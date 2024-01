Horoscopul lui Dom’ Profesor – 27,28 ianuarie 2024.  Florin Piersic împlinește… o vârstă. La Mulți Ani!

27,28 ianuarie

Pe 27 ianuarie s-au născut Wolfgang Amadeus Mozart, Lewis Caroll, Elmore James, Nick Mason, Friedrich von Schelling, Ilya Ehrenberg, William Randolph Hearst Jr., Edouard Lalo, Vasile Grigore, Dan Sergiu Hanganu, Andrei Pavel, Narcisa Suciu, Florin Piersic. Pe 28 ianuarie s-au născut Alan Alda, Auguste şi Jean Piccard, Arthur Rubinstein, Mihail Barîşnikov, Martha Bibescu, Camil Ressu, Jean Athanasiu, Florina Cercel.

În calendarul creștin-ortodox pe 27 ianuarie este Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur şi Sf. Marciana împărăteasa. Pe 28 ianuarie sunt Sfinţii Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie, Iacob Sihastrul şi Haris.

În „Kalendarul” poporului român, de la daci, continuă zilele Lupului.

A treia zi a Filipilor de iarnă, 27 ianuarie, se ţine pentru sănătatea copiilor, mai ales a copiilor mici. Femeile, tinerele mame, mătură prin casă cu mătura învelită în cârpe. Se ţine mai ales pentru ca bolile copilăriei să fie uşoare şi „dulci”. Dacă ziua cade vineri, zi de post, se duc la biserică mici prăjituri făcute neapărat cu miere, ca să se îndulcească bolile copilăriei, să nu fie forme grave. Tinerele mame nu trebuie să se atingă de zahărul industrial, care tradiţional, este malefic, în timp ce mierea naturală este benefică!

În unele cărţi de magie şi alchimie, pe care le am în bibliotecă, retranscrise şi iarăşi scrise şi adaptate, zahărul industrial, cristalizat, este denumit „cristalul alb al morţii”, iar mierea naturală, produsul harnicelor albine, „dulcele luminii solare”! Mierea nu are pic de zahăr, este un produs natural, are doar glucoză şi fructoză. Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dacă puteţi, să urmaţi sfatul lui Esculap, aşa cum se făcea în antichitate, să folosiţi pentru îndulcit numai mierea de albine. La cât zahăr se pune în toate, dar în toate produsele alimentare, este o precauţie necesară!

28 ianuarie – a patra zi a Filipilor de iarnă. Ziua este „rea de arsuri şi de înec”. Trebuie ţinută ca să nu se întâmple înecul sau arsurile. Normal, nu este bine să te pui rău că… „ăia”, care te pot îneca, sau arde!

Trebuie să realizăm, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, prezenţa punitivă a celor două elemente primordiale: apa şi focul!

De astăzi, 28 ianuarie, încep să fie pregătite măştile şi costumele pentru „schimbarea destinului” şi ascunderea, disimularea, schimbarea numelui şi a înfăţişării celor păcătoşi ca să nu mai fie recunoscuţi de Dumnezeu, Sfinţi şi mai ales de executor, de Lupul Şchiop şi astfel oamenii să nu mai primescă pedepsa cuvenită.

Un ecou al acestui obicei de la începutul omenirii este carnavalul. De exemplu, carnavalul veneţian, rămas la nivelul Evului Mediu, când a avut maximum de simboluri, costume şi organizare. Dar originea carnavalului este mult mai veche, de la sărbătorile europene ale lupilor, probabil, după unii autori, sărbători vechi de zeci de mii de ani, din neolitic.

La noi „carnavalul” cu măşti şi reprezentări fixe a migrat spre sărbătorile de iarnă ale solstiţiului, Crăciunul, Anul Nou… Ţăranul, în general, iar ţăranul român nu face excepţie, ei bine, ţăranul a fost şi este mai comod, mai conservator, mai uşor de convins să nu facă ceva, decât să muncească, să facă ceva, chiar pentru un carnaval!

