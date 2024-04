Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 3 aprilie 2024. Răspunsuri la întrebări







3 aprilie

Horoscopul lui Dom’ Profesor. Pe 3 aprilie s-au născut: Helmut Kohl, Marlon Brando, Alec Baldwin, Eddie Murphy, Doris Day, Grigoraş Dinicu, Eugen Cristescu, Luigi Ionescu, Damian Stănoiu.

În calendarul creștin-ortodox, pe 3 aprilie, sunt Sfinții Nichita Mărturisitorul, Ilirie și Elpidifor.

În ”Kalendarul” poporului român nu este mai nimic de semnalat. Muncă şi iar muncă, erau multe de făcut! Calendarul era făcut de strămoșii noștri după trebuința lor, respectând ritmurile naturale, muncile de sezon. Acum calendarul este fix și nemulțumește multă lume, care nu are timp suficient. Poate că au, dacă stau acasă! Dar, totuși, doamna Antoaneta Olteanu arată în ”Calendarele Poporului Român” că zilele de "3, 13 şi 23 aprilie sunt rele”, după Niculiţă-Voronca.

Undeva, poate în Occident, poate în Orient, mai există vechiul calendar al Elfilor. Poate în ceţoasa şi ciudata, dar veșnic verde, Irlandă, poate în misterioasa Scoţie, sau dincolo de Cercul Polar, sau într-o peşteră neştiută din Grecia, sau, adânc, sub pământ, într-o catacombă din Italia. Sau, ascuns în fundația unei fortărețe akkadiene, sau persane, sau cine știe unde, într-un oraș pierdut sub nisipul deșertului. Calendarul Elfilor este cel mai vechi calendar terestru. Se pare că celebrul manuscris Voynich era o parte dintr-un calendar, un almanah al elfilor.

Şi în vechile scrieri româneşti, în gromovnice, se fac referiri, în slavonă, despre un calendar al unor „oameni, dar care nu erau oameni, vechi, foarte vechi, ce trăiau mult, erau aproape nemuritori, de pe vremea lui Matusalem, cel care a trăit 969 de ani”

Ei bine, începând cu data care corespunde astăzi zilei de 3 aprilie, elfii începeau o perioadă de blesteme, își blestemau dușmanii, perioadă de timp care aveau punctul maxim corespunzător zilelor de 3,13 şi 23 aprilie! În Tradiție a rămas că aceste zile sunt nefaste, ”rele”.

Blestemul este o armă vicioasă, dar elegantă. Nu lasă urme, nu face mizerie, asasinul nu poate fi niciodată găsit. Pentru ca să fim bine înțeleși, dragi lupi, padawani și hobbiți, există un singur fel de blestem, cel de moarte. Chestiile cu ”legarea cununiilor” și ”cu întoarcerea iubitului” sunt foarte interesante, o metodă dibace de a lua banii naivelor, pe prietenul meu Nelu Țugui îl pufnea râsul, el a studiat mult aceste lucruri. Să stea la dreapta Domnului, la loc cu lumină și verdeață, pentru că a fost un om bun, învățat și înțelept!

Eu le-am învățat și practicat, blestemele, numite de unii și rugăciuni de îndreptare. Pentru că pot fi blestemați numai păcătoșii, netrebnicii, ticăloșii - niciodată un om drept, cinstit și bun, oricum blestemul nu se prinde de el! Un an și jumătate am învățat la Madrasse Omar Khayyam, formule și melopee de intonație. În cea mai veche limbă, cea a zeilor coborâți pe Pământ în ”vimana” aparat de zbor descris cu amănunțime în Bhagavad Gita. Trecerea de la Shloka, la blestem, folosind metode imposibil de descris și chiar de înțeles cu rațiunea, dar cu sufletul, da!

