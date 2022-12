HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 29 decembrie 2022. Despre Starlink. Declarația de independență a lui Marte

29 decembrie

Pe 29 decembrie s-au născut Pablo Casals, madame de Pompadour, Andrew Johnson, Emil Fuchs, Charles Macintosh, Charles Goodyear, Jon Voight, regina Elisabeta a României (Carmen Silva), Ovid Densuşianu, Sergiu Dan.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Marcel şi Tadeu şi cei 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod. Cercetătorii în istoria Bibliei, evrei, spun că cifra pruncilor ucişi este mult exagerată, cum sunt multe “minuni” prin scrierile lor. Probabil, așa cred și eu, așa am citit în operele multor istorici – atunci, acum două mii de ani, lumea era mică şi erau puţini oameni, nu cred că existau în tot Orientul Apropiat şi Mijlociu 14.000 de prunci în acelaşi moment! Nimic în ”Kalendar”.

Se apropie Anul Nou cu noptea Revelionului. În tradiția familiei mic burgheze era să se facă un mic cadou în primele secunde ale noului an, ca cea, sau cel iubit, să înceapă anul cu bucurie, primind cadouri, lucruri frumoase. V-am mai spus și altă dată, dar cred că este bine să repet ce cadouri se potrivesc fiecărei zodii, în noaptea de Revelion, pentru că mai aveți doar trei zile din acest an și acum, astăzi, sau mâine, ar trebui să cumpărați acel mic cadou. Iată:

BERBEC Obiecte dedicate, care îi poartă inscripţionat numele, specifice activităţii, un flash memory cu numele, inscripționat, obiecte și îmbrăcăminte din piele, mănuşi din piele, artă din fier, statuete, pocale, inel de metal cu rubin, flori de culoare roşie, parfumuri din gama de piele, o sticlă de vodcă fină.

TAUR Cosmetice de toate felurile, feminine sau masculine, după caz, obiecte de artă din aramă, o cutie de bomboane fondante, îmbrăcăminte din mătase, un lanţişor cu o cruciuliţă, poate din accesorii pentru proprietăţi, pentru casă sau maşină, parfumuri din gama florală, o sticlă de vin scump roşu, românesc, bineînțeles.

GEMENI Cărţi, albume de artă, discuri de vinyl, tot felul de tehnologie de înregistrat sau reprodus vocea şi muzica, pulover de lână, neapărat de kashmir, parfumuri uşoare, diafane, flori de câmp, orchidee, o sticlă de gin, neapărat britanic.

RAC Obiecte din argint, artă din argint, inele, bijuterii din argint. Argintul este metalul zodiei, aduce noroc şi nici nu este, încă, prea scump. Parfumuri din gama orientală, flori în ghiveci, bomboane sau ciocolată neapărat în staniolul argintiu, o sticlă de şampanie franţuzească, cu dop de plută.

LEU Obiecte din aur, adică mici obiecte din aur, că nu suntem cu toţii bogaţi, cum ar trebui, de fapt. Portocale, cărţi istorice, romane fluviu, un aparat de luat tensiunea (ştiu leii de ce), cosmetice pe bază de miere, parfumuri din gama florală, flori galbene, aurii şi/sau o sticlă de Grand Marnier, adică lichior de portocale.

FECIOARA Obiecte cu detalii evidente, lucrate foarte minuţios şi cu multă atenţie, DVD-uri, parfumuri puternice, dar dulci, din gama orientală, bijuterii cu multe pietre (semipreţiose, desigur), cosmetice mai deosebite, cărţi vechi, flori de toate culorile, o sticlă de băutură scumpă, din plante – gen bitterul suedez.

BALANŢA Cărţi, o memorie flash pentru computer, un obiect de anticariat – o ilustrată de la începutul secolului XX, o centură, o curea, cosmetice body, flori diverse, orhidee, sunt sute de varietăţi, o sticlă de vin alb, sec, vă recomand Recaș.

SCORPION O cutie de bomboane de ciocolată, lenjerie intimă, băuturi – toată gama, numai tari să fie, flori de seră, trandafiri roşii, cărţi sau DVD-uri cu filme de aventuri.

