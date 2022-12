HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 31 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023. LA MULȚI ANI! Cum stați cu primul somn? Bună întrebare!

31 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023

Pe 31 decembrie s-au născut Henri Matisse, Anthony Hopkins, Donna Summer, Ben Kinsley, Val Kilmer, Enea Hodoş, Ilarie Voronca, Mihai Dascăl, Miliţa Petraşcu, Nell Cobar. Pe 1 ianuarie s-au născut James Frazer, J. Edgar Hoover, J.D. Salinger, Maurice Bejart, Gheorghe Dinică, Nicolae Linca, Radu Şerban, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ana Aslan, Emil Brumaru, I.A. Brătescu-Voineşti.

Nimic important în calendarul creştin-ortodox, pe 31 decembrie, doar Sfinţii Hermes şi Melania Romana. Nimic, nimic, în „Kalendar”, geto-dacii, în perioada aceasta, aveau alte treburi, poate diplomatice, poate de expediţii, poate de aprovizionare, nu sărbătoreau nimic. Cel mai probabil era că stăteau la cald, în satele fortificate şi aşteptau să treacă frigul!

Pe 1 ianuarie, în calendarul creştin-ortodox, este Sf. Vasile cel Mare. Om bun şi suflet mare acest episcop al Cesareei din Capadocia!

Şi miluit de Dumnezeu cu puterea cunoşterii şi izvor de teologie. Cu toţii cunoştem, sau ar trebui să cunoaştem, pilda cea cu creştinarea evreului. Ei bine, făcând o minune, Sf. Vasile converteşte un evreu la creştinism.

Aici intervine înţelepciunea poporului, care transformă episodul într-o pildă plină de umor. Se spune că tatăl prospătului convertit s-a dus la rabin, în sinagogă. Rabinul a început să-i reproşeze fapta fiului: „Şi când o să te înfăţişezi în faţa Domnului cum o să-ţi ceri iertare că fiul tău a ieşit din credinţa veche?”. Evreul a stat, s-a gândit, şi a răspuns cu un zâmbet pe buze: „Rabi, nu avea nicio grijă, o să-i cer iertare şi o să spun, Doamne, iartă-mă, dar fiul meu a făcut la fel ca Fiul Tău!”

Pe undeva, prin vasta sa operă, Vasile cel Mare a spus: „fericiţi sunt cei care ajută şi iubesc pe aproapele lor că drepţi se vor numi şi vor sta la dreapta Domnului. Iară cei care iubesc şi au grijă de animalele lor, cai, vite, turme, căţei, pisici, apoi aceia blânzi se vor numi şi vor sta în Inima Domnului”.

Cei care respectă condiţia umană și au grijă de animăluțe, nu se numesc „iubitori de animale” ci pur şi simplu – oameni. Ceilalţi, ei, cu ceilalţi este o problemă – o să revin asupra acestui aspect care este în legătură cu sufletul! Cu existența sau absența lui, nu toți oamenii sunt binecuvîntați cu un suflet nemuritor!

Sunt multe obiceiurile folclorice din această perioadă. Suntem urmaşii unei culturi de agricultori şi păstori, care, odată cu venirea sezonului rece, nu mai aveau ce să muncească, mare lucru. Aşa că sărbătorile se ţineau lanţ. Mai este un motiv, foarte material. Proviziile nu rezistau la infinit, că nu aveau congelatoare, iar sărăriile şi peşterile cu gheaţă unde păstrau unii ţărani mai isteţi cărnurile afumate, sau oalele cu carne la untură, nu le permiteau păstrarea lor foarte mult timp. Aşa că mâncarea trebuia consumată! Şi cum se poate mai bine, decât la o sărbătoare!

Cei mai năpăstuiţi de soartă veneau să ceară de ale gurii la cei mai harnici, mai avuţi. În timp, cerşetoria a devenit rituală, apoi a îmbrăcat motive creştine. Pluguşorul, Sorcova, Siva, Mascaţii, Turca, Capra etc etc sunt dovezi vii ale inventivităţii celor care erau în nevoie. Nevoia este cel mai bun învăţător!

