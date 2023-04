HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 29,30 aprilie 2023. De ce, folclorul? Bună întrebare! 

29,30 aprilie

Pe 29 aprilie s-au născut: Jean Crezot, Duke Ellington, William Randolph Hearst, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman, Mircea Veroiu, Gala Galaction, Gheorghe Tomozei. Pe 30 aprilie s-au născut: Franz Lehar, Joachim von Ribbentrop, Robert Shaw, Ion Popescu-Gopo, Ilie Oană, Mina Minovici.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt, pe 29 aprilie, cei 9 Mucenici din Cizic (doar bunul Dumnezeu mai ştie cum îi chema, pe numele lor) şi Sf.Cuv. Memnon Mărturisitorul. Pe 30 aprilie sunt Sfinţii: Iacob, fiul lui Zevedeu şi Donat din Evria.

Tradiţional, pe 30 aprilie în ”Kalendar” este Ajunul de Arminden(i) – nu se coase şi nu se munceşte la câmp.

“Ajunul Armindenului – cel de al doilea moment, după Sf. Gheorghe, cea de a doua sărbătoare consacrată naturii renăscute, pline de vitalitate, cuprinde numeroase practici apotropaice îndreptate în principal asupra vrăjitoarelor, care încearcă să fure energiile vitale ale vegetaţiei şi ale animalelor!” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 218.

Legenda veche, pomenită de unii distinşi folclorişti şi istorici, spune: cu mai multe săptămâni înainte strămoşii noştri plecau, din toate colţurile, de pe câmpia cotului Dunării, de pe cele două maluri ale ei, de departe, din stepele Estului şi din pădurile munţilor, de la toate aşezările fortificate şi din toate triburile: ale lupului, triburile şarpelui, ale zimbrului, ale caprei, ale vulturului, ale corbului, ale focului, ale… multe erau triburile şi puternice! Dar, plecau mai ales tinerii, cei care nu făcuseră drumul acesta niciodată!

Trebuia, neapărat, să ajungă în noaptea de Armindeni, cu Carul Mare deasupra capului, la Marea cea Mare.

Sângele lor mai curge prin vinele noastre şi adesea rămânem pe gânduri în faţa unui simbol dintr-un muzeu, sau a unei imagini la televizor. Ceva ne aduce aminte, din memoria rasei, printr-o ciudată sincronicitate, de când eram într-adevăr liberi, eram noi, nu ne schimbaseră străinii şi stăpâneam pământuri de peste jumătate de milion de kilometri pătraţi. Aşa cum „ceva” ne face să plecăm la mare, neapărat, să fim acolo de Armindeni!

Legenda spune că este un obicei vechi, ritual, de pe vremea Primilor Strămoşi şi al Marilor Zei.

Agatârșii, tracii, dacii, geţii, nu contează denumirea, să lăsăm lucrurile acestea pe seama învăţaţilor celor mari. Lucrurile importante se simt cu inima, nu se văd cu ochii!

Ei bine, strămoşii noştri trebuia neapărat la răsăritul Soarelui în ziua de Armindeni să se scalde în Marea cea Mare. Se spune că războinicii se spălau doar pe mâini, având grijă să bage întâi mâna dreaptă în apă. Aşa se spălau de păcate şi de preţul sângelui vărsat. Iar tinerii aveau sănătate şi noroc în anul ce urma, iubire şi veşti bune, fetele îşi găseau perechea şi pe tatăl copiilor.

Se mai spune că de undeva, de pe o dună de nisip, sau de pe o corabie părăsită a grecilor, veghea Lupul Şchiop. Iar tinerii se îngrozeau la auzul urletului Lupului. „Nu vă fie frică, este doar vântul!” spuneau încercaţii războinici, cei plini de cicatrici şi tăieturi. Dar şi ei se uitau unul la altul, și, fără o vorbă, se dădeau mai aproape de săbii şi de suliţe.

Lupul Şchiop cerea preţul păcatelor. Uneori marea îşi lua singură preţul şi Lupul era împăcat. Alteori, în cetăţile greceşti, sau în corturile de piele ridicate, câte un tânăr, poate doi, plecau la Zamolxe. Aveau, doar, un zâmbet enigmatic pe feţele de ceară ca vechile statui greceşti. Nu aveau nicio rană, nimic. Pur şi simplu plecaseră într-o lume mai bună, prilej de veselie pentru cei rămaşi.

Şi astăzi, mereu şi mereu, preţul sângelui este plătit. Accidente auto, sau altceva, care ne îngrijorează, pentru că nu are nume. Şi în zilele acestea se va plăti preţul…

Întotdeauna, orice ai face, trebuie să plăteşti preţul corect!

Era şi un prilej de negustorie. Se schimba aur, argint, miere, răşină, bucăţi de fier meteoric, pe produsele fine greceşti. Întotdeauna a existat o înţelegere, chiar alianţe temporare, între coloniile greceşti şi strămoşii noştri (care suntem noi) iar Ovidiu a fost martor.

Dar, puteţi face un simulacru de ritual dacă nu ajungeţi la Marea cea Mare, în dimineaţa zilei de Armindeni, spălaţi-vă cu apă rece pe faţă şi pe mîini fără săpun sau chimicale şi lăsaţi să se usuce, nu vă ştergeţi cu prosopul. Gândiţi-vă… concentraţi-vă! Poate subconştientul, memoria colectivă a rasei noastre, va aduce la lumina conştiinţei, trăiri, sentimente, amintiri uitate, „flash”-uri! Am fost un neam de zei, urmașii lui Hercule! Cei mai drepți și mai curajoși! Amintiţi-vă, amintiţi-vă, amintiţi-vă!

