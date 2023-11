Horoscopul lui Dom’ Profesor – 30 noiembrie 2023. Amintiri de acum 66 de ani 

30 noiembrie

Pe 30 noiembrie s-au născut Mark Twain, Winston Churchill, Jonathan Swift, Andrea Palladio, Billy Idol, Ridley Scott, Dem Rădulescu, Mitică Popescu, Andrei Bantaş, Paul Zarifopol.

Sinaxar, în calendarul creştin-ortodox, Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României. Sf. Andrei mai este ocrotitorul Scoției, care are și crucea Sf.Andrei pe steag, al Greciei, Rusiei și a peste două duzini de orașe.

Tradiţional, în „Kalendar”, Sfântul Andrei, Sântandrei, Moş Andrei, Andrei-de-iarnă, Indrea, Undrea. Ziua Lupului. Lupul cel Şchiop, Gădineţul Şchiop, Ieşirea Filipilor de Toamnă. Anul Nou dacic.

În prmul rând LA MULȚI ANI celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, sau onomastica!

„În calitate de început (după unele presupoziţii acum avem de-a face cu Anul Nou dacic, în felul acesta explicându-se această concentrare de sacralitate) este firesc să întîlnim credinţe care spun că acum începe iarna. Un număr mare de credinţe susţine interdicţiile de lucru în această zi, pedeapsa cea mai frecventă fiind boala rituală.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 503.

Am tot scris despre Sf.Andrei, despre Lupul Șchiop, și acum un an, și acum doi ani, și acum trei ani, și acum patru ani, și acum cinci ani și acum 12 ani… mereu, așa că nu mai mă repet, nu se bate mereu toaca, știți proverbul.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, vă mulțumesc mult, sutelor dintre domniile voastre care mi-ați scris. Și continui, cum ați poruncit, cu amintirile despre familia mea, pentru că după cum mi-ați spus, avem amintiri comune și vă face bine atmosfera din familia mea, care vă aduce aminte de copilărie, de timpul când nu aveați probleme.

Din nou o amintire despre familia mea, despre Mașina de Pâine nr. 52, din Obor, la Barieră, lângă Fabrica de Sifoane.

30 noiembrie 1957, acum exact 66 de ani, a căzut într-o sâmbătă, dacă nu mă înșel. Am ținut minte pentru că tata a făcut atunci un anunț important.

Era sâmbătă, pe atunci toată lumea muncea, eu învățam. Am fost binecuvântat de bunul Dumnezeu cu o familie numeroasă, iubitoare și solidară. La ora șase fix străbunica Teodora, maica mare, trezea femeile, pe bunica Uța și pe mătușile Matilda, Dori și Leana. Pregăteau micul dejun pentru bărbați, pentru cei care plecau să muncească, sau să învețe. Aceștia erau bunicul Pascale, care pleca la atelier, tata Liviu, care era contabil-șef la Radio Popular, unchiul Felix care lucra cu tataie Pascale, repara automobile, unchiul Tudor care era vânzător de textile în Obor, unchiul Auraș care era student la stomatologie, unchiul Jean care era maistru la Radio Popular. Mama mea Marieta, medic stomatolog și mătușa Cornelia, soția lui Jean care era desenatoare tehnică tot la Radio Popular.

La ora șapte fix toată lumea se strângea în jurul mesei celei mari din bucătăria de iarnă. Era o încăpere largă, dar joasă, în centrul căreia trona o masă ovală de 12 persoane care se putea extinde până la 24 de persoane. Nu mai aveam toate scaunele originale, eu stăteam pe un taburet din răchită, de o mie de ori mai bună decât fițosul ”rattan” de astăzi. Pe un perete trona un dulap imens făcut din păr african cu multe sertare și vitrină.

Puteai vedea, printre cristaluri adevărate, cu ochi – și amintiri de călătorie, pahare cu inscripții și peisaje, cu Monte Carlo, sau cu Paris. Dar ce nu era în marele dulap din odăiță, cum se spunea la bucătăria de iarnă. Îmi plăcea să deschid câte un sertar și să mă minunez de ceea ce conținea. Scotoceam. În partea stângă, o sobă din teracotă cehească de culoare turcoaz, caldă, maica mare făcuse focul.