Un eseu semnat de Zaria Gorvett mi-a atras atenția. Este despre somn, un subiect aparte pentru noaptea de Revelion, nu?

Era în jurul orei 23:00 pe 13 aprilie 1699, într-un mic sat din nordul Angliei. Jane Rowth, în vârstă de nouă ani, a deschis ochii și s-a uitat în umbrele pline de capul serii. Ea și mama ei tocmai se treziseră dintr-un somn scurt.

Doamna Rowth s-a ridicat și s-a dus la focul casei lor modeste, unde a început să fumeze o pipă. Chiar atunci, doi bărbați au apărut lângă fereastră. Au strigat-o și i-au spus să se pregătească să meargă cu ei.

După cum a explicat mai târziu, Jane, într-o sală de judecată, mama ei se așteptase, evident, la vizitatori. Ea a plecat cu ei din propria voință – dar mai întâi i-a șoptit fiicei ei „să zacă nemișcată și ea va veni din nou dimineața”. Poate că doamna Rowth avea de îndeplinit vreo sarcină nocturnă. Sau poate avea probleme și știa că părăsirea casei era un risc.

Oricum, mama lui Jane nu a reușit să-și țină promisiunea – nu s-a întors niciodată acasă. În acea noapte, doamna Rowth a fost ucisă cu brutalitate, iar cadavrul ei a fost descoperit în zilele următoare. Crima nu a fost niciodată rezolvată.

Aproape 300 de ani mai târziu, la începutul anilor 1990, istoricul Roger Ekirch a pășit prin intrarea arcuită, către Public Record Office din Londra – o clădire gotică impunătoare care a găzduit Arhivele Naționale din Marea Britanie din 1838 până în 2003. Acolo, printre șirurile nesfârșite de antice hârtie velină și manuscrise, a găsit mărturia lui Jane. Și ceva din asta i s-a părut ciudat.

Inițial, Ekirch cercetase o carte despre istoria nopții și, la acea vreme, căutase prin înregistrări care au cuprins epoca dintre Evul Mediu timpuriu și Revoluția Industrială. Îi era teamă să scrie capitolul despre somn, crezând că nu era doar o necesitate universală, ci o constantă biologică. Era sceptic că va găsi ceva nou.

Până acum, el găsise depozițiile în instanță deosebit de clare. „Sunt o sursă minunată pentru istoricii sociali”, spune Ekirch, profesor la Virginia Tech, SUA. „Ei comentează despre activități care de multe ori nu au legătură cu crima în sine”.

Dar, în timp ce a citit depoziția lui Jane, două cuvinte păreau să poarte un ecou al unui detaliu deosebit de tentant al vieții din secolul al XVII-lea, pe care nu-l mai întâlnise până acum – „primul somn”.

„Pot cita documentul original aproape textual”, spune Ekirch, a cărui bucurie la descoperirea sa este palpabilă chiar și zeci de ani mai târziu. În mărturia ei, Jane descrie cum, chiar înainte ca bărbații să sosească acasă, ea și mama ei se treziseră din primul lor somn al serii. Nu mai exista nicio explicație – somnul întrerupt a fost doar declarat practic, de parcă ar fi fost complet neremarcabil și ceva comun. „S-a referit la asta ca și cum ar fi absolut normal”, spune Ekirch.

Un prim somn implică un al doilea somn – o noapte împărțită în două jumătăți. A fost asta doar o ciudatenie familială, sau ceva mai mult?

În lunile următoare, Ekirch a cercetat arhivele și a găsit mai multe referințe la acest fenomen misterios de somn dublu, sau „somn bifazic”, așa cum l-a numit mai târziu.

Unele erau destul de banale, cum ar fi mențiunea țesătorului Jon Cokburne, care pur și simplu a introdus-o în mărturia sa, întâmplător. Dar altele erau mai întunecate, cum ar fi cea a lui Luke Atkinson de la East Riding of Yorkshire. Într-o noapte, a reușit să sestrecoare într-o crimă de dimineață devreme între somnul său – și, potrivit soției sale, a folosit adesea timpul pentru a frecventa casele altora pentru fapte sinistre.

Când Ekirch și-a extins căutarea pentru a include baze de date online cu alte înregistrări scrise, în curând a devenit clar că fenomenul era mai răspândit și mai normal decât și-a imaginat vreodată.