Toate aceste reguli, interdicţii, pedepse, sărbători, zei, apoi sfinţi, lupi, Filipi, aveau demult, la începutul istoriei, un singur scop: civilizarea europenilor. Civilizaţia se bazează pe reguli şi, mai ales, pe respectarea lor!

Istoricii sunt de acord asupra faptului că se poate vorbi despre „civilizaţia umană” actuală numai după anul 1780 înainte de Hristos, când a apărut, în Babilon, codul de legi al lui Hamurabbi, sau Hamurappi, 282 de legi, care, unele dintre ele, supravieţuiesc, adaptate, şi astăzi. Legea desparte sălbăticia de civilizaţie. Bună, rea, legea ne-a făcut oameni. Sigur că unii sunt mai mult maimuţe, dar „dura lex, sed lex”, dacă este în interesul general, nu cine știe ce legi făcute la comanda unor grupuri de… maimuțe ticăloșite! Sunt multe legi proaste, făcute de maimuţe, de exemplu legea uciderii căţeilor, care consfinţeşte moartea ca o regulă, nu ca o excepţie nefericită. Legi făcute sub presiunea străzii şi a televiziunilor.

Că tot am vorbit de lucruri dulci, ce este mai dulce decât o poveste frumoasă! Să vă spun povestea lui Harap Alb? Nu, cred că o să o spună el singur, povestea vieţii lui Harap Alb în ţara spânilor.

Pe Harap Alb, adică pe Florin Piersic, acest Alain Delon al României, sunt de aceiași vârstă, l-am văzut prima dată pe scenă în ”Înșiră-te mărgărite”, ba nu, în „Tragedia optimistă”, în anii 60’. La „Teatrul de Comedie” în spatele Poştei Române, astăzi Muzeul Naţional. Juca alături de Radu Beligan, într-o formă extraordinară, atunci şi de Marcela Rusu, aflată în vârful seducţiei artistice a unei femei frumoase şi inteligente, o actriţă fără pereche. Apoi l-am văzut în toate piesele şi filmele. Am fost, poate, cel mai fidel spectator. Când nu eram în ţară, făceam rost de înregistrarea filmului, sau a piesei, dar nu pierdeam nimic.

Un mare, un actor uriaş, ultimul mare om de teatru și film în viaţă, ULTIMUL UNICORN. Ce ciudat, ce întorsătură neaşteptată a vieţii: cât m-a impresionat acum peste șaizeci de ani, în „Tragedia optimistă”! Să-i spunem: La Mulți Ani!

Dar, la fel ca şi Harap Alb, Florin Piersic era un magnet pentru peripeţii, care de care mai… interesante! Am fost martor la două dintre ele. Prima, tot în anii 60’, spre sfârșitul deceniului. Tata era pe atunci şeful muzeelor şi făcea parte din Consiliul de cultură şi artă. Mai era și supleant la Consiliul Cinematografiei, pentru că așa se mâncau între ei oamenii noștri de cultură și artă cinematografică că nu au putut să numescă pe nimeni în fruntea lor, o perioadă.

Eu, după ce terminam cursurile la şcoală, Politehnica, în Polizu, încă nu se terminaseră Grozăveștii, mă urcam în autobuzul 31 şi ajungeam la Casa Scânteii, unde avea biroul tata în corpul central din dreapta, la etajul patru. Era un obicei al familiei ca fiul să-şi urmeze tatăl la muncă, ca să înveţe câte ceva, să învețe cum să se poarte. Stăteam cuminte în biroul tatei, ascultam cu luare aminte ce se vorbea acolo şi la ora 18, mergeam, pe jos, prin Parcul Herestrău, amândoi, spre casă.

Locuiam în zonă, pe Aviator Ștefan Protopopescu, în blocul cu oameni de cultură și artă. Vorbeam mult, îl întrebam de una şi de alta. O dată, când am ajuns la tata în birou, acolo erau cei doi prieteni ai lui, care veneau săptămânal la noi acasă, uneori şi mai des, regizorul Liviu Ciulei şi actorul Lazăr Vrabie. Aduseseră cu ei un al treilea om de cultură, pe Ion Popescu-Gopo.