SĂGETĂTOR Obiecte din lemn, cosmetice gama florală, articole sportive, mingi, darts, flori de culore violet, îmbrăcăminte din piele, o vestă, băuturi combinate, gen cocktail, accesorii pentru maşină.

CAPRICORN Obiecte din argint (care argint, conţine plumb şi cupru, plumbul fiind metalul zodiei Capricornilor, într-un procent mai mare sau mai mic, depinde de cinstea vânzătorului şi de onoarea marcajului) îmbrăcăminte din lână naturală de calitate (strict interzis plasticul sub tote denumirile), inel cu onix, cărţi la modă, un ceas de mână, flori de culoarea cerului, o sticlă de cidru.

VĂRSĂTOR Tehnologie, sub toate aspectele ei – cu cât este mai inventivă şi mai ciudată – cu atât mai bine, obiecte care păcălesc, cărţi surpriză, prăjituri cu multă frişcă, flori de seră de culori diferite, pastelate, dar în care predomină nuanţele de albastru, băuturi cât mai fanteziste şi mai exotice, de exemplu „Piña Colada”.

PEŞTI Pantofi, cizmuliţe, ugg cei urâţi, dar simpatici până la urmă şi comozi, tot ceea ce se poate încălţa, ciorapi de lână, flori în ghivece, ciocolată, brânzeturi fine şi scumpe, băuturi româneşti tari, ţuică, vinars.

Dragi jupânițe și cinstiți jupâni, lista de cadouri este opţională, să faci cadouri este o artă, trebuie să ghiceşti ce îşi doreşte respectiva sau respectivul, fără întrebări indiscrete. Și să nu coste mult, lista de mai sus este făcută în ideea ca cel mai scump cadou să fie de o sută-două de lei, sau în jur de – ei bine, ieri am coborât în simpaticul orășel Vălenii de Munte pentru aprovizionarea săptămânală și prețurile m-au strâns de gât, toate mărfurile s-au scumpit!

Dar, ca întotdeauna despre altceva doream să vă povestesc. Despre Starlink, după cum scrie la NASA, Brett Tingley.

Sateliții Starlink de la SpaceX sunt printre cele mai cunoscute nave spațiale din lume.

În prezent, există peste 3.000 de sateliți Starlink pe orbită, iar SpaceX intenționează să lansaze încă mai mult decât dublu. Sateliții sunt proiectați în primul rând pentru a oferi internet în bandă largă în locații îndepărtate sau insuficient deservite, dar există multe alte utilizări pentru constelația revoluționară atât planificate, cât și deja în uz.

În timp ce sateliții Starlink fac în mod constant titluri pentru numărul mare de lansări pe care SpaceX le efectuează în fiecare an, ca să nu mai vorbim de impactul pe care sateliții l-au avut asupra astronomiei și asupra războiului NATO-Rusia din Ucraina, există o mulțime de fapte interesante, dacă nu chiar ciudate, despre Starlink.

Potrivit fondatorului și CEO-ului SpaceX, Elon Musk, numele „Starlink” provine din romanul din anul 2012 „The Fault in Our Stars” de John Green. Musk a scris explicația pe Twitter în 2018, scriind că „Dacă cineva este curios, numele a fost inspirat de The Fault in Our Stars”.

Romanul o urmărește pe Hazel Lancaster, în vârstă de 16 ani, care a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. La un grup de sprijin pentru bolnavii cu cancer, Hazel întâlnește un alt adolescent bolnav de cancer, Augustus, iar cei doi se îndrăgostesc. Romanul arată că, în timp ce durerea emoțională este o constantă a existenței umane, cel puțin avem de ales cu cine împărtășim acea durere. Starlink înseamnă apropierea dintre oameni, comunicarea fără frontiere, în concepția lui Elon Musk.

Conform unei pagini de specificații tehnice, sateliții Starlink rulează pe sistemul de operare open-source Linux.

Linux a fost creat în anul 1991 de Linus Torvalds, un inginer de software finlandez, pentru a fi un sistem de operare gratuit, partajat în mod deschis, care ar putea fi adaptat pentru hardware-ul computerului specific al utilizatorilor.

