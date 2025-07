Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 28 iulie 2025. Despre biblioteci







Pe 28 iulie s-au născut Jackie (Kennedy) Onassis, Amalia Rodrigues (alţi autori dau ziua de 23 iulie), Victor Babeş, Ioana Pavelescu, Nicolae Patraulea, Silviu Iorgulescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70. Sf. Pavel de la Xiropotamu. Nimic în „Kalendar”.

„Shit happens!”, „ Así es la vida!” sau "C'est la vie!" cam aşa ar trebui să încep...

Vă rog frumos să mă iertaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi pentru greşelile mele de gramatică, de ortografie, de foamea mea permanentă care mă face să mănânc litere, în special vocalele, care sunt delicioase, dar şi, mai ales, să mă iertaţi pentru greşelile mele, în general, cele cu voie sau fără de voie.

În aceeași ordine de idei, sau, în alta, potrivit lui Cicero, dacă ai o bibliotecă și o grădină, ai tot ce ai nevoie. Deși s-ar putea argumenta că există unele nevoi mai prozaice care trebuie satisfăcute înainte ca o bibliotecă sau o grădină să devină o prioritate de vârf, apreciez sentimentul lui Cicero. Și știu că nu sunt singur. În timp ce lucram în biblioteci de-a lungul multor decenii, am întâlnit o mulțime de oameni cărora le pasă foarte mult de cărțile pe care le citesc și mulți care găsesc, de asemenea, valoare în ideea de bibliotecă în sine: acea sălbatică, extinsă și haotică – sau, poate, metodic, logic și organizat – lucru care iese la iveală prin acumularea de cărți în timp.

Ceea ce distinge o bibliotecă de o grămadă aleatorie de cărți este procesul considerat de curățare. Într-o bibliotecă publică, este rolul bibliotecarului să construiască o colecție care să răspundă nevoilor comunității pe care o deservește. În cazul bibliotecii tale personale, aceasta deservește o comunitate de unul – tu – și tu ești atât cititorul, cât și bibliotecarul. Aceasta înseamnă că biblioteca domniei voastre nu va arăta la fel ca a nimănui altcineva.

Mulți dintre noi ne dezvoltăm colecțiile carte cu carte: un volum ne atrage interesul pentru o librărie, îl cumpărăm și îl citim, îl punem pe un raft și îl repetăm. A gândi ca un bibliotecar înseamnă a face un pas înapoi pentru a considera colecția ta ca întreg, inclusiv ce adaugi la ea și de ce. O bibliotecă bine îngrijită este ca un peisaj, cu valea ei de romane polițiste, culmile sale de texte de referință, țărmurile sale de memorii. Împreună, toate acele titluri individuale devin parte din ceva mai mare, formează ceva cu proprietăți emergente, ceva total unic pentru tine.

Pentru ce este o bibliotecă personală?

Luând în considerare modul în care funcționează bibliotecile publice, bibliotecarul Meaghan Dew, care lucrează la colecții și la dezvoltarea cititorilor într-o bibliotecă publică din Melbourne, a sugerat că o parte esențială a dezvoltării unei biblioteci personale este să găsești ce vrei cu adevărat de la ea. Scopul „nu este ceea ce crezi că ar trebui să fie biblioteca ta” , a spus ea, „ci biblioteca pe care de fapt o vei folosi și o vei aprecia în mod regulat”.

O bibliotecă personală poate servi ca:

un magazin de amintiri, inclusiv amintiri personale – o modalitate de a redescoperi și a revedea idei și sentimente și, de asemenea, te ajută să te bucuri de plăcerile recitirii;

un instrument de cercetare, care vă permite să întâlniți idei noi; și

o sursă de plăceri diverse: divertisment, evadare, mângâiere, frumusețe, inspirație și surpriză.

