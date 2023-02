HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 4,5 februarie 2023. Astrologia și Google 

4,5 februarie

Pe 4 februarie s-au născut Francois Rabelais, Gerarad Philippe, Charles Lindbergh, Alice Cooper, Alfred Mendelsohn, Carmen Trandafir, Constantin Piliuţă, Denisa Comănescu, Vasile Cârlova, Monica Macovei. Pe 5 februarie s-au născut William Burroughs, Charlotte Rampling, John Boyd Dunlop, Hiram Stevens Maxim, H.R. Giger, John Carradine, Andreas Papandreu, Irina Eliade, Gheorghe Hagi, Mircea Romcescu, Andrei Zincă.

Tradiţional, în ”Kalendar” 4 februarie este o zi fără mare încărcătură emoţională. În calendarul creştin-ortodox sunt vreo doi sfinţi, ca în aproape fiecare zi, Sfinţii Isidor Pelusiotul şi Avramie. Pe 5 februarie, Sfintele Agata şi Teodula.

Creştinismul a fost învinuit adesea că este misogin şi că nu a acordat femeii locul meritat. Dar, pe 5 februarie, o pomenim pe Sf. Mc. Agata. „Era în cetatea Panormului o fecioară foarte frumoasă, anume Agata, născută din părinţi de neam bun şi bogat”. Iată că învinuirea se dovedeşte mincinoasă! Care religie, spuneţi-mi una măcar dintre cele 137 de pe Pământ sau măcar din islam şi budism, ei bine, care religie mai spune că un motiv al sanctificării a fost că femeia, fecioara respectivă, a fost foarte frumoasă!

Calendarul vechi, pastoral, al vânătorilor, sau al agricultorilor nu înregistrează nicio menţiune. Sigur, este greu de stabilit care este ziua limită a Filipilor de iarnă, dar atât pe 4 cât şi pe 5 februarie nu se mai ştie ce se făcea, care erau ritualurile. Probabil că se făcea curăţenie în casă, se spălau veşmintele şi albiturile de atingerea petrecăreţilor şi a vinului roşu, iar bărbaţii beau zeamă de varză după atâta mahmureală. Serbările iernii s-au sfârşit, în fine, lenea şi petrecerea se pun în cui şi începe munca grea, neobosită, pregătirea ciclului agricol şi pastoral.

Nicio planetă în mișcare retrogradă, ceea ce este bine.

Dar, cum a fost, o să mai fie! Teoria ciclurilor… Unii spun că a fost formulată într-o formă elegantă de marele Pitagora: „ Natura este ciclică şi are oroare de vid !”

Dumnezeu, Marele Arhitect, Legea Eternă, cum vreţi să-I spuneţi, a făcut Universul, Pluriversul, ciclic. Totul în jurul nostru este materie şi undă. Ori, teoria cuantică arată caracterul dublu al luminii, de exemplu, de corpuscul şi undă. Unde este undă, vibraţie, apare lungimea de undă, perioada, ciclicitatea.

Astrologia creştină operează cu teoria ciclurilor . Este relativ complicat modul în care a enunţat cardinalul Pierre D’Ailly, în secolul XIV, postulatele astrologiei creştine. El trebuia să împace principiile astrologiei clasice cu cel de a 2116-lea paragraf al Catehismului: „Toate formele de divinaţie trebuie respinse: consultarea horoscoapelor, astrologia, chiromanţia, interpretarea prezicerilor şi a sorţilor, fenomenele de clarviziune legate de viitor, recurgerea la medium-uri ascund o voinţă de dominare asupra timpului, asupra istoriei şi în sfârşit, asupra oamenilor şi în acelaşi timp o dorinţă de a-şi câştiga favoarea puterilor ascunse.”

Bunul cardinal francez, autorul „Astrologiei creştine” şi a „Imago Mundi”, cartea călăuză pentru Cristofor Columb, a reuşit, la Consiliul de la Constanţa să obţină, nu canonizarea Astrologiei, cum cerea, ci un „armistiţiu” cu „talibanii”, inflexibiilii, durii Câini ai Domnului, Dominicanii, Inchiziţia.

„…voinţa de dominare asupra timpului, asupra istorie şi a oamenilor…” – ei bine, se recunoaşte deschis, pe faţă, puterea Astrologiei, care putere nu trebuia lăsată pe mâna oricui!