Prin însuși designul său, Linux este ușor de personalizat, făcându-l ideal pentru cazuri de utilizare specifice, cum ar fi sateliții Starlink. În plus, sistemele de operare bazate pe Linux se pot baza pe un depozit mondial de programe și instrumente open-source, permițând prototiparea rapidă a noului hardware și software.

SpaceX a primit recent aprobarea de la Federal Aviation Administration (FAA) pentru a lansa 7.500 de sateliți Starlink 2.0. Specificațiile tehnice arată că acești sateliți Starlink din a doua generație sunt mai mari și mai capabili decât predecesorii lor.

Sateliții Starlink din prima generație cântăresc 259 kg, în timp ce Starlink 2.0 cântăresc 1250 kg. După cum a declarat Elon Musk, pentru a ridica aceste Starlink-uri mai mari pe orbită, SpaceX va începe în cele din urmă să folosească Starship, noua sa rachetă uriașă pentru Marte și Lună. Starship este încă în dezvoltare, dar SpaceX crede că este cea mai bună soluție.

Directorul de operațiuni al SpaceX, Gwynne Shotwell, a declarat la cel de-al 36-lea Simpozion spațial anual din 2021 că toți sateliții Starlink din acel moment vor fi echipați cu legături încrucișate laser care le vor permite să comunice între ei.

Acest lucru permite sateliților Starlink dintr-o constelație să partajeze date între ei, reducând dependența de stațiile terestre. Aceste legături laser permit partajarea traficului de internet de la satelit la satelit în întreaga lume, evitând nevoia de a transmite semnalele către o rețea de internet de la sol.

Legăturile încrucișate cu laser permit constelațiilor Starlink să transmită conectivitate la internet către cele mai îndepărtate locații, inclusiv regiunile polare.

Termenii și condițiile Starlink conțin o secțiune care precizează că, în cazul în care SpaceX va ajunge pe Marte și va stabili serviciul acolo, compania va avea independență deplină față de orice guvern de pe Pământ.

„Pentru Serviciile furnizate pe Marte sau în tranzit către Marte prin Starship sau alte nave spațiale, părțile recunosc Marte ca o planetă liberă și că niciun guvern de pe Pământ nu are autoritate sau suveranitate asupra activităților marțiane”, se arată în termenii și condițiile Starlink. „În consecință, litigiile vor fi soluționate prin principii de auto-guvernare, stabilite cu bună-credință, la momentul reglementării marțiane”.



SpaceX intenționează să ducă oameni pe Planeta Roșie până la sfârșitul deceniului, conform comentariilor făcute de conducerea companiei.

Serviciul de internet Starlink este disponibil în unele dintre cele mai îndepărtate părți ale globului, inclusiv în Antarctica .

Oamenii de știință din cadrul Programului Antarctic al Statelor Unite (USAP) au testat la avanpostul de cercetare al stației McMurdo. „Oamenii de știință USAP susținuți de NSF din #Antarctica sunt peste lună! Starlink testează serviciul polar cu un terminal de utilizator nou instalat la stația McMurdo, crescând lățimea de bandă și conectivitatea pentru sprijinul științific”, a declarat Fundația Națională pentru Știință din SUA prin Twitter în septembrie 2021.

SpaceX a început să ridice sateliți pe orbită polară în septembrie 2021, cu prima lansare de pe Coasta de Vest la baza forțelor spațiale Vandenberg din California. „Aceste lansări polare vor permite acoperirea completă a Pământului (acolo unde sunt aprobate de guvernul local)”, a scris Musk pe Twitter în iulie 2022.

Trenurile sateliților Starlink pot arăta destul de ciudat pe cer. În ciuda faptului că SpaceX a luat măsuri pentru ca Starlink să apară mai slab luminați pe cerul nopții, sateliții pot fi destul de strălucitori după ce sunt eliberați pe măsură ce își fac drum pe orbită.

În numeroase ocazii, aceste trenuri Starlink au fost confundate cu OZN-uri și au generat multe titluri bombă prin ziare pe măsură ce posturile de știri locale primesc avalanșe de apeluri de la observatorii uimiți ai cerului.

