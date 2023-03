HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 30 martie 2023. Pandemia, războiul și muzica

3o martie



Pe 30 martie s-au născut: Maimonides, Vincent van Gogh, Francisco de Goya, Eric Clapton, Paul Verlaine, Richard Sims, Celine Dion, Magda Ianculescu, Ion Tripşa, Viorel Cosma.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Ioan Scărarul, Proorocul Ioad şi Euvula. Nimic în „Kalendar”, dacii erau oameni harnici, nu avea timp de sărbători şi pomeniri.

Acum șase ani de zile scriam: https://evz.ro/de-fapt-ce-vor-rusii-malta-2-3-decembrie-1989.html. Așa aș scrie și astăzi, când situația prezentului este rodul trecutului. Numai repet.

Dar iată ceva despre pasiunea mea, muzica, m-a inspirat Xenia Hanusiak, o cântăreață de operă cu certe pretenții de celebritate, autoare și critic. Doctor în muzicologie.

Pandemia și războiul ne-au apropiat de noi înșine. Există disonanță. Ritmurile sunt întâmplătoare. Ne confruntăm cu mișcări contrare de melodii zgomotoase, tobe și alămuri. Se pare că trăim într-un labirint de taste minore și cadențe deschise. Ne mișcăm cromatic, pas cu pas. Gama de disonanțe ne provoacă. Căutăm rezoluție.

Dacă această gamă de expresii ți se pare familiară, ai dreptate. Ele sunt elementele de bază ale muzicii. S-ar putea să nu ne spunem, de obicei, să modulăm, sau să schimbăm cheia, dar în fiecare zi ne conducem inconștient viața ca o compoziție muzicală, o capodopera simfonică, un imn sau o piesă de hip-hop.

Ne-am obișnuit cu compania muzicii. Ne bazăm pe ea ca dom al plăcerii și panaceu: „Muzica este stenografia emoției” – Lev Tolstoi își subtitrează piesa Cadavrul Viu (1911). Inefabilitatea muzicii ne transportă departe de lumesc, alina tristețea, stârnește râsul, ne aduce la lacrimi și ne adună să stăm la unison. Se confruntă cu temerile și aspirațiile noastre. Când saxofonistul Charlie Parker a spus: „Muzica este propria ta experiență, gândurile tale, înțelepciunea ta. Dacă nu o trăiești, ai ratat ce e mai frumos în viață!”, nu vorbea doar despre aducerea vieții jazz-ului tău, ci despre redarea muzicii ca viață.

Dacă paginile lecțiilor vieții se găsesc prin condeiul compozitorului? Bună întrebare! Dacă ascultăm tăcerile și pauzele muzicii, disonanțele, consonanțele, schimbările cheie și ritmurile, ce am putea învăța? Dacă viața ta ar fi o partitură muzicală, cum s-ar desfășura? Ar fi un refren și un șlagăr de vârf sau o uvertură wagneriană cromatică lentă? Poate îți improvizezi zilele. Poate că saluți disonanța ca pe un străin pe care ești gata să-l accepți. Ești cineva care îmbrățișează tăcerea? Dacă ai fi compozitorul vieții tale, cum ai cânta? Bune întrebări, nu-I așa?

În căutarea unor ghiduri după care să trăim, căutăm sinceritate și materialitate – afirmații inspiraționale care clipesc pe smartphone-urile noastre: podcasturi inteligente de la oameni deștepți. Cumpărăm manuale care ne spun să ne modelăm după Dalai Lama sau Lao Tzu; cautăm căi pentru a ne revitaliza simțul echilibrului prin pădurile lui Sadoveanu; priviți picturile pentru a aprecia perspectiva. În timp ce muzica reprezintă, diafan, intangibilul. Nu putem ține muzica în mâini; după cum a remarcat Leonardo da Vinci: „Muzica poate fi numită sora picturii, pentru că ea depinde de auz, simțul care vine pe al doilea plan… pictura excelează… pentru că nu se estompează de îndată ce se naște”.