Aşa, papa Urban al VIII-lea, „ armeanul „, mare amator de astrologie, dar şi cunoscător al puterii ei, pune pe călugării franciscani, intelectualii Biseicii Universale, să „comită” o astrologie paralelă, cu premize şi interpretări false, păstrând adevărata astrologie doar pentru uzul Vaticanului , ea numindu-se „ astrologia creştină „. Da, este papa care l-a chemat la judecata Inchiziței pe Galileo Galilei. Este celebră butada papei Urban, din timpul judecații: Draga Galileo Galilei, ilustrissime, dacă pământul se învârtește atâta, nu ar trebui să fim îmbătați, aiuriți, amețiți? La care Galileo a răspuns: Cu siguranță, da! Dragostea este una dintre manifestări! Clericii au râs. Să nu credeți că judecata Inchiziței era un proces ca la Gestapo, cu fiare înroșite și smulgerea unghiilor. Era mai mult o discuție filosofică, înalții clerici verificau progresul științei prin prisma dogmei creștine.

S-au rescris cărţi, inclusiv „ Tetrabiblos ” s-au conceput noi reguli şi teorii. În definitiv, doar călugării ştiau carte în acele vremuri şi toate cărţile, sursele de informare, erau în mâinile lor, în mânăstiri. Nobilii se distrau cu cărţi precum „ Decameronul „! Dacă ştiau să citească, ceea ce era foarte rar!

În câţiva ani călugării franciscani au şters aproape total astrologia antică şi au înlocuit-o cu produsele lor. Astăzi, peste tot, avem astrolgia făcută de franciscani: zodiacul sideral, domificaţia Placidus, un călugăr, olivetan, parcă, diferse chei de interpretare, ca un dicționar, ca o limbă străină. Este de aşteptat să nu prea funcţioneze foarte bine , nu?

Astrologia care funcționează – adică zodiacul tropical, case egale, planetele şi luminariile, fără asteroizi şi indicatori, aspectele primează, în special conjuncțiile, cheile de interpretare ale papei Urban, teoria ciclurilor – este practicată astăzi de foarte puţine persoane, care în mod voit, sau accidental, au fost instruite de cei câţva care mai ştiau via Vatican , sau, în mod expres, au fost alese ca să păstreze informația, astrologia creştină şi cheile de interpretare ale papei Urban.

În prezent astrologia mai este confruntată cu un mare obstacol. Se numește Google. Mai mulți astrologi din țară și din străinătate, mi s-a întâmplat și mie, au fost confruntați cu ”cerințele Google” de a nu se repeta nimic. Ce se întâmplă. Astrologia este ciclică, se repetă, aceleași aspecte, de exemplu poziția Soarelui în fiecare zi a anului. Este normal ca și interpretarea să fie la fel, să fie o repetiția. Și modul de exprimare a astrologului se repetă, fiecare persoană are automatisme în exprimare, stereotipuri. Dar atotputernicul Google nu acceptă așa ceva, așa că depunctează horoscopul respectiv. Acum mai toată lumea face literatură, nu astrologie, amestecând diferite variante de sinonime. Au apărut și automate, programe, care fac acest lucru, literatură, nu astrologie. Încerc să rămân la astrologie, dar vă mărturisesc că este foarte greu să nu mă repet.

Așa am mai răspuns unora dintre domniile voastre, dragi jupânițe și cinstiți jupâni, celor care m-au întrebat diferite lucruri despre astrologie, mai ales celor care au găsit repetiții în diversele horoscoape. Sunt multe lucruri de reflectat, balonul chinezesc pe desupra SUA, summitul UE la Kiev, 80 de ani de la bătălia de la Stalingrad, referirea la Ucraina a Transparency International, schimbată repede cu Myamar, protestele fermierilor polonezi împotriva importurilor din Ucraina, Ungaria își mută ambasada la Ierusalim, prognoza catastrofică a lui Pavel Globa etc etc.