Pe lângă faptul că sunt confundate cu OZN-uri, aceste observări prezintă o altă problemă îngrijorătoare: distrugerea condițiilor de cer întunecat necesare astronomiei. Uniunea Astronomică Internațională a cerut imperativ Națiunilor Unite să ia măsuri pentru a proteja cerul nopții de constelațiile Starlink.

În timp ce Starlink este cel mai des discutat în ceea ce privește internetul în bandă largă pe care îl transmite către locații îndepărtate, constelația de sateliți are o altă utilizare: furnizarea de conectivitate cu scopuri militare.

Starlink este folosit pe scară largă de forțele ucrainene pentru a opera sistemele NATO furnizate și a ținti obiective rusești. Dar armata Statelor Unite a urmărit și propriile utilizări pentru Starlink. În 2020, US Air Force și SpaceX au făcut echipă pentru un exercițiu cu foc real în care sateliții Starlink au împărtășit date cu mijloacele militare americane care au doborât o dronă și o rachetă de croazieră.

SpaceX a creat de atunci un proiect partener Starlink numit Starshield. Starshield va oferi un nivel mai ridicat de securitate decât Starlink, oferind „capacitate criptografică suplimentară de înaltă asigurare pentru a găzdui încărcături utile clasificate și a procesa datele în siguranță, îndeplinind cele mai exigente cerințe guvernamentale”, conform paginii Starshield a SpaceX.

SpaceX a primit în ultimii ani solicitări de a utiliza constelațiile Starlink ca un serviciu de poziție, navigare și cronometrare similar cu GPS-ul, dar CEO-ul SpaceX, Elon Musk, le-a respins până acum, cel puțin așa a apărut în presă.

Cu toate acestea, o echipă de cercetători de la Universitatea Texas din Austin a găsit o modalitate de a face exact acest lucru în octombrie 2022 prin inginerie inversă a semnalelor Starlink. Ei au descoperit că semnalele repetate de la constelațiile Starlink, concepute pentru a ajuta receptorii de la sol să se conecteze cu sateliții, ar putea fi folosite pentru a forma un sistem de navigație.

„Este un cadru atât de general încât îl putem aplica oricărui semnal terestru sau extraterestru”, a spus Todd Humphreys de la UT Austin, MIT Technology Review. „Va învăța din mers, vă va spune ce se transmite și vă va spune unde vă aflați.”

Având în vedere că sateliții Starlink sunt din ce în ce mai des folosiți ca active militare, mulți dintre rivalii Statelor Unite își au îngrijorările lor cu privire la constelații.

De fapt, o echipă de cercetători chinezi de la Institutul de Tehnologie Nucleară de Nord-Vest, un institut de cercetare condus de Armata Populară de Eliberare, a publicat recent o lucrare care discută despre modalitățile de distrugere sau dezactivare a Starlink. Soluția lor? Detonarea unei arme nucleare în spațiu.

Potrivit South China Morning Post (SCMP), cercetătorii au sugerat că o explozie nucleară de 10 megatone ar fi suficient de puternică pentru ca „Radiația reziduală puternică a norului de resturi poate cauza defecțiuni ale navelor spațiale care se deplasează prin el, cum ar fi sateliții, sau chiar poate provoca daune directe care pot duce spre distrugere”, au scris cercetătorii într-o publicație din revista chineză Nuclear Techniques, a raportat SCMP.

În prezent, după evenimentele din Iran, Elon Musk a poziționat o sută de Starlink deasupra Iranului. Se pare că joaca cu focul a început să-i placă lui Dexter, cum este poreclit la Hawthorne. Starlink devin corbii războiului. Comentatorii de peste ocean sunt cu ochii pe Elon Musk. În ultimul timp a acaparat o putere imensă și o popularitate pe măsură. Dacă nu o să ajungă pe Marte, ci la Casa Albă? Bună întrebare!

