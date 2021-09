HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR  3 septembrie 2021   Hackerii vor fi premiați cu 250.000 de franci elvețieni

Pe 3 septembrie s-au născut Charlie Sheen, Urho Kekkonen, Pietro Locatelli, Maria Ciobanu, Marina Voica, Ovidiu Drâmbă, Pavel Dan.

Keystone-ATS Hackerii din Elveția și din alte părți sunt invitați să atace sistemul de vot electronic al La Poste. Compania elvețiană face public codul sursă al proiectului său. Și își arată optimismul în securitatea sistemului ei.

Codul sursă este una dintre componentele centrale ale sistemului de vot electronic La Poste. Codul versiunii beta va fi dezvăluit în următoarele zile în întregime, adică 150.000 de linii, a anunțat gigantul galben, joi în cadrul unei conferințe de presă virtuale.

Oricine are cunoștințele necesare poate folosi acest cod deoarece dorește să simuleze un vot electronic pe computerul său. Scopul jocului: depistați lacunele. Pentru a informa apoi La Poste despre orice erori de sistem. Recompensele pot ajunge până la 250.000 de franci elvețieni pentru descoperirea unui defect critic.

La Poste amintește că acest mod de procedură este considerat cea mai bună metodă recunoscută la nivel internațional. Și respectă reglementările federale privind votul electronic în Elveția.

Această procedură este un nou pas în saga votului electronic în Elveția, care s-a oprit brusc în anul 2019. Mii de hackeri participaseră la o fază de testare a sistemului La Poste și atunci au fost descoperite defecte capitale. Recompensele au fost atunci mult mai mici, în jurul a 10.000 de franci elvețieni. ”Nici nu poți să-ți cumperi un ceas ca lumea”, a spus un hacker din Basel.

Întrebat despre posibilele riscuri asociate pirateriei unui vot în Elveția de către hackeri, independenți, sau dirijați de un stat, managerul de comunicare e-guvernare al La Poste, Denis Morel, recunoaște că „securitatea 100% nu există și nu va exista. Însă această procedură ne oferă un avantaj asupra agresorilor”, crede el. Deoarece votul electronic va deveni realitate în câțiva ani, el ne asigură că se fac mari eforturi, în continuare.

În timpul unui astfel de vot, urna și buletinele de vot electronice sunt securizate în „camera comorii”, ascunse în spatele unui sistem de uși, lacăte și coridoare, ele însele protejate de pereții și șanțurile clădirii. Un adevărat castel, spune Denis Morel.

La Poste consideră că a învățat lecțiile și a folosit testul din 2019 pentru a începe bine, de data aceasta. „Ne-am perfecționat sistemul fără a începe de la zero, am îmbunătățit apărarea păstrând în același timp bazele castelului”, continuă dl Morel. Costul operațiunilor pentru companie: a fost pronunțată o sumă de aproximativ 20 de milioane de franci elvețieni.

Armata elvețiană, care tocmai a anunțat că vrea să-și tripleze numărul de soldați „cibernetici”, va participa într-un fel, sau altul, la aceast test de securitate. Va trimite stagiari din viitorul său batalion cibernetic pentru a se antrena în sectorul IT din La Poste, dezvăluie compania. Votul este considerat în Elveția ca parte a infrastructurii critice.

În cele din urmă, cantoanele vor trebui să decidă singure dacă doresc să se angajeze în aventura votului electronic. La Poste consideră că va putea pune sistemul său la dispoziția cantoanelor interesate în anul 2022. Pentru moment, cantoanele Freiburg, St. Gallen și Thurgau sunt preocupați, iar Basel-City tocmai și-a exprimat interesul.

Cu toate acestea, Confederația intenționează să testeze sistemul La Poste înainte de a da undă verde. Tocmai au început controalele independente supravegheate de Cancelaria Federală.

Cantonele vor păstra controlul sistemului în orice moment, deoarece doar comisiile electorale vor putea accesa „camera comorilor” formată din urna și buletinele de vot virtuale, subliniază Denis Morel. În plus, unele instrumente de sistem vor fi păstrate doar pe o infrastructură cantonală care nu este conectată la Internet, reducând astfel riscurile.

Faptul rămâne că, în comparație cu actualul sistem descentralizat elvețian, unde municipalitățile și circumscripțiile electorale sunt responsabile pentru votul din fiecare canton, sistemul La Poste este un pas către o centralizare suplimentară, recunoaște el. Cerințele pentru securitatea votului electronic sunt, prin urmare, mai ridicate.

Hackerii ”white hat” și-au depus, deja, în câteva ore, ”candidaturile” către La Poste. Vreo patru duzini de echipe și câțiva lupi singuratici. Dar, dintre ei nu mai face parte legendarul #lethal50. Vă garantez, nu ați auzit niciodată despre #lethal50, regele necontestat al hackerilor cinstiți. Prea bătrân, prea singuratic – în era echipelor. Realizările venerabilului hacker întrec orice imaginație. A ”spart” toate sistemele de protecție de la Casa Albă, Pentagon, CIA, FBI, Fort Knox, Kremlin, Mossad, etc etc. Părea că este simultan la New York, Paris, Moscova și Tokyo. Nu a furat niciodată nimic, nu a cerut răscumpărări. Pur și simplu scria în codul sursă al sistemului spart ”aici a fost lethal50” și apoi dădea instrucțiuni cum să fie îmbunătățită protecția.

Nu a fost prins niciodată, într-o activitate de peste cinci decenii. De ce să prinzi un consilier de securitate așa de valoros care dădea sfaturi, pe gratis? Bună întrebare! Anonymous au recunoscut, pe Twitter, că ”…pe lângă #lethal50 ei sunt doar niște elevi sfioși.” ”Inteligența, profesionismul și curajul lui #lethal50 ne inspiră întotdeauna, dar suntem încă departe”. Lethal50 i-a ajuta pe Anonymous să ștergă definitiv, în câteva ore, peste o sută de mii de situri de propagandă ale Statului Islamic. Se pare că a fost ultima lui ispravă. Elon Musk zice că îl cunoaște, este un tip de treabă. Probabil, dacă nu sigur, retras din ”activitate”. O fi John Arnold? Nu, el este prea tânăr…

Sunt multe întrebări și puține răspunsuri, dar am speranță, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!