Este bine să țineți cont de fiecare dintre aceste potențiale funcții atunci când vă propuneți să vă dezvoltați propria bibliotecă. Cărțile fizice sunt obiecte intime, iar scoaterea uneia de pe raft poate evoca amintiri vii din timpul când le-ați citit prima dată. Nu numai că mă ajută să găsesc răspunsuri la întrebările care apar în timpul muncii mele, ci mă aruncă în ipostaze plăcute când dau peste un cuvânt necunoscut. Bun, foarte rar, simptotic cu niciodată…

Există nenumărate alte moduri prin care o bibliotecă personală poate fi o sursă de plăcere. Crearea plăcerii în propria colecție ar putea implica să ai pe raft niște romane polițiste, de aventuri, sau de dragoste necitite pentru atunci când îți dorești o poveste arhetipală. Sau poate este să ai o selecție de poezie pentru atunci când vrei să întâlnești frumusețea sau să păstrezi romanele lui Jerome K. Jerome, sau Ilf și Petrov, pentru că știi că te vor face mereu să râzi.

Paradoxul bibliotecii din vremea noastră este că ea aspiră să fie vastă, dar este și selectivă și mărginită – o picătură minusculă de material într-o mare de conținut aparent nelimitată. Prin edificarea unei biblioteci, stabiliți limite pentru nelimitat. Când internetul face semn cu promisiunea că orice și totul este doar la o căutare pe Google, alegerea de a vă acorda atenția asupra unui singur volum dintr-o bibliotecă pe care ați selectat-o ​​pentru domnia voastră poate fi văzută ca un act radical de a acorda atenție.

Este și o formă de evadare – un pas din linia temporală care se agita neîncetat, care se auto-împrospătează, într-un spațiu în care cărțile din timpuri și locuri diferite se lipesc una de cealaltă, având cele mai fascinante conversații, precum oaspeții la unul dintre acelea petreceri de cină fantezie la care poți invita pe oricine îți place, viu sau mort.

O parte a valorii unei biblioteci personale constă în modul în care poate mapa și ajuta la modelarea identității personale și a căilor intelectuale, schimbându-se și crescând odată cu tine.

Interesul meu pentru biblioteci poate fi urmărit cu ușurință în dragostea părinților mei pentru lectură și colecția de cărți. Într-o fotografie foarte timpurie cu mine când eram bebeluș, stau lângă un pisoi pe care încerc să-l mângâi. Pe fundal, un perete de multe rafturi de cărți. Biblioteca vastă a tatălui meu.

Biblioteca mea personală a început ca două rafturi de cărți în dormitorul copilăriei mele. Îmi amintesc cât de important a fost pentru mine să am lucruri care stăteau în afară de bunurile familiei mele. Unele dintre primele mele cărți au încă un loc în biblioteca mea, care (ca mine) a crescut în jurul lor. Biblioteca mea a jucat, cred, întotdeauna un rol crucial în formarea identității mele, anumite cărți devenind pietre de încercare personale pentru valorile și interesele mele.

De mai mult timp, iată s-au făcut cincisprezece ani, mi-am stabilit reședința temporară, în prahova submontană, într-o cabană cu curte și grădină (Cicero ar fi de acord) și într-o cameră, din lemn, cu multe rafturi. Presupun că atunci am simțit pentru prima dată toată greutatea bibliotecii mele – un volum de volume, obiecte la care țineam și de care eram responsabil să le protejez de deteriorare și degradare.

Și nu există nimic ca provocarea de a-ți împacheta toate cărțile pentru a dezvălui modurile în care o bibliotecă, cu toate plăcerile și avantajele ei, poate deveni și o povară. De aceea, are sens să te gândești periodic la ce cărți ai cu adevărat nevoie și vrei să porți cu tine prin mișcările vieții. La fel ca o grădină, o bibliotecă va tinde să devină mai bogată și mai plină de satisfacții prin tăierea strategică.