Şi iată şi horoscopul cotidian pe zodii, calculat şi interpretat pentru coordonatele României, zodiac tropic, case egale, cheile papei Urban, după metoda astrologiei creştine a cardinalului Pierre d’Ailly, făcut să vă fie sfat de folos și în idea și speranța că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 29 decembrie 2022

BERBEC Febra de sărbători s-ar putea putea numi această zi. Ai nevoie de linişte şi de evitarea problemelor altora. Mai pe seară odihneşte-te, ca să te poţi distra în continuare, vine Revelionul! O zi mai complicată pentru că ai de luat o decizie mai complicată. Nu mai amâna şi nu mai căuta soluţii temporare. Vorba spune că leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte. Ar trebui sa fie pentru tine o perioada bună, a unei zile de sfârșit de an obişnuită, monotonă și chiar, plicticoasa. Asta daca iţi infrânezi cat poti instinctual tau primordial de a sări la gâtul ticaloşilor. Ai parte de ceva probleme şi astăzi, asta pentru palmares, dar nu intra in discuţii (scandal, adică) orice s-ar intampla!

TAUR Zi bună pentru cumpărături şi vorbe multe cu prietenele. Descoperi cunoştinţe comune despre care nu mai aveai veşti demult. Sau, poate afli vreo reţetă-minune pentru petrecerea de Revelion! Dimineaţa ai o perioadă bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie, sau de cuplu. Încearcă să păstrezi direcţia asta benefică. Nu pleca la drum lung, peste mări şi ţări! Mâine este mai bine. Ai o mare dorinţă să te simţi bine şi confortabil. Acest lucru se poate traduce astăzi prin exagerări culinare. Mai ales în ceea ce priveşte dulciurile şi cafeaua.

GEMENI Ai multe planuri. Prea multe pentru un singur om, aşa că mai gândeşte-te şi la altceva. Conjunctura arată că domeniul prietenilor este favorizat, invită-ți prietenii la un joc. Eşti şi uşor repezit şi tensionat, aşa că este foarte bine să-ţi câtăreşti vorbele şi să nu faci remarci deplasate. Este o zi când eşti mai mult sentimental şi pasional decât logic, aşa că poţi să dai curs liber imaginaţiei, mai ales pe seară. Totuşi nu este bine să porţi discuţii lungi şi savante. Limitează-te la onomatopee! În general, cele admirative!

RAC Cu Luna, patroana ta, favorabilă, ai multă energie. Aştepţi nerăbdător Revelionul, aşa că drept repetiţie, invită-ţi prietenii la o friptură de purcel cu cartofi prăjiti şi murături de casă. Astăzi nu te enerva in mod disproportionat şi inutil. Este o problemă de bani, bani mai puţini decât te aşteptai. Pe care trebuia să-i primeşti sau ţi-ai făcut iluzia că o să-i primeşti. În orice caz nu ai nici un motov să dai pe afară de fericire. Dar nici nu exagera. Mai bine gândește-te la cartofii prăjiți, îi faci în ulei, sau în untură?

LEU Ai multă muncă, astăzi şi, încă pentru câteva zile şi nu prea îţi convine. Dar, dacă vrei să te distrezi de Revelion, nu ai de ales, trebuie să te concentrezi și să termini treburile. O problemă personală, mai veche, îşi poate găsi azi o rezolvare parţială. Nu amâna lucrările, sau obligaţiile de azi! Pot să ia o întorsătură urâtă şi să nu mai poţi rezolva nimic mai târziu, adică, la anul. O veste de departe, o informatie pe FB, un telefon sau un e-mail. Ceva de natura aceasta iti sugereaza astăzi ca trebuie sa faci urgent o schimbare in viata ta! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii sau in foldere. Și în suflet!

FECIOARĂ Trebuie să ai răbdare şi să analizezi cu atenţie figurile noi din jurul tău. Probabil că eşti pe drumul cel bun, dar trebuie să te concentrezi mai mult şi să fii atent la detaliile sociale. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau familiale. Astăzi fii mai „zen”, mai cumpătat, zâmbeşte şi spune lucruri interesante! Cooperează mai strâns cu cei din jurul tău şi spune-le exact ce aştepţi de la ei. Dezamagirea pe care o simti este urmarea prostului tau obicei sa idealizezi in mod nerealist situatia și persoana in cauza! Pe de altă parte eşti cuprins de un fel de justiție interioră care îţi place şi eşti gata să spui cele mai mari ironii sau să judeci pe oricine. Concentrează-te și stăpânește-te!

