti bune care privesc viitorul tău apropiat. Urmează-ţi în continuare instinctul, intuiţia, prima impresie! Astăzi reuşeşti să rezolvi în condiţii favorabile un impas, o problemă mai veche. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, socializării pe net, plimbărilor prin supermarketuri. Configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus.

SĂGETĂTOR Viaţa ta sentimentală nu este exact ce ţi-ai dorit. Nici astăzi, se pare, nu este nicio schimbare. Trebuie să mai ai răbdare, afinităţile selective şi chimia amorului sunt probleme grele! Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o neânţelegere profesională sau o decepţie sentimentală. Totuşi, ziua îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil.

CAPRICORN Există o latură defensivă în zodia ta care se activează imediat ce apare o problemă. Dar, ai un oarecare procent de noroc şi azi trebuie să acţionezi. Fii realist şi cu picioarele pe pământ! Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. A tuturor! Sigur că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale. O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună. Dar, fatalitas, toată lumea este ocupată şi nimeni nu poate sau nu vrea să te ajute. Descurcă-te singur!

VĂRSĂTOR E cazul unei stabilizări a situaţiei tale socio-emoţionale. Calităţile zodiei, în care spontenaitatea şi energia sunt de menţionat, te ajută astăzi să ai succes în domeniul relaţiilor umane! Este timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce este esenţial este să iei hotărârile la momentul potrivit. Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Nu se rezolvă! Acordă mai mult timp şi fă eforturi diplomatice ca să placi anturajului.

PEŞTI Astăzi ai un moral de oţel, o formă de zile mari şi mintea pusă pe treabă. Urmăreşte cu atenţie dezvoltarea intereselor tale sentimentale. Pentru că dacă nu este dragoste, nimic nu este! Mici sau mai mari probleme cu sănătatea în special din cauza neatenţiei tale şi a faptului că nu te încalţi corespunzător, picioarele nu prea sunt bine protejate de frig. Atenţie, mai ales la picioare, domeniul corpului guvernat de zodia ta, dupa cum am mai spus! Uită-tă bine la ce cumperi şi cât costă, nu ai credit nelimitat. Dorinţa de schimbare şi marea plictiseală cotidiană te face să cheltuieşti prea mult.