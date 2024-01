Horoscopul lui Dom’ Profesor – 29 ianuarie 2024. Despre una, despre alta…

29 ianuarie

Pe 29 ianuarie s-au născut Thomas Paine, Oprah Winfrey, Romain Rolland, Anton Cehov, Ernst Lubitsch, John D. Rockefeller Jr., Tom Selleck, Bill Peet, Norio Oga, Gh. Brăescu, Marţian Negrea, Oana Pellea.

În calendarul creştin-ortodox este aducerea moaştelor Sf.Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul şi Sf. Filotei.

În această a cincea zi a sărbătorilor de iarnă lupilor, oamenii din vechime îşi „boiau” chipul şi trupul. Se vopseau cu tot felul de vopsele naturale, vegetale sau minerale, ocru, de exemplu. Emulsiile se făceau cu grăsime sau albuș de ou. Toţi oamenii din neolitic aveau această practică, iar obiceiurile, poate, încă actuale ale nativilor din Asia (India) America şi Africa sunt edificatoare.

Dar şi aici, în Europa, sunt pomeniţi picţii (pictaţii) din Marea Britanie, inamici valoroşi pentru legiunile romane. Se crede că picţii cei albaştrii au fost europeni ajunşi pe peninsula britanică în timpul glaciaţiunii Wurm şi rămaşi prizonieri în insula rezultată ulterior, prin creştere nivelului oceanului planetar. Poate că şi geto-dacii se „vopseau de război„! Cu siguranţă, agatârşii se machiau – primii noştri strămoşi care erau deosebit de îngrijiţi şi eleganţi – spun sursele antice greceşti. Doar era matriarhat!

Se estimeză că acest fenomen de „încălzire globală” care i-a făcut prizonieri pe picţi în insula britanică se repetă cu o perioadă de circa 13.000 de ani, adică jumătate dintr-o Mare Zodie astrologică de circa 26.000 de ani – în care punctul echinocţiului trece prin toate zodiile, iar axa Nordului descrie un mic cerc complet pe bolta cerească. Am pomenit cândva despre Marile Zodii şi de precesia echinocţiului. Dacă nu vă mai amintiți spuneți-mi, ca să repet.

Vopsitul corpului şi a feţei avea un caracter religios, magic, de protecţie împotriva bolilor, a animalelor şi a duşmanilor. Machiajul din ziua de astăzi este urmaşul direct al celei de a cincea zi a Filipilor de iarnă, în care fiecare membru al tribului declara culorile şi felul în care se va vopsi în anul ce urmează.

În colectivităţile neoliticului, în triburi, machiajul, simbolurile de pe corp şi de pe faţă erau clare. Iată, colo, un bărbat care este machiat cu spirale, săgeţi şi mici siluete de animale, stilizate, în alb, roşu şi negru: „anul acesta o să fiu cel mai bun vânător”. O fată, cu un mesaj clar: „anul acesta îmi caut soţ”. Şi iată şi pe şeful tribului: „o să am grijă ca anul acesta să nu moară nimeni de foame”!

Un savant rus, Ivan Antonovici Efremov, autor de SF-uri celebre, de fapt, de popularizare a ştiinţei, (Nebuloasa din Andromeda, Timpul Taurului, Coroana Neagră, Umbra Dinozaurului, Iurta Corbului, Lacul duhurilor de munte, Cor Serpentis etc) spunea că machiajul este indispensabil umanității şi că este semn de civilizaţie – dădea ca exemplu o comunitate îndepărtată de fiinţe raţionale, foarte înaintată tehnologic, de pe Cor Serpentis. O civilizaţie care se dezvoltase pe o planetă cu atmosferă de fluor, în locul oxigenului. Ca să compenseze lumina albăstruie, caracteristică, femeile şi bărbaţii din Inima Şarpelui, care semănau surprinzător de mult cu oamenii de pe Terra, foloseau un machiaj cu nuanţe de portocaliu, „care sublinia calităţile şi ascundea imperfecţiunile”!