Acolo unde limbajul folosește mai multe caracteristici simultan, ecosistemul muzicii de armonii, ritmuri, repaus și tonuri multistratificate, în continuă schimbare, se mișcă cu rapiditate. Este greu de absorbit juxtapozițiile sale. Acesta este motivul pentru care nu putem asculta o improvizație de Miles Davis sau o simfonie de Pierre Boulez ca muzică de fundal – există prea multă supraîncărcare de informații – dar putem medita pe muzica Epic Music fără distragere. Omul de știință și muzicianul în neuroștiință Daniel Levitin explică cel mai bine acest lucru în cartea sa This Is Your Brain on Music (2006). Creierul nostru este la suprasarcină. Peste 100 de substanțe neurochimice sunt implicate în calcularea tonurilor, duratelor, setărilor de volum și timbrelor muzicii și, după cum explică autorul, muzica stimulează neuronii în mai multe regiuni ale creierului decât aproape orice altă activitate.

Deoarece creierul nostru sintetizează totalitatea experienței muzicale, trebuie să ne antrenăm să izolăm, să punem în discuție și să analizăm fiecare element suprasegmental al limbajului muzicii, câte o unitate la un moment dat. Cu alte cuvinte, să gândești ca un compozitor. „A învăța să compui înseamnă să înveți să asculți”, a spus compozitorul Louis Andriessen. Începem cu metapictura noastră personală. Într-o prelegere din 1939, compozitorul Igor Stravinsky spunea: „Avem datoria față de muzică și anume să o inventăm”. Avem aceeași datorie de a ne construi viețile cu intenție, deoarece ne-a fost alocată doar atâta viață – măsurată în bătăi de inimă, ca un ritm vital. Într-o melodie pop de trei minute, un compozitor are doar aproximativ 324 de bătăi pentru a ne antrena. O improvizație Keith Jarrett sau o fugă J.S. Bach ne pot transporta pentru că ambii compozitori fac ca fiecare ritm să conteaze.

Acum luați în considerare tonul. În navigațiile noastre zilnice printr-o perspectivă muzicală, ne putem modula – înmuiindu-ne vocile pentru a se potrivi cu calmarea unui cântec de leagăn atunci când vorbim cu copiii; sau invocând imnul nostru interior pentru a trezi spiritul de echipă în rândul colegilor noștri de lucru – și devenim conștienți de un lexic de posibilități: permutarea și configurația nesfârșită a timpilor, ritmurilor, volumelor și tăcerilor de care dispunem pentru acest experiment de acuitate muzicală.

Dualismul demonstrat de parteneriatul sunet și tăcere oglindește filozofii care ne sunt deja familiare: principiile yin-și-yang ale cosmogoniei chineze sau teoria dualismului universal a lui Platon. Astfel de binare ne învață cum să acceptăm valori opuse în căutarea întregului. Ceea ce ne duce la disonanță, o calitate disprețuită în general în societățile occidentale, ca un precursor al negativității, conflictelor și dezacordului – spre deosebire de armonie, care este văzută ca eroul virtuos care va restabili echilibrul și consensul. Cu toate acestea, disonanța este la fel de înnăscută muzicii ca și armonia: fie că este un tremur trecător într-o notă suspendată, fie un labirint de călătorii cromatice, disonanța este supărătoare, frustrantă. Crește tensiunea, ne punem întrebări. Ca și în muzică, așa este și în viață.

Am tot încercat să urmăresc ”alinierile” de planete, dar nu am văzut nimic, timpul a fost prost. Și foarte rece, a și fulguit puțin, cred că iarăși am pierdut fructele, la fel ca acum un an. Ceaiul ”baraka” aburește în cană, un bun prieten, mirean, mi-a indicat niște filme vechi și bune, ia să vedem despre ce este vorba! După aceea o să cânt ceva melancolic și nostalgic la kalimba, am sufletul greu și multe necazuri. Cățelușa Urechița, cățelușa Denisei, o dorgi, se sfârșește încet și aspru, se duce la stăpâna ei, împlinește 23 de ani în luna mai. Dar cred că are 99 de vieți, după ce spun, gata asta este, își revine și mă linge pe mână. Mereu rămâne ca o blăniță întinsă pe dușumea, nu o mai țin lăbuțele. Mă cheama, strigă la mine, cu un sunet dureros, de la moartea stăpânei ei nu a mai lătrat. O ridic, o pun pe lăbuțe și ea începe să se deplasexe încet-încet și sacadat, ca un mecanism prost reglat. Of, viață… de ce nu ești ca o muzică frumoasă?

Bună întrebare. Fără răspuns… știu doar că mâine este o altă zi!

