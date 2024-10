Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor 29 octombrie 2024. Obiecte anacronice







29 octombrie

Pe 29 octombrie s-au născut Edmund Halley, ducele de Alba, Richard Dreyfuss, Paul Joseph Gobbels, Jean Giraudoux, Franz von Papen, Silvia Dumitrescu-Timică, Radu Cosaşu, Alexandru Bena, Jean Alexandru Steriade, Doru Covrig, Alexandru Chira.

"Evenimentul Zilei" - 29 octombrie 1929, acum exact 95 de ani, a căzut tot într-o marţi și s-a numit "Black Tuesday", începutul Marei Crize. Bursa s-a prăbuşit, dramatic. Era periculos să te plimbi pe Wall Street, pentru că "ploua cu bancheri"! Pe atunci mai aveau puţină onoare, acum, dacă ceri socoteală unui agent de bursă, care, evident, ți-a furat portofoliul de acțiuni, te aruncă el pe fereastră, nu se aruncă el!

Acum 55 de ani s-a mai petrecut ceva, dramatic, care ne influențează total astăzi. NET-ul a început, cu o eroare! Studentul programator Charles Kline, în seara zilei de 29 octombrie 1969, a încercat să trimeată cuvântul ”LOGIN”, prin rețeaua de telefoane, de la Universitatea din California, UCLA, la Stanford Research Institute, la o distanță de 500 kilometri. Kline a apucat să scrie ”LO” înainte ca sistemul să crape. După verificări și reparații, s-a reușit trimiterea cuvântului ”LOGIN” câteva ore mai târziu, în plină noapte.

“We knew we were creating an important new technology that we expected would be of use to a segment of the population, but we had no idea how truly momentous an event it was.” a spus profesorul lui Kline, pe nume Leonard Kleinrock. Acum, suportăm consecințele, bune și rele.

Prin decembrie 1969 a apărut The Advanced Research Projects Agency Network, adică ARPANET, un proiect militar, finanțat de DOD. Au captat cele mai strălucite creiere de la UCLA, Stanford, Santa Barbara, RAND, Salt Lake City. Mormonii au înțeles imediat despre ce este vorba și au investit în proiect mai multe miliarde de dolari.

Probabil că netul ar fi rămas un sistem militar de comunicare și atât. Dar, cam în acea perioadă un tânăr și frumușel militar implicat în ARPANET se întâlnea cu o ”cut throat bitch” de la CIA. Și băiatul i-a povestit fetei, la țigara de după, ce este cu ARPANET, la ce lucrează el. Fata era foarte frumoasă și periculoasă, însă inteligența nu o dădea afară. I-a trebuit cam două luni până i-a picat fisa. Dar, i-a picat! Așa că s-a dus, ca pe aripile vântului, direct în biroul directorului agenției. Care, după ce a ascultat-o cu atenție, i-a căzut falca.

Apoi și-a pus un zâmbet mare-mare pe față gândindu-se cum, cu ajutorul INTERNETULUI o să spioneze el pe toată lumea, ce spune, ce prieteni are, ce afaceri face, ce preferințe are, tot, tot, despre oricine este pe net. Așa ne-am pricopsit cu www, pânza de păianjen care ne-a prins, apoi FB, și… gata! Din 1973, via satelit.

Dar www supraveghează, în prezent, doar cam trei cincimi din populația globului. Pentru un spionaj perfect, global, guvernul SUA l-a pus pe Elon Musk să pună pe orbită 5.508 sateliți de comunicație, ca să acopere cu www toată suprafața Pământului. EM a acceptat, îi trebuie bani ca să fie cel mai bogat om din lume. Sigur, chinezii, cred că au structura lor, că nu prea sunt în www. Bună glumă!

Doamnelor și domnilor, trăind în lumea cenuşie a începutului celui de al treilea mileniu creştin, confiscaţi de grijile şi necazurile zilnice, nu putem totuşi, nu renunţăm deloc, să nu nu fim interesaţi de ciudate fapte care au loc pe Terra.

Este un exerciţiu intelectual, o evadare din mizeria umană cotidiană, o uşă deschisă într-o zonă a cercetării şi a explorării, unde logica carteziană sau sincronicitatea gîndirii, adevărul şi informaţia completă, sunt regulile jocului. O altă lume se deschide în faţa noastră, pe care o putem modela după aspiraţiile noastre cele mai înalte, o lume virtuală unde libertatea, cunoaşterea, etica, adevărul, dreptatea şi proprietatea nu sunt simple argumente pentru campanii electorale.

Este lumea întîmplărilor şi a obiectelor anacronice, care nu respectă ordinea naturală observată pînă în prezent de om. Obiecte care nu îşi au locul și timpul acolo unde au fost descoperite. Este reflexul material al lumii noastre interioare şi secrete în care ne refugiem adesea în faţa asaltului din ce în ce mai puternic a prostiei, agresivităţii, vulgarităţii, a inculturii şi lipsei de etică.