Se vede că în weekend lumea stă pe acasă și are timp de corespondență. Cei circa două sute de corespondenți permanenți, cărora le răspund personal, m-au întrebat câte în Lună și în stele. Din fericire nu scriu toți zilnic, așa că am de răspuns, în medie, cam la două duzini de emailuri. Acceptabil, zic. Niciunul nu a cerut horoscop personal, știau prea bine că nu fac. Dar, urmare ultimilor două-trei articole, mulțumesc pentru aprecieri, am primit cam aceiași întrebare. Gabriel m-a întrebat ultimul și este, parcă, o sinteză a celorlalți: ”O curiozitate as avea si imi permit sa va intreb. Prin toate cate ati trecut, cum ati reusit sa va pastrati echilibrul interior? Este de ajuns speranta ca maine este o noua zi? In clipele grele, nu v-ati indoit niciodata de existenta lui Dumnezeu?”

Bune întrebări, nu-i așa? O sa încerc să răspund, cu toate că nu-mi este capul la asta.

Nu, Gabriel, nu ajunge speranța că mâine este o altă zi, trebuie să fii crescut și educat așa, să fii forjat de viață, să treci senin prin mari nenorociri, așa te călești, dar să nu dai niciodată înapoi, viața nu ia prizonieri, să râzi de înfrângeri și să nu te bucuri prea tare de realizări. Să nu cauți bani și averi, dar să ai o viață confortabilă. Să te înconjori de oameni superiori, de la care ai ce învăța.

Spiritualizarea este absolut necesară. Dacă nu ai un spirit, un suflet puternic în tine, curios, empatic și credincios, nu faci nimic, ești un gândac de bucătărie, vorba generalului Degeratu. Cât despre relația mea cu Dumnezeu, cu Sfânta Treime, am mai spus, este destul de bine descrisă de Spinoza, dar poți să te îndoiești de Univers? Bună întrebare!

Tot ceea ce am spus și încă multe alte lucruri constituie ”baraka”, binecuvântarea Domnului, ceea ce, împreună cu cei șapte ani de acasă, iubirea de țară, cinstea și un anumit grad de cultură enciclopedică, o conversație plăcută, chiar interesantă, pentru unii, și o suspectă rezistență față de virusuri, de boli, în general, mi-au deschis calea în diplomație și comerțul exterior.

În minimalismul meu de pustnic în rodaj, singur, ascet și cinstit în versiunea ilesciană, fiind în pragul Înălțării, o să vă spun poate pentru a zecea mie oară, că există întotdeauna speranța și, ca dovadă, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 3 aprilie 2024

BERBEC Astăzi trebuie să-ţi ţii promisiunile. Cu toate că eşti în criză de timp, prin rapiditatea ta reuşeşti mereu să te găseşti în sincronicitate cu familia ta. Simti uneori nevoia sa fii rasplatit pentru ceea ce faci pentru ceilalti. Dar nu se intampla mai niciodata. Asta e, fii generos filantrop şi anonim! Vrei mai mult decit se poate, dar nu e vina ta. Si in stele scrie că astazi meriţi mai mult. Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid – Luna conduce dansul! Se poate spune că ziua este bună dacă nu ceri prea mult de la cei din jur. Pentru că ţie, dacă nu-ţi place ceva, şi nu-ţi place - este să fii refuzat!

TAUR O zi mai plăcută decât de obicei, care trece repede, pentru că e bună! Stai acasă, dar profită de vremea frumoasă şi îndreaptă-ţi atenţia către familie, prieteni, cei dragi, în general! Concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează, problemele importante care trenează de ceva timp, chiar dacă eşti mereu pe fugă şi timpul te presează! Ziua este favorabilă pentru bani şi obţinerea de ceva putere, de mai multă libertate personală. De fapt este vorba de încununarea unor eforturi trecute, situație care îţi face plăcere şi te face să gândeşti că nimic nu este întâmplător sau degeaba. Oboseala acumulată şi vremea ciudată te trag la somn. Profită! Dar nu prea mult timp şi în orice caz nu prea devreme, asta ca să nu pierzi o seară delicioasă.

GEMENI În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură astrală favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor şi încercă să te concentrezi pe problemle tale. Mai pui încă o piatră, ca la jocul de Go, pe drumul succesului tău. Oricine vrea să intre în discuţii tari cu tine... rămâne fără aer. Planifică cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. Şi nu încerca să îmbunătăţeşti sau să înrăutăţeşti faptele. Ia-le aşa cum sunt. Nu au nevoie de retuşuri. Ţine-ţi colaboratorii la distanţă, la figurat, oricum stai acasă. Unii se cred egalii tăi dacă le dai nas. „Dă-i nas lui Ivan, că se suie pe divan !”. Fii cordial, dar distant.