Având în vedere cât de valoroasă poate fi o bibliotecă bine îngrijită, ați putea fi interesat să deveniți un bibliotecar personal mai conștient. Mai jos, vă voi sugera modalități de a revizui și de a reorganiza colecția domniei voastre existentă și de a o construi cu cărți care vă păstrează amintirile, vă hrănesc curiozitatea și vă fac plăcere.

Sunt șanse să dețineți deja câteva cărți – poate mai mult decât câteva. În loc să vă gândiți la construirea unei biblioteci ca pe un proces pe care îl începeți de la zero, luați în considerare ce vă pot spune cărțile pe care le-ați dobândit de-a lungul anilor despre gusturile și interesele domniei voastre de lectură. Aceste cărți vă arată unde ați fost și indică idei și subiecte pe care ați putea dori să le explorați în continuare.

Dacă vrei să fii cu adevărat minuțios în privința asta, ai putea începe evaluarea prin a-ți lua toate cărțile de pe rafturi și a le întinde pe podea. Această demontare a unui aranjament familiar te poate ajuta să vezi din nou articolele care au devenit parte din mobilierul casei tale.

După ce ați făcut un pic de mizerie, este util să începeți să vă grupați cărțile în categorii. Puteți începe cu categorii foarte generale, cum ar fi „ficțiune” și „nonficțiune”, sau categorii ample de gen sau de subiecte, cum ar fi „istorie”, „filozofie”, „ficțiune polițistă”, „memorie” și așa mai departe, la fel ca secţiunile dintr-o librărie sau bibliotecă. Pe măsură ce mergeți, s-ar putea să vă dați seama că aveți o mulțime de cărți în categoria „istorie” – atât de multe, de fapt, încât ar fi util să începeți să le împărțiți în subsecțiuni precum „istoria antică”, „istoria medievală”, „ istoria României, etc, din ce în ce mai fină. Este posibil ca unele secțiuni să nu aibă nevoie de acest tratament: dacă nu citiți multe romane, gruparea lor pe toate ca „ficțiune” ar putea fi suficientă.

Prin acest proces de sortare și clasificare, veți începe să vă dezvoltați o imagine a vieții și gusturilor domniei voastre de lectură până în prezent. Privind categoriile care par să genereze cele mai multe subcategorii ar trebui să vă ofere o indicație destul de clară că reprezintă o zonă, un gen sau un subiect care vă interesează în mod special, iar acest lucru ar putea ghida deciziile ulterioare privind achiziționarea și organizarea cărților dvs.

O parte importantă a fazei de evaluare și sortare este să afli care cărți încă mai au valoare pentru tine (fie că sunt informaționale, sentimentale sau orice alt tip de valoare) și să înveți să recunoști când ai depășit sau te-ai îndepărtat de alte cărți. Așadar, sortați pentru a identifica cărțile pe care doriți să le păstrați și pe cele pe care le puteți dona. Prin tăierea din când în când colecția, puteți obține mai multă claritate despre gusturile și interesele domniei voastre și, desigur, puteți face spațiu pentru a adăuga cărți noi, mai considerate.

În timp ce sortați, în loc să formați grămezile obișnuite de cărți pentru a „păstra” sau „dona”, luați în considerare să fiți mai specific. Ar putea ajuta mai întâi să sortați cărțile în grămezi „citite” și „necitite”. Apoi, privind cărțile pe care le-ați citit deja, puteți identifica: cărți pe care le-ați iubit și doriți să le recitiți cândva (păstrați); cărți la care simți că nu le-ai înțeles pe deplin la momentul respectiv, dar la care te-ai tot gândit și ar putea fi nevoie să încerci din nou mai târziu (păstrează); cărți de care ți-au plăcut atunci, dar care nu ți-au rămas cu adevărat în minte și pe care nu le-ai răscumpăra astăzi (ai în vedere să donați); cărțile pe care le-ați abandonat la jumătate și pe care nu aveți chef să le recitiți (luați în considerare donarea).