În mijlocul mesei un mare ibric din inox, făcut de dom Pascale la atelier, o formă specială, o lucrare de artă, plin cu cafea fierbinte. Alături, unul mai mic, cu francafea pentru mine și pentru Cornelia, care avea stenoză mitrală. Ce frumoasă și ce fină femeie a fost Cornelia, soția lui Jean! Ea mi-a deschis gustul pentru frumos, pentru artă și desen. A murit la serviciu, cu capul pe planșetă. Zâmbea, cu ochii larg deschiși. Colegii au crezut că se odihnește un moment. Dar asta este o altă poveste, tristă…

În dimineața zilei de 30 noiembrie 1957 am mâncat o clătită cu dulceață de vișine și mi-am băut cafeaua de ciocoare. Pe masă mai erau unt, brânză proaspătă de vaci, pâine neagră și trei feluri de dulcețuri. De vișine, de zmeură și de gutui. Și o farfurie cu o duzină de clătite, calde, atunci făcute.

Apoi, după ce am mulțumit pentru masă, în cor și pe diferite voci, fiecare am plecat la treaba noastră. Eu, la școală. Am luat-o ușor, pe Lizeanu, la Polina l-am luat și pe Orlea, colegul de bancă și încet, dicutând de una, de alta, am ajuns la ora opt fără cinci minute la școală, vis-à-vis de Liceul Cantemir. De ce am ținut minte ziua de 30 noiembrie 1957? Pentru că învățătoarea mea, doamna Malciolu, o basarabeancă brici, profesor emerit, gradul I, m-a prins în timpul orei, citind ”Cei trei mușchetari” sub bancă.

Cartea era sub bancă, nu eu, ați înțeles, nu? În timp ce colegii mei se chinuiau cu bețișoare și silabe eu îl citeam pe Dumas! Domna Malciolu s-a uitat la mine cu un ameste de admirație și frustrare și mi-a luat cartea, fără nicio vorbă.

Când a sunat de pauză, doamna învățătore a spus ”Costin, vino, te rog, la cancelarie!” Așa mă cheamă, Costin-Radu Ștefănescu! M-am dus, transpirat și roșu în obraji. Acolo, tot corpul profesoral și directorul. Toți, amuzați și bine dispuși, ceea ce mi-a dat curaj. Învățătoarea mea a luat carte lui Dumas, a deschis-o la întâmplare și mi-a spus: citește!” Am luat cartea și am început să citesc cursiv, pronunțînd numele franțuzești cum mă învățase frumoasa Cornelia.

Am fost întrerupt de un hohot colectiv de râs. Era de bine. Doamna Malciolu mi-a dat înapoi cartea și a spus să nu mai mă prindă că citesc altceva decât abecedarul în clasă. Eram în clasa a I-a. Am înregistrat că nu trebuie să mă prindă și am continuat să citesc, dar mult mai atent la ceea ce se întâmpla în jurul meu.

Dar pentru altceva a fost importantă ziua de 30 noiembrie 1957. Să vă povestesc, dragii mei lupi, padawani și hobbiți. De la școală, pe la ora 12, am pornit spre atelierul lui tataie Pascale. Era lângă Predoleanu, pe Ștefan cel Mare. Atelierul se numise ”La Baia de Aramă” dar ulterior tataie se orientase și schimbase numele la sugestia ucenicului său, Lazăr, în ”Muncitorul Roșu”. Toată curtea, lungă de vreo 50 de metri, era plină de mașini, automobile de piață și motociclete. De piese de schimb, motoare suspendate cu lanțuri, roți dințate, cricuri, foale, cauciucuri, scule de tot felul și cei 11 ucenici ai lui dom Pascale mânjiți cu unsoare ca niște diavoli mecanici, Doamne iartă-mă!

