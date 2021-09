Horoscopul lui Dom Profesor, 3 septembrie. Eşti aproape de o rezolvare pentru una dintre problemele tale

BERBEC S-au strâns din nou toate pe capul tau, la serviciu şi acasă şi este evident ca nu poţi să le rezolvi pe toate, eşti deja în criză de timp, aşa că fă o alegere înţeleapta şi cere ajutor! Ofera-ti prilejuri de multumire şi satisfactie. Odihneste-te mai mult si evita efectele haosului şi dezmăţului organizat. Domeniul familiei este aspectat mediocru. Dragostea este usor influentata de aspectele negative ale lui Venus. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul.

TAUR Daca vrei neapărat sa te auzi vorbind, trăncăneşte cu eleganţă şi snobism despre artişti, muzică şi film şi lasă-ţi prietenii în pace! Astăzi conjunctura indică că nu ai timp de bârfe! Ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului social pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău. Un ajutor neaşteptat. Cineva din anturaj, semn de foc sau tot de pamant te ajuta involuntar sau dezinteresat sa rezolvi o problemă care iti părea ceva foarte greu de rezolvat. Mare atenţie la legaturile amoroase – cineva vrea să te înşele, oare cine?

GEMENI Ai o propunere nouă, care trebuie analizată, sau un proiect mai vechi, care este necesar să fie finalizat. La serviciu, la muncă, te comporţi foarte frumos, nu vrei să deranjezi pe nimeni! Este o zi în care trebuie sa te hotarasti. O decizie se impune si parca timpul a început sa vină. Nu este nici o grabă, configuraţia care te avantajeaza în luarea unor decizii intelepte si profitabile se intinde pe o perioadă mai lunga de timp. Dar trebuie sa te gandesti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prinda viaţa. Schimbarea este necesara si face parte din masurile sigure şi verificate de supravieţuire.

RAC Nu prea te interesează cei din jur, rezultatul contează. Băi, Machiavelli! Eşti prea obosit ca să te bucuri de succes, dar te-ai obişnuit, victoriile fără glorie sunt specialitatea ta. Poziţiile planetelor iţi indică o vreme bună pentru o posibilă rezolvare cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare. O situaţie personală, mai veche, îşi găseşte rezolvarea. Poziţiile reciproce ale lui Venus, Marte şi Mercur şi mai ales Luna, indica reuşita si succes. De asemenea, cheltuieli, dar şi posibile incasari, probabil amărâtul de salariu, sau începutul unor proiecte şi relatii profitabile.

LEU Cei din jurul tău sunt sursa neplăcerilor tale. Nu ai ce să faci, eşti crucificat pe destinul tău, familia nu ţi-o alegi. Fiecare cu crucea lui, dar nu exagera. Trece greul, cum a venit! Influenţele astrale îţi arată faptul că lucrurile încep să meargă spre bine, la serviciu, acasă sau în domeniul sentimental. Fii atent la nişte termene, sau întâlniri, să nu întârzii! Perioada îţi este, inca o data, favorabilă. Totusi, este o zi amestecata. Cine riscă, nu câştigă! Impresia generală a horoscopului tău tranzitat este de reasezare si regandirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, aspecteaza disonant, de ceva timp, semnul tău, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple, sau mai usoare.

FECIOARĂ Mici probleme la serviciu. Atenţie la detalii, nu că le-ai neglija, eşti un maestru, dar nu pierde din vedere scopul final către care converg amănuntele. Nu amesteca plăcutul cu utilul! O perioada de timp care este propice pentru planuri de viitor. Daca nu esti atent, s-ar putea sa pierzi un lucru la care tii mult. Normal! Este o perioada in care incerci sa recuperezi unele intarzieri. Intreprindere sortita din start eşecului, pentru ca viata si timpul nu tine seama de programele, termenele si proiectele noastre. Tema ta astrala din ziua in chestiune este complexa. Atentie la lucrurile marunte, la detalii !