BALANŢĂ Astăzi realizezi că anul care vine ai mai mult de construit pentru viitor decât măruntele griji pentru gospodărie. Pune pe hârtie gândurile tale bune şi pregăteşte-te pentru ceva minunat! Ai dori ceva deosebit, o schimbare care sa-ti lumineze sufletul. Orice, numai sa ieşi din respingatorul cenuşiu cotidian. Un film sau o carte buna iti pot schimba in bine starea psihică! În a doua parte a zilei primeşti unele informaţii care te pot avantaja. Eşti un pic cam zdruncinat şi în criză de timp, la acest sfârșit de an, dar, recunoaşte, lucrurile aceste te motivează şi te dinamizează. Pe total ziua este perfectă ca să începi, sau să termini, un proiect drag ţie.

SCORPION Trebuie să ai grijă de sănătatea ta. Incepi să oboseşti, fapt care te avertizează că este necesar să încetineşti ritmul şi să îi mai laşi şi pe alţii la pregătirea petrecerilor de Revelion. Dar, nu lasa lucrurile pe maine, fă-le astazi. Intai fă-ti un plan, apoi actioneaza cu chibzuinta. Desigur ca natura ta de scorpion este exploatata de multi. Simti acest lucru si te inversunezi impotriva lor. Cam fara succes! Nu iti place ce faci si nici compania persoanelor cu care lucrezi, asa ca trebuie sa-ti indrepti toata atentia catre o schimbare majora. La anul! Pe seară, realizezi că eleganta si bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societate mai joasă, sau mai inaltă.

SĂGETĂTOR Astăzi, pentru că e o zi complexă, ai nevoie de o schimbare. Sau, poate îţi cumperi ceva nou, un cadou simbolic, pantofi, sau o căciuliţă. Conjunctura indică să cheltuieşti pentru tine! Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile șefilor si ale colegilor, dacă lucrezi, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totusi dreptate. „Vibratiile” planetare mixte si o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca ziua aceasta de sfârșit de an să treaca repede si fără necazuri mari. Legăturile de sânge conteaza, restul sunt nişte străini, aşa ca tot de la părinti sau fraţi poţi obţine ceva bani şi poate şi o vorbă bună. Trebuie, doar, să încerci!

CAPRICORN Dacă ești în vacanță dedică ziua celor dragi, familiei, părinţilor, stai cu ei şi povesteşte-le ce ai făcut în ultimul timp, la un pahar de vin fiert. Spune lucruri care să le faci plăcere! Vrei mai mult decit se poate, dar nu e vina ta. Si in stele scrie ca astazi meriti mai mult. Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un uşor aer de neincredere. Ar fi cazul sa dovedesti ceea ce poti! Stagnezi pe o pozitie care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai, dar nu mai aştepta să trecă timpul! Bine, din anul ăsta mai sunt trei zile, încearcă la anul!

VĂRSĂTOR Ziua poate fi o ocazie pentru un bilanţ obiectiv al anului 2022 şi stabilirea scopurilor personale pentru anul care se apropie. Cine nu are planurile lui, munceşte pentru planurile altuia! Nimeni nu-ţi vrea răul, iar duşmanii sunt plecaţi. Analizează bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă, pregătește-te de Revelion!

PEŞTI Împăcarea și liniștea care ar trebui să fie între Crăciun şi Revelion trebuie să te facă astăzi să te simţi bine. Eşti într-o perioadă empatică şi vulnerabil la ofense, nu risca nimic. Ziua de azi este o zi plină si densa, dar si cu realizari notabile in prima parte, iar in a doua parte cu distractii si buna-dispozitie. Dar nu neaparat din cauza asta. Incepe sa se configureze o noua situatie in care eşti, din nou… sarea in bucate! Dar şi seri plăcute si confortabile! Traieşte intens si cu placere! Timpul trece. Parcă cu o viteza din ce în ce mai mare, așa este în apropierea trecerii într-un alt an, altă etapă, altă șansă!