Am mai stat timp de vreo oră-două pe acolo, m-am dus cu un ucenic în Obor ca să cumpărăm niște sârme care îi trebuia lui dom Pascale. În Obor se pusese talaș pe jos, se aștepta lapoviță și ninsoare. Am fost la negustorul de fierătănii, ucenicul a ales ce sârme îi trebuia la atelier, eu am rămas cu ochii la un hopa-mitică de celuloid cu baza de plumb. Negustorul l-a luat de pe tejghea și mi l-a dat, mormăind că se socotește el cu dom Pascale. Era știut în Obor că nu primeam nimic dacă nu puteam plăti pe loc. Toată lumea se cunoștea, prețurile erau știute, marfa de calitate, așa că se puteau face numai afaceri bune.

Am ajuns înapoi la atelier i-am arătat triumfător pe hopa-mitică lui tataie, iar ucenicul i-a dat sârmele. Tataie Pascale le-a luat, le-a răsucit cu alte sârme și le-a prins cu un clește și le-a băgat în focul forjei. Le-a bătut un timp, cam vreo oră, până a ajuns la forma cerută. Era o piesă, înalt aliată, pentru un Mercedes. Cred că era bascula. Eu m-am aciuit pe lângă forjă, pe un scăunel, destul de departe ca să nu mă atingă vreo scântie și destul de aproape ca să fie cald și am continuat să citesc aventurile celor trei mușchetari.

Când s-a făcut ora trei după amiază, tataie a stins focul forjei și a spus: măi băieți, pentru săptămâna asta este gata. Ne vedem luni! Șase dintre ucenici nu au plecat, nu aveau unde să se ducă, locuiau în mica cabană de lemn din spatele atelierului. Tot acolo erau și cățeii.

Dar, repet, de ce a fost importantă ziua de 30 noiembrie 1957? La ora patru, după amiază, toți ne-am strâns în jurul mesei. Ciorbiță cu perișoare și pui cu bame, cu pâine neagră de peste drum de la mașina de pâine. Ca desert găluști umplute cu prune uscate. Dar, tata avea ochii luminoși și zâmbea. Haide, Liviule, zi ce s-a întâmplat, a zis dom Pascale. Tataie, România o să facă televizoare! a spus tata, dintr-o răsuflare. Planificarea mi-a aprobat proiectul de investiție ca să transformăm Radio Popular într-o mare uzină. Am găsit și omul potrivit, inginerul Lăzăroiu de la Școala Politehnică. Și el este reacționar, o să facem treabă bună împreună.

Începând cu februarie 1958 reacționarul inginer Dumitru Felician Lăzăroiu și urmașul marilor boieri, Liviu Stan Ștefănescu au transformat un atelier, Radio Popular, într-o mare uzină. S-a numit ”Electronica”!

Tata avea două licențe, una în economie și alta în istorie. Istoria i-a plăcut mai mult, doar a fost studentul lui Nicolae Iorga. Și-a dat doctoratul în istorie în anul 1958 și în 1959 a fost transferat de la Electronica, în interesul serviciului, la Academia Română. A participat la elaborarea celei mai importante Istorii a României, cea a Academiei, în patru volume. A ”coordonat” întreaga lucrare, dar este pomenit numai în volumul III.

În anul 1961, a primit sarcină direct de la Gheorghe Gheorghiu-Dej, prieten cu tataie Pascale Americanul, să facă un sistem de muzee în România. A făcut 80 de muzee, dar primele au fost Casa Memorială ”Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte, doar a fost profesorul lui, Muzeul Hasdeu din Câmpina și Casa Memorială ”Ion Creangă” din Humulești. Și Muzeul ”Mihail Sadoveanu”. Tot tata este cel care a legiferat existența muzeelor la mânăstiri. Așa apăreau două salarii de la stat în mânăstire, muzeograf și ghid, acolo unde banii sunt atât de rari și prețioși.