RAC Discuţiile, dialogurile sunt favorizate şi unele sunt constructive. Luna îţi indică să nu exagerezi în nimic. Evită excesele de orice fel, mai ales nu te enerva inutil! Liniste si pace, prieteni si bani, amor si fericire… dar nu pentru tine astăzi. Fii foarte vigilent toata ziua chiar cu prietenii buni, în convorbirile la mobil sau pe Skype. Nu te simti in stare sa spui un anumit adevar si sa scapi de presiune. Daca nu te hotarasti mai repede, o sa ai probleme si nu cu banii, ci cu amorul! Veştile proaste circuă cel mai repede şi intrigile iau în consideraţie doar jumătatea goală a sticlei. Trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante.

Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea...

LEU Eşti Leu, sau cârlig de rufe? Naivitatea ta de Leu civilizat te face să fii uneori păcălit. Astăzi trebuie să fii foarte atent la propunerile care ţi se fac, la oamenii cu care te întâlneşti! Dorinţa de lux te chinuie şi râvneşti la lucruri foarte scumpe. Ti se pare o marca a prestigiului, dar nu este decat orgoliul. Pacat capital! Ai grija mai multa de sanatatea ta, ai cam exagerat cu mancarea si chiar cu dulciurile. Fa o pauza si gandeste-te la un regim echilibrat. Astazi horoscopul tau iti indica sa gandesti pozitiv si sa nu mai bombani tot timpul ca pe vremurile astea nu impresionezi pe nimeni! Nu prea ai ambitie profesionala si stagnezi pe o pozitie care oricum te nemultumeste. Hai, mai mult curaj, îndrăzneşte! Eşti Leu, sau… Unde îţi este tupeul?

FECIOARĂ Eşti avertizat sa te odihneşti mai mult şi să-ti menajezi sănătatea. Nu lăsa să se instaleze oboseala cronică. Nişte vitamine cu minerale nu ar fi o idee rea, până ies verziturile locale. Prietenii la nevoie se cunosc, dar este bine sa nu verifici astăzi, 3 aprilie, proverbul pentru ca s-ar putea sa ai surprize nedorite! Stelele te sfatuiesc sa lenevesti un pic mai mult astazi, pentru ca te asteaptă un sfârșit de saptămână densă, obositoare şi plina de evenimente neaşteptate. Ceaiul fierbinte verde, vitaminele naturale şi mierea de tei te ajuta să suporţi mai bine vremurile tulburi şi vremea capricioasă. Ar fi bine să amâni ceea ce ţi-ai pus în gând, pentru că Luna şi elementul apă sau alt lichid nu iţi sunt favorabile astazi, 3 aprilie. Mereu mâine este o nouă zi, aşa că mai vedem!

BALANŢĂ Conjunctura astrală benefică, cu Luna favorabilă, te îndreptăţesc să speri in rezolvarea agreabilă a problemelor tale sentimentale, cele care trenează de mai mult timp. Conjunctura pare că te oboseşte cu porniri şi opriri repetate. Parcă eşti un automobil cu frâna de mână trasă. Oboseşti repede şi uiţi lucruri mai mărunte sau mai importante. Este bine să te cruţi în acestă perioadă. Astăzi, cu toată hărnicia ta proverbială, abia aştepţi să termini treaba de acasă. Este bine să faci ceva relaxant, să te joci cu căţelul, sau cu pisica, să uzi şi să îngrijeşti plantele. Strict interzis să te uiţi la televizor, bun, doar la canale gen Discovery. Un duş foarte lung, cum îţi place ţie. Neapărat trebuie să te duci la culcare devreme. Şi nu uita să spui partenerei “nu astăzi, dragă!”