Poate cele mai ciudate, printre obiectele anacronice al unei lumi pierdute, sunt corpurile materiale, solide, găsite în mine de adîncime. Adesea încastrate în straturi de minereu nefisurat, uneori de cărbune, care permit o datare precisă, dar paradoxală, de mai multe milioane de ani.

Astfel, în anul 1885, în Anglia, într-un strat carbonifer vechi de 12 milioane de ani, s-a descoperit un cub de metal. Iridiu, 100%! Perfecta simetrie şi compoziţie chimică, cât şi evidentele urme de prelucrare mecanică au condus la concluzia certă că nu este vorba de un capriciu al naturii, ci de un produs manufacturat. Cubul de metal nu este singurul obiect anacronic.

Mici sfere, alte cuburi, lentile de ochelari, cuie ciudate, un şurub straniu, o şurubelniţă, două baterii, şapte zale ale unui lanţ de aur, multe obiecte neidentificate, poate unelte, poate arme, sunt alte obiecte descoperite în straturi geologice de adîncime, compacte, fără fisuri. Sunt multe, foarte multe obiecte anacronice. Toate datate de specialişti între 12 şi 13 milioane de ani. Răspîndite pe toată suprafaţa Pămîntului. Rapoarte amănunţite despre obiecte anacronice ne-au parvenit din Statele Unite ale Americii, din Marea Britanie, din Rusia, din Franţa, din Italia. De asemenea din China, Iran, Japonia, Federaţia Australiană, Mexic, Chile, Peru şi Argentina.

V-am amintit toate acestea, pentru că de pe birou se uită la mine un dar regesc! Un obiect anacronic. Între marele glob de cristal al lui John Dee și o geodă care a conținut, la descoperire, o broscuță vie. Broscuța era din Jurasic, în stază, dar s-a asfixiat câteva minute mai târziu, probabil pentru că în Jurasic era mult mai mult oxigen. Darul regesc este o bucăţică dintr-o farfurie zburătoare! Găsită înfiptă adânc, la 18 metri adâncime într-o poiană din Virginia. Prietenii mei lucrau la fundaţia unui "back-up building".

De ce este dintr-o farfurie zburătoare? Pentru că este clar un fragment rupt, prin explozie, din blindajul de protecţie. Poarte urme clare de manufacturare şi de uzură la intrarea în atmosferă, o parte topită, probabil la cădere, la o viteză foarte mare. Şi încă un amănunt: este absolut pură, 100% crom. Dacă aş avea un motor gravitaţional aş face corpul navei din crom. De ce? Întrebaţi-l pe Bob Lazar!

Astăzi actorul american Richard Dreyfuss împlineşte 77 de ani. Să-i spunem: La Mulţi Ani!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aţi văzut "Întâlnire de gradul trei"? Un film vechi şi bun, fără efecte nemaipomenite, dar luminos, făcut pe peliculă, un film al lui Steven Spielberg, o capodoperă despre oameni, dorinţa de a cunoaşte şi despre... dragoste! Un film așa de bun, că până şi Chuck Norris, căruia nu-I plac SF-urile, a spus: "Not bad, not bad..."

Dar nu mai am timp și spațiu să vă spun despre Teoria Conspirației, o să vă istorisesc mâine, pentru că - cu, sau fără, obiecte anacronice, mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 29 octombrie 2024

BERBEC Marţi e ziua lui Marte, protectorul tău – astăzi este nevoie de unele calităţi şi abilităţi ale tale. Încet-încet te faci de neînlocuit. Atenţie, să nu intri într-o rutină care te limitează! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iata ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este, totuşi, o veste bună. Perioada îţi este favorabilă în toate, mai puţin durerile de cap. La propriu şi la figurat. Despre durerile la propriu - atenţie la vremea capricioasă, la curentul de aer, îmbracă-te corespunzător şi mai ales protejează-ţi capul şi fruntea şi totul o să fie bine!

TAUR Ultima zi de marţi din octombrie este foarte agitată şi plină, mai ales în versiunea zodiei tale. Ca să prevalezi trebuie sa dai dovada de calm şi realism şi să laşi graba şi nerăbdarea. Proiectele începute în această perioadă par că vor aduce rezultate excelente. Totuşi, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să dotezi mica ta afacere, sau casa, cu tehnologie. De oricare fel, de la un tirbuşon la casa inteligentă!

GEMENI Fii sincer şi recunoaşte, măcar astăzi, chiar dacă nu prea îţi convine, că majoritatea problemelor pe care le ai se datoresc superficialităţii tale. Termină odată lucrurile începute! Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Dacă ai fi chirurg ai lăsa operaţia necusută? Când cheful de muncă se termină brusc, roagă frumos pe un prieten să te ajute să termini ce ai de făcut.