Nu ştiu ce au vorbit, nu l-am întrebat pe tata. Dar, când am intrat, tata era în picioare, roşu la faţă şi transpirat şi vorbea la telefon: „Da, tovarăşe secretar general, sigur că ştiu, aveţi perfectă dreptate! Vă mulţumim din suflet că ne ajutaţi. Ştiţi cum este în cultură, sunt mulţi invidioşi, mulţi geloşi, dar băiatul ăsta, Florin Piersic, este un înger, vă rugăm respectuos să daţi dispoziţie să-l lase în pace!” Probabil că Florin nu ştie nici în ziua de astăzi de boroboaţa în care intrase şi din care l-au scos cei care îl admirau şi aveau încredere în el.

A doua încurcătură a fost ceva mai recentă. Lucram amândoi pe parte de imagine a unei firme evreieşti. Care, într-o zi, a dispărut, fără urmă, lăsându-ne cu buza umflată şi cu mai multe zeci de mii de dolari pagubă. Eu i-am reclamat pe evrei lui Isaac Yaffe, un vechi prieten din Orient. Ştiam eu de ce, Institut scria pe Yaffe. Isaac a dat nişte telefoane, s-a certat cu unul şi cu altul pe limba lui şi apoi a oftat: „Măi Radule, măi, cine te-a pus să faci afaceri cu evreii? Iar despre Florin să ştii că-mi pare tare rău, este un înger!”

Florin Piersic este un înger! Un înger de 88 de ani, dar tot înger rămâne!

În noaptea asta o să mă gândesc la soarta lui de ciocoflender dar nu înainte de a mă uita la unul sau două dintre filmele lui. Neapărat la „Liberation”, parcă seria a 4-a, un film sovietic de excepţie, din punctul meu de vedere şi al Academiei de filme, cel mai bun documentar-artistic despre cel de al Doilea Război mondial, făcut în anul 1968. Din punctul de vedere al sovieticilor. Florin Piersic are un rol secundar, al colonelului de commando SS Otto Skorzeny. Susţin că a fost cea mai bună „impersonalizare” a sa, cel mai bun rol din domeniul film. Îngerul a devenit în acel film un vultur austriac, cu o privire de oţel şi cu maniere impecabile de ofiţer de elită. Florin a fost atât de Otto, încât parcă simţeam mirosul de unt, Skorzeny fiind un mare amator, din cauza unei copilării sărace, în care nu prea a mâncat unt.

Şi… lăsaţi-l să vorbească, pentru numele lui Dumnezeu, îngerul are ce să spună! Dar, în ţara spânilor, a prostituţiei artei pe bani şi a „vedetelor” a ”divelor” de şantan, a vulgarităţii şi a prostiei, poate că lui Harap Alb îi este interzis să mai spună ce ştie!

Sper că este adevărat ceea ce cred eu, că fetele frumoase i-au ursit lui Florin să trăiască veşnic. Haideţi să verificăm împreună veşnicia, dacă este așa, încet, câte o zi, pe rând, pentru că după ziua de astăzi, vine cu siguranţă, mâine, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 27,28 ianuarie 2024

BERBEC Dimineaţa de sâmbătă este mai aglomerată, dar seara pare relaxantă şi distractivă. Astăzi nu intra in discuţii cu Scorpionii sau Gemenii, în general cu semnele de apă şi aer, care pot să-ţi facă probleme. Sâmbătă amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a perioadei, adică duminică, este mai bună. Concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează, problemele sentimentale care trenează de ceva timp. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Mirări mari, dar pe măsură. Totuşi, o veste, o informaţie, ca un fulg de nea rătăcit, te înviorează. Seara plăcută, dar cu gândul în altă parte. Trebuie să dai consistenţă strategiei tale.