Așa cum vă spuneam am ținut canonul tăcerii, astăzi este ultima zi, până mâine o să mă rog, în felul meu, deloc dogmatic și canonic, dar, se pare, că Cineva mă aude! Doar, mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 4,5 februarie 2023

BERBEC Nu da crezare celor care vor să-ţi strice sâmbăta cu veşti proaste. Trebuie sa verifici şi să nu te bazezi pe alţii. In rest, sâmbăta aceasta, relaxează-te, distrează-te! Nu pleca la drum lung. Sâmbătă poţi rezolva relativ uşor unele problemele sentimentale şi chiar să obţii ajutor de unde nici nu te aşteptai. Trebuie să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Trei mere pe zi şi la doctor niciodată, spunea Paracelsus. Grija pentru aspectul tău fizic şi pentru parfum este mai accentuată. La tine este semn că se pregateşte ceva, sâmbătă seara. Duminică, o zi întreagă de conjuncturi favorabile mai ales pentru nativele din Berbec care isi desfasoara activitatea in sănătate sau educaţie. Sfatul este valabil pentru toata lumea dar se adresează mai în special unui procent dintre Berbeci, cei născuţi în a doua perioadă a zodiei: nu te repezi sa tragi concluzii după ce ai evaluat situaţia doar câteva minute, lasă decizia până mâine, pentru că noaptea este un sfetnic bun! În final, ai impresia de „déjà vu” in această lume unde totul se repetă.

TAUR De dimineaţă, sâmbătă, poţi primi unele veşti. Dar fii atent cum le interpretezi. Nu toată lumea îţi vrea binele. Cu gândul la rezolvarea unei probleme, poţi să uiţi ceva. Odihneşte-te mai mult! Sâmbătă stelele te avertizează să fii diplomat şi să zâmbeşti ca pisica din Alice în Ţara Minunilor, parcă pisica de Cheshire, nu? Se pare ca o parte dintre Taurii cei emoţionali au de rezolvat unele probleme sentimentale sau spirituale de care nu prea vorbesc, pentru că ţin mult la ele. Sâmbătă seara ai noroc! Ai mai multe propuneri de distracţie şi lucrurile par să se rezolve mai uşor. O veste sau o informaţie care te interesează. Duminică ai ceva de facut şi nu ai niciun chef nici ceea ce iti trebuie. Nici nu este urgent aşa că poţi amâna. Concentrează-te pe problemele importante ale familiei tale. Mai puţin tutun, mai puţina cafea, dar nu renunţa total, pentru ca bucuriile vietii sunt puţine şi rare. Duminică seara ai ceva probleme cu planetele colective in aspecte nefavorabile. Asta inseamnă o posibilă lipsa de interes a anturajului.

GEMENI Cineva din anturaj te bârfeşte, dar este vina ta, pentru că ai dat din casă, cum se spune. Ar fi cazul să dai nişte telefoane şi să lămureşti lucrurile înainte să ajungi subiect de tabloid! De sâmbătă dimineaţa, cu o configuraţie favorabilă, incepi să te simţi mai bine şi să te frămânţi mai puţin. Ai de plătit nişte facturi – nu iţi face nicio placere dar rezolvă neaparat în cursul zilei de sâmbătă, poate online. Atenţie la braţe! Fii mai atent la forma fizică! Sâmbătă trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung şi să nu pleci în nicio călătorie sau excursie lungă. Zodia îţi indica o zi de duminică cam monotona. Insă o seara placută şi relaxantă, cu cei dragi. Trebuie să foloseşti una dintre retetele verificate ale reusitei in viata: sa te comporti ca si cand totul ar fi perfect! Ai o propunere, sau o informaţie, despre un loc drăguţ şi ieftin, unde se mănâncă bine şi se şi dansează. Ce mai aştepţi, tinereţea trece şi părerile de rău rămân! Distrează-te frumos, creştineşte şi aminteşte-ţi de nunta din Cana Galileii când şi Iisus se distra.

RAC Eşti surprins de o atitudine. Analizează-ţi gândurile, vezi dacă eşti confortabil, sau pierzi timpul. Azi ai noroc la cumpărături, poți găsi unele lucruri, pe care le doreai, cu preţ redus. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţine-te de ea! Sâmbătă ai tendinţă să te laşi cuprins de comoditate şi să renunţi la un proiect. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te impune este susţinută de stele. Duminică este o zi plină de hotărâri intelepte: sa te laşi de fumat, sa slabeşti, să nu mai cheltuieşti aiurea banii, să nu mai pierzi nopţile! Şezi şi cugeta, spune o vorba ardeleneasca, care azi ti se potriveste. Se pare ca iei o hotarare pripită în domeniul sentimental şi trebuie sa te opreşti. O persoana din anturaj sau o rudă iti solicita duminică seara ajutorul. Fa tot posibilul, pentru ca stelele spun ca ajutorul dat se înregistrează la condicuţa îngeraşilor.