Tot Efremov, savant enciclopedist, policalificat, arată că frumuseţea este universală şi respingea teoria monştrilor veniţi din spaţiu şi timp. El, la fel ca şi Biserica spunea că singurul tip de fiinţă evoluată, raţională, este cea de tip uman, în tot Universul: „Dumnezeu L-a făcut pe om după Chipul şi asemănarea Sa!” Să ne reamintim că şi Vaticanul a recunoscut că „mai există oameni în Univers”. Nu extratereştrii, nu monştrii – oameni! Fiinţă bipedă, cu simetrie faţă de o axă verticală, cu organe de simţ dipuse în punctul cel mai înalt, şi posibilitatea de control fin și mişcare a obiectelor şi deplasare rapidă.

Efremov face, în „Coroana neagră”, un roman foarte bun, astăzi uitat, o teorie fabuloasă asupra conceptului frumuseţii umane. Şi a îmbinării frumuseţii cu utilitatea. Am cartea undeva prin bibliotecă, odată şi odată o s-o găsesc! Şi mai subliniază încă odată că îmbrăcămintea şi mai ales machiajul trebuie să acopere imperfecţiunile trupului şi feţei şi să sublinieze calităţile.

Observăm că moda, lansarea „colecţiilor”, care se întâmplă în această perioadă a anului, are o vechime de zeci de mii de ani. Apropos, sau by the way, ştiţi când a fost prima grevă din lume? Ei bine, acum mai bine de cinci mii de ani, când lucrătorii în piatră, muncitorii liberi – nu sclavii au ridicat piramidele, era interzis ritual, religios – care ridicau piramide în Ta-Kemt (Egiptul) nu au primit vopsele, cosmetice pentru faţă, corp şi ochi ca să se protejeze de soare şi praf!

Atenţie la machiaj, sunt gândurile care vi le puneţi pe faţă, cartea de vizită, mesajul de întâmpinare, care poate fi plăcut, binevoitor, agresiv, sau vulgar. Depinde de voi, machiajul este o artă care se învaţă relativ uşor, nu este teoria relativităţii, dar trebui să vă reprezinte, să fie atrăgător, să vă facă mai interesant(ă)!

Doamnelor și domnilor, din multa mea corespondenţă pe care o primesc zilnic mi-a atras atenţia un articol provenit dintr-un mediu academic, l-am primit de la un profesor universitar. Acum ceva timp am publicat un articol cu autor necunoscut și vă rugam să-mi spuneți dacă știți autorul, ca să-l felicit și să-i cer voie să-i mai public articolele, dacă le mai gasesc. Nimeni nu a găsit autorul, în schimb, am primit vreo sută de articole care circulă pe net, pe FB sau pe emailuri, fără autor.

Fiind vorba despre Alain Delon, am luat legatura cu prietenul meu Pierre de la Paris si i-am relatat conținutul. Și-a amintit că a fost un interviu la televiziune cu marele actor francez, cu ceva vreme mai înainte. Iată ce spunea Alain Delon:

Academia Franceză de Film intenționează sa-i acorde lui Alain Delon premiul Palme D’or pentru întreaga carieră, nominalizandu-l in acest sens.

O petitie, pornită din SUA (de unde altundeva?!) cere Academiei la modul imperativ și agresiv să nu-i acorde premiul, afirmând că actorul ar fi fost de-a lungul întregii sale vieți „rasist, sexist si antiprogresist”.

Intervievat de Rai 3 în legătură cu acest subiect, Alain Delon declara:

„Eu nu prea mai am de stat mult pe-aici, am avut o viață lungă și extraordinar de frumoasă, într-o lume care măcar pretindea că e normala la cap.

Am avut femei frumoase, mâncare bună, prieteni de calitate. Si glorie cât cuprinde, nu ca mi-o doream neapărat, dar asta mi-a adus dragostea si prețuirea oamenilor, care nu poate fi cuantificata.

În consecință, transmit Academiei ca poate sa dea curs petitiei, acest trofeu ma intereseaza foarte puțin, spre deloc.

Ma intereseaza însă, chiar ma îngrijorează enorm, încotro se rostogolește această lume scrântita, sărită de pe axul firescului și normalității.

Aceasta țară (Franța, n.a.) a generat si a cunoscut pe propria piele ororile unui iacobinism robesperian, practic atunci francezii au încetat să mai fie o națiune măreață, pe placul lui Dumnezeu.