Pentru început, primul somn este menționat într-una dintre cele mai cunoscute lucrări ale literaturii medievale, Poveștile din Canterbury a lui Geoffrey Chaucer (scrisă între 1387 și 1400), care este prezentată ca un concurs de povestiri între un grup de pelerini. Este inclus și în „Beware the Cat” (1561) a poetului William Baldwin – o carte satirică considerată de unii ca fiind primul roman, care se concentrează în jurul unui om care învață să înțeleagă limbajul unui grup de pisici cu puteri paranormale. Dintre care, un motan, Ucigașul de șoareci, este judecat pentru promiscuitate.

Dar acesta este doar începutul. Ekirch a găsit referiri întâmplătoare la sistemul de dormit de două ori pe noapte în toate formele imaginabile, în sute în scrisori, jurnale, manuale medicale, scrieri filozofice, articole din ziare și piese de teatru.

Practica s-a întâlnit chiar și în balade, cum ar fi „Bătrânul Robin din Portingale.”… Și la trezirea primului tău somn, vei avea o băutură fierbinte, iar la trezirea următorului tău somn, necazurile tale se vor stinge. …”

Nici somnul bifazic nu a fost unic în Anglia – a fost practicat pe scară largă în întreaga lume preindustrială. În Franța, somnul inițial a fost „ premier sommeil”; în Italia, a fost „ primo sonno ”. De fapt, Eckirch a găsit dovezi ale obiceiului în locații atât de îndepărtate precum Africa, Asia de Sud și de Sud-Est, Australia, America de Sud și Orientul Mijlociu.

O relatare din Rio de Janeiro, Brazilia, în 1555, a descris modul în care oamenii Tupinambá iau cina după primul lor somn, în timp ce un altul – din Muscatul secolului al XIX-lea, Oman, – a explicat că localnicii s-ar retrage pentru primul lor somn înainte de ora 22:00.

Și departe de a fi o particularitate a Evului Mediu, Ekirch a început să bănuiască că metoda a fost modalitatea dominantă de a dormi timp de milenii – o vechime implicită pe care am moștenit-o de la strămoșii noștri preistorici. Prima înregistrare găsită de Ekirch a fost din secolul al VIII-lea înainte de Hristos, în epopeea greacă de 12.109 versuri, Odiseea, în timp ce ultimele indicii ale existenței sale datează de la începutul secolului al XX-lea, înainte de a aluneca cumva în uitare.

Cum a funcționat? De ce au făcut-o oamenii? Și cum a putut ceva care odată era atât de normal, să fi fost uitat atât de complet? Bune întrebări!

În secolul al XVII-lea, o noapte de somn se derula cam așa:

Încă de la ora 21:00 până la 23:00, cei suficient de norocoși să le permită începeau să se lase pe saltele umplute cu paie sau cârpe – alternativ ar fi putut conține pene, dacă ar fi fost bogați – gata să doarmă câteva ore. La partea de jos a scării sociale, oamenii ar trebui să se mulțumească să se cuibărească pe o împrăștiere de fân sau, mai rău, pe o podea de pământ goală – posibil chiar și fără o pătură.

La acea vreme, majoritatea oamenilor dormeau în comun și deseori se găseau ghemuiți cu un sortiment confortabil de ploșnițe, purici, păduchi, membri ai familiei, prieteni, slujitori, căței și pisici. Și – dacă călătoreau – împărțeau patul cu peroane total străine.

Câteva ore mai târziu, oamenii aveau să se trezească din acest somn inițial. Veghea pe timp de noapte dura de obicei de la 23:00 până la aproximativ 01:00, în funcție de ora la care se culcau. În general, nu a fost cauzat de zgomot sau alte tulburări din timpul nopții – și nici nu a fost inițiat de vreun fel de alarmă (acestea au fost inventate abia în 1787, de un american care – oarecum ironic – trebuia să se trezească la timp pentru a vinde ceasuri). În schimb, trezirea s-a petrecut în întregime natural, la fel ca dimineața.