Vreu să vă spun ceva, dragele mele jupânițe și cinstiți jupâni. În istoria noastră, poate și acum, au fost și sunt oameni care lucrează pentru România, pentru țară și popor. Așa merge țara înainte! Nu pentru un sistem, pentru un guvern, un partid, sau pentru o orânduire. Pentru România. România are cam aceleași interese, indiferent de orânduirea politică, guvern, sau sfere de influență străină. Mereu aceleași interese. Mi le-a spus învățătoarea mea, domna Malciolu, apoi tataie Pascale, tata, apoi și Corneliu Mănescu. O să vi le spun și eu, dacă nu le știți, dar nu este nicio grabă, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 30 noiembrie 2023

BERBEC Nu uita să feliciți pe Andrei și Andree. Poate iese o invitație la petrecere! Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile în anturaj cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate. Ascultă şi ia aminte. Fii precis, concis şi eficient. Evită discuţiile cu anturajul apropiat despre viitor. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau în anturaj cu partenerii sau colegii. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă – nu lăsa ca situaţia să se deterioreze – amână tot ce nu poţi stăpâni!

TAUR Majoritatea planurilor, atât de distracţie cât şi in viata personală, suferă din cauza întârzierilor produse de Saturn. În această zi a sărbătorii Sf. Andrei, poţi rezolva situaţii delicate. O zi plină de energie pentru tine. Profită de ea rezolvând problemele urgente, dar şi făcând puţină mişcare. O oră la bazinul de înot face minuni! Sau poate sauna şi un masaj meseriaş? Este un timp excelent să dai dovadă că banul nu conteză când este vorba să te simţi bine – să te duci la sauna, să faci masaj cu ulei de cocos, să dansezi la lumina lumânărilor şi să mănânci bine, dar nu mult. Nimic cu mult efort, nimic care să te obosescă, nimic neplăcut… Totul spontan, plăcut, relaxant, din inimă!

GEMENI Ai probleme sentimentale, dar acest lucru, paradoxal, nu-ţi ştirbeşte capacitatea de a te distra de Sf.Andrei! Nu ţi se cere să te schimbi fundamental, ci doar să respecţi unele reguli! Există în tine o doză de naivitate adolescentină! Care te prinde, uneori! Rezervă, în zona sau domeniul în care ai decizie, ziua numai activităţilor de rutină. Astăzi nu este indicat să începi noi afaceri sau noi relaţii. De asemenea nu este bine să pleci în călătorie. Dacă totuşi eşti hotărât pentru o plecare, este bine să pleci mâine dimineaţă. Excepţie fac cei care au rezervat biletul de călătorie din timp. Nu aveau cum să ştie!

RAC Zodiacul benefic, cu Luna favorabilă, te îndreptăţesc să speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale care trenează de mai mult timp. Trebuie, doar, să-ţi faci un plan! Trebuie să fi mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o pierdere. Aspectele negative sunt în casa banilor şi a proprietăţilor, aşa că trebuie să-ţi îndrepţi atenţia şi să-ţi pui abilităţile la maximum pe aceste domenii. Pe de altă parte ai posibilitatea să te relaxezi şi să te odihneşti, ba chiar să te distrezi bine de tot, să te simţi bine – este o perioadă de timp când aspectele lui Venus te fac mai drăgălaş şi vesel tare de tot.

LEU Conjunctura te avantajează în dragoste, dar e mai puţin favorabilă la bani. Deci, în ziua de Sf. Andrei caută optimul, adică să te distrezi bine, să râzi mult, să petreci cu bani puţini! Eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, nu da speranţe inutile. Zi favorabilă călătoriilor, mai ales cele scurte. Ai şansa, modalitate şi oportunitatea să faci noi cunoştiinţe profitabile în domeniul tău de activitate. Rigoarea logică şi tenacitatea de care rareori dai dovadă, totuşi, astăzi, te ajută să convingi. Dinamica procesului pe care îl desfăşori te poate scoate uşor din domeniile în care eşti stăpân. Evită să derapezi, ca să nu fi ridicol!