LEU Ai o dispoziţie schimbătoare, sâmbătă. Şi o posibilă migrenă. Remediul: ia-ţi familia sau ce ai şi ieşiti la aer. Şi un mall e bun, un film de aventuri, (o comedie) şi o cină cu arome exotice. Sâmbătă, poziţiile planetelor iţi indică un program incărcat. Lasă răcnetele din junglă şi ironia deoparte pentru că poţi răni inutil persoane care ţin la tine. O zi bună. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor de acasă lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea. Vei fi recompensat. Pe seară o veste pe care o aşteptai de ceva vreme! Duminică, zodia ta este bine aspectata si cu toate ca esti la fel de agresiv şi imperial, anturajul tău te gaseste…adorabil! Stelele-s de vina! În sfirsit, putina liniste pentru o parte dintre Lei. Profită cu entuziasm si vezi de prietenii de care cam ai cam uitat de o perioada de timp. Domeniile prietenilor si ale relatiilor de familie duminică sunt bine aspectate si sprijinite favorabil de Cosmos! Foloseşte cum se cuvine timpul de lumină naturală şi nu exagera cu efortul, mai ales seara.

FECIOARĂ Eşti dezamăgit pentru că te-ai sprijinit prea mult pe oameni care nu îşi ţin cuvantul. Gândeşte-te puţin şi vei găsi şi oameni de bună-credinţă, dar care nu sar în ochi, nu au tupeu. Sâmbătă nu lua nicio decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte! Nu te repezi sa tragi concluzii care te dezavantajeaza. Nu este nici folositor şi nici nu este adevărat. Ba te şi intristează! Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze şi reprogramează toate deciziile sentimentale importante şi întâlnirile decisive de amor pentru o zi mai bună! Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Poate găseşti un sfat bun. Unele promisiuni pe care tu le iei drept garantii te fac sa sari in sus de bucurie, dar stelele zic sa dai dovada de răbdare. Duminică primesti o veste buna, o informatie valabila dar înca totul este la inceput. Din nou te bucuri de mare popularitate printre prieteni, mai ales că hărnicia, veselia şi energia de care dai dovadă, te fac un companion foarte placut.

BALANŢĂ Un horoscop foarte complex, cu multe aspecte, te îndeamnă la mai multă discreţie şi la o anumita diplomaţie cu anturajul, dar mai ales cu cei dragi, cu familia. Zâmbeşte şi taci din gură! O sâmbătă bună. Partenera/partenerul este în toane bune, sau doarme, în casă nu este mult de lucru, iar pe seară poţi ieşi în oraş să vezi ce mai face lumea. Uneori ai nevoie de puţina solitudine. Sâmbătă singurătatea îţi face bine. Nu te implica in conflicte – weekend-ul acesta nu esti un bun mediator. Duminică este o zi binevoitoare. Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult, pentru că te aşteaptă o săptămână obositore, dar poate plăcută, cu rezultate bune. Trebuie sa accepti faptul ca viata este în continua schimbare şi că trebuie sa faci parte din schimbare, daca vrei sa ai succes! Sfaturile acestea generale au o particularizare pentru ziua de duminică, cand trebuie să schimbi ceva, material sau spiritual.

SCORPION Sănătatea este bine aspectată, pentru Scorpionii suferinzi începe de sâmbătă un proces de restabilire, de regenerare, de vindecare. Pentru cei valizi creşte energia, dorinţa de viaţă bună! Cumpărăturile in general şi achiziţionarea bunurilor de folosinţă indelungată in special sunt, sâmbătă, favorizate de stele. Trebuie sa te gandeşti foarte bine cum o să cheltuieşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre, dar nu te gândeai ca acele zile negre sunt aşa de apropiate. Având in vedere lumea asta nebună, nebună, nebună ai renuntat la cura de slăbire, dar o sa regreţi amarnic la prima petrecere! Duminică, acasă te întâmpină un amestec asortat de treburi urgente care asteapta hotaririle si actiunile tale energice. Insa, prudenţa si calmul trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de duminică, mai ales daca mergi prin traficul aglomerat din oraş. O seara de duminică placuta, chiar daca este la fel cu celelalte seri de duminică plăcute.