Dacă totuşi vă hotărâţi să plecaţi în călătoria cea veche de mii de ani, pe drumul către mare, mare atenţie, Lupul Şchiop pândeşte şi are colţii ascuţiţi! Nu iartă pe nimeni, dacă nu se plăteşte preţul. Daţi de pomană înainte să plecaţi la drum, sau măcar rugați-vă, este minimum ce puteţi face, ca să împăcaţi pe Magistrat!

Suntem martori cu toţii, fără să vrem, sau cu dorinţa de a vrea! Suntem aici, existăm şi ADN-ul, haplogrupul, ne este martor! Suntem un popor de sinteză, fără nicio îndoială, dar suntem ai acestui loc, ne asemănăm cu alte popoare vechi europene din zonă. Nu am venit de nicăieri, suntem un mozaic uman, de straturi succesive. Suntem băștinași!

Poate v-am mai spus toate acestea, cu siguranță, eu nu inventez nimic, sunt mărturii din cărțile lui Vasile Pârvan, Alexandru Busuioceanu, Constantin Daniel etc. Este ceea ce am aflat de la unii oameni. Îi chema Daicoviciu, sau Giurăscu, Nicolaescu-Plopșor, Nistor, Pipide, Florescu și mulți alții. La urmă, dar nu uitat, pentru mine este cel mai important, este tatăl meu, Liviu Ștefănescu, istoric de vază și cel care a făcut muzeele în țara aceasta. O să-l amintesc mereu atâta timp cât prin vinele mele o să mai curgă sângele marelui clucer Dimitrie Ștefănescu. Am o datorie față de cinci generații de oameni ai cărții, strămoșii mei. Este important! Cum la fel de importanți sunteți domniile voastre, nu o să vă las să vă sălbăticiți, să negații ceea ce sunteți, să ascultați himere străine după sunetul atotputernicilor arginți ai lui Iuda.

Cu zâmbetul pe buze să ne pregătim pentru Arminden, cade bine, la început de săptămână, așa cum trebuie, creștinește, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 29,30 aprilie 2023

BERBEC Perioada de timp a acestui weekend este numai buna pentru inceperea unui mic concediu sau a unei vacante. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte griji şi „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă. Sambata este o zi placuta care se termina intr-o petrecere sau la o onomastica a unui nativ din Taur. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp ! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile cotidiene!

TAUR Aspecte favorabile in acest weekend. Sigur, nu tuturor nativilor din zodie pentru ca astrologia nu este o filozofie comunista si nu da tuturor in mod egal. Sambată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă – sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la un proiect – probabil că este ziua de naştere a vreunui prieten din Taur.

GEMENI Gemenii sunt specialiştii în relaţii publice ai zodiacului. Buni de gură, energici şi ironici au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Venus face aspecte favorabile cu zodia. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC Weekendul acesta este pentru armonioşii Raci o perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Înaintea unui nou atac, înaintea unei noi ofensive sau al unui nou proiect, forţele trebuie să se regrupeze – ce să mai spun daca este vorba de o relatie de amor! Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în creştere, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poti sa intalnesti o persoană deosebită şi întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, dai un examen care poat fi şi o apriţie-soc la o petrecere – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să nu ai o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece veţi constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur ideatic. Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice! Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat, dezastru sentimental. Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la sănătate. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes cel putin in acest weekend !

FECIOARĂ Cu ceva planete binevoitoare, ei bine, aceasta configuratie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi – te vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile ca să nu vezi intregul. Deschide bine de tot ochii! Pe de altă parte vremea draguță te invita la ţară, poate și pentru o aprovizionare direct de la producator.

BALANŢĂ Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături si petreceri. Sau cumparaturi pentru petreceri, pentru ca ceea ce cumperi in acest weekend va face mare placere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbătă seara. Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos. Perioada îți este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase.

SCORPION Weekendul îți este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îți poartă de grija, fără sa aveti nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Nu-ți face griji, o să vă descurcaţi şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar si vremurile, puternice prin schimbari, vă conferă energia de care aveţi atâta nevoie. Duminică, din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului. Dragostea şi carisma proprie sunt foarte bine aspectate. Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci nici un efort.

SĂGETĂTOR Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, mai puţin la bani. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante. Nu împrumuta bani, nu lua cu imprumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri. Mare oboseală în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraîncărcat – sau tocmai de aceea. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la oboseală. Dacă poţi să te odihneşti mai mult nu ar fi deloc rău!

CAPRICORN Perioada îţi este favorabilă. Sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamna ca trebuie sa faci o cheltuiala neprevazuta. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Amână!

VĂRSĂTOR Sâmbătă programul prestabilit poate suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere. O perioadă din nou puţin tensionată, duminică seara, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase. Asa ca poti pleca undeva, cumva, cu primul tren din gara ca sa te relaxezi cumva, undeva, cândva!

PEŞTI În acest weekend ești într-o perioada binecuvântată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iti propui iti iese – asta pentru ca dai dovada de mult realism si bun simt. Stelele avantajeaza in mod special activităţile legate de domeniile social şi amor. Nu că domeniile respective ar fi foarte bănoase, dar sunt… sensibile! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti mai multe avantaje. Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi. Nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!