Perioada de veghe care a urmat a fost cunoscută sub numele de „pauza” – și a fost o fereastră surprinzător de utilă în care să faci aproape orice. „Înregistrările descriu cum oamenii au făcut aproape orice și totul după ce s-au trezit din primul lor somn”, spune Ekirch.

Sub strălucirea slabă a Lunii, a stelelor și a lămpilor cu ulei, sau lumânari pentru gospodăriile obișnuite – târgoveții aveau tendința de a îndeplini sarcini obișnuite, cum ar fi adăugarea de lemne la foc, luând remedii sau luau ”supa de la miezul nopții”.

Pentru țărani, trezirea însemna să se întoarcă la o muncă mai serioasă – fie că aceasta presupunea să se aventureze să verifice animalele de fermă sau să efectueze treburi gospodărești, cum ar fi petectul cârpei, pieptănarea lânii sau curățarea papurului pentru a fi ars. O servitoare, Ekirch, a găsit chiar timp să facă și un lot de bere pentru angajatorul ei din Westmorland într-o noapte, între miezul nopții și 02:00. Bineînțeles, criminalii au profitat de ocazie pentru a se furișă și a face necazuri – precum criminalul din Yorkshire.

Dar pauza sau ceasul a fost și un timp pentru religie.

Pentru creștini, au fost rugăciuni elaborate care trebuiau completate, cu unele specifice prescrise pentru această perioadă exactă de timp. Un părinte a numit-o cea mai „profitabilă” oră, când – după ce ți-a digerat cina și a renunțat la ostenelile lumii – „nimeni nu te va căuta în afară de Dumnezeu”.

Cei cu o dispoziție filozofică, între timp, ar putea folosi ceasul ca pe un moment pașnic pentru a rumina asupra vieții și a reflecta la idei noi. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, un comerciant din Londra a inventat chiar un dispozitiv special pentru a-ți aminti toate cele mai groaznice intuiții ale tale nocturne – un „rememorator nocturn”, care consta dintr-un bloc închis de pergament cu o deschidere orizontală care putea fi folosit ca ghid de scris.

Dar, mai ales, ceasul a fost util pentru socializare – și pentru sex.

După cum explică Ekirch în cartea sa, At Day’s Close: A History of Nighttime , oamenii stăteau adesea în pat și vorbeau. Și în acele ore ciudate de noapte, colegii de pat puteau împărtăși un nivel de informalitate și conversație obișnuită care era greu de atins în timpul zilei.

Pentru soții și soțiile care au reușit să navigheze în logistica împărțirii patului cu ceilalți, a fost, de asemenea, un interval convenabil pentru intimitatea fizică – dacă ar fi avut o zi lungă de muncă manuală, primul somn le-a îndepărtat epuizarea și perioada de după aceea a fost considerată a fi un moment excelent pentru a concepe un număr mare de copii.

Odată ce oamenii erau trezi câteva ore, de obicei se întorceau înapoi în pat. Acest pas următor a fost considerat un somn „de dimineață” și ar putea dura până în zori sau mai târziu. La fel ca și astăzi, când oamenii s-au trezit definitiv, depindea de ora la care s-au culcat.

Potrivit lui Ekirch, există referiri la sistemul de dormit de două ori pe noapte de-a lungul erei clasice, sugerând că era deja comun atunci. Este introdusă întâmplător în lucrări ale unor figuri illustre precum biograful grec Plutarh (din secolul I ), călătorul grec Pausanias (din secolul al II-lea), istoricul roman Livy și poetul roman Virgil.

Mai târziu, practica a fost îmbrățișată de creștini, care au văzut imediat potențialul ceasului ca o oportunitate pentru recitarea psalmilor și a mărturisirilor. În secolul al VI-lea, Sfântul Benedict a cerut ca monahii să se trezească la miezul nopții pentru aceste activități, iar ideea s-a răspândit în cele din urmă în toată Europa – treptat filtrăndu-se către masele populare.

Dar oamenii nu sunt singurele animale care au descoperit beneficiile împărțirii somnului – este larg răspândită în lumea naturală, multe specii odihnindu-se în două sau chiar mai multe perioade separate. Acest lucru îi ajută să rămână activi în momentele cele mai benefice ale zilei, cum ar fi atunci când este cel mai probabil să găsească mâncare, evitând în același timp să ajungă ei înșiși o gustare pentru animale mai puternice.