SĂGETĂTOR Se pare că totul merge bine în această sâmbătă. Ai chef de o plimbare prin oraş şi te întâlneşti cu vechi prieteni. Îţi face plăcere. Domeniul relaţiilor umane este avantajat de connjunctură. Sâmbătă este o perioadă bună pentru implicare în problemele altora, adică ceva bârfe la obiect şi intrigi suculente. O veste bună, pe seară. Configuraţia stelelor arată o perioada buna, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul. Luna te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabilă a problemelor tale sentimentale, sau măcar in amânarea lor avantajoasă. Duminică este o zi bună pentru cumpărături, întâlniri, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Alege ce îţi place mai mult! Poti sa incepi sa-ti faci proiecte pentru urmatoarea perioada, următoarea săptămână. Asa trece ziua mai repede si afli ce idei au si prietenii sau membrii familiei tale. Cauta cu grija prilejurile sa te afirmi, pentru ca stelele te avantajeaza spre o rapida ascensiune pe scara sociala. Veşti bune pe care nu prea le mai aşteptai, dar la care în secret, sperai. Mici sau mai mari favoruri din partea anturajului.

CAPRICORN Fii mai reţinut, nu mai face eforturi mari, măcar azi. Doar este zi de odihnă. Lasă curăţenia şi alte proiecte obositoare pentru altă dată, astăzi odihneşte-te, relaxează-te şi distrează-te! Sâmbătă iarăşi ai de gând să cucereşti pe cineva şi îţi faci iluzii că eşti cel mai deştept şi mai frumos! Dar dacă chiar este aşa? O problema veche revine in actualitate: ai greşit atunci, sau acum? Lasă analizele şi mergi mai departe! O informaţie de ultimă oră te avantajează în mod deosebit. Verifică prin prietenii apropiaţi şi de încredere. Nu promite nimic! Dar in secret poti sa speri ca o sa ai succes. Duminică este o zi vesela si optimista, plina de surprize placute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parintilor şi a rudelor. Unii Capricorni au de ales, de luat o decizie, ceea ce este foarte greu pentru nativii zodiei care pune pe primul plan siguranţa personală: acţioneaza şi nu vei greşi, indiferent de comentariile ulterioare ale prietenilor sau de dificultatile pe care le ai de infruntat.

VĂRSĂTOR Utopiile tehnologice sunt din zodia ta, însa în weekend nu trebuie sa faci cheltuieli extravagante cumpărând ultimile noutăţi în computere sau modă! Atenţie, nu tot ce este mai nou, este şi mai bun! Sâmbătă este o zi bună în care eşti plin de energie. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor. Cu toate că sunt aşa de pasionante ca nişte telenovele în care tu joci rolul principal. Utilizează orele de lumină naturală. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Duminică, mai toata ziua este bine aspectata de stele, asa ca profita ca sa obtii ceva favoruri sau sa rezolvi unele situatii. O veste buna si una nu prea, ca sa fie totul echilibrat. Abordarea sistematica a situatiei îţi furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Simţul tău practic este la înălţime, trebuie doar să-i dai curs.

PEŞTI Sâmbătă nu folosi cuvinte complicate, şi nu te lansa în discuţii interminabile. Comunicarea nu este domeniul în care excelezi, aşa că mai bine taci. Peştele este o vieţuitoare foarte tăcută! Sâmbătă poti sa ceri un favor sau o inlesnire de la prieteni sau de la familie, pentru că nu ai nicio secundă liberă! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept sau o nouă idee. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în contradictoriu pe subiecte de familie. Sâmbătă seara nu trebuie să faci nimic important, numai activitaţile de rutină. Daca eşti alergic la prostie ţine medicamentele la indemană, adică stai acasa, nu iesi in lume. Duminică iti cad cumparaturi, dar nu din orice fel ci cauti ceva deosebit pentru sezonul încă friguros. Vestile pe care le primesti din presă iti dau o imagine buna asupra situatiei financiare si a rezultatului eforturilor familiei tale. Pentru un procent dintre Peşti: solutia sentimentală pe care o aștepţi o sa mai întîrzie ceva timp, din cauze „obiective”, dar nu-ţi face griji, va fi favorabila!