Printre cărțile pe care nu le-ați citit încă, s-ar putea să căutați: cărți pe care ați dorit întotdeauna să le citiți, dar pe care nu le-ați ajuns încă (în general, merită păstrate); cărți pe care le-ai cumpăra din nou dacă nu ai avea deja un exemplar (a păstra); cărți care odată păreau că merită citite sau utile pentru cercetarea unui anumit subiect, dar de care nu mai simți că ai nevoie (ai în vedere să donați).

Indiferent dacă sunt citite sau necitite, cărțile care sunt deosebit de frumoase ca obiecte sau care sunt conectate în mod semnificativ cu un anumit moment, loc, persoană sau memorie merită probabil să te agăți, chiar dacă îți este greu să-ți imaginezi când ai putea ajunge efectiv citindu-le (sau recitindu-le).

Aceste categorii nu sunt exhaustive, dar sperăm că vă vor oferi un punct de plecare pentru a vă crea propriile euristici de sortare. A scăpa de cărți este o provocare aproape de imposibil pentru unii oameni, în timp ce alți iubitori de cărți reușesc să fie destul de nemilos și hotărâți atunci când vine vorba de a-și reduce colecția. Deși tăierea poate fi un pas foarte util, nu trebuie să te forțezi să scapi de o carte dacă nu ești sigur de ea. Este în regulă să te agăți de niște „poate” o vreme. Uneori, vei redescoperi o carte ani mai târziu și vei fi bucuros că ai păstrat-o.

În eseul său „De ce citiți clasicii” (1991), Italo Calvino stabilește o listă detaliată pentru a defini ideea de clasici și a explica valoarea citirii lor. Ceea ce reiese din aceasta nu este o listă definitivă și universală de cărți pe care toți oamenii ar trebui să le citească; în schimb, Calvino creează un cadru pentru a decide asupra unei liste mult mai personale de cărți care au un loc de durată în propria ta viață de lectură. Acestea sunt cărțile la care te întorci mereu, la care te gândești și care sunt puncte de comparație pentru tot ce urmează.

Unele dintre aceste cărți ar putea fi recunoscute pe scară largă ca fiind clasice – de exemplu, pentru limba engleză, orice publicat în Penguin Classics, îmbrăcat în negru, Penguin Modern Classics sau în seria lor portocalie Popular Penguin, sau vechea Editură pentru Cultură și Artă, în limba română. Pe de altă parte, este posibil ca unele dintre clasicele domniei voastre să nu figureze în aceste tipuri de liste. Ceea ce contează este că ele contează pentru tine.

Există multe moduri în care vă puteți aranja cărțile și ezit să fiu prea prescriptiv aici. Ca și în cazul pașilor descriși mai sus, scopul de a fi propriul tău bibliotecar este să alegi ceea ce crezi că va funcționa cel mai bine pentru tine.

Unele dintre opțiunile pe care le-ați putea lua în considerare includ:

bazate pe gen sau tematice: ați putea să vă bazați pe tipurile de categorii pe care le-ați creat în primul pas al acestui Ghid;

alfabetic, după autor sau titlu: o modalitate convențională de aranjare a cărților (și una care poate fi utilizată în cadrul grupărilor bazate pe gen sau tematice);

după culoare: acest lucru poate funcționa bine dacă aspectul cărților tinde să iasă în evidență în memoria ta; sau

cronologic, în ordinea când ați achiziționat sau citit fiecare carte: dacă doriți să subliniați ideea de bibliotecă ca înregistrare personală a vieții dvs. de cititor.

Alte abordări, care ar putea fi în contradicție cu unele dintre strategiile de mai sus, includ organizarea cărților în funcție de înălțime sau ca părți ale unei serii. Dacă nu respectați cu strictețe sistemul zecimal Dewey (de care chiar și bibliotecile publice diferă de la aceste zile pentru ușurință în utilizare, mi-a spus Dew), atunci probabil că va trebui să reconciliați considerente uneori contradictorii.