Un exemplu îl constituie cele șapte cățelușe ale mele. Care au un sistem de somn foarte precis pe care îl respect și eu. Așa nu mai sunt obosit, împărțind noaptea în două module și ziua la fel. Mă trezesc când răsare Soarele, atunci se trezesc și cățelușele, apoi urmează somnicul de la prânz de la ora 13-15, apoi primul somn de la ora 19-21 și apoi al doilea somn de la ora 03:15. Observați că spațiul de timp dintre primul și al doilea somn este generos, atunci scriu, sau citesc.

Pe lângă alterarea ritmurilor circadiene ale populației, iluminarea artificială a prelungit primul somn și l-a scurtat pe al doilea. „Și am putut să urmăresc acest lucru, aproape deceniu de deceniu, de-a lungul secolului al XIX-lea”, spune Ekirch.

Unul dintre efectele secundare majore ale schimbării umanității în obiceiurile de somn a fost schimbarea atitudinilor. În primul rând, am început rapid să-i facem de rușine pe cei care dorm prea mult și am dezvoltat o preocupare pentru legătura dintre trezirea devreme și productivitatea.

„Dar pentru mine, aspectul cel mai îmbucurător din toate acestea”, spune Ekert, „se referă la cei care suferă de insomnie la mijlocul nopții”. El explică că modelele noastre de somn sunt acum atât de modificate, încât orice stare de veghe în mijlocul nopții ne poate duce la panică. „Nu vreau să scot în evidență asta – într-adevăr, eu însumi sufăr de tulburări de somn, de fapt. Și iau medicamente pentru asta…” Dar când oamenii învață că acest lucru poate fi complet normal de milenii, el constată că se diminuează oarecum anxietatea lor.

Cu toate acestea, înainte ca cercetările lui Ekirch să declanșeze o derivație a dietei Paleo, iar oamenii să înceapă să-și arunce lămpile de veghe – sau, mai rău, să-și împartă artificial somnul în două cu ceasuri deșteptătoare – el dorește să sublinieze că abandonarea sistemului de două somnuri nu înseamnă că calitatea somnului nostru de astăzi este mai proastă.

În ciuda titlurilor aproape constante despre prevalența problemelor de somn, Ekirch a susținut anterior că, în anumite privințe, secolul 21 este o perioadă foarte bună pentru somn – o perioadă în care majoritatea dintre noi nu mai trebuie să ne îngrijoreze că suntem uciși în paturile noastre, înghețam de moarte sau ne mănâncă păduchii, când putem adormi fără dureri, fără amenințarea cu incendiul de la focul nesupravegheat, sau să avem străini ghemuiți lângă noi.

Pe scurt, perioadele unice de somn ar putea să nu fie „naturale”. Și totuși, nici saltelele ergonomice de lux sau igiena modernă nu sunt naturale. „Mai serios, mai în glumă, nu mai există întoarcere, deoarece condițiile s-au schimbat”, spune Ekirch.

Așadar, s-ar putea să pierdem discuțiile confidențiale de la miezul nopții în pat, vise psihedelice și revelațiile filosofice pe timp de noapte, dar cel puțin nu ne vom trezi cu un vampir în pat, ca în filmele alb-negru!

Anul 2023 NU începe bine. Weekendul este ca o punte peste doi ani. Vechi tratate spun că un an care începe duminica nu are noroc. Probabil că este o superstiție iudeo-creștină inspirată de cele șase zile în care s-a făcut Lumea și cea de a șaptea în care Dumnezeu s-a odihnit, cel puțin așa spunea Mircea Eliade. Un an care începe nenatural, în ziua de odihnă și rugăciune NU poate fi un an bun, dar depinde de noi ca să-l facem bun. Nici conjunctura astrologică nu este bună. Am cerut unui mare astrolog chinez și mare maestru Reiki, din Hong Kong, pe Dimineața Astro(logilor)nomilor, să-mi ușureze munca pentru Anul Pisicii (Iepurelui) Albastre, de Apă, negativ, dublu Lap Chun și să mă ajute, să-mi trimeată un punct de vedere. O să aflați la momentul potrivit, dar în fruntea articolului lui (o operă magistrală de 72 de pagini) era o grafică antică în care două pisici, una albastră, alta verde ca jadul, se băteau! Sorții nu sunt buni! Hai să îndreptăm sorții!