SCORPION Astăzi se pare că eşti „pierdut în traducere”. Adică nu reuşeşti să descifrezi „mesajele” trimise de cei din jur. Parcă ar vorbi o limbă străină şi te prind tot timpul pe picior greşit! Nu mai răspandi şi comenta zvonurile catastrofice si vestile alarmate, care nu fac decat sa te abata de la propriile tale probleme. Asta dacă nu eşti jurnalist. Gandirea pozitiva si arborarea unui zambet permanent te fac astazi sa obtii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac asa de mult. O seară excelentă, pe care o poţi folosi pentru afacei de amor, sau alte treburi importante. Evită, însă, graba, mai ales după ora 18. Conjunctura te influenteaza astăzi să dai dovadă de mai multa determinare şi hotărâre decât în mod obişnuit. Astăzi mofturile ţi s-au urcat la cap, asa ca respectă-te cu un şnitel vienez, un munte de cartofi prajiti şi o bere rece!

SĂGETĂTOR Nu aştepta prea mult de la ziua de astăzi! Este o zi de trecere, în care liberul arbitru, deciziile tale, primează. Evită, totuşi, problemele de fond, cele importante, în domeniul sentimental. Semnele de pamant şi apă iţi pot face ceva neplăceri astăzi, dar poţi să fii ajutat şi apărat de cei nascuţi in semne de aer şi foc. Cu toate ca impuşti francul, visele tale de marire şi de imbogatire nu-ti dau pace, continua, poate pana la urma gasesti drumul catre succes. Anturajul, lumea în general este cam pe dos şi semnalele nu vor întârzia să apară. Tu nu trebuie să faci nimic, să laşi lucrurile să curgă, pentru că aspectele nefavorabile nu te interesează decât indirect, mai mult ca atmosferă, decât ca domenii traduse în bani, dragoste, sănătate şi putere. Este bine să amâni tot ce este nou şi neînceput, mai ales în a prima parte a zilei.

CAPRICORN Este momentul unei discuţii dificile, pe care ai amânat-o mereu. Sorţii sunt favorabili, ziua e fastă, trebuie să ai curaj şi să rezolvi problemele, fie sentimentale, fie profesionale! Daca vrei astăzi sa faci placere celor din jurul tău, renunţă la remarcile ironice, acide şi explicatiile psihologice şi arată entuziasm şi veselie. Calităţile incontestabile ale zodiei, soliditatea şi perfecţionismul, te ajuta sa rezolvi cu bine nişte situaţii de criză aparute azi pe neaşteptate. Dacă ai vreo afacere de încheiat, o tranzacţie de aranjat, perioada dimineţii zilei de astăzi este indicată. Carsima personală este, de asemenea, în creştere, profită pentru promovarea intereselor tale. Spiritele sunt agitate şi de vremea aiurea şi de vremurile nesigure. Şi tu eşti un “spirit agitat” din născare aşa că atmosfera înconjurătoare nu prea te afectează.

VĂRSĂTOR O zi amestecată, dar care poate fi motivantă. Încearcă să rupi contactele cu sursele de neplăceri, tristeţe şi emoţii negative. Trebuie să fii conştient de tine, astăzi de starea ta emotivă! Prudenţa şi diplomaţia trebuie să te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial față de familie. Poate si faţă de anturaj, in general, doar stai acasă. Dorinţele şi pasiunile sunt sursele necazurilor, spune o vorba din Orient. Trebuie să-ţi stăpâneşti pornirile, să dai dovadă de calm, aşa o să te bucuri de o mare libertatea individuala. Te cam plictisesti, sau nu iti gasesti ritmul. Totuşi, nu ai vrea sa faci o mică nebunie – să-ti indeplineşti o nevinovată dorinţă secretă?

PEŞTI Se pare că astăzi gestionezi ceva mai bine energia ta vitală şi resursele de care dispui. Luna este o călăuză bună, te inspiră şi îţi ghideză paşii pe calea cea bună! Realitatea de azi este cam vulgară, oamenii cam rudimentari, aşa că trebuie să dai dovada de maximum de exigenta in alegerea anturajului. Ţine-ţi cunoştiinţele strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Numai astăzi - mulţumeşte frumos pentru sfaturile date şi uită-le imediat. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Nu cheltui cu gândul aiurea sau sedus de reclame! Abia pe seara îţi vei aminti ca ai uitat un lucru relativ important, dar este deja prea tarziu ca sa mai poti face ceva, asa incât vezi cum se poate repara situaţia!