FECIOARĂ Dacă ai luat o hotărâre, ţine-te de ea. De fapt, o invitaţie, te face să speri intr-o seară agreabilă, la o petrecere de onomastica Andreilor şi a Andreelor! Vezi să iei cadouri interesante! Astăzi continuă, pe alt registru, disponibilitatea ta pentru comunicare si usurinţa transpunerii în vorbe a unor trairi. Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tale tandre şi semnele tale de consideraţie. Până la urmă afli cine te-a vorbit şi mai ales de ce…

BALANŢĂ Stelele iţi sortesc o zi bună, nu te mai doare spatele şi capul, iar cu putina gândire pozitiva poţi rezolva şi problemele cotidiene de Sf. Andrei. Nu uita să feliciţi pe Andree şi Andrei! Dar, ai impresia că totul este împotriva ta. Tot felul de mici incidente te fac să crezi că norocul nu mai este de partea ta, dar ar fi bine să fii mai atent, norocul şi-l mai face şi omul! În ceea ce priveşte relaţiile sentimentale astăzi ai nevoie mai mult decât oricând, sigur, în perioada aceasta, de sprijinul partenerului(ei). Eşti într-o perioadă vulnerabilă şi de aceea trebuie să te bazezi pe oamenii pe care îi iubeşti.

SCORPION Conjunctura te avertizeaza sa te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. E important să nu te enervezi când primeşti unele mesaje, semnale dubioase. Vorbeşte cu calm şi zâmbeşte! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută cum se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Stelele spun că variaţiile bruşte de presiune, temperatură şi umiditate sunt duşmanii tăi cei mai mari. După tine însuţi, bineînţeles, care fumezi cam mult şi nu te odihneşti suficient – ba, în ultimul timp te şi enervezi aiurea…

SĂGETĂTOR Anumite informaţii te descurajeză, dar cu puţin bun simţ şi refuzând complicatiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemele urgente şi distrează-te, este Sf. Andrei! Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi socială până la capăt. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba. Astăzi ai convorbiri „între patru ochi” cu un număr oarecare de persoane. Lucrurile devin mai serioase decât în mod obişnuit. Realizezi şi înţelegi sensul ascuns al celor ce discuţi şi ce doresc de fapt persoanele respective să-ţi comunice.

CAPRICORN O zi plină, care seamănă cu altă zi obositoare, în care rutina activității începe să aibă o nuanţă ciudată de “déjà vu”. Totuşi, ceva se întâmplă, în registrul pozitiv, este Sf.Andrei! Viziunea, filozofia ta de viaţă, conservatoare adesea, doar eşti un semn de pământ, este astăzi apreciată atât la birou, la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, fie acasă. Sau, unde te distrezi, dacă ai zi liberă. Oamenii au din ce in ce mai multă nevoie de lucruri şi idei concrete, stabile, de repere fixe pe care să se sprijine în haosul acesta care ne înconjoară. O după-amiază activă, după o dimineaţă incertă şi obositoare.

VĂRSĂTOR Încet-încet, reuşeşti să faci ceea ce ţi-ai propus. Se pare că ai găsit filonul stării de bine, al gândirii corecte. Nu te abate de la programul pe care l-ai stabilit pentru Sf. Andrei! Curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi orizonturi. Nu trebuie să fie neapărat expediţii geografice, sfera socialului te îmbie la fel de mult ca şi spaţiile savanei africane. Constelaţia internă a omului, motivaţiile şi influenţarea lui, ce imens spaţiu de explorare ! Atenţie astăzi şi la zilele următoare, deoarece îţi va fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău de expertiză, dar pe care o vei rezolva foarte profitabil. Toată lumea o să fie mulţumită, spune horoscopul tău.

PEŞTI Nu merge totul în sensul tău. Nu te panica, mica vacanţă care începe astăzi îţi aduce şi clipe plăcute. Dar tu îţi doreşti o insulă pustie unde să trăieşti doar din iubire şi soare! Este bine să nu pleci în nicio călătorie, excursie, deplasare, expediţie etc. Nu astăzi, eşti obosit şi nici stelele nu sunt favorabile. Nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare. Poate ești în zi liberă. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. Vine în sfârşit mica vacanță, toată lumea se grăbeşte. Tu ia-ţi un moment de respiro şi vezi în ce parte merge bancul tău de pești, direcţia vieţii tale. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta, sau cum să-ţi îmbunătăţeşti calitatea vieții tale.