Eu mă duc să mă pregătesc de Revelion, apoi o să țin gata și cărțile de Canasta, caietul de scoruri și un creion ascuțit. La momentul potrivit o să caut pe net, televizor nu am, canalul cu cabaretul de Revelion. Sau o să revăd un musical. De ce? Vezi: http://www.evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-revelionul-cabaretul-si-canasta.html

La Mulți Ani! Anul 2023 să vă aducă sănătate permanentă, pace peste tot, bunăstare suficientă și noroc cu carul!

Iată horoscopul de Revelion, să vă fie îndreptar strategic, pentru că mâine este, în definitiv, un alt AN!

HOROSCOP 31 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023

BERBEC Sâmbătă sunt indicate activităţile obişnuite pentru ultima zi a anului. Horoscopul foarte complex justifica opinia să te distrezi la noapte cât poţi, pentru că 2023 poate fi un an hotărâtor pentru tine! Ai pus la cale felurite surprize pentru cei dragi si abia astepti sa le vezi reactiile in noaptea de Revelion. Bucuria lor este si bucuria ta, pe care o meriti. O zi splendida pentru tine. Te simti usor si fericit fara sa stii de ce. Poate mirosul de bunatati si forfota de sarbatoare sunt de vina. Duminică o zi liniștită, de odihnă și reflecție.

TAUR Sâmbătă este zi densă şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Încearcă sa te înconjori de oameni de calitate la Revelion, diseară, şi apoi în tot anul 2023 poţi reuşi în ceea ce îţi propui! Iti pare bine ca aerul miroase a bomboane colorate si a ciocolata fierbinte. Pana seara pui totul la punct si masa e fastuoasa, cu lumanari ! Cine te iubeste stie ca adori sarbatorile si, mai ales, pregatirea Revelionului cu sclipirile lui fastuoase. E timpul tau de noroc si de pace! Duminică, zodia îţi este favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus.

GEMENI La treabă! Mai ai mici lucruri, amănunte de aranjat, pentru noaptea Anului Nou. Revelionul este un reper, convenţional, pentru o nouă etapă în viaţa ta. Anul Nou nu poţi să-l amâni! O zi minunată pentru tine. Te-ai pregatit sa fii linistit si sa primesti prin toti porii sarbatoarea sfarsitului de an. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te poate ajuta. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Cadoul de Revelion care îţi place să-l primeşti, sau să-l dăruieşte, este o carte bună! Duminică primești, sau faci vizite!

RAC Un pic de melancolie, de amintiri, visuri pentru viitor, nevoia de prieteni în jurul tău, iţi dau forţa să faci ultimele cumpăraturi pentru un Revelion strălucitor. Neapărat, şampanie! Vine Revelionul, iar configuratia Cosmosului este blanda pentru tine. Lasa ambitiile si vanitatea de o parte si bucura-te de seninatatea sarbatorii. Totul este curat in jurul tau si pregatit pana la ultimul detaliu. Ai asortat lumanarile, servetele. Astepti prietenii. Bucura-te! Duminică, perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura şi pentru sporturi de iarnă.

LEU O perioadă bună. Dar nu pleca nicăieri, drumurile sunt periculoase! 2022 a fost un an bun pentru tine. Ai avut şi necazuri, dar pe total nu ai de ce să te plângi. 2023 poate va fi un an şi mai bun! Iubesti zilele acestea in care toata lume se gandeste, sau ar trebui sa se gandeasca la bine și progres. Ca o pauza necesara in lacomia globalizata şi în criza programată. Esti vesel si detasat de toate, ca si cand sărbatoarea Anului Nou trebuie tinuta adanc in suflet si consumata cu portia, ca un panaceu, ca un medicament miraculos. Duminică, nu pleca la drum!