Chiar si amicul meu, Gerard (Depardieu – n.a.), a tulit-o in Rusia din doua motive:

Sa nu-i mai ia fiscul globalist din banii castigati cu atata truda, cu eforturi anti-bahice considerabile si sudoarea “nasului” sau celebru (râde zgomotos). Nu mai putea cu “corectul politic”! Ajunsese la un moment dat sa se planga că in toata echipa de filmare nu mai are decat doi francezi, si aia pe la cabluri si lumini.

Cum naiba, – ma intreba – sa faci filme despre celti si galii antici cu Hamid si Abdullah?

M-as fi dus si eu dupa el, sincer, dar nu-mi prieste clima, eu sunt mai sensibil la frig ca el …

Deci, să ia premiul cine vrea, dar va rog, cu cuvintele marelui Hasek:

”Oameni, fiți vigilenți, vi se trage presul de sub picioare, vi se ia si ultimul drept la a fi natură umană normală, așa cum a lăsat Domnul! Doar nu ați inebunit chiar cu toții, nu ați căzut ireversibil în hăul corectitudinii politice și al relativismului moral.”

Eu nu am decat sa-l parafrazez pe Alecsandri: ”e unul care spune mai bine decât mine, e foarte bine lumii, și lui cu atât mai bine!”

Alain Delon, prin excelență bărbatul alb, creștin, european. L-am admirat o viață întreagă și mi-am comparat mereu aventurile mele, unele imposibil de povestit, cu filmele lui. Dar, viața bate filmul! Acum, Alain Delon aduce din ce în ce mai mult cu Jean Gabin, ca om, morală și statură filosofică. O să-l revăd, poate pentru a mia oară, într-un film-manifest pentru mine, care mi-a dat un scop în viață, cunoașterea și aventura. ”Les Aventuriers” un film din anul 1967, cu Alain Delon, Lino Ventura, Joanna Shimkus, Serge Reggiani etc pe care l-am văzut, prima dată, în anul 1968 în cinematograful vis-à-vis de Palatul Telefoanelor, acum este un teatru acolo, parcă, nu mai îmi amintesc cum se numea cinematograful. Parcă ”Tineretului” ?

Noaptea este tânără, mai am multe de făcut, dar am timp, doar mâine este în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 29 ianuarie 2024

BERBEC Astăzi eşti apatic şi fără energie, ceea ce nu te caracterizează. Poate e oboseala, poate vremea ciudată, anormală, dar nu îţi poţi permite să stai degeaba. Dar, amână tot ce pare că nu este urgent! Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect. Ajută pe cel în nevoie, pe un prieten, pe o rudă. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii. Zi-lumină, foarte importantă pentru viitorul unui proiect sau a unei afaceri. Tot ceea ce începi sau programezi în această zi poate aduce rezultate fructoase.

TAUR Astăzi ai o zi cam amestecată, aşa ca poate este bine să faci o analiza atenta şi obiectiva a realizarilor şi a eşecurilor. Trece timpul, fără necazuri şi poţi să o iei pe drumul bun! Ziua este perfectă şi pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante. După masă evită întîlnirile, fă-ţi un program de cultură şi artă.

GEMENI Fii sincer şi recunoaşte, măcar astăzi, chiar dacă nu prea îţi convine, că majoritatea problemelor pe care le ai se datoresc superficialităţii tale. Termină odată lucrurile începute! Astăzi ai un debit verbal uimitor. Ceea te cam caracterizează. Trebuie să nu exagerezi în această expansiune îndrăzneaţă pentru că este deosebit de riscantă: poţi să faci gafe şi confesiuni extravagante. O întâlnire importantă la mijlocul zilei te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie. Familia este bine, animăluţele sunt bine. Totul este bine, nu mai fi anxios.

RAC Chiar dacă ai impresia că faci lucruri inutile, că munceşti degeaba, nu face o problemă din aceasta. Astăzi eşti rasfăţăt de cei din jur şi nu ai mult de lucru. Ai mai mult timp pentru tine! Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia armonioasă a Racului ca sa rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Evită să te enervezi pentru lucruri minore şi persoane neinteresante. O întâlnire importantă din a doua parte a zilei te calmează şi îţi face chiar plăcere.