TAUR Conjunctura astrologică te avantajează în obţinerea iscusită a unor veşti sau informaţii. Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie. Foloseşte-le! Oare nu ai suferit destule decepţii şi trădări?! Se pare că nu, pentru că sâmbătă intenţionezi să te legi din nou la cap fară să te doară. Mai multă reţinere şi prudenţă – ăsta este sfatul meu! O zi buna pentru activitati de rutina. Duminică călatoriile sunt bine aspectate, fie ca sunt mai lungi, sau mai scurte. Dar poate că rămâi acasă, este mai prudent. Intalneşte-te cu oameni care ştiu bancuri bune, au o atitudine optimistă care să te faca sa te simti bine şi confortabil.

GEMENI Promisiunea succesului îţi dă aripi şi cu toate că te-ai pregătit în acest weekend pentru o activitate obişnuită, veştile îţi oferă motive pentru un efort sporit. Dar, nu pleca la drum lung! Sâmbătă odihneşte-te mai mult şi evită discuţiile în contradictoriu, mai ales astăzi, când un vechi prieten te poate decepţiona – nu-i lăsa şansa să se facă de râs! Evita subiectele despre secretele altora, limiteaza-te la modul monden şi superficial de abordare a discuţiei si totul o sa fie bine, sau foarte bine. În general o confesiune schiţeză şi o viitoare bârfă sau intrigă. Duminică nu eşti deosebit de inspirat aşa că lasă bizanteriile pentru altă dată. Odihneşte-te, relaxează-te, dă curs comodităţii şi simte-te bine.

RAC Sâmbătă, în familie, ai o mare oportunitate să te faci remarcat. În registrul benefic, desigur. Profită de prilej şi organizează o perioadă plăcută de weekend, ca o sărbătoare de iarnă. Sâmbătă ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta imediat acest lucru. Duminică cruţă-te un pic. Aşteaptă rezultatele demersurilor trecute. Uneori trebuie sa apesi pe frana, alteori pe accelerator. Astazi – ambreiajul! Adică deconectează-te de la toate sursele de toxicitate, materială sau spirituală şi fă în aşa fel ca să fie sărbătoare în jurul tău.

LEU Sâmbăta aceasta, dacă nu poţi rezolva ceva, amână, dacă depinde de tine şi nu este ceva obligatoriu. Uneori situaţiile se rezolvă de la sine pentru Timpul găseşte cele mai bune soluţii! Sâmbătă gândeşte bine înainte de a face sau accepta ceva. Stelele arată că dacă stai bine-merci rezolvi mai multe probleme decât dacă te agiţi! În acest weekend din nou te nemultumeste un obiect mecanic sau electronic, sau serviciile unei persoane. Calitatea nu mai este ceea ce a fost candva! Dar nu te multumi cu expresia fatalista “asta este” ci încearcă din greu să obţi ce doreşti.

FECIOARĂ Eşti ca o floarea de cactus dăruită de stele cu spirit, bun simţ şi umor. Astăzi trebuie să renunţi la reţinere, şi să arăţi familiei, anturajului, prietenilor, calităţile tale deosebite. Sâmbătă primesti o veste total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos si dezordine… Duminică este bine să te trezeşti târziu şi să te culci devreme şi mai tot ce faci ar trebui sa-ti iasă. Sigur, să nu fie ilegal, imoral şi să nu îngraşe.

BALANŢĂ Sâmbătă, mai toată ziua ţi se dă dreptate. Tragi concluzia că nu ai pierdut timpul şi că experienţa contează! Domeniul sentimental este bine aspectat, aşa că poţi organiza o seară plăcută. Viata, care nu tine deloc, dar deloc, seama de micile noastre planuri si dorinte, impinge viitorul unde vrea ea. Cam asta este toată filosofia… Stelele arata că sâmbătă ar trebui sa treci printr-un mic necaz personal, si conform modului tau de a fi iti trebuie solitudine si putin timp ca sa te obisnuiesti cu noile date. Duminica este mai bună, dacă lipsa de evenimente te mulţumeşte.