FECIOARĂ În ultima zi a anului domeniul sentimental este favorizat. Mai ai mici detalii de aranjat pentru Revelion. In clipa Noului An să fii împreună cu cei pe care îi iubeşti, ca să aveţi noroc! Aştepti ca un copil alte daruri dupa cele primite de la cei trei Magi si iti creezi singur legenda de care ai atata nevoie. Este frumos si de asta data, de Revelion! Ești draguț si vesel cu cei din jur, pentru ca spatiul tau de visare se confunda cu colindele de sfârsit de an. Primesti vesti bune despre o calatorie. După o periodă nu prea bună ai, în sfârşit, o zodie fastă. Duminică, realizări mici, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun.

BALANŢĂ Crezi că eforturile tale din 2022 vor rodii in 2023. De Revelion trebuie să te fereşti de mişcările bruşte. Mirosul cozonacilor este acoperit doar de miresmele imbietoare ale sarmalelor. Cu toate ca nu ai realiza ceea ce ti-ai propus, te simti bine! Esti multumit de cadourile pregatite, cu sufletul plin de multe amintiri înduioşătoare din copilărie. Spiritul bucuriei te ajută să pregăteşti un Nou An fabulos. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare; de asemenea supraveghează-ţi regimul alimentar. Duminică, păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi.

SCORPION Sâmbătă, surprizele se ţin lanţ, şi din fericire, sunt numai din cele placute. Astăzi ai o veste foarte buna de departe, care te surprinde plăcut! Revelionul, indică stelele, cu familia şi prietenii! Revelionul nu te lasa indiferent, pentru ca simti ca numai impreuna cu cei pe care ii iubesti poti sa te simti intr-adevar bine! Generozitatea ta este intrecuta doar de visurile tale, dar te simti excelent cand pregăteşti daruri si anticipezi bucuria celorlalti. Conjunctura de Revelion şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Duminică, călătoriile nu sunt sub un semn fast, stai acasă şi înţelept te vei numi!

SĂGETĂTOR Este bine să eviţi, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv. Anul se termină într-o jenă financiară, dar este o problemă generală a tuturor zodiilor. Amână pentru la anul ce nu poţi rezolva! Ştii sa faci cadouri ca nimeni altul, surprinzand pe cei din jur. Esti darnic, desi multa lume nu intelege de ce cheltuieşti toţi banii pentru pregătirea Revelionului! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare, sigur în 2023! Duminică, o problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie.

CAPRICORN Ultima zi a anului are o conjunctură favorabilă! Dar trebuie o curăţenie dramatică! Urmează să faci un Revelion memorabil şi trebuie să faci loc viitoarelor pete de vin roşu şi de maioneză! Esti prins în vârtejul celor care ştiu să organizeze petreceri. Vor sa te ia cu ei la munte, dar nu ai chef de zapadă, frig şi drumuri blocate de nesimţirea autorităţilor. Schimbări în bine, mai bine stai acsă, ca să faci parte din schimbare! O veste îţi poate face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii din vârsta a treia este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte reumatismele la genuchi. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate în noaptea Anului Nou! Duminică senină, liniștită, la început de drum.

VĂRSĂTOR Evită deciziile care duc la schimbări majore. Eşti agitat şi obosit, prea solicitat de toate problemele ca să ai timp şi pentru tine. Dar, ca întotdeauna, ai emoţii inainte de Anul Nou. De Revelion, aspecte planetare favorabile. Cei din anturajul tau recunosc ca ai dreptate si iţi accepta programul de noaptea Anului Nou. Ultima zi a anului 2022 avantajează munca artistică şi creaţia. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă stare; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi Vărsători printr-o creştere a agresivităţii. Duminică nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, poți constata că sunt bine intenţionaţi.

PEŞTI Una dintre cele mai bune zile ale anului. Altă zi mai bună nu poţi să mai ai, la noapte 2022 se termină! Urmează-ţi programul de Revelion şi evită activităţile care nu sunt absolut necesare! Împartasesta-te din magia Anului Nou si da curs Spiritului bun si generos. Imapaca-te cu toti, daruieste-i pe cei oropsiti de soarta ! Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi găseşti adevărata chemare în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Duminică, nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante, sau de licitații-bombă, pe net.