Odată ce v-ați decis cu privire la principiile organizaționale de bază pentru biblioteca domniei voastre în ansamblu, s-ar putea să doriți să vă gândiți și la sisteme care să vă ajute să navigați în volumele individuale.

Organizarea atentă a cărților este o modalitate bună de a vă asigura că beneficiați de la bibliotecă toate beneficiile pe care vi le-ar putea oferi. De exemplu, gruparea cărților care vorbesc între ele vă poate ajuta să vedeți, dintr-o privire, conexiunile pe care le-ați făcut în lectura domniei voastre. Gruparea clasicelor tale personale, așa cum au sugerat Berthoud și Elderkin, te poate încuraja să le ridici din nou pentru a te bucura de toate beneficiile recitirii. Când puteți găsi cu ușurință orice carte, este mai probabil să puteți face referire la ea sau să o împrumutați unui prieten.

Cu toate acestea, bibliotecile au obiceiul de a crește puțin sălbatic în timp; multe cărți nu pot fi clasificate cu ușurință, iar secțiunile tind să se estompeze în jurul marginilor. E bine si asa. O bibliotecă ar trebui să fie puțin haotică și contradictorie – la urma urmei, va conține inevitabil idei care nu sunt de acord între ele. O bibliotecă de armonie perfectă ar fi un loc destul de plictisitor și lipsit de inspirație.

Acum, cum altfel, o să mă duc să caut printre ”salamurile” de DVD, trei fime numite ”The Librarian”. Este acolo o bibliotecă fabuloasă, un adevărat templu…

Dar nu înainte de a vă spune ceea ce am aflat din cărțile mele: Mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Se apropie, sau eşti într-o vacanţă dorită şi aşteptată cu mari speranţe. Dar, situaţii obiective, din afara voinţei tale, te pun sub presiune. Concentrează-te şi rezolvă rapid problemele! Lasă-ţi curiozitatea să exploreze noi domeni. Nu este nimic greşit la planul originar, sunt necesare doar mici schimbari şi reglaje de rutina. Atenţie la influenţa din ce in ce mai mare a unui partener cam incapăţânat din familie sau dintre prieteni, care poate să-ţi facă o seamă de necazuri, in mod neintenţionat.

TAUR Astăzi se schimbă o parte din programul şi ritmul tău de viaţă. Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile cu persoanele din jurul tău, nu te enerva inutil! Soarele trece prin grade magice care rezonează în adâncul fiinţei tale. Dorinţele tale secrete, visurile nespuse, par că încep să se materializeze, cum s-au materializat şi în trecut. Eşti norocos şi ştii asta! Pe de altă parte o serie de tulburări familiale din ultima perioadă continuă astăzi în alt registru, iar veşnic nemulţumitul Saturn face ca lucrurile să întârzie sau să fie amânate.

GEMENI Ai o reputaţie bine stabilită: iubeşti iubirea, îţi plac viaţa confortabilă, lucrurile frumoase şi călătoriile. Astăzi poţi să ai parte de o parte dintre preferinţe tale, dar nu te grăbi! Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Evident, pentru că să faci parte din această schimbare, nu trebuie, în primul rând, să te enervezi! În al doilea şi în al treilea rând – nu trebuie, din nou, să te enervezi! Stai şi cugetă, vorba ardeleanului... Apoi acţionează la momentul potrivit. Zâmbeşte şi uită-te în ochii oamenilor şi nu uita ca momentul de faţa este cel mai important.

RAC Dinamismul şi o forţă deosebită de convingere este arsenalul de care dispui astăzi ca să ai o zi de luni plăcută şi profitabilă. Nu te băga în aglomeraţie, este destul de cald şi aşa! Trebuie sa incepi sa faci economii, fară să-ţi schimbi esential felul in care traiesti – economia este arta prin care obtii maximum de la viata. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă la curentul de aer. Banii sunt bine aspectaţi – poti valorifica obiectele inutile din caminul tau.