LEU Trebuie să te stăpâneşi, să-ţi canalizezi energia în domeniul social, relaţional. Trebuie să dai dovadă şi de umor! Cumpătarea este cheia, că doar abuzul nu a plăcut niciodată, nimănui. Pe seara cea mai bună perioadă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Nu sunt recomandate schimbările, noul, de orice natura, aşa încât dacă aveai ceva în gând las-o pentru altă zi. Oricum, afară sunt oameni. Mulți!

FECIOARA Astăzi trebuie să dai dovadă de o mai mare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Fii ferm, dar în acelaşi timp politicos şi plăcut. Domeniul sentimental este favorizat. O veste pare că te interesează mult. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promovează-ţi cu curaj interesele de astăzi, de acum. Anumite informaţii şi zvonuri te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii.

BALANŢA O perioadă de iarnă continentală relativ geroasă care te face să ai nevoie de tandreţe şi dragoste, reflex normal în faţa depresiilor de iarnă. Domeniul sentimental e favorizat, aşa că ai toate condiţiile! Organismul tau are nevoie de recuperare, iar la tine porneşte de la inimă, deci, iubeşte, zâmbeşte, fii tandru şi bucură-te de copiii tăi, sau de cei pe care o să îi ai, sau puteai să-i ai! Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liantul natural al grupului şi aşteptînd o iniţiativă din partea ta. “Mâna care îţi dă de mâncare nu se muşcă” spune un vechi proverb şi poate colegii o să-şi amintească de asta.

SCORPION Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la variaţiile de temperatură, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie bine! Nu pleca la drum lung! În această zi eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota împotriva ta! Ceea ce nu este adevarat din doua motive: unul că ţi se pare, al doilea că prea te crezi buricul pământului. În această perioadă este bine să nu ai nicio reacţie, aşteptând ca această lume nebună, nebună, nebună să se stratifice şi să se structureze.

SĂGETĂTOR Gândeşte pozitiv şi nu mai mormăi supărat în colţul tău. Se poate şi mai rău! Dar nici nu sta cu mâinile încrucişate. Fă ceea ce trebuie, când trebuie, cum trebuie! Nu amesteca lucrurile! O zi favorabilă pe care o poţi petrece cu cei dragi. Timpul trece repede, aşa că nu ezita să le spui cât de mult ţii la ei! Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este căluza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii. Ceea ce ţi se comunică gaseşte noi rezonanţe şi noi interpretări. Este timpul să asculţi oamenii cu atenţie şi în tăcere, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri.

CAPRICORN Dimineaţa ai ceva de rezolvat. Astăzi poate fi nevoie de unele calităţi şi abilităţi ale tale. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi interesele. Încet-încet te faci de neînlocuit! Astăzi apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau de afaceri. În perioada menţionată afacerile sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări. Viaţa de famile, sau de cuplu este bine aspectată, cu noutăţi şi bucurii. Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. Spre sfârşitul zilei te poţi interesa de problemele ce trenau de mai mult timp.

VĂRSĂTOR Ai şanse să primeşti astăzi un dar neaşteptat, care iţi schimba brusc starea de spirit. Esti conciliant şi nu mai mai doreşti confruntări din care să ieşi învingător. Poate fi ziua de naştere? Aspectele pozitive celeste îţi permit să abordezi cu succes decizii importante, schimbări de situaţie sau poziţii sociale superioare, (pentru un mic procent din zodie ultima precizare, desigur că nu toată zodia o să fie avansată). Dimineaţa dedic-o lucrurilor, problemelor urgente. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului.

PEŞTI Vremea ciudată te face nervos şi puţin depresiv. Trebuie să dai dovadă de diplomaţie. Zâmbeşte şi schimbă vorba, nu discuta subiecte dificile, controversate! Ziua de azi îţi aduce unele răspunsuri şi o promisiune de mai bine. Va fi bine, oricum, ai încredere! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Configuraţia astrală arată unele preocupări cu caracter juridic, în sensul că verifici, consulţi sau semnezi contracte, sau înscrisuri oficiale. Din nou ţi se cere ajutorul. Dă-l!