RAC Schimbările posibile de astăzi, la care, de altfel te aşteptai, contribuie la întarirea încrederii colegilor, anturajului, familiei în tine şi la îmbunătăţirea situaţiei, a propriei imagini. Astăzi nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Bine faci!

LEU Dimineaţa eşti cam apatic şi lipsit de initiativă, ceea ce nu te caracterizează. Poate e oboseala, poate toamna, dar nu iţi poţi permite să faci greşeli. Amână tot ce ceea ce este important! Atenţie la nişte termene sau întâlniri – este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor!”. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, o să eviţi neplăcerile. Normal, dar platitudinea de mai înainte are şi ea înţelepciunea ei! Că, fii sincer şi recunoaşte, când îţi place ceva, fie că îţi trebuie, fie nu, tu cumperi, nu te gândeşti! Cât despre inamicul care te pândeşte, ori ragi tare la el odată, ori îl aştepţi... la cotitură! Îţi vine şi ţie rândul...

FECIOARĂ Astăzi te împiedici în mici obstacole ale vieţii şi te enervezi disproporţionat... Încearcă să nu mai dai sfaturi şi sentinţe cui are şi cui nu are nevoie! Concentrează-te pe interesele tale sentimentale. Ceva surprize plăcute. Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună, pe total. Pe seară poţi să-ţi iei bilete la un spectacol sau pur şi simplu să te simţi foarte bine. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale, pe locul lor în gândurile şi viitorul tău.

BALANŢĂ Vrei să araţi bine şi să te simţi bine în lume, dar nu te înduri astăzi să-ţi cumperi lucruri mai bune. Zgârcenia asta o să te coste. Trebuie să te respecţi, dacă vrei să fii respectat! Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Armonia trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotărât stelele pentru tine!

SCORPION Azi ai şanse să primeşti un dar neaşteptat, care iţi schimba brusc starea de spirit. Esti conciliant şi nu mai mai doreşti confruntări din care să ieşi învingător. Poate fi ziua de naştere? Sigur că la un procent din Scorpioni este ziua de naştere, absolut corect şi natural. Dar mai toţi din zodie, conform curbei statistice, primesc ceva ce poate fi considerat un dar! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor lăsate, întarziate, abandonate chiar, aceasta pe plan profesional. Energia ta vitală este în creştere, repet, ca să înţelegi mai bine, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii sunt foarte ocupaţi. Adică nu au timp de tine.

SĂGETĂTOR Eşti cam rasfăţăt de cei din jur şi nu ţi se pun prea multe sarcini pe umeri. Situaţia te bucura pentru ca ai mai mult timp pentru tine, să te ocupi de micile sau mai marile tale pasiuni. Profită azi de conjunctura favorabilă şi promovează-ţi propriile interese, mai ales dacă este vorba de găsirea unui loc de muncă. Insistă şi nu da înapoi. Locurile de muncă sunt din ce în ce mai rare, iar cele bune aproape inexistente. Nu te baza pe promisiunile în doi peri, mai ales dacă aparţin unor negociatori. Afacerile se bazează pe încredere, nu pe false păreri, pe naivitate! Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te impaci cu cineva pe care l-ai evitat de multa vreme.

CAPRICORN Astăzi ai o zi cam amestecată, aşa ca poate este bine să faci o analiza atenta şi obiectiva a realizarilor şi a eşecurilor. Trece timpul, fără necazuri şi poţi să o iei pe drumul bun! Evita cu calm şi seninătate să dai replica unor provocări evidente, pentru că discuţia să nu degenereze într-o cearta nejustificatata. Ai realizat ceva, poate chiar te-ai hotărât să-ţi iei soarta în propriile mâini, să începi ceva pe cont propriu. Foarte bine! Nu trebuie să ai ezitări din cauza caracteristicii zodiei care pune siguranţa personală pe primul plan. Cine nu riscă, nu câştigă!

VĂRSĂTOR Configuraţia astrologica iţi indică o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care te bucură mult. Mai ales prin noutaţile pe care poți să le afli. Seară plăcută, poate la un film nou, la modă. Nu neglija astăzi amănuntele, gândind numai „macro” şi în termeni generali, aşa cum eşti adesea tentat să o faci, ai mult mai multe şanse să rezolvi cu bine problemele dacă cunoşti multe amănunte. Dacă nu poţi ia ca aliat un nativ de Fecioră - „regele detaliului”. Foarte bune rezultate în domeniul familiei şi al relaţiilor sociale.

PEŞTI Ești oarecum neatent, probabil din cauza oboselii cronice. Deşi toate problemele din ultimul timp te-au făcut să-i cam neglijezi pe cei pe care îi iubeşti, astăzi vei putea recupera! Multe vorbe bune, care iţi fac multă placere, din partea unor persoane rezervate de obicei. Astăzi eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să fii fericit. Primeşti în schimb, ca răsplată, mici gesturi plăcute facute de cei dragi, sau de colegi, fară vreun motiv anume, ci ca răsplată pentru bunul tău simţ.