SCORPION Sâmbătă dimineaţa te doare capul din cauza discuţiilor fără rost. Parcă ar fi terapie de grup, nu o discuţie normală în familie, sau cu prietenii. Dar seară bună, cu o întâlnire care îţi face plăcere. Perioada este buna, astrologic vorbind, dar trebuie neapărat să termini proiectele începute în casă, sau pentru casă. Nu uita că suntem ceea ce ştim! Iar pentru marea majoritate a populaţiei inseamnă ca sunt ceea ce văd ei la televizor! Duminică evită cheltuielile extravagante, iar stelele sunt foarte sigure să te sfătuiască sa nu călătoreşti sub niciun motiv.

SĂGETĂTOR Sâmbătă este zi dedicată acţiunii, reacţiei, în domeniul sentimental. Acum, astăzi, trebuie să realizezi ce ţi-ai propus, cu tenacitate şi fără a ţine cont de comentariile „comice” ale prietenilor. Un drum necesar. Atentie la viteza, sigur, a maşinii, dar şi la viteza cu care iti programezi evenimentele! Duminică nu te grabi inutil cand orice ora este bună. O veste buna si una… aşa şi aşa. Nu uita că ai nişte proprietăţi aici, sau aiurea, care au nevoie de atenţia ta. „Ochiul stapanului ingraşe turma de oi” – spune un proverb macedo-român. Iar daca nu ai nimic-nimic, nici o pisică acolo, eşti fericit că ai scapat de griji!

CAPRICORN Între tine şi reuşită mai este un obstacol, un prag de trecut. Cu toate că oboseala cronică te-a ajuns din urmă, continuă în acest weekend, dispui de o mare rezervă de energie pozitivă. O perioadă excelentă pentru finalizarea unor lucruri incepute, pentru înţelegeri strategice, în familie, cu pratenerul, pe termen lung. Comunicarea ta este favorizata. Trebuie să ai aerul unui gânditor profund şi preocupat de mari probleme. Asta te ajuta sa rezolvi multe probleme de imagine. Duminică ai vrea să te duci până la munte, dar pe de altă parte ai vrea să zaci în pat, la căldură şi cu pisica torcând hipnotic lângă tine! Parcă mai bine stai acasă…

VĂRSĂTOR Coordonatele zilei de sâmbătă trebuie să fie fermitatea şi politeţea, fie că eşti cu prietenii, fie acasă, sau în familie. Nu ceda nici în ruptul capului, ai dreptate şi stelele ştiu acest lucru. În acest weekend zodiacul tau este bine aspectat, mai ales in partea de “distracţii, petreceri şi pierdut timpul”. Şi cu norocul stai bine! Sigur, necazurile sunt tot cele pe care le stii, dar un necaz care dureaza mai mult de doua luni devine viaţă cotidiana. Duminică, în orice caz trebuie, cu orice preţ, să termini ceea ce ai inceput. Meru amâni, mai târziu, şi mai târziu. Atenţie să nu devină prea târziu!

PEŞTI Nu te avantajează lucrurile serioase, grave, sobre. Sâmbătă poate fi o zi de carnaval de iarnă, distrează-te, mai ales pe seară şi fă-i şi pe cei din jur să se relaxeze şi să zâmbească! Sâmbătă este o zi favorabilă planurilor de viitor, în care visurile par uşor de realizat. Nu te repezi, asteapta confirmarile. Ai şi un drum de făcut la capătul căruia te aşteaptă o discuţie cu partenerul de viaţă despre casă, maşină, împrumuturi… Timpul, însă, lucreaza in favoarea ta. Duminică, aspecte favorabile cu veşti bune de la prietenii, partenerii sau rude de la mare distanţă. Organizează mici distracţii şi mici petreceri-surpriză, ca în perioada sărbătorilor de iarnă!