BALANŢĂ Domeniul relaţiilor sociale este afectat. Nu eşti încă nervos, dar sigur, agitat! Încercă să destinzi atmosfera, ceilalţi pot fi recunoscători, pentru că „fericiţi sunt făcătorii de pace”! Aspectele nefaste, influentele negative care ne bantuie, intunericul care ne doboară, încet-încet creşte, ziua se micşorează, oamenii sunt mai… proşti. Atât pagubă să fie – nimic nou! Horoscopul tau este bine aspectat, mai ales in partea de “investitii, castiguri si realizari”. Si cu norocul stai bine! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le stii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viaţă cotidiană!

SCORPION Ai dezgropat securea războiului şi vrei ca toată lumea să te urmeze! Încearcă să găseşti o soluţie paşnică, fără scandal, negociabilă, pentru că „cine scoate sabia, de sabie va pieri”! Înafară de înclinaţia ta războinică, este o perioada excelenta pentru domeniul legaturile amoroase, relaţii de dragoste (întarirea celor vechi sau stabilirea unor noi relatii). Este, de asemenea, cea mai buna perioada pentru afacerile în/şi de familie. Trebuie sa te intorci la radacini, in trecut – spune horoscopul tau – ca sa gasesti explicatii si solutii pentru prezent. Singurul aspect negativ se refera la risc – atentie la incidente şi accidente!

SĂGETĂTOR Crezi că te poţi înţelege cu cei din jurul tău pe muteşte, că o să înţeleagă ei ce vrei tu. Greşeală mai mare nu există! Comunică clar şi apăsat intresele tale, dacă chiar vrei să prevalezi. Este un timp al bilantului dar si al sperantei. Al certitudinii, dar si al proiectelor. Al sărbătoririi, dar si al solitudinii. Nu trebuie sa lasi nimic intamplator, pentru ca totul, tot ce se intampla are logica si filosofia proprie. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Cumpără-ţi lucrul acela la care râvneşti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşita din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu nu o să-ţi mai poţi permite!

CAPRICORN Conjunctura arată că lucrurile încep să meargă spre bine, la serviciu, acasă, sau în domeniul sentimental. Fii atent la nişte termene, sau întâlniri, să nu întârzii! Timpul parcă zboară! Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie dacă ieşi în oraş. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Rezolva cu mult calm discutiile cu anturajul apropiat – diplomatia si intriga au rezolvat mult mai multe probleme decat conflictele deschise. Curiozitatea ta înascuta te împinge inainte, catre noi orizonturi. Nu trebuie sa fie neaparat expeditii geografice, sfera socialului te îmbie la fel de mult ca si spatiile savanei africane.

VĂRSĂTOR Astăzi dai semnale clare: cei din jurul tău trebuie să te accepte aşa cum eşti, cu defectele şi calităţile tale, nu eşti dispus la negocieri şi compromisuri! Adevărul e cea mai bună minciună! Eşti tentat sa cheltuiesti mult si utopic, fiind doar o descarcare din cauza unei instabilitati emotionale trecatoare. Domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste sau examene. Planetele sunt raspandite în horoscop ca pietrele preţioase pe o tipsie de argint şi fac o multime de aspecte complexe intre ele. De remarcat Marte, bine aspectat, ceea ce arată şi o intărire a vointei proprii si faptul ca astepţi sau urmaresti dezvoltarea unei situatii. În general, favorabila!

PEŞTI Treci printr-o perioadă enervantă, peste tot se pare că întâmpini situaţii dificile. Dar, eşti aproape de o rezolvare pentru una dintre problemele tale. Încă un mic efort, haide, că poţi! Eşti într-o perioadă bună, chiar dacă te enervezi un pic. Nu neaparat că ai avea performanţe de excepţie la serviciu sau acasă – şi asta se poate întampla – dar astăzi toată lumea te place. Nu amesteca utilul cu plăcutul! Este o perioada bunicica, in toate aspectele, mai putin banii obtinuti prin comert. Evita, in perioada zilei de azi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fara multe consultari şi discutii – risti sa ti-o ia altul inainte!