LEU Stelele sunt binevoitoare şi te avantajează să te impui, să prevalezi. Poţi să faci un program de luni cum vrei tu, nimeni nu te contrazice! Veşti care par bune, dar analizează obiectiv! Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te veţi numi. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc, alt semn de foc, iti poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc. Atentie insa, norocul este de sticla – cand incepe sa străluceasca, se sparge!

FECIOARĂ De astăzi, de luni, ai o mare dorinţă să te eliberezi de anumite obligaţii, să ai o libertate mai mare. Este o dorinţă legitimă şi dacă nu deranjezi pe nimeni, ar trebui să fii lăsat în pace! Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Fecioarei să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Este o perioadă propice pentru implicare împreună cu familia, prietenii. Trebuie să-ţi îndrepţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Toate felurile de a castiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit.

BALANŢĂ Continui să te afli pe un drum, oarecum paralel, cu interesele tale. Se pare că înaintezi în direcţia corectă, dar lucrurile nu se derulează aşa cum te-ai fi aşteptat, cum ţi-ar conveni! Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite : poate din dividente, poate din valorificarea unor active. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori la serviciu sau în bucătărie, unde activezi de dimineaţa. Întâi gândeşte, apoi acţionează. Veşti bune de departe, care te fac sa-ti reajustezi unele proiecte ale tale pe termen foarte lung.

SCORPION De sub piatra unde stai ascuns lucrurile se văd distorsionat. Trebuie să iei mai multe informaţii, să te hazardezi să ieşi din ascunzătoarea ta simbolică. Pare foarte greu, dar merită! Ziua este de asemenea favorabilă nativilor din Scorpion cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Trebuie să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus.

SĂGETĂTOR Astăzi trebuie să fii atent, precaut, rivalităţi şi gelozii ascunse îţi întind capcane. Evident, în domeniul sentimental! Eşti seducător şi senzual, aşa că te poţi aştepta la... complicaţii! Nativii si nativele din Sagetator trebuie să-şi îndrepte atenţia către rude, asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu, sau de plajă, pentru ca să evite unele neplăceri. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, duşmanii au şi ei problemele lor aşa încât te mai slăbesc un pic. Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii.

CAPRICORN Vrei să fii tot timpul în ofensivă, să ai ultimul cuvânt! Faci risipă de resurse, dar e bună ambiţia, în lumea de azi e chiar necesară, dar atenţie să nu ofensezi degeaba pe cei dragi! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on!”. Ba fericit, ba posac, o să-ţi faci un titlu de glorie să comunici tuturor sentimentele profunde ale fiinţei tale. Cauţi un confident pe care nu îl găseşti...

VĂRSĂTOR Dacă oscilezi între mai multe soluţii, alege-o fără greş pe cea pe care ţi-o dictează inima, empatia. De bancheri, bogaţi şi alţi oameni fără suflet e plină lumea şi vedeţi unde am ajuns! Pe de alta parte cu un Marte bine aspectat si cu un Jupiter zambitor ai astazi o propunere interesanta pe care este bine sa o analizezi cu atentie. Pentru un procent din nativele zodiei: ei bine, configuratia stelelor arata ca se intimpla ceva nou in viata ta, in domeniul dragostei, al relatiilor sociale sau al familiei. Fii pe fază!

PEŞTI Astăzi eşti un pic prea emotiv! Ai dori să fii lăsat în pace să te ocupi mai mult de ceea ce chiar contează pentru tine! Trecutul te ajunge din urmă şi ai impresia că repeţi ceva... Déjà vu! Respectă regulile de circulaţie. Nu te duce la bancă sau la bursă, nici măcar în piaţa la cumpărături. Un aspect disarmonic te poate face să pierzi bani - ceea ce este ar fi un dezastru în aceste timpuri de criză. O zi mai puţin favorabilă, cu prudenţă – trece repede!