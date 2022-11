Un fost notar, azi scriitor, a deschis o bibliotecă pentru 15.000 de români în orașului lui Cervantes

Kafka la feminin

Lili Crăciun s-a născut în Fălticeni, dar trăiește la Sântandrei, lângă Oradea. A început să scrie după ce a ieșit la pensie, iar ce a ieșit l-a determinat pe scenaristul american de film Ross Massbaum să spună că dacă Kafka ar fi fost femeie s-ar fi numit Lili Crăciun. Absolventă de Filosofie și Drept la Iași, Lili Crăciun a fost, învățătoare, consilier juridic și notar public. Debutul literar a fost fulminant, în 2015, cu “Cãlãtoria” care a apãrut și în ediție spaniolã, sub titlul “Descalza entre cristales rotos de espejo” , carte care a fost reeditată sub titlul “Desculță pe cioburi de sticlă” și care s-a bucurat de două lansări la Madrid. Dacă în prima carte spune drama celor 10.000 de femei decedate în urma avorturilor clandestine din comunism și a altor câtorva sute de mii de femei mutilate fizic și pshihic din aceeași cauză, în cea mai recentă “Ancora”, e despre cum nu poți trece peste o tragedie. A scris această carte, deși mărturisește că a spus spus ani de zile că n-o va face, “fiindcă pandemia a deschis pentru mine o ușă altfel, o ușă care mi-a provocat stări de depresie, accentuate de războiul izbucnit în vecini. Speram să se termine, nu să am imaginea unei posibile extinderi. N-am să înțeleg de ce oamenii, popoarele, țarile vor război. Suntem prinși într-un carusel zgâlțâit de nebunii lumii. Iar tragediile provocate de nebuni se trăiesc de fiecare în parte, la nivel de individ, în singurătate”. A scris în pandemie între 10 și 15 ore pe zi, despre “ceea ce simt eu de 18 ani, e o carte despre cultura mea filosofică îmbinată cu știinte ale dreptului, gânduri ale mele despre ce s-a întâmplat în urmă cu 18 ani, gândurile ale mele despre relația părinți-copii, o carte în care am fost sinceră să spun că am greșit, pe alocuri, ca mama, o carte care spune cât de mult dorim să facem pentru copiii și cât de puțin reușim facem”.

Scrisă cu sinceritate, „Ancora” se dorește a fi o carte despre iertare, fiindcă foarte mulți ați purtat poate, și voi, masca traumei unei dureri. O carte care sper să reușească, ca și <Călătoria> să împace, după 30 de ani o fiică cu mama ei. Citind cartea mama i-a spus fiicei că acum poate înțelegi de ce în clasa a VIII-a nu am venit la premiere, acum poate înțelegi unde mă duceam…” Așa cum spun doamnele de la Asociația Raze de Soare, “Ancora” e imaginea vie a unei mame efectiv paralizatăde durere care și-a “ancorat” sufletul demult, în acea zi de 6 septembrie anul 2004 si de atunci a început sã cãlãtoreascã pe ape învolburate, pline de regrete, durere, vise urâte si din nou multã durere…Cartea ne vorbeste despre fiul autoarei de 18 ani si a fost terminatã fix la 18 ani de la dispariția acestuia într-un accident fatidic. În cealaltă carte lansată la deschiderea centrului de lectură de lângă Madrid, “Din colțul prispei”, Lili Crăciun vorbește cu umor despre copilăria petrecută la Pâncești, în satul sãu.

Oază de carte românească în orașul lui Cervantes

“Sunt foarte bucuroasă că am venit să celebrăm cartea românească, o oază de carte românească în Spania, la Alcala de Henares”, a spus scriitoarea Lili Crăciun în deschiderea evenimentului. A mărturisit că i s-a sugerat că mai bine deschidea acest centru de lectură în Belgia sau Franța, fiindcă românii din Spania nu citesc.

“Cea mai mare mulțumire a mea de când scriu cărți e o scrisoare a unei cititoare care mi-a spus că nu a citit nici o carte până la <Desculță pe cioburi de oglindă>, dar că i-a plăcut atât de mult încât dorește să cumpere toate cărțile mele și dacă am în bibliotecă mai multe cărți și-ar dori și un pachet de cărți cu mai mulți autori români.Iar asta mi s-a părut fantastic și mi s-a părut că până la urmă acesta este rolul meu: am întors un om din cealaltă parte a drumului, de la un om care nu citea, la un om care citește”.

Clubul de lectură a fost deschis cu sprijinul Asociației femeilor românce „Rază de Soare”- Centrul de lectură “Regina Maria”.

“În primăvara mi-a venit ideea deschiderii unui club de lectură în Alcala de Henares fiindcă am fost aici și m-am simțit ca acasă și fiindcă aici s-a născut unul dintre cei mai mari scriitori spanioli, Cervantes, și pentru că aici trăiesc destui români-15.000 și pentru că o cunosc pe Daniela Ene (Asociația „Rază de Soare” n.r.) și știam că e destul de ambițioasă ca să pot să realizez acest proiect împreună cu ea”, a spus scriitoarea.La eveniment au participat autoritățile din România și Spania, consilier de egalitate de Primăria Alcala, Patricia Sánchez Gonzales, Consulul României în Madrid – Bogdan Chiș, ministrul – consilier al Ambasadorului României în Regatul Spaniei -Laviniu Enii și, nu în ultimul rând numeroși români, beneficiarii acestui demers.